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«Яндекс» свернул проект по оценке кредитоспособности пользователей на основе обезличенных данных Материал редакции
Компания решила отказаться от скоринга из-за возможных правовых и репутационных рисков, полагают эксперты рынка.
- «Яндекс» остановил проекты по оценке кредитного качества банковских клиентов, запущенных в 2019 году, пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке.
- Представитель компании подтвердил, что в начале 2020 года «Яндекс» решил не развивать это направление, не уточнив причин. «Хотим подчеркнуть, что "Яндекс" никогда не занимался и не планирует заниматься продажей данных», — добавил он.
- «Яндекс» анонсировал проект в декабре 2019 года. Компания планировала в партнёрстве с Объединённым кредитным бюро и БКИ «Эквифакс» предлагать услугу оценки клиентов банкам.
- Бюро передавало компании зашифрованный e-mail и номер телефона заёмщика, а «Яндекс» оценивал кредитоспособность пользователя на основе более 1000 разных признаков и выдавал партнёру скоринговый балл. Бюро анализировало свои данные о займах, платежах клиента, его кредитной нагрузке и передавало банку «смешанную» оценку.
- В конце 2019 года продукт «Яндекса» и ОКБ тестировали «Ренессанс Кредит» и «Совкомбанк», уточняет РБК. В «Совкомбанке» отказались от комментариев изданию. В «Ренессанс Кредите» сообщили, что «одновременное использование всех доступных сервисов экономически нецелесообразно», поскольку оценки получаются похожими.
- «Яндекс» отказался от проекта из-за репутационных и правовых рисков, рассказали РБК опрошенные изданием эксперты рынка: продукты, основанные на больших данных, находятся в «серой» зоне, а при сопоставлении данных БКИ и оценки «Яндекса» информация о пользователях перестаёт быть обезличенной, отметили они.
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Ваня Пупкмн
В смысле не занимается продажей данных? Это 99% бизнеса этой шаражкиной конторы.
Andrey Arsentyev
"Яндекс" никогда не занимался и не планирует заниматься продажей данных» с этой задачей отлично справляется "Сбербанк"
Vasiliy Gorin
Ага, "свернули", конечно. Может закрыли для внешнего потребителя, потому что теперь вместо продажи другим банкам будут использовать уже внутри яндекса для скоринга клиентов в своём ЯБанке?
Kelerius
Систему заменили на код: если доход <300к, то нищеброд. Иначе - зачем ему кредит?
Mark Rapida GromovKelerius
кредиты нужны и тем, у кого доход выше 300к
Эмилия Теплова
Не смогли просто сделать что-то полезное. Тут проблема в самих имеющихся данных. Идеальный кредитный скоринг нужен многим.
Ольга Павленко
Правильно, зачем сбербанку конкуренты.