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Экс-модератор YouTube подала в суд на сервис — из-за просмотра жестоких видео у неё появились симптомы депрессии и ПТСР Материал редакции
Facebook ранее проиграла иск модераторам, у которых появилось посттравматическое стрессовое расстройство, и согласилась выплатить им $52 млн.
Бывший модератор YouTube подает в суд на компанию за то, что она не защитила ее и коллег от психологических травм от ежедневного просмотра жестокого контента, пишет Cnet. В иске говорится, что YouTube постоянно нарушал собственные правила безопасности и не оказывал адекватной помощи модераторам.
В видеороликах, которые истица должна была смотреть ежедневно, были кадры каннибализма, изнасилования детей, самоубийств, членовредительств, зоофилии и массовых расстрелов.
Анонимная истица утверждает, что из-за работы в YouTube она перенесла «тяжелую психологическую травму» и у нее появились симптомы посттравматического стрессового расстройства и депрессии.
В иске говорится, что у работницы появились проблемы со сном: бессонница, кошмары и панические атаки. Она также не ходит в людные места, например, на концерты, потому что боится массовых расстрелов.
Истица работала в агентстве Collabera, подрядчика YouTube по модерации контента. В иске она рассказывает о недостатках обеих компаний:
- В процессе обучения новые сотрудники знакомились с жестоким контентом без специальной подготовки. Стажерам говорят, что при плохом самочувствии они могут покинуть комнату, но на самом деле люди боятся выходить, чтобы не потерять место.
- Во время тренировки координаторы практически не обращали внимание на самочувствие и выносливость сотрудников. Они советовали им высыпаться, заниматься спортом и регулярно делать перерывы во время работы. Когда модераторы контента начали полноценно работать, стало понятно, что обещанных перерывов не будет.
- Согласно правилам YouTube, модераторы не должны просматривать контент более четырех часов в день, но из-за постоянной «нехватки персонала» работники всегда задерживались.
- Модераторы YouTube могут консультироваться с «инструкторами по здоровью». Но в иске говорится, что у них часто не было медицинской подготовки, поэтому они не могли диагностировать или лечить психические расстройства. Один тренер посоветовал истице принять запрещенные препараты, а другой — «довериться Богу».
- Модераторы контента не говорили открыто с инструкторами о своих проблемах, потому что боялись, что об этом узнает руководство, и их уволят.
В иске также подчеркивается, что YouTube сделал все, чтобы «защитить себя от ответственности». Модераторы контента на YouTube вынуждены подписать документ о том, что их работа может вызвать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
Юридическая компания Joseph Saveri, которая занимается делом модератора YouTube, ранее выиграла суд против Facebook. Последняя согласилась выплатить $52 млн модераторам, у которых появилось посттравматическое стрессовое расстройство в результате работы в компании.
В марте 2018 года модератор контента Facebook умер от сердечного приступа на рабочем месте. Его коллеги рассказывают, что он постоянно боялся, что его уволят. Другой сотрудник компании спал ежедневно один-два часа, перестал заниматься спортом, начал много есть и в результате получил ПТСР.
мне вот интересно когда эти люди шли модераторами контента они думали что на котят будут смотреть и анекдоты читать или что? 🤔 это ж как пойти работать уборщиком, а потом жаловаться что полы мыть заставляли.
Вряд ли они думали, что какие-то идиоты будут на ютуб расчлененку и педофилию заливать.
Все таки есть разница, полы мыть от грязи или от крови.
Уволиться, не?
В америке то? Это считай в петлю залезть, с их уровнем закредитованности и безработицы.
Чушь. Давай сейчас санитары будут иски подавать, что их заставляют утки с дерьмом носить, а у них потом аппетит нарушен и глаз дергается.
Было бы неплохо, а то их всех на аутсор в уборщики записали, а по факту, заставляют санитарами работать, контактировать с больными без всяких компенсаций.
Но это несбыточная надежда, чтобы русский народ стал свои права отстаивать, он скорее терпеть до полного пиздеца будет, а потом бессмысленный и беспощадный с полной перезагрузкой.
Путаешь теплое с мягким, увы. Я согласен, что условия труда нарушаются у многих, но тут речь про другое. Ты сознательно идешь работать, зная, что будешь ежедневно видеть что-то, что не предназначено для глаз нормального человека. Поэтому такой иск – лукавство и желание срубить бабок за счет прецедентного права.
Ну а почему бы и нет если это соответствует закону?
В чем это соответствует закону, если ты заранее бумагу подписал, что знаешь, какие есть риски у твоей работы? Если бы вторую бумагу подписал, что компания несет ответственность за твои моральные травмы, то ок. Но сомневаюсь, что таковая была.
Если это не соответствует закону, суд откажет в иске. В чем вопрос? Причём тут вообще прецедентное право?
Потому что крупным корпорациям всегда было и будет проще откупиться от таких истцов, чем нести репетиционные потери. Хотя по факту иск неадекватный.
Поэтому пусть такой истец требует не очередные несколько миллионов, а изменение трудового законодательства, имхо. Иначе я никогда не поверю в такое самопожертвование модератора: сутками напролет морально себя травмировать на благо человечества и в страхе потерять работу. Что это за ситуация, когда модератор на YouTube – последний шанс на существование?
