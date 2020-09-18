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Галина Мубаракшина
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Роскомнадзор пригрозил небольшим провайдерам штрафами из-за отсутствия оборудования по закону о «суверенном интернете» Материал редакции

Письма получили небольшие компании в Красноярском крае, крупные операторы уже установили оборудование, утверждает «Ъ».

8 комментариев
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В сентябре 2020 года Роскомнадзор начал требовать от небольших интернет-провайдеров установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) за свой счёт, пишет «Коммерсантъ».

Письма получили компании в Краснодарском крае — они должны установить оборудование под угрозой приостановки лицензий и штрафов за нарушение требований к сетям связи, уточняет издание со ссылкой на Telegram-канал «ОрдерКом». В Роскомнадзоре не ответили на запрос газеты.

Обязанность устанавливать ТСПУ установлена законом о «суверенном интернете» с 1 ноября 2019 года — устройства фильтруют трафик и ограничивают доступ к запрещённым сайтам. Роскомнадзор должен предоставлять компаниям оборудование DPI для глубокой фильтрации трафика, а установку и обслуживание должен был взять на себя бюджет, указывает газета со ссылкой на заявления Минцифры.

Роскомнадзор требует, чтобы компании установили оборудование EcoFilter от компании RDP.ru, принадлежащей «Ростелекому», указывает Telegram-канал «Эшер II». Также ведомство определяет необходимое число серверных стоек, пропускную способность оборудования, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма Роскомнадзора.

Для операторов эти требования — дополнительные расходы, пояснил газете глава консалтинговой компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко. «Чтобы обеспечить пропускную способность в 100 Мб/с для DPI, небольшому оператору в Коми или Норильске придется ежемесячно платить до 300 тысяч рублей за аренду дополнительного канала, который в этих регионах может обеспечить только «Ростелеком»», — рассказал Галушко.

Сейчас оператор связи даже под страхом штрафа и конфискации оборудования не имеет права устанавливать ТСПУ, полагает Галушко. В законе не определены технические требования к этим средствам связи, ТСПУ не имеют сертификата или декларации Системы сертификации «Связь», отмечает он. А значит, Роскомнадзор не может обвинить компанию в нарушении условий действия лицензии.

Крупные операторы связи отказались от комментариев изданию. Источник в одном из них утверждает, что МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком», ТТК уже установили оборудование Роскомнадзора.

#новость #роскомнадзор

Галина Мубаракшина
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8 комментариев
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Саша Толстых

7

Продажи хлама у RDP.ru упали, в ход пошел административный ресурс.

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Максим Абдрахманов

0

Почему чинуши всегда пытаются свои хотелки реализовать за чужой счёт? При этом в конечном счёте оплата этих хотелок опять ляжет на потребителей

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Michael Petrov

Максим
4

смысл именно в отъеме денег в пользу "правильных" людей. логики в этой херне ровно 0, когда можно "суверенить" трансграничных магистральщиков и всё.

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Я не скажу свое имя машине

1

В анус себе оборудование поставь, Роскомпозор

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Lev Lybin

0

Но наверное небольшие провайдеры не смогут повлиять на суверенитет?

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Sergey Pozhilov

Lev
0

Из-за не забитого гвоздя потеряли подкову, из-за потерянной подковы лишились коня, из-за лишенного коня не доставили донесение, из-за не доставленного донесения проиграли войну

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Anton Ulianov

Sergey
1

Чтобы аналогия была полной, надо в конце добавить "и все это при наличии возможности позвонить по телефону и доставить донесение за 5 минут". 

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Максим Мильгаузен

0

Так они же вроде не смогли запустить этот свой суверенный интернет

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