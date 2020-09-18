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Mozilla запустила сервис для отслеживания «оскорбительного контента» в рекомендациях YouTube Материал редакции
Общество сосредоточено на Facebook и не уделяет должного внимания проблемам других платформ, считают в компании.
Mozilla представила расширение для браузера RegretsReporter, с помощью которого компания пытается понять, как работают алгоритмы YouTube, пишет The Verge. Расширение собирает всю информацию об «оскорбительном контенте», с которым сталкиваются пользователи в рекомендациях.
RegretsReporter регистрирует данные о том, как часто пользователь использует YouTube, но не отслеживает, что он ищет или смотрит. Пользователи должны самостоятельно заявить о том, что столкнулись с нежелательным контентом в рекомендациях. Тогда Mozilla соберет всю информацию о видео и о том, почему оно появилось у пользователя.
Mozilla надеется, что это расширение сделает алгоритм рекомендаций YouTube более прозрачным и выявит, как часто сервис рекомендует «оскорбительный контент», который содержит, например, расизм или насилие. Компания обещает не идентифицировать пользователя и следить за сохранностью данных.
Вице-президент Mozilla по продвижению и взаимодействию Эшли Бойд заявила The Verge, что сейчас «из-за дезинформации очень много внимания уделяется Facebook». Бойд считает, что есть и другие сервисы, у которых тоже есть проблемы. По ее словам, хоть в YouTube и говорят, что они добиваются улучшений в работе алгоритма, проверить эту информацию никак нельзя.
На сбор информации Mozilla планирует потратить шесть месяцев, после чего представить результаты пользователям и YouTube. В компании надеются, что видеохостинг учтет рекомендации и начнет работать над улучшением алгоритма.
В YouTube считают, что расширение кажется сомнительным — непонятно, как оно определяет «оскорбительный контент». Компания, однако, всегда заинтересована в исследованиях системы рекомендаций, заявил The Verge пресс-секретарь YouTube. По его словам, за год компания внесла 30 изменений, чтобы улучшить работу алгоритма.
меня оскорбляет реклама. на Ютуб
а содержание роликов нет ))
вот да, кстати! нормально ничего не посмотреть. рекламы очень много даже в коротких роликах.
Лучше бы сделали расширение для браузера, которое показывает в трендах релевантные твоим предпочтениям видео, а не тот треш, который там сейчас
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