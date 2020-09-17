«Ведомости»: структура «Сбербанка» планирует выпустить телеприставку с голосовым помощником и опцией управления жестами Материал редакции
В пакете с приставкой пользователи получат доступ к кинотеатру Okko, музыке, ТВ и играм, утверждает источник издания.
- На конференции «СберКонф», запланированной на 24 сентября 2020 года, компания «СберДевайсы» (структура «Сбербанка») может представить собственную «умную» телеприставку с голосовым помощником, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомые с разработчиками устройства.
- Приставка будет поддерживать функции, которых нет в «умных» колонках российского производства, утверждает собеседник издания. Например, возможность управлять финансами голосом (какие именно опции будут доступны, источник не уточнил) и делать покупки на основе предложений ИИ.
- Устройство будет поддерживать опцию управления жестами: регулировать работу колонок, открывать и делать выбор в меню, говорит один из источников издания, знакомый с планами компании. Эту функцию разработала компания VisionLabs, которая создаёт технологии на базе компьютерного зрения, уточняет собеседник газеты.
- Телеприставка будет подключена к онлайн-кинотеатру Okko, играм, телеканалам, каталогу музыки, утверждает собеседник издания. Устройство также будет поддерживать функцию видеозвонка. В пресс-службе «Сбербанка» отказались от комментариев изданию.
- В феврале 2020 года компания «СберДевайсы» представила ТВ-приставку Okko Smart Box для онлайн-кинотеатра Okko. Устройство поддерживает голосовой поиск через пульт. Пользователь также получает доступ к Okko, видеосервису YouTube и 160 телеканалам.
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evilnw
Во сколько обойдется пользователю обработка одного жеста? Это будет фиксированная цена или будут списывать какой-то процент со счета в сбере?
BearStrikesBackevilnw
В каком регионе жест записали, туда и обращайтесь!
Николай Кузнецов
Зоопарк девайсов без понимания необходимостей устройства.
Aleksey Bobkov
Какой пиздец, и это ещё назовут экосистемой, наверное 🤣
Николай ШелопугинAleksey
А что это если не экосистема?
Aleksey BobkovНиколай
горизонтальная интеграция
Николай ШелопугинAleksey
Никаким боком горизонтальная интеграция не относится к Экосистеме Сбера. Вот если бы он скупал другие банки, и контролировал их – то да, а тут скорее экосистема.
Michael Petrov
они делают кинект... уф...
Я не скажу свое имя машине
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