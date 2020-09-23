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Татьяна Боброва
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«Сбербанк» купил музыкальный сервис «Звук» и переименовал в «СберЗвук» Материал редакции

Банк получил 100% акций компании.

108 комментариев
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«Сбербанк» купил музыкальный сервис «Звук» и запустил на его базе собственный сервис «СберЗвук», сообщили в банке.

Гендиректором компании станет Михаил Ильичёв, который руководил «Звуком» с 2014 по 2017 годы. Нынешний генеральный директор Игорь Мухин останется в команде.

По итогам сделки «Звук» войдёт в экосистему «Сбербанка», добавили в компании. В частности, банк и компания уже добавили авторизацию в сервисе по «Сбербанк ID», а в ближайшее время завершится интеграция со SberPay.

Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и «умных» устройствах банка. Логотип и название музыкального сервиса изменятся на всех платформах компании, в том числе мобильном приложении и в соцсетях.

Независимый музыкальный сервис «Звук» работает с 2010 года, напоминили в банке. Сервис работает бесплатно и по подписке — 169 рублей в месяц при покупке в iOS или Android-приложении, есть отдельные тарифы с операторами. «Звук» сотрудничает с «Мегафоном», «Билайном», Tele2, МТС и другими мобильными операторами в России и СНГ. Подписка позволяет слушать музыку без рекламы и в офлайн-режиме.

В России «Звук» конкурирует с «Яндекс.Музыкой», Apple Music, Boom и Spotify и другими.

По собственным данным, у сервиса 8 млн слушателей, из которых 5 млн — в России и СНГ. По данным «Сбербанка», 6 млн зарегистрированных пользователей. На площадке представлено 40 млн треков от Universal, Sony, Warner Music и других правообладателей и независимых исполнителей.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Звук» принадлежит ирландской «Мьюзик Технолоджиз Лимитед». Выручка «Звука» на конец 2019 года составила 346,9 млн рублей, чистая прибыль — 17,5 млн рублей, следует из данных системы.

О том, что «Сбербанк» планирует запустить музыкальный стриминговый сервис в партнёрстве с уже существующим игроком, в августе 2019 года говорили источники «Ведомостей». Два собеседника издания утверждали, что компания уже договорилась с Zvooq (по данным «Контур.Фокуса», это один из товарных знаков «Звука»). Сервис предоставит юридическую и техподдержку, а также свою библиотеку.

  • В экосистему «Сбербанка» входит больше 30 сервисов для бизнеса, учёбы, здоровья и других. Часть из них банк развивает вместе с Mail.ru Group (у компаний есть совместное предприятие в сфере транспорта и еды) и с Rambler Group.
  • В начале сентября 2020 года пользователи заметили страницу с информацией о подписке на скидки и бонусы в сервисах из экосистемы банка «СберПрайм». Официально компания не комментировала информацию.

#новость #сбербанк

Татьяна Боброва
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108 комментариев
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Михаил Затолокин

75

А когда уже при рождении в России сделают выбор фракции «Сбер», «Яндекс» или «Мейлру»?

Ответить

ivan krapivin

Михаил
14

Какой еще выбор? Фракция должна от родителя наследоваться.

Ответить

Mr. Whallter

Михаил
1

Хахахахах😂🖖🏿

Ответить

ahshit here wego again

Mr.
8

Ставлю класс! Ржака!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Ответить

Алексей Доронин

Михаил
3

Раз в год в Юрьев день можно будет поменять фракцию

Ответить

Kelerius

Алексей
0

Но это не точно

Ответить

Alex Yutkin

Михаил
2

как в Command and Conquer. GDI - яндекс / NOD - МТС, осталось понять кто сбер

Ответить

Pavel Voronkov

Alex
3

Орки из Warcraft.

