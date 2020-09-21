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РБК: владелец «Билайна» обсуждает покупку онлайн-кинотеатра Megogo Материал редакции
В рамках сделки сервис оценили в 9 млрд рублей, утверждает один из источников РБК. Другой говорит, что столько стоит только российский бизнес.
Холдинг Veon, владеющий оператором «Билайн», ведёт переговоры о покупке 100% онлайн-кинотеатра Megogo, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника на телеком- и медиарынках.
На момент публикации заметки основатель и гендиректор Megogo Владимир Боровик и представитель Veon не ответили на запрос РБК. Представитель «Билайна» отказался от комментариев.
В рамках сделки сервис оценили в 9 млрд рублей, утверждает один из собеседников издания. По словам другого, эта сумма касается только российской части бизнеса.
Если стороны достигнут соглашения, сделку могут закрыть не ранее чем через полгода, передаёт издание.
Украинский предприниматель Боровик запустил Megogo в 2011 году. Компания не раскрывает акционеров и финансовые показатели. Сервис называет себя крупнейшим в Восточной Европе и СНГ. По собственным данным, его аудитория насчитывает 58 млн уникальных пользователей в месяц.
Выручка российского юрлица сервиса, ООО «Мегого», в 2019 году составила 2 млрд рублей, а чистая прибыль — 74,6 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Компания принадлежит кипрской Magavin Enterprises Limited.
Штаб-квартира Veon находится в Амстердаме, а зарегистрирована компания на Бермудских островах. Veon на 47,9% принадлежит LetterOne Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева и Германа Хана, напоминает РБК.
Выручка Veon во втором квартале составила $1,89 млрд, а чистая прибыль — $156 млн. Среди активов холдинга — «Билайн», украинский «Киевстар» и другие в Пакистане, Алжире, Бангладеше, Узбекистане, Киргизии, Грузии и Армении.
«Билайн» сотрудничает с Megogo с 2017 года: абоненты оператора получили доступ к сервису через приложение «Мобильное ТВ» на смартфонах и планшетах, а с середины 2018 года и на ТВ-приставках, напоминает РБК.
Другие крупные игроки ранее тоже интересовались покупкой Megogo, но «их отпугивало» наличие украинской «дочки», утверждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
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