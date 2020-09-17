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Галина Мубаракшина
2542

«Ведомости»: структура «Сбербанка» планирует выпустить телеприставку с голосовым помощником и управлением жестами Материал редакции

В пакете с приставкой пользователи получат доступ к кинотеатру Okko, музыке, ТВ и играм, утверждает источник издания.

  • На конференции «СберКонф», запланированной на 24 сентября 2020 года, компания «СберДевайсы» (структура «Сбербанка») может представить собственную «умную» телеприставку с голосовым помощником, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомые с разработчиками устройства.
  • Приставка будет поддерживать функции, которых нет в «умных» колонках российского производства, утверждает собеседник издания. Например, возможность управлять финансами голосом (какие именно опции будут доступны, источник не уточнил) и делать покупки на основе предложений ИИ.
  • Устройство будет поддерживать управление жестами: регулировать работу колонок, открывать и делать выбор в меню, говорит один из источников издания, знакомый с планами компании. Эту функцию разработала компания VisionLabs, которая создаёт технологии на базе компьютерного зрения, уточняет собеседник газеты.
  • Телеприставка будет подключена к онлайн-кинотеатру Okko, играм, телеканалам, каталогу музыки, утверждает собеседник издания. Устройство также будет поддерживать функцию видеозвонка. В пресс-службе «Сбербанка» отказались от комментариев изданию.
  • В феврале 2020 года компания «СберДевайсы» представила ТВ-приставку Okko Smart Box для онлайн-кинотеатра Okko. Устройство поддерживает голосовой поиск через пульт. Пользователь также получает доступ к Okko, видеосервису YouTube и 160 телеканалам.

#новость #сбербанк

Галина Мубаракшина
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73 комментария
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evilnw

24

Во сколько обойдется пользователю обработка одного жеста? Это будет фиксированная цена или будут списывать какой-то процент со счета в сбере?

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BearStrikesBack

evilnw
18

В каком регионе жест записали, туда и обращайтесь!

Ответить

Сергей Королевский

BearStrikesBack
1

Но только в рабочие дни, кроме понедельника. Обед с 12.45 до 14.15

Ответить

Король Полей

evilnw
1
Ответить

Aleksey Murashko

evilnw
0

Сначала жесты покажете вы, а потом сбер вас через телек :)) как сказал минфин мы мы пока ваши деньги изымать не планируем ::))

Ответить

Николай Кузнецов

9

Зоопарк девайсов без понимания необходимостей устройства. 

Ответить

ЯжПрограммист

Николай
3

Сбербанк настолько большой что там уже началось внутренее "освоение" бюджетов.

Ответить

Георгий Беглорян

ЯжПрограммист
1

=) 
Там охуенные истории, одна пиздатей другой, как они проебывают ярды на всякой хуйне и не парятся. 

Ответить

Aleksey Bobkov

4

Какой пиздец, и это ещё назовут экосистемой, наверное 🤣

Ответить

Николай Шелопугин

Aleksey
5

А что это если не экосистема?

Ответить

Aleksey Bobkov

Николай
0

горизонтальная интеграция

Ответить

Николай Шелопугин

Aleksey
5

Никаким боком горизонтальная интеграция не относится к Экосистеме Сбера. Вот если бы он скупал другие банки, и контролировал их – то да, а тут скорее экосистема.

Ответить

Король Полей

Aleksey
0

Ура, на VC появились думающие люди!

Ответить

Александр Антипов

Король
1

Они тут всегда были, и умные создали этот проект, в котором мы все комментируем свои мнения про экосистему)))

Ответить

Георгий Беглорян

Николай
0

Экосистема - это Apple, а в Сбере это просто модное слово, также как "лучшая версия себя"  и т.п. которое описывает термин хаос (полная хуита) в банке и его дочках, которая как то работает на людях.   

Ответить

Georgy Aleksandrov

5

Очередная реплика с Али, на которой попилят бюджет правильные люди?)

Ответить

Король Полей

Georgy
5

Тут речь не о попилить. Греф очень ждет инноваций, но сам в этом ни хера не понимает. Вот ему сотрудники и спаривают всякое дерьмо.

Ответить

Georgy Aleksandrov

Король
1

Здравия мысль. Но думаю истинна представляет из себя комбинацию и моего и вашего варианта)

Ответить

Денис Демидов

5

Напоминает, как мобильные операторы пытались стать крутыми IT компаниями, делать свои мессенджеры и прочую лабуду, вместо того, чтобы строить сети и увеличивать скорость интернета.
Так и банки сейчас, какой херней только не страдают, только не тем, чем должны, давать экономике дешевые и длинные деньги.

Ответить

Maxim Petrukhin

Денис
3

Мне кажется, это в России в целом одна из больших проблем на всех уровнях. Когда отдельно взятый человек очень хочет стать великим за счёт всех остальных, а по рукам ему дать некому. 

Ответить

Денис Демидов

Maxim
2

100% и великим не становится и деньги просрал. 

