Письма получили небольшие компании в Красноярском крае, крупные операторы уже установили оборудование, утверждает «Ъ».

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В сентябре 2020 года Роскомнадзор начал требовать от небольших интернет-провайдеров установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) за свой счёт, пишет «Коммерсантъ».

Письма получили компании в Краснодарском крае — они должны установить оборудование под угрозой приостановки лицензий и штрафов за нарушение требований к сетям связи, уточняет издание со ссылкой на Telegram-канал «ОрдерКом». В Роскомнадзоре не ответили на запрос газеты.

Обязанность устанавливать ТСПУ установлена законом о «суверенном интернете» с 1 ноября 2019 года — устройства фильтруют трафик и ограничивают доступ к запрещённым сайтам. Роскомнадзор должен предоставлять компаниям оборудование DPI для глубокой фильтрации трафика, а установку и обслуживание должен был взять на себя бюджет, указывает газета со ссылкой на заявления Минцифры.

Роскомнадзор требует, чтобы компании установили оборудование EcoFilter от компании RDP.ru, принадлежащей «Ростелекому», указывает Telegram-канал «Эшер II». Также ведомство определяет необходимое число серверных стоек, пропускную способность оборудования, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма Роскомнадзора.

Для операторов эти требования — дополнительные расходы, пояснил газете глава консалтинговой компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко. «Чтобы обеспечить пропускную способность в 100 Мб/с для DPI, небольшому оператору в Коми или Норильске придется ежемесячно платить до 300 тысяч рублей за аренду дополнительного канала, который в этих регионах может обеспечить только «Ростелеком»», — рассказал Галушко.

Сейчас оператор связи даже под страхом штрафа и конфискации оборудования не имеет права устанавливать ТСПУ, полагает Галушко. В законе не определены технические требования к этим средствам связи, ТСПУ не имеют сертификата или декларации Системы сертификации «Связь», отмечает он. А значит, Роскомнадзор не может обвинить компанию в нарушении условий действия лицензии.