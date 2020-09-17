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Галина Мубаракшина
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«Ведомости»: структура «Сбербанка» планирует выпустить телеприставку с голосовым помощником и опцией управления жестами Материал редакции

В пакете с приставкой пользователи получат доступ к кинотеатру Okko, музыке, ТВ и играм, утверждает источник издания.

  • На конференции «СберКонф», запланированной на 24 сентября 2020 года, компания «СберДевайсы» (структура «Сбербанка») может представить собственную «умную» телеприставку с голосовым помощником, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомые с разработчиками устройства.
  • Приставка будет поддерживать функции, которых нет в «умных» колонках российского производства, утверждает собеседник издания. Например, возможность управлять финансами голосом (какие именно опции будут доступны, источник не уточнил) и делать покупки на основе предложений ИИ.
  • Устройство будет поддерживать опцию управления жестами: регулировать работу колонок, открывать и делать выбор в меню, говорит один из источников издания, знакомый с планами компании. Эту функцию разработала компания VisionLabs, которая создаёт технологии на базе компьютерного зрения, уточняет собеседник газеты.
  • Телеприставка будет подключена к онлайн-кинотеатру Okko, играм, телеканалам, каталогу музыки, утверждает собеседник издания. Устройство также будет поддерживать функцию видеозвонка. В пресс-службе «Сбербанка» отказались от комментариев изданию.
  • В феврале 2020 года компания «СберДевайсы» представила ТВ-приставку Okko Smart Box для онлайн-кинотеатра Okko. Устройство поддерживает голосовой поиск через пульт. Пользователь также получает доступ к Okko, видеосервису YouTube и 160 телеканалам.

#новость #сбербанк

Галина Мубаракшина
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9 комментариев
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evilnw

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Во сколько обойдется пользователю обработка одного жеста? Это будет фиксированная цена или будут списывать какой-то процент со счета в сбере?

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BearStrikesBack

evilnw
6

В каком регионе жест записали, туда и обращайтесь!

Ответить

Николай Кузнецов

4

Зоопарк девайсов без понимания необходимостей устройства. 

Ответить

Aleksey Bobkov

0

Какой пиздец, и это ещё назовут экосистемой, наверное 🤣

Ответить

Николай Шелопугин

Aleksey
1

А что это если не экосистема?

Ответить

Aleksey Bobkov

Николай
0

горизонтальная интеграция

Ответить

Николай Шелопугин

Aleksey
2

Никаким боком горизонтальная интеграция не относится к Экосистеме Сбера. Вот если бы он скупал другие банки, и контролировал их – то да, а тут скорее экосистема.

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Michael Petrov

0

они делают кинект... уф...

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Я не скажу свое имя машине

–2

Больше колонок всяких и разных.
'Слышь, Греф, займи десятку до субботы?' 

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