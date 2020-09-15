Zero-code-стартап по управлению данными Airtable привлёк $185 млн, запустил магазин приложений и сервис автоматизации Материал редакции
Airtable предназначен для создания систем управления данными без необходимости в написании формул и кода. Но конечная цель стартапа — создать новое поколение разработчиков с помощью простой точки входа через таблицы.
Сервис Airtable позволяет создавать таблицы, календари, галереи, чеклисты и другие инструменты без навыков программирования или управления базами данных. Всё необходимое для этого находится внутри сервиса или среди готовых шаблонов, пользователю не нужно писать или создавать с нуля.
Проекты Airtable можно использовать в личных целях или для бизнеса, например, вести учет расходов, создавать контент-планы для маркетингового отдела или CRM-системы для отдела продаж. Услугами Airtable пользуются 200 тысяч компаний, среди которых Netflix, HBO, Conde Nast Entertainment, TIME и IBM.
14 сентября Airtable анонсировал новый раунд инвестиций, запуск маркетплейса приложений, а также low-code инструментов автоматизации и обработки данных для тех, кому было недостаточно готовых блоков и шаблонов без написания кода.
Airtable привлекла $185 млн от прошлых инвесторов Benchmark, Coatue, CRV, Caffeinated Capital и нового — D1 Capital. Стоимость компании выросла более, чем в два раза — с 1,1 млрд в ноябре 2018 года до $2,58 млрд, общий объем инвестиций по данным Crunchbase составляет $355,6 млн.
Создатель и основатель Airtable Хаули Лю утверждает, что его проект — это «прикрытие» для воспитания разработчиков, а новые сервисы — первый серьезный шаг для привлечения людей в разработку без кода.
Зачем нужен Airtable и его новые инструменты
Лю считает, что новые инструменты позволят компании приблизиться к конечной цели — упростить создание новых приложений и превратить всех пользователей ПО в его разработчиков.
По словам Лю, пользоваться ПО и не разрабатывать его — «словно пытаться писать только уже опубликованными абзацами», из-за чего большая часть потенциала современных технологий просто растрачивается.
ПО состоит из модели данных, а также логики и интерфейса: если с данными пользователи уже научились работать, теперь же Airtable позволяет глубже настраивать логику и уровни интерфейса не уходя в программирование слишком глубоко — с помощью написания или использования готовых модулей на JavaScript.
Чтобы сильнее вовлечь новичков в разработку, необходимо создать сообщество авторов по примеру GitHub, соцсетей или Minecraft и развивать экосистему приложений с открытым исходным кодом. Для этого Airtable запустила собственный маркетплейс.
Работа с данными и знаниями становится всё более сетевой, а не иерархической, и для того, чтобы команды не только создавали приложения, но и совместно работали над ними, стартап запустил сервис Airtable Sync — по аналогии с Slack Connect.
Коротко о новых функциях
Платформа приложений Airtable
Пользователи Airtable могли добавлять готовые блоки карт, диаграмм Ганта и другие функции в таблицы без написания кода и формул, что упрощало начало работы с сервисом. По словам Лю, для 1% пользователей набора предварительно созданных плагинов было недостаточно, но доработать их код они не могли.
Теперь же с помощью Airtable Apps опытные пользователи смогут написать на JavaScript дополнительные плагины и приложения с нужным дизайном (или импортировать и доработать готовые модули) и поделиться ими на запущенном магазине Airtable Marketplace.
Например, на Airtable Marketplace есть приложения для перевода текста, разметки изображений, перевод текста и управления рабочей нагрузкой команды с помощью интерактивной диаграммы Ганта.
Автоматизация работы с помощью Airtable Automations
Второе нововведение Airtable — инструменты для создания логики и автоматизации. С их помощью сервис может автоматически отправлять письма или уведомления, создавать отчеты или выполнять повторяющиеся действия.
Например, розничный магазин Harrys создал в Airtable автоматизированный рабочий процесс, по которому автоматически генерируются задачи и оценивается их сложность и приоритет для равномерной нагрузки сотрудников.
Пока функция доступна бесплатно.
Совместная работа в организации
Сервис Airtable Sync позволяет связывать и синхронизировать записи исходной базы данных с целевыми базами — это поможет подразделениям компании обмениваться актуальной информацией и вносить изменения.
Например, телеканал AETV использует Airtable Sync для объединения телевизионной и маркетинговой команд — они получают общий доступ к графикам производства и рекламным материалам, редактируют даты выхода шоу и другую информацию.
ну, давайте сначала автоматизируем профессии где нужно по 10 часов изнуряюще повторять одни и те же движения, а не перейдем сразу к моменту когда будем лишать работы кодеров.
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