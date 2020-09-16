Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска единой подписки на свои сервисы Apple One Материал редакции
Если компанию не остановить, сообщество разработчиков понесёт непоправимый ущерб, считают в Spotify.
Музыкальный сервис Spotify заявил, что Apple, выпустившая единый пакет подписок на свои сервисы Apple One, злоупотребила доминирующим положением на рынке. Об этом пишет The Verge.
Компания заявила изданию, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке и ведёт себя нечестно по отношению к конкурентам, побуждая покупателей делать выбор в пользу своих продуктов.
«Мы просим антимонопольные органы оперативно пресечь антиконкурентное поведение Apple. Если этого не произойдёт, сообщество разработчиков понесёт непоправимый ущерб, а всеобщая свобода: слушать, учиться, творить, общаться — будет поставлена под угрозу», — заявили в Spotify.
Apple, конечно, может активно продвигать своё пакетное предложение, поэтому ситуация, в которой кто-то выберет Apple Music, а не Spotify, выглядит «смутно правдоподобной», отмечает The Verge.
В Apple считают, что у пользователей по-прежнему есть возможность «открывать альтернативы и наслаждаться ими», указывает издание.
- 15 сентября 2020 года Apple представила единую подписку на свои сервисы Apple One. В неё войдут Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple News и другие сервисы по фиксированной цене.
- Spotify уже жаловалась на Apple регуляторам. В марте 2019 года сервис обратился в Еврокомиссию, в частности, из-за того, что Apple не разрешала Siri и HomePod запускать Spotify. В июне 2020 года Еврокомиссия начала расследование из-за комиссии 30% в App Store по жалобе Spotify и Rakuten.
- В июне 2019 года количество подписчиков Apple Music превысило 60 млн, в июне 2020 года на Spotify были подписаны свыше 138 млн пользователей.
Что мешает спотифаю выпустить кучу своих сервисов и установить на них одну общую цену?
Мерседес пусть займется производством смузи, офисной мебели и блютуз наушников
Тесла уже шорты и огнеметы выпускает, так что они уже начали путь к мировому господству ).
Они сами выбрали быть монопродуктом. Если есть претензии и неустойчивое положение на рынке, то нужно что-то менять, или делать надо это было изначально.
Многие прошли этот путь, Alibaba, Tencent, Apple, Google, Yandex, Facebook, Samsung, LG, Mitsubishi, Microsoft, Amazon, Atlassian, Adobe, LeEco, Huawei и сотни других и тысячи мелких. Но у Spotify и Epic лапки.
Они выбрали комфортный для себя путь, пилить музыкальный сервис. Но хочется еще, чтобы не было конкуренции. Даже Netflix стал производить фильмы, создает студии и так далее.
И ресурсы есть, вон кто не ищет оправданий, те даже под несуществующие технологии и фейковое видео получает миллиардные оценки и такие же предзаказы, типа Nikola.
А со Spotify уже все ясно, они этими высказываниями сами оголяют свою беспомощность и прогнозируют проигрыш. Тем более сравнив с Яндекс Музкой уже все убедились, что нет там вообще никакого ноухау и новый сервис разносит все их наработки в пух и прах.
Это тоже самое как если бы Автоваз начал жаловаться что Мерседес делает слишком хорошие машины и это не честно!)
Блять, вы с неба свалились что-ли? Если бы такие как вы оказались в антимонопольных органах, то мы бы сейчас не сидели на VC с автообновляемыми каментами и всем прочим. Да и Spotify с Apple Music были бы абсолютно другими, потому что все бы пользовались сраным Internet Explorer. Почитай что такое монополия и где заканчиваются границы здоровой конкуренции, и подумай кто от этого выиграет, а кто проиграет (спойлер: ты)
Вот что вы пишете (моими словами): создать корпорацию типа APPLE - это пригласить всего несколько доп.программистов к уже имеющимся 4405 сотрудников Spotify и всех делов-то. Видно вы не понимаете, что за открытием любого нового отдела стоит большая бюрократия и доп.вливания миллионов $$$, риски и тд. Это не говоря уже о том, что в бизнесе нет «рецептов»....
сейчас крупные корпорации пожирают, мелкие компании увеличвая свою капитализацию. Это ведет к тому, что мы будем наблюдать, и уже наблюдаем, как корпорации сталкиваются бортами за долю ваших денег. А не создавая что-то новое пытаются, найти место под солнцем
В этой среде устойчивый бизнес - создать и производить собственные процессоры, создать свои мобильные устройства, создать свою ОС и инфраструктуру, привлечь разработчиков в эту инфраструктуру и занять главенствующие позиции на мобильном рынке. Настолько главенствующие, что даже майкрософт, которая попыталась стать третьей после гугла и эпла - ничего не смогла, хотя вливала огромные деньги. Что вы от спотифая хотите то? Верите, что кто-то может подвинуть двух гигантов?
Ну вот в 90-х Майкрософт доминировала, Гугла вообще не было, а Apple была на грани банкротства, но как-то всё поменялось, так что странно рассуждать про то, что невозможно кого-то подвинуть из-за того, что он большая корпорация.
От Спотифая я вообще ничего не хочу, он мне, например, не интересен независимо от того, будет подписка Apple One или нет, но с бизнесом Спотифая явно что-то не так, если их так пугает введение подписки на сервисы Эппла.
