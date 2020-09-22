Сейчас в Solvery за­ре­ги­стри­ро­ва­но око­ло 90 настав­ни­ков из JetBrains Research, «Яндекса», Google, Huawei и других компаний.

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Коммерческий директор «Яндекса» Дмитрий Качмар стал бизнес-ангелом российского сервиса для поиска наставников в ИТ Solvery, сообщил vc.ru представитель инвестора. Сумма инвестиций не раскрывается, оценка компании достигла 100 млн рублей.

Пользователи с базовыми профессиональными знаниями могут подобрать на платформе подходящего ментора и оставить заявку на сайте. После этого наставник, ученик и представитель Solvery созваниваются и обсуждают будущий план развития, объяснил представитель Качмара.

Сервис отбирает наставников исходя из профессионального и педагогического опыта. Сейчас в Solvery за­ре­ги­стри­ро­ва­но око­ло 90 настав­ни­ков из JetBrains Research, «Яндекса», «Тинькофф», Google, Huawei, SEMrush и других компаний по направлениям Frontend, Backend, машинного обучения и так далее.

Качмар будет курировать дальнейшее стратегическое развитие стартапа, отметил его представитель. Привлечённые средства компания направит на разработку технической части сервиса, привлечение новых пользователей, расширение команды и тестирование на других рынках.

Это личная инвестиция Качмара, не относящаяся к работе в «Яндексе», подчеркнул его представитель.

Solvery в декабре 2019 году основали Мария Ко­но­пель­ко, Ан­тон Вол­ков и Анастасия Бирилло. «Настя Бирилло практически сразу ушла из проекта как основатель, она ушла в науку. Сейчас она продолжает быть близка к проекту и остается ментором в том числе», — объяснил представитель Качмара.

По собственным данным, за восемь месяцев с момента запуска на сервисе прошло более 600 часов занятий с пользователями из более чем десятка стран.