Не бывает неадекватных исков. Суд иск либо удовлетворит, либо нет. И все в рамках закона.
Бывает такое, что контракт приходится пересматривать, если сторона не получила то, на что рассчитывала. Такое закон вполне допускает.
Не бывает неадекватных исков
Да, бывают неадекватные истцы :) Или очень предприимчивые, как в данном случае. Надеюсь, проиграет суд, и остальные поймут, что нужно читать трудовой договор сначала, а не потом. Финансовая грамотность, как и грамотность юридическая, приходит к таким только после собственных кейсов с граблями.
Если суд установит, что до модератора заранее довели весь тот объем говна, который может на него вылиться во время работы, то откажет. А нет - так нет ©.
С этим согласен. Правда если в договоре прописать заранее ВЕСЬ объем говна, боюсь, что такой договор будет на 1000 листах, что заметно замедлит ознакомление с ним и, как следствие, устройство на должность.
На войну многие тоже добровольцами идут не имея понятия, что там в реальности происходит, тем не менее, государство потом лечит этих калек.
Это выгодно обществу, чтобы меньше было потенциальных маньяков. Так и ютуб пусть лечит пострадавших сотрудников от своей деятельности, пусть делится прибылью не только с акционерами.
При условии, что докажут полученный моральный вред. Когда у калеки нет руки или ноги, это сложно симулировать.
Я за то, чтобы такой пункт (про компенсацию морального вреда) был в трудовых договорах модераторов ютубчика, к слову. Но если его нет, то о чем речь сейчас? Нужно добиваться его появления законными способами, а не вот так задним числом.
P.S. Тут в новости нет вроде ничего про сумму иска, но вряд ли там $1. Вот если бы было так, была бы красивая история. А в противном случае это манипуляция и желание заработать.
Суд - это и есть законный способ. Незаконный способ - морду в подворотне бить.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
ахахах
На войну идут))
Уровень сравнения - бох!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Любой человек может подать какой угодно иск. Весь вопрос в том, что с этим иском будет дальше.
По теме. Никогда не понимал, почему принцип "не нравится - вали" так популярен. Особенно среди россиян. Либо молча терпи, либо срыгни отсюда.
Что значит "Вряд ли они думали", а о чём они думали?
Вообще какая-то бредовая у Вас мысль и фраза.
Youtube самый вероятный и гигантский для подобных идей канал, куда куча людей пытается залить какой-то треш.
«Истица»?! Истица бл%ть!
Национальный корпус русского языка говорит о том, что это слово используется как минимум с 1890 года. В обиходе оно наверняка использовалось еще раньше.
Как вам там в мизогинической вселенной живется?
Ну конечно. Когда речь идёт о роли в судебном процессе, то в большинстве случаев используется естественное гендерное происхождение слова. В нашем случае — истец!
В перифрастических сочетаниях, построенных на использовании слов, обозначающих характер действий, правовое и тому подобных: в роли... в качестве... на месте кого... — уместны только мужские формы.
в большинстве случаев используется естественное гендерное происхождение слова.
И что дальше? В интернете теперь забаните автора статьи? Или в полицию русского языка позвоните?
Да нет конечно... и ничего не надо делать.
Действительно, а зачем нам правила русского языка? Зачем нам нужно соблюдать правильность грамматики, орфографии и пунктуации? Ерунда все это!
Вот тебе и получаются: блоггерки, авторки и прочие, прости господи — президентки!
Да здравствуют феминитивы!
Действительно, да здравствует. Это нормальная и логичная эволюция языка с освобождением женщин.
Другой сотрудники компании спал ежедневно один-два часа, перестал заниматься спортом, начал много есть и в результате у получил ПТСР - вот что происходит, когда у человека увеличивается ЗП.
С чего бы у него ЗП увеличилась? Эти модераторы как таксисты у убера, все на аутсорсе в компаниях типа Cognizant за копейки работают.
Ну так если он раньше за кассой в макдаке стоял?
Модераторы контента на YouTube вынуждены подписать документ о том, что их работа может вызвать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)
Ага, под страхом расстрела :) А если не подпишут, то их расстреляют, и это видео зальют на Ютуб, чтобы другим модераторам неповадно было.
Экс-модератор YouTube подала в суд на сервис — из-за просмотра жестоких видео. Если бы там было одно порно, то это:
Ну да, обычно модераторы нежелательного контента смотрят, как младенцы делают первые шаги, как бабочка делает первый взмах крыльев и как колосится молодая рожь июльским утром. А тут вдруг такое. Странно, что она ещё не заявила, как видела возращение Волан-де-Морта.
Ужас конечно. На такую работу наверное только после медицинского и работы в морге можно без сильных последствий для психики идти. Но уж точно не ванильным мальчикам девочкам.
Ни за какие бы деньги не пошел на такую работу
В иске также подчеркивается, что YouTube сделал все, чтобы «защитить себя от ответственности».
Читайте мелкий шрифт на договоре
Так а что они хотят на выходе? помимо бабла.
Каждому модератору персонального психиатра?
Блин, я иногда такой контент специально ищу, а она за это мало того, что зарплату получала, так теперь ещë и компенсацию просит...
Шутка, если что)
Очень неприятное ощущение после прочтения. Неужели в Америке страх остаться без работы сильнее, чем страх стать параноиком и психически нестабильным человеком? Здоровья модераторам.
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