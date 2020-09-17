«Ведомости»: структура «Сбербанка» планирует выпустить телеприставку с голосовым помощником и управлением жестами Материал редакции
В пакете с приставкой пользователи получат доступ к кинотеатру Okko, музыке, ТВ и играм, утверждает источник издания.
- На конференции «СберКонф», запланированной на 24 сентября 2020 года, компания «СберДевайсы» (структура «Сбербанка») может представить собственную «умную» телеприставку с голосовым помощником, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомые с разработчиками устройства.
- Приставка будет поддерживать функции, которых нет в «умных» колонках российского производства, утверждает собеседник издания. Например, возможность управлять финансами голосом (какие именно опции будут доступны, источник не уточнил) и делать покупки на основе предложений ИИ.
- Устройство будет поддерживать управление жестами: регулировать работу колонок, открывать и делать выбор в меню, говорит один из источников издания, знакомый с планами компании. Эту функцию разработала компания VisionLabs, которая создаёт технологии на базе компьютерного зрения, уточняет собеседник газеты.
- Телеприставка будет подключена к онлайн-кинотеатру Okko, играм, телеканалам, каталогу музыки, утверждает собеседник издания. Устройство также будет поддерживать функцию видеозвонка. В пресс-службе «Сбербанка» отказались от комментариев изданию.
- В феврале 2020 года компания «СберДевайсы» представила ТВ-приставку Okko Smart Box для онлайн-кинотеатра Okko. Устройство поддерживает голосовой поиск через пульт. Пользователь также получает доступ к Okko, видеосервису YouTube и 160 телеканалам.
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evilnw
Во сколько обойдется пользователю обработка одного жеста? Это будет фиксированная цена или будут списывать какой-то процент со счета в сбере?
BearStrikesBackevilnw
В каком регионе жест записали, туда и обращайтесь!
Сергей КоролевскийBearStrikesBack
Но только в рабочие дни, кроме понедельника. Обед с 12.45 до 14.15
Король Полейevilnw
Aleksey Murashkoevilnw
Сначала жесты покажете вы, а потом сбер вас через телек :)) как сказал минфин мы мы пока ваши деньги изымать не планируем ::))
Николай Кузнецов
Зоопарк девайсов без понимания необходимостей устройства.
ЯжПрограммистНиколай
Сбербанк настолько большой что там уже началось внутренее "освоение" бюджетов.
Георгий БеглорянЯжПрограммист
=)
Там охуенные истории, одна пиздатей другой, как они проебывают ярды на всякой хуйне и не парятся.
Aleksey Bobkov
Какой пиздец, и это ещё назовут экосистемой, наверное 🤣
Николай ШелопугинAleksey
А что это если не экосистема?
Aleksey BobkovНиколай
горизонтальная интеграция
Николай ШелопугинAleksey
Никаким боком горизонтальная интеграция не относится к Экосистеме Сбера. Вот если бы он скупал другие банки, и контролировал их – то да, а тут скорее экосистема.
Король ПолейAleksey
Ура, на VC появились думающие люди!
Александр АнтиповКороль
Они тут всегда были, и умные создали этот проект, в котором мы все комментируем свои мнения про экосистему)))
Георгий БеглорянНиколай
Экосистема - это Apple, а в Сбере это просто модное слово, также как "лучшая версия себя" и т.п. которое описывает термин хаос (полная хуита) в банке и его дочках, которая как то работает на людях.
Georgy Aleksandrov
Очередная реплика с Али, на которой попилят бюджет правильные люди?)
Король ПолейGeorgy
Тут речь не о попилить. Греф очень ждет инноваций, но сам в этом ни хера не понимает. Вот ему сотрудники и спаривают всякое дерьмо.
Georgy AleksandrovКороль
Здравия мысль. Но думаю истинна представляет из себя комбинацию и моего и вашего варианта)
Денис Демидов
Напоминает, как мобильные операторы пытались стать крутыми IT компаниями, делать свои мессенджеры и прочую лабуду, вместо того, чтобы строить сети и увеличивать скорость интернета.
Так и банки сейчас, какой херней только не страдают, только не тем, чем должны, давать экономике дешевые и длинные деньги.
Maxim PetrukhinДенис
Мне кажется, это в России в целом одна из больших проблем на всех уровнях. Когда отдельно взятый человек очень хочет стать великим за счёт всех остальных, а по рукам ему дать некому.
Денис ДемидовMaxim
100% и великим не становится и деньги просрал.
