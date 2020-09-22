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Российский сервис поиска наставников в ИТ Solvery привлёк инвестиции от коммерческого директора «Яндекса» Материал редакции
Сейчас в Solvery зарегистрировано около 90 наставников из JetBrains Research, «Яндекса», Google, Huawei и других компаний.
Коммерческий директор «Яндекса» Дмитрий Качмар стал бизнес-ангелом российского сервиса для поиска наставников в ИТ Solvery, сообщил vc.ru представитель инвестора. Сумма инвестиций не раскрывается, оценка компании достигла 100 млн рублей.
Пользователи с базовыми профессиональными знаниями могут подобрать на платформе подходящего ментора и оставить заявку на сайте. После этого наставник, ученик и представитель Solvery созваниваются и обсуждают будущий план развития, объяснил представитель Качмара.
Сервис отбирает наставников исходя из профессионального и педагогического опыта. Сейчас в Solvery зарегистрировано около 90 наставников из JetBrains Research, «Яндекса», «Тинькофф», Google, Huawei, SEMrush и других компаний по направлениям Frontend, Backend, машинного обучения и так далее.
Качмар будет курировать дальнейшее стратегическое развитие стартапа, отметил его представитель. Привлечённые средства компания направит на разработку технической части сервиса, привлечение новых пользователей, расширение команды и тестирование на других рынках.
Это личная инвестиция Качмара, не относящаяся к работе в «Яндексе», подчеркнул его представитель.
Solvery в декабре 2019 году основали Мария Конопелько, Антон Волков и Анастасия Бирилло. «Настя Бирилло практически сразу ушла из проекта как основатель, она ушла в науку. Сейчас она продолжает быть близка к проекту и остается ментором в том числе», — объяснил представитель Качмара.
По собственным данным, за восемь месяцев с момента запуска на сервисе прошло более 600 часов занятий с пользователями из более чем десятка стран.
В январе 2020 года сервис привлёк инвестиции от вице-президента банка «Санкт-Петербург» Михаила Гаврилова — сколько именно, не уточняется. Компания планирует провести следующий раунд финансирования в конце 2020 года или начале 2021 года.
Все новости на vc можно разделить на 5 групп:
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4. Тинькофф хороший
5. Что там у Илона?
6. Снова что-то про OZON
Нормальная тема, видел проект еще на ранней стадии. Рад, что у ребят всё получается!
Меня больше интересует, как стартап зарабатывать собрался? Что мешает найти подходящего ментора на этой витрине, а потом пойти в FB и работать в обход комиссий сервиса?
Привет всем!
Раз уж вы зашли в эту тему и доскролили до комментариев, то возможно, вам будет интересен аналогичный сервис, но в другой сфере, а именно сервис поиска бизнес-менторов в РФ и Европе — https://www.unimentors.ru/
Развиваю его пару лет, собрал около 50 классный предпринимателей с оборотом от 10 млн. до 2,5 млрд, рублей, которым интересно делиться своим опытом.
Комментарий удален
Задумка просто бомбическая! Если прокачаться в любой сфере с нуля просто вал предложений, то доработать напильничком уже существующий навык с живым человеком из индустрии — тут просто вакуум.
Пока гипотеза, но мне кажется сервис хорошо зайдёт для стартапов и небольших компаний, когда темп и фокус на решении конкретных задач важнее системности получаемых знаний.
П.С. To основатели solvery. Хотелось бы больше наставников по React Native 🙏 (вроде как не все ещё перешли на Flutter 🤔)
Елизавета, что же ты делаешь? Сколько можно купаться в этом болоте? Где развитие? За 5 лет можно попробовать почти всё по части сайтов с разных барикад и выбрать что-то. Я что-то разочарован на самом деле.
Так себе наставники там.
Думаю это связано с невысокими выплатами наставникам
Выплаты в 7к в час более чем достойны.
Откуда инфа? Мне как-то попадалась инфа о выплатах в конкурирующем сервисе, там было что-то около 800 р. в час. Я не понял зачем вообще сеньеру тратить время за такие деньги.
У него в навыках написано UX Интерфейсы. Но глядя на его продукт - не сказал бы что там качество интерфейсов на 12к в час :)
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