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Сервисы
Евгений Делюкин
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Zero-code-стартап по управлению данными Airtable привлёк $185 млн, запустил магазин приложений и сервис автоматизации Материал редакции

Airtable предназначен для создания систем управления данными без необходимости в написании формул и кода. Но конечная цель стартапа — создать новое поколение разработчиков с помощью простой точки входа через таблицы.

4 комментария
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Сервис Airtable позволяет создавать таблицы, календари, галереи, чеклисты и другие инструменты без навыков программирования или управления базами данных. Всё необходимое для этого находится внутри сервиса или среди готовых шаблонов, пользователю не нужно писать или создавать с нуля.

Проекты Airtable можно использовать в личных целях или для бизнеса, например, вести учет расходов, создавать контент-планы для маркетингового отдела или CRM-системы для отдела продаж. Услугами Airtable пользуются 200 тысяч компаний, среди которых Netflix, HBO, Conde Nast Entertainment, TIME и IBM.

14 сентября Airtable анонсировал новый раунд инвестиций, запуск маркетплейса приложений, а также low-code инструментов автоматизации и обработки данных для тех, кому было недостаточно готовых блоков и шаблонов без написания кода.

Airtable привлекла $185 млн от прошлых инвесторов Benchmark, Coatue, CRV, Caffeinated Capital и нового — D1 Capital. Стоимость компании выросла более, чем в два раза — с 1,1 млрд в ноябре 2018 года до $2,58 млрд, общий объем инвестиций по данным Crunchbase составляет $355,6 млн.

Airtable Marketplace

Создатель и основатель Airtable Хаули Лю утверждает, что его проект — это «прикрытие» для воспитания разработчиков, а новые сервисы — первый серьезный шаг для привлечения людей в разработку без кода.

Зачем нужен Airtable и его новые инструменты

Лю считает, что новые инструменты позволят компании приблизиться к конечной цели — упростить создание новых приложений и превратить всех пользователей ПО в его разработчиков.

По словам Лю, пользоваться ПО и не разрабатывать его — «словно пытаться писать только уже опубликованными абзацами», из-за чего большая часть потенциала современных технологий просто растрачивается.

ПО состоит из модели данных, а также логики и интерфейса: если с данными пользователи уже научились работать, теперь же Airtable позволяет глубже настраивать логику и уровни интерфейса не уходя в программирование слишком глубоко — с помощью написания или использования готовых модулей на JavaScript.

Мы начали с того, что дали нетехническим пользователям возможность быстро и легко создавать собственные базы данных. Многие восприняли Airtable как «Excel на стероидах», но сервис всегда был связан с созданием приложений, где интерфейс электронной таблицы — лишь точка входа для будущих разработчиков.

Хаули Лю
сооснователь Airtable

Чтобы сильнее вовлечь новичков в разработку, необходимо создать сообщество авторов по примеру GitHub, соцсетей или Minecraft и развивать экосистему приложений с открытым исходным кодом. Для этого Airtable запустила собственный маркетплейс.

Работа с данными и знаниями становится всё более сетевой, а не иерархической, и для того, чтобы команды не только создавали приложения, но и совместно работали над ними, стартап запустил сервис Airtable Sync — по аналогии с Slack Connect.

Коротко о новых функциях

Платформа приложений Airtable

Пользователи Airtable могли добавлять готовые блоки карт, диаграмм Ганта и другие функции в таблицы без написания кода и формул, что упрощало начало работы с сервисом. По словам Лю, для 1% пользователей набора предварительно созданных плагинов было недостаточно, но доработать их код они не могли.

Теперь же с помощью Airtable Apps опытные пользователи смогут написать на JavaScript дополнительные плагины и приложения с нужным дизайном (или импортировать и доработать готовые модули) и поделиться ими на запущенном магазине Airtable Marketplace.

Например, на Airtable Marketplace есть приложения для перевода текста, разметки изображений, перевод текста и управления рабочей нагрузкой команды с помощью интерактивной диаграммы Ганта.

Автоматизация работы с помощью Airtable Automations

Второе нововведение Airtable — инструменты для создания логики и автоматизации. С их помощью сервис может автоматически отправлять письма или уведомления, создавать отчеты или выполнять повторяющиеся действия.

Например, розничный магазин Harrys создал в Airtable автоматизированный рабочий процесс, по которому автоматически генерируются задачи и оценивается их сложность и приоритет для равномерной нагрузки сотрудников.

Пока функция доступна бесплатно.

Совместная работа в организации

Сервис Airtable Sync позволяет связывать и синхронизировать записи исходной базы данных с целевыми базами — это поможет подразделениям компании обмениваться актуальной информацией и вносить изменения.

Например, телеканал AETV использует Airtable Sync для объединения телевизионной и маркетинговой команд — они получают общий доступ к графикам производства и рекламным материалам, редактируют даты выхода шоу и другую информацию.

#новость #airtable #zerocode

Евгений Делюкин
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4 комментария
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Denis Kiselev

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Хороший и интересный сервис, конечно

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Christofor

0

ну, давайте сначала автоматизируем профессии где нужно по 10 часов изнуряюще повторять одни и те же движения, а не перейдем сразу к моменту когда будем лишать работы кодеров.

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Станислав Романов

0

классный инструмент. думаю, ещё взлетит, когда excel будет умирать ))

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Яся Зайцев

0

это  как тильда только для приложений?

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