Ответить

Full Name

Денис
0

Банки тут причем? Они деньги откуда берут?

Ответить

Денис Демидов

Full
4

Откуда угодно, у населения, на западе, у ЦБ на худой конец, но я что-то не видел реальных кредитов (не соц. от государства) у которого был бы процент равен ставка ЦБ + 1-2%. 
У нас банковский сектор очень отсталый с точки зрения прямой функции - дешевые и длинные деньги, просто он обернулся в красивую IT обертку и плебсу удалось внушить, что у нас передовой финтех, что фуфло чистой воды.

Ответить

Сергей Королевский

Денис
1

Полностью согласен. Лично я был бы больше рад ипотеке под 5%,а не сраной колонке

Ответить

Денис Демидов

Сергей
3

Я бы лучше вообще отказался от модных приложений, пользовался бы чековой книжкой, но чтобы кредиты были и длинными, и доступными и дешевыми, чем вся это хренотень, которую закроют через пару лет.

Ответить

Aleksey

Денис
1

Голос разумного в пустыне.. Но видишь ли попуасам очень нравятся блестяшки и прочее фуфло в красивой обертке, значит этим нужно пользоваться

Ответить

Full Name

Денис
1

ну ок, я услышал, что банк берет деньги в тумбочке. Все хотят, чтобы он брал дешевле. У меня короче есть ощущение, что проблема не в банке, а в тумбочке

Ответить

Денис Демидов

Full
2

Проблема и в тумбочке и в банке, в тумбочке деньги дорогие, но в банки их цена-утраивается удваивается. 
Деньги в тумбочке дорогие, так как плебс не умеет свою элиту сдерживать, а в банке эта цена удваивается (если не утраивается), так как конкуренция на банковском рынке закончилась давным давно силами ЦБ.

Ответить

Full Name

Денис
1

в банке они дорожают потому что скоринговая модель ситуацию в тумбочке (и союзных тумбочках) тоже учитывает. Но соглашусь, посмотреть бы коэффициенты было бы интересно. Ну и пропорции - сколько вот такой R&D вносит в цену денег

Ответить

Денис Демидов

Full
0

Но конкуренции же нет на банковском рынке, поэтому мы не знаем наверняка, сколько бы стоили деньги в ином случае, но триллион прибыли сбера на дохлом рынке как бы намекает.

Ответить

Full Name

Денис
0

ну структура прибыли есть в отчете, так то

Ответить

Денис Демидов

Full
0

И? Вся прибыль там от кредитования, о чем это говорит? Дорогие деньги или дешевые?

Ответить

new_comment

2

Жесть, конечно.
Пока крутые стартаперы с vc.ru собирают чемоданы в Кремниевую долину, презираемый ими банк для бюджетников и пенсионеров начал штамповать устройства и сервисы.

Ответить

Денис Демидов

new_comment
6

Когда тебя превратили во второй ФНС, когда ты собираешь с дохлой экономики по триллиону чистой прибыли, можно и херней пострадать Грефу, а его топам личные состояния сколотить.

Ответить

Дмитрий Айстражник

3

Идентификация по голосу + умная колонка = опасное дело, можно случайно взять кредит.

Ответить

Король Полей

3

Сбер никогда не станет инновационным. Это скопище корпоративных клоунов!Чего нашлось, то и проинтегрировали. Через пару лет Грефа снимут и он пойдет в свою школу преподавать. Хасис сбежит в США и его объявят в международный розыск. Сбер вернется к истокам - помойка для бабок.

Ответить

Дмитрий Звягин

Король
0

Скринить коммент?

Ответить

Evil Pechenka

2

Ну вот и убийца Apple TV. 🤷‍♀️

Ответить

Алексей Карпов

Evil
0

чо уж, на эплеТВ явно не остановятся, убьют саму Эппле, приставка - это проба пера - ждёмс sberPhone - сберсервисы + сберприложухи + сбермобайл уже есть - нужен только сбертерминал для доступа к ним - и будет круче чем у эппле

Ответить

Evil Pechenka

Алексей
1

Ах как Вы ошибаетесь... ЮPrilozhuhi.

«Яндекс.Деньги» сменят название на «ЮMoney», а…
«Сбербанк» нашёл новые имена для сервисов после разделения совместных активов с «Яндексом».
vc.ru
Ответить

Шамиль Джанболатов

Evil
0

Лично для меня Эппл убила ещё приставка от Сяоми. Да и к Сяоми я могу подключать любого оператора контента

Ответить

Evil Pechenka

Шамиль
0

У меня Shield, который вообще вне конкуренции, один минус — цена, в остальном просто замечательный.

Ответить

Шамиль Джанболатов

Evil
0

За эти деньги гораздо выгоднее взять более мощные приставки Xbox или PS. Я брал за 4000

Ответить

Король Полей

2

Производителе TV сделали управление жестами - не пошло.
Мгровые приставки сделали управление жестами - не пошло.
Сбер сделал управление жестами - инноваторы, трансформация, цифровизация, блокчейн!

