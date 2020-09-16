Если компанию не остановить, сообщество разработчиков понесёт непоправимый ущерб, считают в Spotify.

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Музыкальный сервис Spotify заявил, что Apple, выпустившая единый пакет подписок на свои сервисы Apple One, злоупотребила доминирующим положением на рынке. Об этом пишет The Verge.

Компания заявила изданию, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке и ведёт себя нечестно по отношению к конкурентам, побуждая покупателей делать выбор в пользу своих продуктов.

«Мы просим антимонопольные органы оперативно пресечь антиконкурентное поведение Apple. Если этого не произойдёт, сообщество разработчиков понесёт непоправимый ущерб, а всеобщая свобода: слушать, учиться, творить, общаться — будет поставлена под угрозу», — заявили в Spotify.

Apple, конечно, может активно продвигать своё пакетное предложение, поэтому ситуация, в которой кто-то выберет Apple Music, а не Spotify, выглядит «смутно правдоподобной», отмечает The Verge.

В Apple считают, что у пользователей по-прежнему есть возможность «открывать альтернативы и наслаждаться ими», указывает издание.