Ответить

Anton Gamskiy

Pavel
0

а мэйл, видимо, нежить =)

Ответить

Марк Самородских

Михаил
0

Хахахах

Ответить

Константин Суворов

Михаил
0

Mail и Сбер заодно. Так что выбор будет из двух. :)

Ответить

Дмитрий Гусев

Михаил
0

Это вы подождите, выбор будет чуть проще: Сбер или Яндекс

Ответить

Артем Терюхов

67

Я предлагаю сберу купить Сторител или Литрес и назвать Сберкнижка

Ответить

Sofia S

35

Комментарии ещё не настоялись, зайду попозже.

Ответить

Vladimir Frolov

Sofia
0

😂😂😂

Ответить

Сергей Подливчук

19

Уважаемые сотрудники!!! Наш любимый банк купил музыкальный сервис! Просьба зарегистрироваться в нем и отправить скриншот экрана профиля начальнику вашего департамента. Если оформите подписку на месяц то сегодня можете уйти пораньше, а если на год - взять оплачиваемый отгул. Спасибо!

Ответить

Eugene Danilov

Сергей
1

Не, в сбере так не делают 

Ответить

Martin Holbrook

18

Сбербанк...

Ответить

Alexey Shalin

11

Сбер формирует хаб высокотехнологичных компаний

Ответить

Artemy

Alexey
0

Если до Кипра дотянутся, сделают СберХабр

Ответить

Павел Сусликов

Artemy
2

Дык хабр же был во фракции мэйл.ру. А потом героически высвободился.
Не знаю, уходил ли до этого кто-то от мэйл.ру живым. 

Ответить

Дмитрий Айстражник

Alexey
0

Это пять

Ответить

Илья Щибрик

Alexey
0

Там рядом была шутка про СпермБанк, но ты её не нащупал.

Ответить

Alexey Shalin

Илья
0

Это слишком очевидно

Ответить

Илья Щибрик

Alexey
0

А СберHub-то, конечно, — это верх оригинальности.

Ответить

Alexey Shalin

Илья
0

ну что вы хотели по программе Экспресс-дизайн

Ответить

Артём Чупраков

6

Сбербанк как в супермаркете. Такс, мне пожалуйста ещё вооооооот тот сервис с полки пробейте.

Ответить

Артём Чупраков

Артём
5

Либо взяли этот сервис на кассе по акции.

Ответить

Даниил Слесарчук

7

Тот случай когда анекдоты оживают

Ответить

Kelerius

Даниил
0

И  они не смешные...

Ответить

ahshit here wego again

5

Самые оригинальные названия из возможных

Ответить

Василий Наумкин

ahshit
3

Странно, что не "Ю-Zvuk"

Ответить

Yan Purvenes

Василий
1

Будет. Как доп отвеление

Ответить

Yan Purvenes

–3

Сбербанк похороны когда агенство будет? Когда Сбербанк тюрьмы? Сбербанк алкомаркет?

Уже это погадельну пора остановить. Не пора ли властям застрелить грефа? Или конкурентам нанять киллера

Ответить

Mikhail Shamov

Yan
12

Знатные у вас грибы))))

Ответить

Yan Purvenes

Mikhail
–3

Просто единственный способ остановить монополии. Это убийства руководителей монополией и топов.

Ответить

Anton Prikhodko

Yan
4

Да ты что? Может, чтобы устранить пьянство за рулём нужно убить всех водителей? Или чтобы не было бедности убить всех бедных?

Ответить

Yan Purvenes

Anton
–1

Кстати пьянство за рулём будет Брюгге если будет монополия

Ответить

Mika

Yan
0

Вас чипировали?

Ответить

semen matrasov

Mika
0

Лично Билл, а Мелинда держала

Ответить

Вадим Чиняев

Yan
3

все таки грибы знатные )

Ответить

Black Jack

Yan
0

Сбер-Гей-знакомства, чтобы бегать с мальчиками по экосистеме.