В 90х майкрософт доминировала где? На рынке десктоп операционных систем, офисных пакетов. За 30 лет что-нибудь изменилось? Нет, компания как была монополистом на этом рынке, так и осталась, и никто ей конкуренцию не может составить. И гугл и эппл в свое время пришли на новый, никем не занятый, рынок мобильных операционных систем (да, был симбиан, но он был настолько отсталый, что отвалился сам). В этом и разница, что на уже занятом рынке у новых игроков слишком мало шансов. А гугл и эппл никого не подвинули, они заняли пустующую нишу в нужный момент.
У них нет такой возможности
Apple: *делает что угодно*
Остальные компании: вай-вай, монополия, помогите
Эппл агрессивно продвигает iCloud storage: при отключенном бэкапе периодически вылезает уведомление о том что бэкап не удался, а места мало — купи. Других вариантов онлайн бэкапа не предусмотрено. Теперь через эту платформу толкается музыкальная подписка и прочее.
У большинства юзеров основное пространство в бэкапе сжирают фото и видео. Можно заюзать альтернативное облако (у гугла так вообще бесплатно*) и не докупать место в айклауде.
Дело в том, что это называется bundling и считается монополистской практикой согласно Sherman Antitrust Act 1890 года.
Так что остальные компании ведут себя правильно, как правильно себя вел Netscape, когда жаловался на Microsoft в 1998 году. К сожалению, тогда на антимонопольное законодательство всем было плевать, а сейчас ситуация меняется.
А наши ребята с Яндекс Плюсом и Combo уже успели подготовиться к такой конкуренции, за что им лайк.
Прикольно видеть как капиталист жалуется на «нечестные» капиталистические приемы.
Так жаловаться на нечестные приемы это тоже капиталистический прием
«Побуждая покупателей делать выбор в сторону своих продуктов...» ебанешся открытие. Вообще то на этом собственно продажи всего бизнеса и строятся.
Пусть тоже запускают Spotify TV и Fitness
Что там с продактами спотифая? CJM запороли?
За Эппл не скажу - но у меня пример Гугла. Есть подписка премиум - включает разные сервисы. Локомотив - Ютуб без рекламы. Одним из вагонов шел Гугл мьюзик (плей мьюзик), которым я пользуюсь уже много лет. Все супер удобно и за дёшево - как мы любим ;)
И ничего не предвещало беды, как шило в жопе "улучшателей" Гугла заставило их объединить сервисы Ютуб и Плей и получить Ютуб мьюзик. Пользоваться этим говном решительно невозможно и я мигрировал на спотифай. И да, плАчу и плачУ две подписки. А шо делать?
Так что если пользователи предпочтут Эппл Ван, то потому что в огороде спотифая капуста уже не самая сочная.
Что делать когда конкурент снижает цены а тебя жаба душит? Кричать о нарушении конкуренции!
В 19 веке Турция была больным человеком Европы, от которого все желали откусить кусочек, а в 21 все кому не лень кидаються на Apple.
Не люблю Apple за успешное доминирование на рынке, но поведение его партнёров - настоящая охота на ведьм!
Неплохо. В следующий раз будет что-то вроде "злоупотребляя доминирующим положением в разработке iOS улучшили интерфейс приложения Музыка и качество звука, тем самым побуждая покупателей делать выбор в пользу своих продуктов".
Я не понимаю тех, кто прикалывается над ситуацией, отрицая монополию и тп. Самое забавно что мы это уже с M$ в своё время проходили(кстати в более лайт форме).
Разве не очевидно, что если не давить на Apple, то постепенно многие сервисы/приложения и тп там будут только от Apple.
Безусловно и второй вариант, супер регулирования и лишения платформо держателя всего тоже плохой.
PS впрочем всё равно забавно. Сами корпорации выступают за свободный рынок, капитализм и тп, но у себя внутри, на тех рынках что сами создают и контролируют: устраивают супер правила, супер цензуру, строят свои монополии и тд и тп Так и живём.
Видимо это действительно революционный сервис. Ждем яндекс.все по одной цене..
В Apple считают, что у пользователей по-прежнему есть возможность «открывать альтернативы и наслаждаться ими», указывает издание.
Они хотели сказать:
пока что по-прежнему есть возможность «открывать альтернативы и наслаждаться ими»,
Сейчас все недовольные объединятся против 30 % и монополии и просто захотят конской компенсации за настоящие и будущие потери в бабосе, но Кук тот ещё жук.
А если Apple будет продавать подписку за 0.1$, что тогда? Spotify опять будет ныть, что это против правил?
Я бы сказал, что Spotify является сугубо нишивым продуктом, и на который опираются и смотрят также конкуренты (вкл. Apple). Но сегодня, главный конкурент (Apple) поставил палки в колёса, априори снижая Spotify (лидеру рынка) прибыль. Данная ситуация может послужить резкой продажей Spotify кому-то на рынке. Вопрос - будет ли Spotify работать лучше после возможной продажи... Если станет хуже, то это скажется негативно быстрых инновациях в музыкальной стриминговой индустрии (так как Spotify является пионером качества/удобства стриминга музла в мире). Не думаю, что Apple Music будет с энтузиазмом развивать новые фишки в стриминге музыки.
Сейчас основное конкурентное преимущество не в цене, а в самом сервисе. Spotify многим больше нравится, что видно по статистике, так что в сфере музыкального сервиса они многое делают правильно.
А на Apple указывать – это уже больше от бессилия что-то делать с продуктом, на мой взгляд.
Когда уже кто-то пожалуйста что эпл делает и часы и ноуты и телефоны и планшеты и все это работает на их же ОС. Какие же негодяи, как посмели несколько направлений развивать, уууууу сюки!
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