Ответить

Артём Сергеевич

2

Короче подъехала реализация "кивните телевизору если вы согласны"

Ответить

Saucedo Puetz

1

Представляю: сказал случайно перед такой приставкой "Мечтаю о машине"а приставка: Вам одобрен кредит под 1000% годовых на машину. Вам приобретена лага гранта за миллион рублей, доставка через год. приятно было с вами работать

Ответить

Король Полей

Saucedo
0

Наоборот: "Вы недавно смотрели Телепузиков, так что автомобиль вам еще рановато"

Ответить

Saucedo Puetz

Король
1

Ну они так денег не заработают. 

Ответить

Дмитрий Звягин

Saucedo
0

"... поэтому мы вам оформили подписку на Телепузиков. Спасибо, что воспользовались услугами СберАлисы.".

Ответить

Michael Petrov

1

они делают кинект... уф...

Ответить

Дмитрий Коннов

1

Будующее ИИ:
"Эй колонка, сделай перевод ..." 
"Переворот? Начинаю переворот!"

Ответить

Sergey K

1

А в чем прикол?

Голосовой поиск через пульт (в ютубе как минимум, я не использую эту функцию)  поддерживает моя "коробка" (приставка) сяоми мибокс тв или как ее там.
Пользуюсь ею уже года полтора...

Ответить

Илитный Иксперт

Sergey
0

Ну так а сбер думаешь свою приставку чтоли сделал? Тот же самый ксаоми

Ответить

Sergey K

Илитный
0

Ну это ежу понятно.
Я про декларируемые "новшества".

Ответить

Король Полей

1

Так вот почему Яндекс в спешке тоже стал выпускать никому ненужную херотень. Гонка идиотов!

Ответить

Шамиль Джанболатов

Король
0

Мне лично нравится Яндекс колонка. Я сплю с включенным радио, переключает по голосовым командам радиостанции, говорит курс валют, погоду, время, ставит напоминания и таймеры. Очень удобно. Не надо в темноте искать кнопки, и тянуться к ним. Я могу обратиться к ней в любой момент, вместо того, чтобы искать телефон, или тянуться к нему, когда он на зарядке.

Ответить

Король Полей

Шамиль
0

Они еще TV-пиставку выпустить хотят

Ответить

Король Полей

1

Вся маркетинговая стратегия Сбербанк, это выпустить всякую херню и принудить 278 000 сотрудников это купить или вообще им раздать.

Ответить

Артем Захаров

0

Одного не могу понять, зачем смешивать свою деятельность? 

Ответить

Денис Демидов

Артем
2

Скупили на рынке толпу разрабов, куда их теперь девать? Не сокращать же, чтобы потов все кому не лень над Грефом потешались, какой он русский Илон Маск.

Ответить

Sergey K

Артем
0

Диверсификация называется.
Типа, финтех, вся фигня. На самом деле Амазон не дает покоя.

Зачем - хз, не знаю, но  скорее всего это не ради денег - что-то пилотируют...

Ответить

Король Полей

0

!В телеприставку также будет интегрирована функция онлайн-шоппинга, основанная на искусственном интеллекте. Как рассказал один из собеседников «Ведомостей», в приставку встроена система распознавания изображений, которая во время показа фильма может вычленить из телекартинки отдельный предмет (например, одежду), подобрать похожий из доступных на рынке и предложить пользователю оформить и оплатить покупку не отходя от телевизора."

Я знаю только один тип фильмов, где все без одежды

Ответить

Шамиль Джанболатов

Король
1

Тогда будет заказывать секс куклу с лицом Анджелины Джоли. И, зная, что вместо профессиональной смазки , вы используете крем для рук , ещё и крем для рук "Чистая линия".

Ответить

ave ego

0

зачем отдельные приставки под единственную экосистему? выпустите нормальный софт под приставки на рынке. не будет никто ради Сбербанка одну приставку покупать чтобы чисто одним сервисом на ней пользоваться в одной экосистеме. 
никто же не покупает сейчас отдельный телевизор под каждый телеканал. 

Ответить

Михаил Арнаутов

0

Логин будет через сберайди, через телеприставку будут зомбировать людей, собирать биометрию и чипы будут не нужны. Многоходовочка!

Ответить

Антон

0

Сири, кинь мне денег.

Ответить

ivan krapivin

0

Скоро, однако, стоит ожидать изобретение телетекста.

Ответить

Андрей Звонов

0

Юpristavka ))))

Ответить

Alexandr Kulebyakin

0

Через которую будут звонить мошенники

Ответить

Aleksey Murashko

0

Мало того что они все подслушивать и писать хотят, так еще и камеру засадили, что бы еше и видео в СберФсбОблако заливать

Ответить

Шамиль Джанболатов

Aleksey
0

Компромат со шлюхами на Навального

Ответить

Aleksey Murashko

Шамиль
0

Молодец, 5 руб. заработал за пост

Ответить

Я не скажу свое имя машине

–2

Больше колонок всяких и разных.
'Слышь, Греф, займи десятку до субботы?' 

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