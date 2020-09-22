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Рая Хачатрян
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Экс-модератор YouTube подала в суд на сервис — из-за просмотра жестоких видео у неё появились симптомы депрессии и ПТСР Материал редакции

Facebook ранее проиграла иск модераторам, у которых появилось посттравматическое стрессовое расстройство, и согласилась выплатить им $52 млн.

52 комментария
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Бывший модератор YouTube подает в суд на компанию за то, что она не защитила ее и коллег от психологических травм от ежедневного просмотра жестокого контента, пишет Cnet. В иске говорится, что YouTube постоянно нарушал собственные правила безопасности и не оказывал адекватной помощи модераторам.

В видеороликах, которые истица должна была смотреть ежедневно, были кадры каннибализма, изнасилования детей, самоубийств, членовредительств, зоофилии и массовых расстрелов.

Анонимная истица утверждает, что из-за работы в YouTube она перенесла «тяжелую психологическую травму» и у нее появились симптомы посттравматического стрессового расстройства и депрессии.

В иске говорится, что у работницы появились проблемы со сном: бессонница, кошмары и панические атаки. Она также не ходит в людные места, например, на концерты, потому что боится массовых расстрелов.

Истица работала в агентстве Collabera, подрядчика YouTube по модерации контента. В иске она рассказывает о недостатках обеих компаний:

  • В процессе обучения новые сотрудники знакомились с жестоким контентом без специальной подготовки. Стажерам говорят, что при плохом самочувствии они могут покинуть комнату, но на самом деле люди боятся выходить, чтобы не потерять место.
  • Во время тренировки координаторы практически не обращали внимание на самочувствие и выносливость сотрудников. Они советовали им высыпаться, заниматься спортом и регулярно делать перерывы во время работы. Когда модераторы контента начали полноценно работать, стало понятно, что обещанных перерывов не будет.
  • Согласно правилам YouTube, модераторы не должны просматривать контент более четырех часов в день, но из-за постоянной «нехватки персонала» работники всегда задерживались.
  • Модераторы YouTube могут консультироваться с «инструкторами по здоровью». Но в иске говорится, что у них часто не было медицинской подготовки, поэтому они не могли диагностировать или лечить психические расстройства. Один тренер посоветовал истице принять запрещенные препараты, а другой — «довериться Богу».
  • Модераторы контента не говорили открыто с инструкторами о своих проблемах, потому что боялись, что об этом узнает руководство, и их уволят.

В иске также подчеркивается, что YouTube сделал все, чтобы «защитить себя от ответственности». Модераторы контента на YouTube вынуждены подписать документ о том, что их работа может вызвать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Юридическая компания Joseph Saveri, которая занимается делом модератора YouTube, ранее выиграла суд против Facebook. Последняя согласилась выплатить $52 млн модераторам, у которых появилось посттравматическое стрессовое расстройство в результате работы в компании.

В марте 2018 года модератор контента Facebook умер от сердечного приступа на рабочем месте. Его коллеги рассказывают, что он постоянно боялся, что его уволят. Другой сотрудник компании спал ежедневно один-два часа, перестал заниматься спортом, начал много есть и в результате получил ПТСР.

#новости #youtube

Рая Хачатрян
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52 комментария
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ЯжПрограммист

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мне вот интересно когда эти люди шли модераторами контента они думали что на котят будут смотреть и анекдоты читать или что? 🤔 это ж как пойти работать уборщиком, а потом жаловаться что полы мыть заставляли.

Ответить

Денис Демидов

ЯжПрограммист
10

Вряд ли они думали, что какие-то идиоты будут на ютуб расчлененку и педофилию заливать.
Все таки есть разница, полы мыть от грязи или от крови.

Ответить

Олег Павлов

Денис
5

Уволиться, не?

Ответить

Денис Демидов

Олег
–3

В америке то? Это считай в петлю залезть, с их уровнем закредитованности и безработицы. 

Ответить

Олег Павлов

Денис
8

Чушь. Давай сейчас санитары будут иски подавать, что их заставляют утки с дерьмом носить, а у них потом аппетит нарушен и глаз дергается.

Ответить

Денис Демидов

Олег
5

Было бы неплохо, а то их всех на аутсор в уборщики записали, а по факту, заставляют санитарами работать, контактировать с больными без всяких компенсаций.

Но это несбыточная надежда, чтобы русский народ стал свои права отстаивать, он скорее терпеть до полного пиздеца будет, а потом бессмысленный и беспощадный с полной перезагрузкой.

Ответить

Олег Павлов

Денис
5

Путаешь теплое с мягким, увы. Я согласен, что условия труда нарушаются у многих, но тут речь про другое. Ты сознательно идешь работать, зная, что будешь ежедневно видеть что-то, что не предназначено для глаз нормального человека. Поэтому такой иск – лукавство и желание срубить бабок за счет прецедентного права.

