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Лиана Липанова
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Cоздатели приложения MSQRD вместе c Натальей Водяновой запустили благотворительную платформу для встреч Материал редакции

Пользователи борются за право встречи со специалистом, знаменитостью или обычным человеков, а 80% собранных средств перечисляют в фонды.

3 комментария
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Создатели приложения MSQRD Сергей Гончар и Евгений Невгень из Белоруссии вместе с моделью Натальей Водяновой и ее бизнес-партнером Тимоном Афинским запустили благотворительную платформу для встреч Locals.org. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на основателей.

Гончар и Невгень вложили в проект $1 млн. Сумма инвестиций остальных основателей и распределение долей не раскрываются. Офисы компании располагаются в Лондоне и на Кипре.

Locals.org — это попытка возродить белорусский проект «МаеСэнс», где работал Невгень. На платформе проходят аукционы за возможность получить консультацию у специалиста, встретиться со знаменитостью или обычным человеком. Создать встречу для сбора средств или поучаствовать в аукционе может любой пользователь.

Кто выиграл аукцион и каким будет времяпрепровождение, будет решать человек, за встречу с которым идёт борьба — его называют «хост». Он также может закрыть приём заявок в любой момент и сделать встречу групповой.

80% средств от аукциона пойдёт на благотворительность, 20% — на развитие проекта. Создатели планируют зарабатывать на комиссии за транзакции, а в будущем добавить платные функции.

«Даже до пандемии было понятно, что будущее как раз за локальным общением и времяпрепровождением», — комментирует Водянова.

«Восемь лет с выхода из "МаеСэнс" я мечтал, что у нас появится время, деньги, знания и связи и мы вернемся к этой теме, чтобы сделать ее глобальной. Именно поэтому на самом деле мы ушли из Facebook», — говорит Невгень.

  • Евгений Невгень, Сергей Гончар и Евгений Затепякин основали MSQRD в 2016 году. За несколько месяцев приложение собрало аудиторию в 10 млн пользователей.
  • В марте 2016 года Facebook купила MSQRD. Гончар и Невгень и другие разработчики перешли на работу в Facebook.
  • В 2019 году они ушли из компании и запустили новый проект — приложение для ментального здоровья Loóna. В него инвестировали Наталья Водянова и Мэтью Фрейд — праправнук Зигмунда Фрейда.
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#новость #msqrd

Лиана Липанова
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Eugene Smirnov

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На Meet For Charity даже Фридман был. И, вообще, все. Так что в чём разница?) Хотя пусть расцветают все цветы. Чем больше таких проектов, тем лучше

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Mike Amirov

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Иван Сельков

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Сейчас это тренд - встречи успешных, не сидящих на месте деятелей)

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