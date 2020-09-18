Масштабная трансформация
Сбербанка в прямом эфире
LIVE
Сервисы
Рая Хачатрян
370

Mozilla запустила сервис для отслеживания «оскорбительного контента» в рекомендациях YouTube Материал редакции

Общество сосредоточено на Facebook и не уделяет должного внимания проблемам других платформ, считают в компании.

5 комментариев
В закладки

Mozilla представила расширение для браузера RegretsReporter, с помощью которого компания пытается понять, как работают алгоритмы YouTube, пишет The Verge. Расширение собирает всю информацию об «оскорбительном контенте», с которым сталкиваются пользователи в рекомендациях.

RegretsReporter регистрирует данные о том, как часто пользователь использует YouTube, но не отслеживает, что он ищет или смотрит. Пользователи должны самостоятельно заявить о том, что столкнулись с нежелательным контентом в рекомендациях. Тогда Mozilla соберет всю информацию о видео и о том, почему оно появилось у пользователя.

Mozilla надеется, что это расширение сделает алгоритм рекомендаций YouTube более прозрачным и выявит, как часто сервис рекомендует «оскорбительный контент», который содержит, например, расизм или насилие. Компания обещает не идентифицировать пользователя и следить за сохранностью данных.

Вице-президент Mozilla по продвижению и взаимодействию Эшли Бойд заявила The Verge, что сейчас «из-за дезинформации очень много внимания уделяется Facebook». Бойд считает, что есть и другие сервисы, у которых тоже есть проблемы. По ее словам, хоть в YouTube и говорят, что они добиваются улучшений в работе алгоритма, проверить эту информацию никак нельзя.

На сбор информации Mozilla планирует потратить шесть месяцев, после чего представить результаты пользователям и YouTube. В компании надеются, что видеохостинг учтет рекомендации и начнет работать над улучшением алгоритма.

В YouTube считают, что расширение кажется сомнительным — непонятно, как оно определяет «оскорбительный контент». Компания, однако, всегда заинтересована в исследованиях системы рекомендаций, заявил The Verge пресс-секретарь YouTube. По его словам, за год компания внесла 30 изменений, чтобы улучшить работу алгоритма.

#новость #youtube

Рая Хачатрян
+278
0
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","youtube"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 159430, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 18 Sep 2020 11:24:51 +0300", "is_special": false }
Реклама на «Яндекс.Картах»
Выделите ваш бизнес на «Картах», пока этого не сделали конкуренты
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Вася Пражкин

1
Ответить

Artemida Svet

1

меня оскорбляет реклама. на Ютуб
а содержание роликов нет ))

Ответить

Илья Лебедев

Artemida
0

вот да, кстати! нормально ничего не посмотреть. рекламы очень много даже в коротких роликах. 

Ответить

Viktor Mann

1

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы браузер (основной продукт) не спасало..

Ответить

Роман Александров

0

Лучше бы сделали расширение для браузера, которое показывает в трендах релевантные твоим предпочтениям видео, а не тот треш, который там сейчас 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Дзен
Подписан
Отписаться
Дзен-среда: короткометражки на экране автокинотеатра вместо привычных кейсов
Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Чек-лист для облака: что нужно знать про ЦОД вашей платформы
Полезный рассказ о том, почему так важно знать, где «живет» ваше облако, и на какие параметры ЦОД стоит обращать вниман…
0
Revolut
Подписан
Отписаться
Релиз iOS 14 и Android 11, блокировка сотни приложений в Индии, запуск VPN от Cloudflare и другие новости ИТ
Собрали интересные новости ИТ и разработки за месяц.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Иван Лобанов
за день
Система против трекинга мешает трекингу. Неожиданно.
Cisco предупредила о возможных проблемах с доступом в публичных Wi-Fi-сетях из-за стандартных настроек в iOS 14
Андрей Карпушенков
за неделю
Хочу заметить, что называться Юкассом в РФ плохая примета.
«Яндекс.Деньги» сменят название на «ЮMoney», а «Касса» станет «ЮKassa»

Комментарии

Александр Антипов

«Шпионский клуб»: «Пятёрочка…

Ilnur Seebaev

Роскомнадзор пригрозил…

Алексей Дымов

«Яндекс» свернул проект по…

L A

«Россельхозбанк» закрыл мой…

Иван Иванов

«Яндекс» свернул проект по…

L A

«Россельхозбанк» закрыл мой…

Игорь Крафт

Tesla выиграла дело против…

Денис Демидов

Константин Эрнст: стремление…

Алексей Дымов

«Яндекс» свернул проект по…

Руслан Литвинов

Минфин предложил внепланово…

Алексей В

Facebook представила…

Denis Novikov

Исследование: выбросы гибридных…

Владимир Легкий

«Яндекс Метрике», «Google…

Konstantin Kraft

Facebook представила…

Григорий Крутеев

«Яндекс Метрике», «Google…

Анон Плиз

Кейс «ПИК-Проект»: перевести…

Greg Khmelnitskiy

«Вас ожидает белый…

Миша Магадан

«Вас ожидает белый…

Алексей Дымов

«Яндекс» свернул проект по…

Балкон.ру

«Россельхозбанк» закрыл мой…