Ответить

Nikita Rogatov

Олег
3

Ну а почему бы и нет если это соответствует закону?

Ответить

Олег Павлов

Nikita
0

В чем это соответствует закону, если ты заранее бумагу подписал, что знаешь, какие есть риски у твоей работы? Если бы вторую бумагу подписал, что компания несет ответственность за твои моральные травмы, то ок. Но сомневаюсь, что таковая была.

Ответить

Maxim Petrukhin

Олег
1

Если это не соответствует закону, суд откажет в иске. В чем вопрос? Причём тут вообще прецедентное право? 

Ответить

Олег Павлов

Maxim
0

Потому что крупным корпорациям всегда было и будет проще откупиться от таких истцов, чем нести репетиционные потери. Хотя по факту иск неадекватный.

Поэтому пусть такой истец требует не очередные несколько миллионов, а изменение трудового законодательства, имхо. Иначе я никогда не поверю в такое самопожертвование модератора: сутками напролет морально себя травмировать на благо человечества и в страхе потерять работу. Что это за ситуация, когда модератор на YouTube – последний шанс на существование?

Ответить

Maxim Petrukhin

Олег
1

Не бывает неадекватных исков. Суд иск либо удовлетворит, либо нет. И все в рамках закона.

Бывает такое, что контракт приходится пересматривать, если сторона не получила то, на что рассчитывала. Такое закон вполне допускает. 

Ответить

Олег Павлов

Maxim
0

 Не бывает неадекватных исков

Да, бывают неадекватные истцы :) Или очень предприимчивые, как в данном случае. Надеюсь, проиграет суд, и остальные поймут, что нужно читать трудовой договор сначала, а не потом. Финансовая грамотность, как и грамотность юридическая, приходит к таким только после собственных кейсов с граблями.

Ответить

Maxim Petrukhin

Олег
1

Если суд установит, что до модератора заранее довели весь тот объем говна, который может на него вылиться во время работы, то откажет. А нет - так нет ©. 

Ответить

Олег Павлов

Maxim
0

С этим согласен. Правда если в договоре прописать заранее ВЕСЬ объем говна, боюсь, что такой договор будет на 1000 листах, что заметно замедлит ознакомление с ним и, как следствие, устройство на должность.

Ответить

Денис Демидов

Олег
1

На войну многие тоже добровольцами идут не имея понятия, что там в реальности происходит, тем не менее, государство потом лечит этих калек.
Это выгодно обществу, чтобы меньше было потенциальных маньяков. Так и ютуб пусть лечит пострадавших сотрудников от своей деятельности, пусть делится прибылью не только с акционерами.

Ответить

Олег Павлов

Денис
0

При условии, что докажут полученный моральный вред. Когда у калеки нет руки или ноги, это сложно симулировать.

Я за то, чтобы такой пункт (про компенсацию морального вреда) был в трудовых договорах модераторов ютубчика, к слову. Но если его нет, то о чем речь сейчас? Нужно добиваться его появления законными способами, а не вот так задним числом.

P.S. Тут в новости нет вроде ничего про сумму иска, но вряд ли там $1. Вот если бы было так, была бы красивая история. А в противном случае это манипуляция и желание заработать.

Ответить

Maxim Petrukhin

Олег
1

Суд - это и есть законный способ. Незаконный способ - морду в подворотне бить. 

Ответить

Денис Демидов

Олег
–1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

Посттравматическое стрессовое расстройство
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — тяжёлое психическое состояние, возникающее в…
ru.wikipedia.org
Ответить

Бабак Шаян

Денис
0

ахахах
На войну идут))

Уровень сравнения - бох!

Ответить

Денис Демидов

Бабак
–1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

Посттравматическое стрессовое расстройство
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — тяжёлое психическое состояние, возникающее в…
ru.wikipedia.org
Ответить

Бабак Шаян

Денис
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube

Война
Война́ — конфликт между политическими образованиями — государствами, племенами, политическими…
ru.wikipedia.org
Ответить

Maxim Petrukhin

Олег
2

Любой человек может подать какой угодно иск. Весь вопрос в том, что с этим иском будет дальше.

По теме. Никогда не понимал, почему принцип "не нравится - вали" так популярен. Особенно среди россиян. Либо молча терпи, либо срыгни отсюда. 

Ответить

Денис Демидов

Maxim
0

Это наше исконное, терпеть.

Ответить

Бабак Шаян

Денис
0

Что значит "Вряд ли они думали", а о чём они думали? 
Вообще какая-то бредовая у Вас мысль и фраза. 
Youtube самый вероятный и гигантский для подобных идей канал, куда куча людей пытается залить какой-то треш.

