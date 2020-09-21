Сумма сделки составит $4 млн, говорит источник.

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Российский стриминговый сервис для бизнеса Muzlab объявил о покупке компании Market Music, которая специализируется на аудиомаркетинге и системах Digital Signage (представление информации с электронных носителей в публичных местах). Об этом vc.ru рассказали в Muzlab.

После сделки вся команда Market Music присоединится к Muzlab. Также Muzlab получит более 8000 торговых точек, технологии и всю линейку продуктов Market Music. По словам осведомлённого источника vc.ru, сумма сделки составит $4 млн.

Market Music основана Кириллом Кириным в 2012 году в Минске, в 2013 году компания перенесла штаб-квартиру в Москву. Сейчас она работает в Казахстане, России, Белоруссии и Украине.

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Среди клиентов, по собственным данным, — Mexx, Decathlon, KIA, TopShop, Calvin Klein и другие. Услуги стоят от 500 до 5000 рублей за точку в зависимости от количества продуктов, которое покупает клиент, и от масштабов бизнеса клиента.

У Market Music есть единая цифровая платформа Market Player, которая использует искусственный интеллект и данные о посетителях в розничной точке для таргетированной доставки контента. Внутри неё есть ПО для цифровых экранов в общественных местах для трансляции контента в зависимости от времени, погоды, ситуации на дорогах, а также предоставления информации о новинках, скидках и так далее.

Другие продукты — фоновая лицензионная музыка для бизнеса без отчислений в Российское авторское общество и Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Market Music сама договаривается со студиями, но поставщиков музыки не раскрывает, называя их «конкурентным преимуществом». Третий продукт — анализ траффика посетителей на основе технологий компьютерного зрения Mark Traffic.

По данным базы «Контур.Фокус», у Кирилла Кирина две компании: ООО «Маркет Мьюзик» и ООО «Маркет Мьюзик Технолоджи». Выручка первой в 2019 году составила 78,8 млн рублей, чистая прибыль — 8,5 млн рублей; вторая получила убытки по итогам года — 1,4 млн рублей, следует из данных системы.

Muzlab основали в 2016 году Виктор Христенко и Андрей Данилов. Сервис позволяет компаниям создавать музыкальные плейлисты для использования в коммерческих целях без нарушения авторских прав.