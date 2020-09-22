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Лиана Липанова
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Российский сервис поиска наставников в ИТ Solvery привлёк инвестиции от коммерческого директора «Яндекса» Материал редакции

Сейчас в Solvery за­ре­ги­стри­ро­ва­но око­ло 90 настав­ни­ков из JetBrains Research, «Яндекса», Google, Huawei и других компаний.

16 комментариев
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Коммерческий директор «Яндекса» Дмитрий Качмар стал бизнес-ангелом российского сервиса для поиска наставников в ИТ Solvery, сообщил vc.ru представитель инвестора. Сумма инвестиций не раскрывается, оценка компании достигла 100 млн рублей.

Пользователи с базовыми профессиональными знаниями могут подобрать на платформе подходящего ментора и оставить заявку на сайте. После этого наставник, ученик и представитель Solvery созваниваются и обсуждают будущий план развития, объяснил представитель Качмара.

Сервис отбирает наставников исходя из профессионального и педагогического опыта. Сейчас в Solvery за­ре­ги­стри­ро­ва­но око­ло 90 настав­ни­ков из JetBrains Research, «Яндекса», «Тинькофф», Google, Huawei, SEMrush и других компаний по направлениям Frontend, Backend, машинного обучения и так далее.

Качмар будет курировать дальнейшее стратегическое развитие стартапа, отметил его представитель. Привлечённые средства компания направит на разработку технической части сервиса, привлечение новых пользователей, расширение команды и тестирование на других рынках.

Это личная инвестиция Качмара, не относящаяся к работе в «Яндексе», подчеркнул его представитель.

Solvery в декабре 2019 году основали Мария Ко­но­пель­ко, Ан­тон Вол­ков и Анастасия Бирилло. «Настя Бирилло практически сразу ушла из проекта как основатель, она ушла в науку. Сейчас она продолжает быть близка к проекту и остается ментором в том числе», — объяснил представитель Качмара.

По собственным данным, за восемь месяцев с момента запуска на сервисе прошло более 600 часов занятий с пользователями из более чем десятка стран.

В январе 2020 года сервис привлёк инвестиции от вице-президента банка «Санкт-Петербург» Михаила Гаврилова — сколько именно, не уточняется. Компания планирует провести следующий раунд финансирования в конце 2020 года или начале 2021 года.

#новость #стартапы #инвестиции

Лиана Липанова
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16 комментариев
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Konstantin_Andreevich

9

Все новости на vc можно разделить на 5 групп:
1. Сбер кого-то купил/вложил деньги
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3. Яндекс кого-то купил/вложил деньги
4. Тинькофф хороший
5. Что там у Илона?

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Ilya Brin

Konstantin_Andr…
1

6. Снова что-то про OZON

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Artem Nedorezov

Ilya
1

7. Жалоба на [Альфа-банк / Delivery club / свой вариант]

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Андрей Чернобережский

6

Нормальная тема, видел проект еще на ранней стадии. Рад, что у ребят всё получается!

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Nikolay Safronov

1

Меня больше интересует, как стартап зарабатывать собрался? Что мешает найти подходящего ментора на этой витрине, а потом пойти в FB и работать в обход комиссий сервиса?

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Sergey Zakharov

1

Привет всем!
Раз уж вы зашли в эту тему и доскролили до комментариев, то возможно, вам будет интересен аналогичный сервис, но в другой сфере, а именно сервис поиска бизнес-менторов в РФ и Европе —  https://www.unimentors.ru/

Развиваю его пару лет, собрал около 50 классный предпринимателей с оборотом от 10 млн. до 2,5 млрд, рублей, которым интересно делиться своим опытом. 

Сервис поиска бизнес-ментора / United Mentors
Подберите персонального ментора из своей сферы деятельности и общайтесь с ним через Telegram или…
www.unimentors.ru
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Комментарий удален

BearStrikesBack

0

Какой-то профи ру.

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Денис Кулагин

0

Задумка просто бомбическая! Если прокачаться в любой сфере с нуля просто вал предложений, то доработать напильничком уже существующий навык с живым человеком из индустрии — тут просто вакуум.

Пока гипотеза, но мне кажется сервис хорошо зайдёт для стартапов и небольших компаний, когда темп и фокус на решении конкретных задач важнее системности получаемых знаний.

П.С. To основатели solvery. Хотелось бы больше наставников по React Native 🙏 (вроде как не все ещё перешли на Flutter 🤔)

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Всвиторе

–3

Елизавета, что же ты делаешь? Сколько можно купаться в этом болоте? Где развитие? За 5 лет можно попробовать почти всё по части сайтов с разных барикад и выбрать что-то. Я что-то разочарован на самом деле.

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Сергей Подливчук

–4

Так себе наставники там. 

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Elijah Garrison

Сергей
0

Думаю это связано с невысокими выплатами наставникам

Ответить

Сергей Подливчук

Elijah
0

Выплаты в 7к в час более чем достойны. 

Ответить

Elijah Garrison

Сергей
0

Откуда инфа? Мне как-то попадалась инфа о выплатах в конкурирующем сервисе, там было что-то около 800 р. в час. Я не понял зачем вообще сеньеру тратить время за такие деньги.

Ответить

Сергей Подливчук

Elijah
0

https://solvery.io/mentor/ilya_cherneckij

Найти наставника по IT специальностям на…
Занятия 1 на 1 с наставниками. Найдите своего наставника среди действующих специалистов в области…
solvery.io
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Nikolay

Сергей
1

Ну и это так себе наставник? Для какого-нибудь стартапера с деньгами, такие консультации самое то.

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Сергей Подливчук

Nikolay
0

У него в навыках написано UX Интерфейсы. Но глядя на его продукт - не сказал бы что там качество интерфейсов на 12к в час :)

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