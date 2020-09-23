Банк получил 100% акций компании.

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«Сбербанк» купил музыкальный сервис «Звук» и запустил на его базе собственный сервис «СберЗвук», сообщили в банке.

Гендиректором компании станет Михаил Ильичёв, который руководил «Звуком» с 2014 по 2017 годы. Нынешний генеральный директор Игорь Мухин останется в команде.

По итогам сделки «Звук» войдёт в экосистему «Сбербанка», добавили в компании. В частности, банк и компания уже добавили авторизацию в сервисе по «Сбербанк ID», а в ближайшее время завершится интеграция со SberPay.

Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и «умных» устройствах банка. Логотип и название музыкального сервиса изменятся на всех платформах компании, в том числе мобильном приложении и в соцсетях.

Независимый музыкальный сервис «Звук» работает с 2010 года, напоминили в банке. Сервис работает бесплатно и по подписке — 169 рублей в месяц при покупке в iOS или Android-приложении, есть отдельные тарифы с операторами. «Звук» сотрудничает с «Мегафоном», «Билайном», Tele2, МТС и другими мобильными операторами в России и СНГ. Подписка позволяет слушать музыку без рекламы и в офлайн-режиме.

В России «Звук» конкурирует с «Яндекс.Музыкой», Apple Music, Boom и Spotify и другими.

По собственным данным, у сервиса 8 млн слушателей, из которых 5 млн — в России и СНГ. По данным «Сбербанка», 6 млн зарегистрированных пользователей. На площадке представлено 40 млн треков от Universal, Sony, Warner Music и других правообладателей и независимых исполнителей.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Звук» принадлежит ирландской «Мьюзик Технолоджиз Лимитед». Выручка «Звука» на конец 2019 года составила 346,9 млн рублей, чистая прибыль — 17,5 млн рублей, следует из данных системы.

О том, что «Сбербанк» планирует запустить музыкальный стриминговый сервис в партнёрстве с уже существующим игроком, в августе 2019 года говорили источники «Ведомостей». Два собеседника издания утверждали, что компания уже договорилась с Zvooq (по данным «Контур.Фокуса», это один из товарных знаков «Звука»). Сервис предоставит юридическую и техподдержку, а также свою библиотеку.