Пользователи борются за право встречи со специалистом, знаменитостью или обычным человеков, а 80% собранных средств перечисляют в фонды.

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Создатели приложения MSQRD Сергей Гончар и Евгений Невгень из Белоруссии вместе с моделью Натальей Водяновой и ее бизнес-партнером Тимоном Афинским запустили благотворительную платформу для встреч Locals.org. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на основателей.

Гончар и Невгень вложили в проект $1 млн. Сумма инвестиций остальных основателей и распределение долей не раскрываются. Офисы компании располагаются в Лондоне и на Кипре.

Locals.org — это попытка возродить белорусский проект «МаеСэнс», где работал Невгень. На платформе проходят аукционы за возможность получить консультацию у специалиста, встретиться со знаменитостью или обычным человеком. Создать встречу для сбора средств или поучаствовать в аукционе может любой пользователь.

Кто выиграл аукцион и каким будет времяпрепровождение, будет решать человек, за встречу с которым идёт борьба — его называют «хост». Он также может закрыть приём заявок в любой момент и сделать встречу групповой.

80% средств от аукциона пойдёт на благотворительность, 20% — на развитие проекта. Создатели планируют зарабатывать на комиссии за транзакции, а в будущем добавить платные функции.

«Даже до пандемии было понятно, что будущее как раз за локальным общением и времяпрепровождением», — комментирует Водянова.

«Восемь лет с выхода из "МаеСэнс" я мечтал, что у нас появится время, деньги, знания и связи и мы вернемся к этой теме, чтобы сделать ее глобальной. Именно поэтому на самом деле мы ушли из Facebook», — говорит Невгень.