Ответить

Yan Purvenes

Black
1

Думаю есть.  Для избранных в банке топов

Ответить

Антон Склянов

3

Они там соревнуются что ли? Кто больше всякой херни накупит? Экономика то потом сойдётся? 

Хотя... Это ж монополии. Нафиг тому же Сперу поддерживать жителей страны сделав, допустим, ипотеку дешевле и поддержать ковидную экономику. Лучше набрать херни и заниматься ребрендингом до посинения. 

Ответить

Alex Konin

Антон
5

Они соревнуются с ребятами, у которых пользователи уже пользуются киношным сервисом, слушают музыку и пр., но которым вдруг предлагают еще банковские услуги. Если сбер туда не пойдет, то в течении лет 10 из банка с годовой прибылью 900 млрд. ₽ он превратится в банк с прибылью 90 млрд.

Ответить

Макс Шлыков

Alex
0

а сбер владеет какими то онлайн кинотеатрами? Okko через рамблер? или ivi?

Ответить

Dvesti50

4

Горшочек, не вари! 

Ответить

Artemy

3

Скриншочу, пока не исправили 

Ответить

Mikhail Zheltoborodov

3

Страшно нажимать "показать всё"

Ответить

Mikhail Golovanov

1

Уже купил походу, редирект на сбер звук

Ответить

Ruslan Memetov

Mikhail
5

Где звук услышали- туда и идите

Ответить

Илья Щибрик

Ruslan
2

Молодой человек, OGG в другом отделении, на Кирова! Тут только MP3, вы что, читать не умеете?

Ответить

Vladislav Nikolaevich

Mikhail
1

Какие "хорошие" дизайнеры в Сбере

Ответить

Yan Purvenes

Mikhail
0

На это сайте есть баг с проигрыванием музыки.

Ответить

Илья Шамонин

Yan
0

Она проигрывается? Этот баг вы заметили?

Ответить

Yan Purvenes

Илья
0

Там баг в другом. Включаешь проигрывание и пытаешь включить другие треки из рекомендации. Они не включаются. Играет тот который ты ранее запустил.

Ответить

Илья Шамонин

Yan
–1

Я думал в целом существование этого сервиса - баг. А это не баг, а фича. Или потом станет фичей.

Ответить

hakhagmon

Mikhail
0

лол ошибка сертификата 

Ответить

Никита Бондарев

2

Есть что-то, что Сбер ещё не купил?

Ответить

Юрий Белоножкин

Никита
1

Издательский дом «Комитет»?

Ответить

Александр Пименов

Юрий
1

Шутки про СберКнижка еще не было?

Ответить

Alexey Nazaroff

Александр
1

Когда соцсеть выкупят

Ответить

Макс Шлыков

Александр
0

была выше, литрес)

Ответить

ahshit here wego again

Юрий
0

Хм

Ответить

Дмитрий Айстражник

2

 Теперь Сбер будет издавать звуки

Ответить

Влад Ижевский

1

Это не
СБЕР ЗВУК

а СБЕР ПУК какой-то, на фоне новостей Яндекса с Тиньковым. 

А формат сервиса по скриншоту выше говорит о том, что менеджмент просто запутался в интеграции, не способен развивать продукты, а готов менять лишь вывески.

Ответить

Aleksey Bobkov

1

Не долго думали над названием, пздц

Ответить

Ivan Vasev

0

Независимый музыкальный сервис «Звук» работает с 2010 года, напоминили в банке. Он предлагает пользователям плейлисты и персональные рекомендации, говорится на его сайте.
Хорошо, что "напоминили"

Ответить

lastChristams special

–1

Stupid monopoly умри

Ответить

Дамир Гайнуллин

1

СберТакси уже есть?

