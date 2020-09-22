Facebook ранее проиграла иск модераторам, у которых появилось посттравматическое стрессовое расстройство, и согласилась выплатить им $52 млн.

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Бывший модератор YouTube подает в суд на компанию за то, что она не защитила ее и коллег от психологических травм от ежедневного просмотра жестокого контента, пишет Cnet. В иске говорится, что YouTube постоянно нарушал собственные правила безопасности и не оказывал адекватной помощи модераторам.

В видеороликах, которые истица должна была смотреть ежедневно, были кадры каннибализма, изнасилования детей, самоубийств, членовредительств, зоофилии и массовых расстрелов.

Анонимная истица утверждает, что из-за работы в YouTube она перенесла «тяжелую психологическую травму» и у нее появились симптомы посттравматического стрессового расстройства и депрессии.

В иске говорится, что у работницы появились проблемы со сном: бессонница, кошмары и панические атаки. Она также не ходит в людные места, например, на концерты, потому что боится массовых расстрелов.

Истица работала в агентстве Collabera, подрядчика YouTube по модерации контента. В иске она рассказывает о недостатках обеих компаний:

В процессе обучения новые сотрудники знакомились с жестоким контентом без специальной подготовки. Стажерам говорят, что при плохом самочувствии они могут покинуть комнату, но на самом деле люди боятся выходить, чтобы не потерять место.

Во время тренировки координаторы практически не обращали внимание на самочувствие и выносливость сотрудников. Они советовали им высыпаться, заниматься спортом и регулярно делать перерывы во время работы. Когда модераторы контента начали полноценно работать, стало понятно, что обещанных перерывов не будет.

Согласно правилам YouTube, модераторы не должны просматривать контент более четырех часов в день, но из-за постоянной «нехватки персонала» работники всегда задерживались.

Модераторы YouTube могут консультироваться с «инструкторами по здоровью». Но в иске говорится, что у них часто не было медицинской подготовки, поэтому они не могли диагностировать или лечить психические расстройства. Один тренер посоветовал истице принять запрещенные препараты, а другой — «довериться Богу».

Модераторы контента не говорили открыто с инструкторами о своих проблемах, потому что боялись, что об этом узнает руководство, и их уволят.

В иске также подчеркивается, что YouTube сделал все, чтобы «защитить себя от ответственности». Модераторы контента на YouTube вынуждены подписать документ о том, что их работа может вызвать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Юридическая компания Joseph Saveri, которая занимается делом модератора YouTube, ранее выиграла суд против Facebook. Последняя согласилась выплатить $52 млн модераторам, у которых появилось посттравматическое стрессовое расстройство в результате работы в компании.