Full NameДенис
Банки тут причем? Они деньги откуда берут?
Денис ДемидовFull
Откуда угодно, у населения, на западе, у ЦБ на худой конец, но я что-то не видел реальных кредитов (не соц. от государства) у которого был бы процент равен ставка ЦБ + 1-2%.
У нас банковский сектор очень отсталый с точки зрения прямой функции - дешевые и длинные деньги, просто он обернулся в красивую IT обертку и плебсу удалось внушить, что у нас передовой финтех, что фуфло чистой воды.
Сергей КоролевскийДенис
Полностью согласен. Лично я был бы больше рад ипотеке под 5%,а не сраной колонке
Денис ДемидовСергей
Я бы лучше вообще отказался от модных приложений, пользовался бы чековой книжкой, но чтобы кредиты были и длинными, и доступными и дешевыми, чем вся это хренотень, которую закроют через пару лет.
AlekseyДенис
Голос разумного в пустыне.. Но видишь ли попуасам очень нравятся блестяшки и прочее фуфло в красивой обертке, значит этим нужно пользоваться
Full NameДенис
ну ок, я услышал, что банк берет деньги в тумбочке. Все хотят, чтобы он брал дешевле. У меня короче есть ощущение, что проблема не в банке, а в тумбочке
Денис ДемидовFull
Проблема и в тумбочке и в банке, в тумбочке деньги дорогие, но в банки их цена-утраивается удваивается.
Деньги в тумбочке дорогие, так как плебс не умеет свою элиту сдерживать, а в банке эта цена удваивается (если не утраивается), так как конкуренция на банковском рынке закончилась давным давно силами ЦБ.
Full NameДенис
в банке они дорожают потому что скоринговая модель ситуацию в тумбочке (и союзных тумбочках) тоже учитывает. Но соглашусь, посмотреть бы коэффициенты было бы интересно. Ну и пропорции - сколько вот такой R&D вносит в цену денег
Денис ДемидовFull
Но конкуренции же нет на банковском рынке, поэтому мы не знаем наверняка, сколько бы стоили деньги в ином случае, но триллион прибыли сбера на дохлом рынке как бы намекает.
Full NameДенис
ну структура прибыли есть в отчете, так то
Денис ДемидовFull
И? Вся прибыль там от кредитования, о чем это говорит? Дорогие деньги или дешевые?
new_comment
Жесть, конечно.
Пока крутые стартаперы с vc.ru собирают чемоданы в Кремниевую долину, презираемый ими банк для бюджетников и пенсионеров начал штамповать устройства и сервисы.
Денис Демидовnew_comment
Когда тебя превратили во второй ФНС, когда ты собираешь с дохлой экономики по триллиону чистой прибыли, можно и херней пострадать Грефу, а его топам личные состояния сколотить.
Дмитрий Айстражник
Идентификация по голосу + умная колонка = опасное дело, можно случайно взять кредит.
Король Полей
Сбер никогда не станет инновационным. Это скопище корпоративных клоунов!Чего нашлось, то и проинтегрировали. Через пару лет Грефа снимут и он пойдет в свою школу преподавать. Хасис сбежит в США и его объявят в международный розыск. Сбер вернется к истокам - помойка для бабок.
Дмитрий ЗвягинКороль
Скринить коммент?
Evil Pechenka
Ну вот и убийца Apple TV. 🤷♀️
Алексей КарповEvil
чо уж, на эплеТВ явно не остановятся, убьют саму Эппле, приставка - это проба пера - ждёмс sberPhone - сберсервисы + сберприложухи + сбермобайл уже есть - нужен только сбертерминал для доступа к ним - и будет круче чем у эппле
Evil PechenkaАлексей
Ах как Вы ошибаетесь... ЮPrilozhuhi.
Шамиль ДжанболатовEvil
Лично для меня Эппл убила ещё приставка от Сяоми. Да и к Сяоми я могу подключать любого оператора контента
Evil PechenkaШамиль
У меня Shield, который вообще вне конкуренции, один минус — цена, в остальном просто замечательный.
Шамиль ДжанболатовEvil
За эти деньги гораздо выгоднее взять более мощные приставки Xbox или PS. Я брал за 4000
Король Полей
Производителе TV сделали управление жестами - не пошло.
Мгровые приставки сделали управление жестами - не пошло.
Сбер сделал управление жестами - инноваторы, трансформация, цифровизация, блокчейн!
