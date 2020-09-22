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Лиана Липанова
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WSJ: сервис коротких видео Quibi изучает вариант продажи бизнеса спустя полгода после запуска Материал редакции

Компания также рассматривает возможность выхода на биржу в обход IPO — через слияние со SPAC.

  • Сервис коротких видео Quibi рассматривает несколько вариантов дальнейшего развития компании, включая продажу бизнеса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Компания отказалась комментировать, обсуждает ли она стратегию развития.
  • Среди других вариантов — привлечениями дополнительного финансирования или выход на биржу через слияние со SPAC — компанией, созданной специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO.
  • При этом компания может не воспользоваться ни одним из вариантов: у неё достаточно наличных денег, чтобы продержаться в течение следующих нескольких месяцев и не оказаться на грани закрытия в ближайшее время, говорят источники газеты.
  • Quibi запустила сервис 6 апреля 2020 года. В компанию инвестировали Walt Disney Co, NBCUniversal от Comcast Corp., Alibaba Group, WarnerMedia от AT&T Inc. и другие — всего они вложили $1,75 млрд.
  • По окончании трёхмесячного бесплатного периода платную подписку на сервис оформили только 8% пользователей, сообщало в начале июля аналитическое агентство Sensor Tower. Тогда представитель сервиса назвал эти данные неверными и «абсолютно неточными».
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#новость #quibi

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Maxim Petrukhin

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Крайне неудачное время для запуска, спасибо ковиду. Мало кто дома будет смотреть на смарте вертикальное видео продолжительностью 10 минут.
Вообще, идея неплохая была. И наснимать в целом много успели. 

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Bobo Momo

1

Who would have thought?

А если серьёзно, то не надо было СЕО брать бывшего из Дизнея.

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Saucedo Puetz

0

Короче тик ток еще один свой клон победил

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Maxim Petrukhin

Saucedo
0

Што? 

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Saucedo Puetz

Maxim
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Макс, с добрым утром

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