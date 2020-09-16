До Дзен-среды осталось
Сервисы
Галина Мубаракшина
4939

Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска единой подписки на свои сервисы Apple One Материал редакции

Если компанию не остановить, сообщество разработчиков понесёт непоправимый ущерб, считают в Spotify.

56 комментариев
В закладки
Слушать

Музыкальный сервис Spotify заявил, что Apple, выпустившая единый пакет подписок на свои сервисы Apple One, злоупотребила доминирующим положением на рынке. Об этом пишет The Verge.

Компания заявила изданию, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке и ведёт себя нечестно по отношению к конкурентам, побуждая покупателей делать выбор в пользу своих продуктов.

«Мы просим антимонопольные органы оперативно пресечь антиконкурентное поведение Apple. Если этого не произойдёт, сообщество разработчиков понесёт непоправимый ущерб, а всеобщая свобода: слушать, учиться, творить, общаться — будет поставлена под угрозу», — заявили в Spotify.

Apple, конечно, может активно продвигать своё пакетное предложение, поэтому ситуация, в которой кто-то выберет Apple Music, а не Spotify, выглядит «смутно правдоподобной», отмечает The Verge.

В Apple считают, что у пользователей по-прежнему есть возможность «открывать альтернативы и наслаждаться ими», указывает издание.

  • 15 сентября 2020 года Apple представила единую подписку на свои сервисы Apple One. В неё войдут Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple News и другие сервисы по фиксированной цене.
  • Spotify уже жаловалась на Apple регуляторам. В марте 2019 года сервис обратился в Еврокомиссию, в частности, из-за того, что Apple не разрешала Siri и HomePod запускать Spotify. В июне 2020 года Еврокомиссия начала расследование из-за комиссии 30% в App Store по жалобе Spotify и Rakuten.
  • В июне 2019 года количество подписчиков Apple Music превысило 60 млн, в июне 2020 года на Spotify были подписаны свыше 138 млн пользователей.

#новость #apple #spotify

Галина Мубаракшина
+17 019
5
21
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","spotify","apple"], "comments": 56, "likes": 21, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 158734, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Sep 2020 09:00:23 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как контент-маркетинг в строительной индустрии может поднять продажи на 80% — кейс концерна Wienerberger
С весны 2019 года мы в агентстве SALO занимаемся digital-маркетингом для международного концерна Wienerberger…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
56 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexander

13

Что мешает спотифаю выпустить кучу своих сервисов и установить на них одну общую цену?

Ответить

un de

Alexander
25

Спотифаю, дизеру, тидалу и прочим выпустить видеосервисы. Нетфликсу, hbo, диснею создать сервисы по стримингу музыки. Ты так себе это представляешь?

Ответить

Niko Nick

un
23

Ты забыл написать, что Tesla ещё должна выпустить свой йогурт с клубничным джемом 😂😉

Ответить

777_Moscow_777

Niko
5

Мерседес пусть займется производством смузи, офисной мебели и блютуз наушников

Ответить

Вася Пражкин

Niko
2

Тесла уже шорты и огнеметы выпускает, так что они уже начали путь к мировому господству ).

Ответить

Alexandr Simonov

Вася
0

На мгновенье показалось «шпроты»

Ответить

Ware Wow

un
2

Они сами выбрали быть монопродуктом. Если есть претензии и неустойчивое положение на рынке, то нужно что-то менять, или делать надо это было изначально. 

Многие прошли этот путь, Alibaba, Tencent, Apple, Google, Yandex,  Facebook, Samsung, LG, Mitsubishi, Microsoft, Amazon, Atlassian, Adobe,  LeEco, Huawei и сотни других и тысячи мелких. Но у Spotify и Epic лапки.

Они выбрали комфортный для себя путь, пилить музыкальный сервис. Но хочется еще, чтобы не было конкуренции. Даже Netflix стал производить фильмы, создает студии и так далее.

И ресурсы есть, вон кто не ищет оправданий, те даже под несуществующие технологии и фейковое видео получает миллиардные оценки и такие же предзаказы, типа Nikola.

А со Spotify уже все ясно, они этими высказываниями сами оголяют свою беспомощность и прогнозируют проигрыш. Тем более сравнив с Яндекс Музкой уже все убедились, что нет там вообще никакого ноухау и новый сервис разносит все их наработки в пух и прах.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Ware
0

Это тоже самое как если бы Автоваз начал жаловаться что Мерседес делает слишком хорошие машины и это не честно!)

Ответить

Niko Nick

Andrei
0

Это другое немного)

Ответить

shmitter

un
0

Пусть договорятся и выпустят общую подписку, оставаясь независимыми компаниями.