Артём Сергеевич
Короче подъехала реализация "кивните телевизору если вы согласны"
Saucedo Puetz
Представляю: сказал случайно перед такой приставкой "Мечтаю о машине"а приставка: Вам одобрен кредит под 1000% годовых на машину. Вам приобретена лага гранта за миллион рублей, доставка через год. приятно было с вами работать
Король ПолейSaucedo
Наоборот: "Вы недавно смотрели Телепузиков, так что автомобиль вам еще рановато"
Saucedo PuetzКороль
Ну они так денег не заработают.
Дмитрий ЗвягинSaucedo
"... поэтому мы вам оформили подписку на Телепузиков. Спасибо, что воспользовались услугами СберАлисы.".
Michael Petrov
они делают кинект... уф...
Дмитрий Коннов
Будующее ИИ:
"Эй колонка, сделай перевод ..."
"Переворот? Начинаю переворот!"
Sergey K
А в чем прикол?
Голосовой поиск через пульт (в ютубе как минимум, я не использую эту функцию) поддерживает моя "коробка" (приставка) сяоми мибокс тв или как ее там.
Пользуюсь ею уже года полтора...
Илитный ИкспертSergey
Ну так а сбер думаешь свою приставку чтоли сделал? Тот же самый ксаоми
Sergey KИлитный
Ну это ежу понятно.
Я про декларируемые "новшества".
Король Полей
Так вот почему Яндекс в спешке тоже стал выпускать никому ненужную херотень. Гонка идиотов!
Шамиль ДжанболатовКороль
Мне лично нравится Яндекс колонка. Я сплю с включенным радио, переключает по голосовым командам радиостанции, говорит курс валют, погоду, время, ставит напоминания и таймеры. Очень удобно. Не надо в темноте искать кнопки, и тянуться к ним. Я могу обратиться к ней в любой момент, вместо того, чтобы искать телефон, или тянуться к нему, когда он на зарядке.
Король ПолейШамиль
Они еще TV-пиставку выпустить хотят
Король Полей
Вся маркетинговая стратегия Сбербанк, это выпустить всякую херню и принудить 278 000 сотрудников это купить или вообще им раздать.
Артем Захаров
Одного не могу понять, зачем смешивать свою деятельность?
Денис ДемидовАртем
Скупили на рынке толпу разрабов, куда их теперь девать? Не сокращать же, чтобы потов все кому не лень над Грефом потешались, какой он русский Илон Маск.
Sergey KАртем
Диверсификация называется.
Типа, финтех, вся фигня. На самом деле Амазон не дает покоя.
Зачем - хз, не знаю, но скорее всего это не ради денег - что-то пилотируют...
Король Полей
!В телеприставку также будет интегрирована функция онлайн-шоппинга, основанная на искусственном интеллекте. Как рассказал один из собеседников «Ведомостей», в приставку встроена система распознавания изображений, которая во время показа фильма может вычленить из телекартинки отдельный предмет (например, одежду), подобрать похожий из доступных на рынке и предложить пользователю оформить и оплатить покупку не отходя от телевизора."
Я знаю только один тип фильмов, где все без одежды
Шамиль ДжанболатовКороль
Тогда будет заказывать секс куклу с лицом Анджелины Джоли. И, зная, что вместо профессиональной смазки , вы используете крем для рук , ещё и крем для рук "Чистая линия".
ave ego
зачем отдельные приставки под единственную экосистему? выпустите нормальный софт под приставки на рынке. не будет никто ради Сбербанка одну приставку покупать чтобы чисто одним сервисом на ней пользоваться в одной экосистеме.
никто же не покупает сейчас отдельный телевизор под каждый телеканал.
Михаил Арнаутов
Логин будет через сберайди, через телеприставку будут зомбировать людей, собирать биометрию и чипы будут не нужны. Многоходовочка!
Антон
Сири, кинь мне денег.
ivan krapivin
Скоро, однако, стоит ожидать изобретение телетекста.
Андрей Звонов
Юpristavka ))))
Alexandr Kulebyakin
Через которую будут звонить мошенники
Aleksey Murashko
Мало того что они все подслушивать и писать хотят, так еще и камеру засадили, что бы еше и видео в СберФсбОблако заливать
Шамиль ДжанболатовAleksey
Компромат со шлюхами на Навального
Aleksey MurashkoШамиль
Молодец, 5 руб. заработал за пост
Я не скажу свое имя машине
Больше колонок всяких и разных.
'Слышь, Греф, займи десятку до субботы?'