 

Ответить

Artemy

8

Модераторы vc.ru, подмигните!

Ответить

Vladimir Pastukhov

–12

«Истица»?! Истица бл%ть!

Ответить

Roman Trifonov

Vladimir
10

Национальный корпус русского языка говорит о том, что это слово используется как минимум с 1890 года. В обиходе оно наверняка использовалось еще раньше.

Как вам там в мизогинической вселенной живется?

Ответить

Vladimir Pastukhov

Roman
–4

Ну конечно. Когда речь идёт о роли в судебном процессе, то в большинстве случаев используется естественное гендерное происхождение слова. В нашем случае — истец!

В перифрастических сочетаниях, построенных на использовании слов, обозначающих характер действий, правовое и тому подобных: в роли... в качестве... на месте кого... — уместны только мужские формы.

Ответить

Roman Trifonov

Vladimir
0

в большинстве случаев используется естественное гендерное происхождение слова.

И что дальше? В интернете теперь забаните автора статьи? Или в полицию русского языка позвоните?

Ответить

Vladimir Pastukhov

Roman
0

Да нет конечно... и ничего не надо делать.

Действительно, а зачем нам правила русского языка? Зачем нам нужно соблюдать правильность грамматики, орфографии и пунктуации? Ерунда все это!

Вот тебе и получаются: блоггерки, авторки и прочие, прости господи — президентки!

Да здравствуют феминитивы!

Ответить

Сергей Ноздрин

Vladimir
0

Действительно, да здравствует. Это нормальная и логичная эволюция языка с освобождением женщин. 

Ответить

Bobo Momo

Vladimir
–1

В украинском языке сейчас внедряются феменетивы быстрее, чем меняется грамматика. Поэтому русскому надо догонять. 

Ответить

Vladimir Pastukhov

Roman
0

Туда же

Ответить

Сергей Подливчук

4

Другой сотрудники компании спал ежедневно один-два часа, перестал заниматься спортом, начал много есть и в результате у получил ПТСР - вот что происходит, когда у человека увеличивается ЗП.

Ответить

Денис Демидов

Сергей
–1

С чего бы у него ЗП увеличилась? Эти модераторы как таксисты у убера, все на аутсорсе в компаниях типа Cognizant за копейки работают.

Ответить

Сергей Подливчук

Денис
0

Ну так если он раньше за кассой в макдаке стоял?

Ответить

Денис Демидов

Сергей
–1

Не факт, что там ЗП сильно меньше, зато стресса точно меньше.

Ответить

Олег Павлов

3

 Модераторы контента на YouTube вынуждены подписать документ о том, что их работа может вызвать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

Ага, под страхом расстрела :) А если не подпишут, то их расстреляют, и это видео зальют на Ютуб, чтобы другим модераторам неповадно было.

Ответить

Andrey Arsentyev

2

Экс-модератор YouTube подала в суд на сервис — из-за просмотра жестоких видео. Если бы там было одно порно, то это:

Ответить

Виктор Махотин

Andrey
1

Именно) 

Ответить

Олег Павлов

1

Ну да, обычно модераторы нежелательного контента смотрят, как младенцы делают первые шаги, как бабочка делает первый взмах крыльев и как колосится молодая рожь июльским утром. А тут вдруг такое. Странно, что она ещё не заявила, как видела возращение Волан-де-Морта.

Ответить

Вася Пражкин

1

А есть список жестоких видео? Друг спрашивает.

Ответить

Nikita Rogatov

1

А меня кто защитит? я тоже смотрю целый день видео

Ответить

Лучезарный Смех

1

Ужас конечно. На такую работу наверное только после медицинского и работы в морге можно без сильных последствий для психики идти. Но уж точно не ванильным мальчикам девочкам.

Ни за какие бы деньги не пошел на такую работу

Ответить

Виктор Булов

0

В иске также подчеркивается, что YouTube сделал все, чтобы «защитить себя от ответственности».

Читайте мелкий шрифт на договоре

Ответить

Евгений Соколов

0

Так а что они хотят на выходе? помимо бабла.
Каждому модератору персонального психиатра?

Ответить

Анна Григорьева

0

Зачем бояться, что тебя уволят ?

Ответить

Bobo Momo

0

Интересно, можно подать иск на Первый Канал?

По миллиону каждому в Рахе!

Ответить

Виктор Махотин

0

Блин, я иногда такой контент специально ищу, а она за это мало того, что зарплату получала, так теперь ещë и компенсацию просит... 
Шутка, если что) 

Ответить

Александр Кошкарёв

Виктор
0

И она не смешная, честно говоря. 

Ответить

Никита Сметанин

0

Очень неприятное ощущение после прочтения. Неужели в Америке страх остаться без работы сильнее, чем страх стать параноиком и психически нестабильным человеком? Здоровья модераторам.

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