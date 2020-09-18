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Галина Мубаракшина
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«Яндекс» свернул проект по оценке кредитоспособности пользователей на основе обезличенных данных Материал редакции

Компания решила отказаться от скоринга из-за возможных правовых и репутационных рисков, полагают эксперты рынка.

  • «Яндекс» остановил проекты по оценке кредитного качества банковских клиентов, запущенных в 2019 году, пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке.
  • Представитель компании подтвердил, что в начале 2020 года «Яндекс» решил не развивать это направление, не уточнив причин. «Хотим подчеркнуть, что "Яндекс" никогда не занимался и не планирует заниматься продажей данных», — добавил он.
  • «Яндекс» анонсировал проект в декабре 2019 года. Компания планировала в партнёрстве с Объединённым кредитным бюро и БКИ «Эквифакс» предлагать услугу оценки клиентов банкам.
  • Бюро передавало компании зашифрованный e-mail и номер телефона заёмщика, а «Яндекс» оценивал кредитоспособность пользователя на основе более 1000 разных признаков и выдавал партнёру скоринговый балл. Бюро анализировало свои данные о займах, платежах клиента, его кредитной нагрузке и передавало банку «смешанную» оценку.
  • В конце 2019 года продукт «Яндекса» и ОКБ тестировали «Ренессанс Кредит» и «Совкомбанк», уточняет РБК. В «Совкомбанке» отказались от комментариев изданию. В «Ренессанс Кредите» сообщили, что «одновременное использование всех доступных сервисов экономически нецелесообразно», поскольку оценки получаются похожими.
  • «Яндекс» отказался от проекта из-за репутационных и правовых рисков, рассказали РБК опрошенные изданием эксперты рынка: продукты, основанные на больших данных, находятся в «серой» зоне, а при сопоставлении данных БКИ и оценки «Яндекса» информация о пользователях перестаёт быть обезличенной, отметили они.

#новость #яндекс

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Ваня Пупкмн

17

В смысле не занимается продажей данных? Это 99% бизнеса этой шаражкиной конторы.

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Andrey Arsentyev

7

"Яндекс" никогда не занимался и не планирует заниматься продажей данных» с этой задачей отлично справляется "Сбербанк"

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Vasiliy Gorin

2

Ага, "свернули", конечно. Может закрыли для внешнего потребителя, потому что теперь вместо продажи другим банкам будут использовать уже внутри яндекса для скоринга клиентов в своём ЯБанке?

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Kelerius

1

Систему заменили на код: если доход <300к, то нищеброд. Иначе - зачем ему кредит?

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Mark Rapida Gromov

Kelerius
0

кредиты нужны и тем, у кого доход выше 300к

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Эмилия Теплова

0

Не смогли просто сделать что-то полезное. Тут проблема в самих имеющихся данных. Идеальный кредитный скоринг нужен многим.

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Ольга Павленко

0

Правильно, зачем сбербанку конкуренты. 

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