Ответить

Майский жук

Alexander
22

Блять, вы с неба свалились что-ли? Если бы такие как вы оказались в антимонопольных органах, то мы бы сейчас не сидели на VC с автообновляемыми каментами и всем прочим. Да и Spotify с Apple Music были бы абсолютно другими, потому что все бы пользовались сраным Internet Explorer. Почитай что такое монополия и где заканчиваются границы здоровой конкуренции, и подумай кто от этого выиграет, а кто проиграет (спойлер: ты)

Ответить

Niko Nick

Alexander
4

Вот что вы пишете (моими словами): создать корпорацию типа APPLE - это пригласить всего несколько доп.программистов к уже имеющимся 4405 сотрудников Spotify и всех делов-то. Видно вы не понимаете, что за открытием любого нового отдела стоит большая бюрократия и доп.вливания миллионов $$$, риски и тд. Это не говоря уже о том, что в бизнесе нет «рецептов»....

Ответить

Marakuya

Niko
7

Ну т.е. Apple потратила миллионы долларов, взяла на себя риски и т.д., обеспечив себе конкурентные преимущества и устойчивый бизнес, а Spotify этим заниматься не должна?

Ответить

Александр Прилипко

Marakuya
1

сейчас крупные корпорации пожирают, мелкие компании увеличвая свою капитализацию. Это ведет к тому, что мы будем наблюдать, и уже наблюдаем, как корпорации сталкиваются бортами за долю ваших денег. А не создавая что-то новое пытаются, найти место под солнцем

Ответить

Niko Nick

Александр
0

К сожалению, хорошие нишивые продукты могут умирать...

Ответить

un de

Marakuya
0

В этой среде устойчивый бизнес - создать и производить собственные процессоры, создать свои мобильные устройства, создать свою ОС и инфраструктуру, привлечь разработчиков в эту инфраструктуру и занять главенствующие позиции на мобильном рынке. Настолько главенствующие, что даже майкрософт, которая попыталась стать третьей после гугла и эпла - ничего не смогла, хотя вливала огромные деньги. Что вы от спотифая хотите то? Верите, что кто-то может подвинуть двух гигантов?

Ответить

Marakuya

un
1

Ну вот в 90-х Майкрософт доминировала, Гугла вообще не было, а Apple была на грани банкротства, но как-то всё поменялось, так что странно рассуждать про то, что невозможно кого-то подвинуть из-за того, что он большая корпорация.
От Спотифая я вообще ничего не хочу, он мне, например, не интересен независимо от того, будет подписка Apple One или нет, но с бизнесом Спотифая явно что-то не так, если их так пугает введение подписки на сервисы Эппла. 

Ответить

un de

Marakuya
0

В 90х майкрософт доминировала где? На рынке десктоп операционных систем, офисных пакетов. За 30 лет что-нибудь изменилось? Нет, компания как была монополистом на этом рынке, так и осталась, и никто ей конкуренцию не может составить. И гугл и эппл в свое время пришли на новый, никем не занятый, рынок мобильных операционных систем (да, был симбиан, но он был настолько отсталый, что отвалился сам). В этом и разница, что на уже занятом рынке у новых игроков слишком мало шансов. А гугл и эппл никого не подвинули, они заняли пустующую нишу в нужный момент.

Ответить

Ivan Nezgovorov

Alexander
6

У них нет такой возможности

Ответить

Ware Wow

Ivan
0

Возможность есть, нет желания. Многие прошли этот путь, но они выбрали быть монопродуктом, это их выбор.

Ответить

Александр Прилипко

Alexander
4

Специализация = конкуренция, монополизация = деградация

Ответить

Niko Nick

Alexander
0

Хаха))) что ты куришь? ;)

Ответить

Евгений Разманов

Alexander
2

Что мешает тебе стать миллиардером?

Ответить

evilnw

Alexander
0

Только apple на собственные сервисы не собирает 30% роялти. Значит подписки других компаний по определению будут проигрывать ценовую войну.

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

26

Apple: *делает что угодно*
Остальные компании: вай-вай, монополия, помогите

Ответить

Sergey Michko

Valeryi
3

Эппл агрессивно продвигает iCloud storage: при отключенном бэкапе периодически вылезает уведомление о том что бэкап не удался, а места мало — купи. Других вариантов онлайн бэкапа не предусмотрено. Теперь через эту платформу толкается музыкальная подписка и прочее.

