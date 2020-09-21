Масштабная трансформация
Сбербанка в прямом эфире
LIVE
Сервисы
Лиана Липанова
986

РБК: владелец «Билайна» обсуждает покупку онлайн-кинотеатра Megogo Материал редакции

В рамках сделки сервис оценили в 9 млрд рублей, утверждает один из источников РБК. Другой говорит, что столько стоит только российский бизнес.

9 комментариев
В закладки

Холдинг Veon, владеющий оператором «Билайн», ведёт переговоры о покупке 100% онлайн-кинотеатра Megogo, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника на телеком- и медиарынках.

На момент публикации заметки основатель и гендиректор Megogo Владимир Боровик и представитель Veon не ответили на запрос РБК. Представитель «Билайна» отказался от комментариев.

В рамках сделки сервис оценили в 9 млрд рублей, утверждает один из собеседников издания. По словам другого, эта сумма касается только российской части бизнеса.

Если стороны достигнут соглашения, сделку могут закрыть не ранее чем через полгода, передаёт издание.

Украинский предприниматель Боровик запустил Megogo в 2011 году. Компания не раскрывает акционеров и финансовые показатели. Сервис называет себя крупнейшим в Восточной Европе и СНГ. По собственным данным, его аудитория насчитывает 58 млн уникальных пользователей в месяц.

Выручка российского юрлица сервиса, ООО «Мегого», в 2019 году составила 2 млрд рублей, а чистая прибыль — 74,6 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Компания принадлежит кипрской Magavin Enterprises Limited.

Штаб-квартира Veon находится в Амстердаме, а зарегистрирована компания на Бермудских островах. Veon на 47,9% принадлежит LetterOne Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева и Германа Хана, напоминает РБК.

Выручка Veon во втором квартале составила $1,89 млрд, а чистая прибыль — $156 млн. Среди активов холдинга — «Билайн», украинский «Киевстар» и другие в Пакистане, Алжире, Бангладеше, Узбекистане, Киргизии, Грузии и Армении.

«Билайн» сотрудничает с Megogo с 2017 года: абоненты оператора получили доступ к сервису через приложение «Мобильное ТВ» на смартфонах и планшетах, а с середины 2018 года и на ТВ-приставках, напоминает РБК.

Другие крупные игроки ранее тоже интересовались покупкой Megogo, но «их отпугивало» наличие украинской «дочки», утверждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

#новость #билайн #megogo

Лиана Липанова
+27 645
5
6
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d","megogo"], "comments": 9, "likes": 6, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 160036, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 21 Sep 2020 12:07:55 +0300", "is_special": false }
ITI Capital
Новый закон о категоризации инвесторов. Что важно о нем знать, и как теперь покупать акции иностранных компаний
Мы уже рассказывали вам, что Центробанк разрабатывает новый закон, о котором важно знать инвесторам. Это закон “о…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Король Полей

2

Самое время купить полуживой бизнес на перегруженном рынке за повышенную ставку

Ответить

Nikolay Safronov

Король
1

Просто гендиректор Билайна случайно увидел рекламу МТС Премиум и внезапно узнал, что у конкурентов есть большая экосистема. Вот теперь усиленно пилят свою.

Ответить

Король Полей

Nikolay
0

У МТС ниего кроме долгов и тухлых недоделанных сервисов. До экосистемы им еще очень далеко

Ответить

Yury Kotov

1

Владелец Netflix обсуждает покупку Билайн

Ответить

Nikolay Safronov

1

Очередной пузырь с окупаемостью в 122 года)

Ответить

Король Полей

Nikolay
0
Ответить

Ольга Павленко

1

Как всегда, очень увлекательно и интересно (я про сделки Veon) 

Ответить

Saucedo Puetz

1

Пользователи би, готовьтесь-скоро мегога полезет для вас их всех дыр

Ответить

Король Полей

–1

У Билайна такой суммы то нет

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Голос мигранта: «я пытался делать бизнес в Армении и Украине, но получилось только в России»
eBay
Подписан
Отписаться
Звезда экрана: 8 появлений eBay в фильмах, мультиках и сериалах
Когда компанию то и дело упоминают в Голливуде, а ее услугами пользуются герои фильмов и анимации — это знак мирового п…
0
MOAB: кейсы, отзывы и полезные статьи
Подписан
Отписаться
Пандемия, малое птицеводство и внезапный рост продаж (вторая история IncubOnline)
Режим самоизоляции ударил по многим отраслям. Но только не по малому птицеводству. Люди перебрались поближе к земле — и…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Макаров
за день
А где ещё можно заказать баночку мочи?
«Яндекс.Лавка» не вернула деньги за недоставленный арбуз
Андрей Карпушенков
за неделю
Хочу заметить, что называться Юкассом в РФ плохая примета.
«Яндекс.Деньги» сменят название на «ЮMoney», а «Касса» станет «ЮKassa»

Комментарии

Всвиторе

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и…

Рома Дмитриев

«Всё, что сделал — отдал 20…

Максим Наумов

Apple запустила в России…

Дмитрий Зинов

Figma — код и дизайн стали ближе

Anton Reut

Калифорнийский суд приостановил…

Розарио Агро

ФАС опять обязала Booking.com…

Roman Kuvshinnikov

ФАС опять обязала Booking.com…

Король Полей

РБК: владелец «Билайна…

Alex Weiss

Самая бесполезная CRM на свете…

Artem Petrenkov

Мошенники откликаются на…

Andrey Shevtsov

Старт продаж на Ozon…

Michael Smith

iFunny смоделировала…

aeli mill

Figma — код и дизайн стали ближе

Andrey Antar

Коробки из грибницы, съедобные…

Денис Демидов

Калифорнийский суд приостановил…

Илитный Иксперт

Figma — код и дизайн стали ближе

Стас Версилов

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и…

Дмитрий Зинов

Figma — код и дизайн стали ближе

danil nik

Калифорнийский суд приостановил…

danil nik

Калифорнийский суд приостановил…