Ответить

Vlad

Дамир
1

Ситимобил же

Ответить

hakhagmon

Vlad
0

это мрг 

Ответить

Vlad

hakhagmon
0

Совместное предприятие со Сбербанком, равные доли:
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/12/19/819095-sp

Ответить

Павел Иванов

0

а в ближайшее время завершится интеграция и со SperPay

Со SpermPay

Ответить

Inevitable

Павел
1

Сначала так и прочитал... Сбер, задумайтесь

Ответить

Stas Kokin

Павел
0

Спёр

Ответить

Сергей Добрецов

1

Все мы знаем какой это будет звук...

Ответить

Kirill Korzhavin

1

нейминг топ😂, Spotify напрягся

Ответить

hakhagmon

Kirill
0

у звука нет апи даже, и дистрибьюторов половину про него даже не знает, отсюда и отсутствие кучи музыки 

Ответить

Voin Mraka

1

Греф и Усманов - два царя говномидаса %)

Ответить

Юрий

1

8 млн слушателей - кто все эти люди?)
Если мои друзья и знакомые узнают, что я слушаю музло в сберзвуке - меня забанят сразу)

Ответить

Eugene Danilov

Юрий
0

Какие у тебя незрелые друзья 

Ответить

Александр Прилипко

1

сезон распродаж начался, копим силы для рывка. Яндекс против государственного сбера, как же понять кто победит... сложный вопрос

Ответить

Dima Kurilov

1

Судя по выручкке, менее 200.000 подписчиков... Какой банк, такой и m&a.

Ответить

Vladislav Nikolaevich

1

Ахахахахах
https://sber-zvuk.com/donate

Ответить

Nikolay Safronov

Vladislav
0

Забыли убрать))))

Ответить

hakhagmon

Vladislav
0

ору

Ответить

Yan Purvenes

0

@Krasnoe&Beloe вас случаем сбер не купил?

Ответить

П. Александр

0

Красная цена vs Сбер найдётся всё)

Ответить

Viktor Mann

0

Шопинг на максималках на этой неделе.

Ответить

Marakuya

Viktor
0

квартал заканчивается, надо премии делить

Ответить

Valera Ivanov

0

СпёрЗвук

Ответить

Балкон.ру

0

Сбук

Ответить

Команда Китстер

0

У Команды СберБанка есть желание купить ещё пару компаний! накидайте в комментариях ссылок, на тех кого мы ещё не купили

Ответить

Bobo Momo

0

СперЗвук

Ответить

Григорий Машанов

0

Не понял, как это будет соотноситься с развитием Boom, с учетом того, что Сбер так тесно работает с Mail.ru

Ответить

Yan Purvenes

Григорий
0

Могут разосратся как с Яндекс. Потом мэйл купит банк например открытие

Ответить

777_Moscow_777

Yan
0

А вот это недурно было бы для конкуренции

Ответить

Дима Левски

0

Вся лента новостей гонка сбера с яндексом

Ответить

Saucedo Puetz

0

Теперь вам будут впаривать кредиты под нежные звуки СберЗвука

Ответить

Viktor Mann

0

Грефа еще прибомбите, а то лень.

Ответить

Alexander Shibaev

0

До некоторого периода изменения в Сбере были положительными, но от этого нейминга и айдентики просто блевать хочется.

Ответить

ЯжПрограммист

0

Интересно если сбер кубил бы яндекс как бы он его назвал, Сберяндекс?

Ответить

Nizhat Makmudov

0

Сбербанк уже превратился в настоящего конгломерата, как бы они со своми слияниями и поглощениями не загубили предпринимательскую среду.

Ответить

Сергей Пурюшин

0

И что будет в рекомендациях? Кредиты?

Ответить

Сашка Тютин

0

Уровень абстракции OVER NINE THOUSAND!

Ответить

Nikolay Safronov

0

А почему домен с дефисом и в зоне .com? Какая-то странная экосистема. Если бы не следил за новостями, подумал бы, что это какой-то фишинговый сайт, косящий под сбер.

P.S. Логотип в 2020 году можно было и векторным поставить на сайте.

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Макс Шлыков

Nikolay
0

даже Сбер понимает что в зоне ру лучше не рисковать)

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