Ответить

Rifat Kayumov

Sergey
2

У большинства юзеров основное пространство в бэкапе сжирают фото и видео. Можно заюзать альтернативное облако (у гугла так вообще бесплатно*) и не докупать место в айклауде.

Ответить

Artem Gruzdev

Valeryi
1

Дело в том, что это называется bundling и считается монополистской практикой согласно Sherman Antitrust Act 1890 года.

Так что остальные компании ведут себя правильно, как правильно себя вел Netscape, когда жаловался на Microsoft в 1998 году. К сожалению, тогда на антимонопольное законодательство всем было плевать, а сейчас ситуация меняется.

Ответить

Alex Konin

10

А наши ребята с Яндекс Плюсом и Combo уже успели подготовиться к такой конкуренции, за что им лайк.

Ответить

Niko Nick

Alex
2

Они сейчас читают тут и начинают чесать голову :))

Ответить

Сергей Бредихин

6

Прикольно видеть как капиталист жалуется на «нечестные» капиталистические приемы. 

Ответить

Илитный Иксперт

Сергей
4

Так жаловаться на нечестные приемы это тоже капиталистический прием

Ответить

Игорь Сентябрь

6

«Побуждая покупателей делать выбор в сторону своих продуктов...» ебанешся открытие. Вообще то на этом собственно продажи всего бизнеса и строятся.

Ответить

Yury Kotov

1

Пусть тоже запускают Spotify TV и Fitness

Ответить

Niko Nick

Yury
3

Ты тоже куришь туже папиросу ;)

Ответить

Maxim Petrukhin

Yury
1

"Пусть едят пирожные" ©

Ответить

un de

Yury
0

А еще спотифай недоволен 30% сбором. Так что сначала они spotifyOS должны выпустить и устройства для нее, а новые сервисы чуть позже.

Ответить

Ware Wow

un
0

Они существуют благодаря Apple, Apple для них создало рынок вообще, и они рады были этим 30%, рады возможности. Но потом внезапно жадность. Беру чужие - Отдаю свои.

Ответить

Алекс Таций

4

Что там с продактами спотифая? CJM запороли?
За Эппл не скажу - но у меня пример Гугла. Есть подписка премиум - включает разные сервисы. Локомотив - Ютуб без рекламы. Одним из вагонов шел Гугл мьюзик (плей мьюзик), которым я пользуюсь уже много лет. Все супер удобно и за дёшево - как мы любим ;)
И ничего не предвещало беды, как шило в жопе "улучшателей" Гугла заставило их объединить сервисы Ютуб и Плей и получить Ютуб мьюзик. Пользоваться этим говном решительно невозможно и я мигрировал на спотифай. И да, плАчу и плачУ две подписки. А шо делать?
Так что если пользователи предпочтут Эппл Ван, то потому что в огороде спотифая капуста уже не самая сочная.

Ответить

Saucedo Puetz

3

Что делать когда конкурент снижает цены а тебя жаба душит? Кричать о нарушении конкуренции!

Ответить

Leo Rialto

2

В 19 веке Турция была больным человеком Европы, от которого все желали откусить кусочек, а в 21 все кому не лень кидаються на Apple.
Не люблю Apple за успешное доминирование на рынке, но поведение его партнёров - настоящая охота на ведьм!

Ответить

Ivan Nezgovorov

Leo
–1

Это просто игры бонов)

Ответить

RIP Новости

2

Неплохо. В следующий раз будет что-то вроде "злоупотребляя доминирующим положением в разработке iOS улучшили интерфейс приложения Музыка и качество звука, тем самым побуждая покупателей делать выбор в пользу своих продуктов".

Ответить

Aleksandr Talalaev

2

Я не понимаю тех, кто прикалывается над ситуацией, отрицая монополию и тп. Самое забавно что мы это уже с M$ в своё время проходили(кстати в более лайт форме).
Разве не очевидно, что если не давить на Apple, то постепенно многие сервисы/приложения и тп там будут только от Apple.
Безусловно и второй вариант, супер регулирования и лишения платформо держателя всего тоже плохой.
PS впрочем всё равно забавно. Сами корпорации выступают за свободный рынок, капитализм и тп, но у себя внутри, на тех рынках что сами создают и контролируют: устраивают супер правила, супер цензуру, строят свои монополии и тд и тп Так и живём.

Ответить

Dmitri Frolov

1

Видимо это действительно революционный сервис. Ждем яндекс.все по одной цене..

Ответить

Виктор Булов

1

На всех пирога не хватает уже

Ответить

Mike Kosulin

1

В Apple считают, что у пользователей по-прежнему есть возможность «открывать альтернативы и наслаждаться ими», указывает издание.

Они хотели сказать:
пока что по-прежнему есть возможность «открывать альтернативы и наслаждаться ими»,

Ответить

Ruslan Umarkhanov

1

Сейчас все недовольные объединятся против 30 %  и монополии и просто захотят конской компенсации за настоящие и будущие потери в бабосе, но Кук тот ещё жук.

Ответить

Ишхан Симонян

1

А если Apple будет продавать подписку за 0.1$, что тогда? Spotify опять будет ныть, что это против правил?

Ответить

Maxim Petrukhin

Ишхан
0

Правильно. Ныть не надо. Надо терпеть. Просто заткнись и плати.

Ответить

Niko Nick

1

Я бы сказал, что Spotify является сугубо нишивым продуктом, и на который опираются и смотрят также конкуренты (вкл. Apple). Но сегодня, главный конкурент (Apple) поставил палки в колёса, априори снижая Spotify (лидеру рынка) прибыль. Данная ситуация может послужить резкой продажей Spotify кому-то на рынке. Вопрос - будет ли Spotify работать лучше после возможной продажи... Если станет хуже, то это скажется негативно быстрых инновациях в музыкальной стриминговой индустрии (так как Spotify является пионером качества/удобства стриминга музла в мире). Не думаю, что Apple Music будет с энтузиазмом развивать новые фишки в стриминге музыки.

Ответить

Oleg Berezan

0

Сейчас основное конкурентное преимущество не в цене, а в самом сервисе. Spotify многим больше нравится, что видно по статистике, так что в сфере музыкального сервиса они многое делают правильно.

А на Apple указывать – это уже больше от бессилия что-то делать с продуктом, на мой взгляд.

Ответить

Niko Nick

Oleg
0

Верно! Spotify двигает нишивой продукт. А Apple берет «объемом»

Ответить

Ivan Nezgovorov

0

Богов *

Ответить

Сослан Сакшин

0

Красавы спотифай. Вот это я понимаю "менять мир к лучшему"

Ответить

Angel Vivaldi

0

Когда уже кто-то пожалуйста что эпл делает и часы и ноуты и телефоны и планшеты и все это работает на их же ОС. Какие же негодяи, как посмели несколько направлений развивать, уууууу сюки!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Evrone
Подписан
Отписаться
Марафон кейсов Evrone — День 16. Humaniq — банковский сервис для тех, кто не умеет читать
Что делать, если ваш пользователь говорит на нескольких языках? Редкий и региональный использует для общения в семье, а…
0
МТТ
Подписан
Отписаться
Исследование: более 80% фрилансеров остаются на связи во внерабочее время
Более 35% фрилансеров стараются разделять рабочую и личную жизнь и используют два и более телефона для общения. При это…
0
Bercut
Подписан
Отписаться
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 5G
Кто-то с нетерпением ждет возможности скачивать фильм за минуту и получать мгновенный доступ к массивам информации. Мы…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Привалов
за день
Мы ведем репортаж из интернета, где только что кто-то под давлением фактов изменил своё мнение)
Производитель электрогрузовиков Nikola признал, что снял в рекламе машину, которая не может ехать самостоятельно
Alexander Veber
за неделю
Слил базу Сел Скоро начнёт прозванивать
Почти три года тюрьмы и 25 млн рублей штрафа: суд приговорил экс-работника «Сбера» за кражу данных 5000 карт в 2019 году

Комментарии

Niko Nick

Spotify обвинил Apple в…

Lada Pozdeeva

Ответ «Пятерочке» от местного…

Ware Wow

Spotify обвинил Apple в…

Andrei Smirnovsky

Spotify обвинил Apple в…

Nick Toverovskiy

В приложении «Альфа-банка…

Lada Pozdeeva

Ответ «Пятерочке» от местного…

James Baxter

Чего не хватает «Кинопоиску HD»

Aleks Cloud

SEO, продвижение и…

Alexandr Simonov

Spotify обвинил Apple в…

Lada Pozdeeva

Ответ «Пятерочке» от местного…

Lada Pozdeeva

Ответ «Пятерочке» от местного…

shmitter

Spotify обвинил Apple в…

Aleksandr Talalaev

Spotify обвинил Apple в…

Gleb Trofimov

Резиденты «Технополиса…

un de

Spotify обвинил Apple в…

Илитный Иксперт

В приложении «Альфа-банка…

Dmitry Ilyin

Экономия на охлаждении и меньше…

Anna Scherer

Не называй мир грязным, если ты…

Aleks Cloud

SEO, продвижение и…

Rifat Kayumov

Spotify обвинил Apple в…