Сбербанка в прямом эфире
«Сбербанк» купил музыкальный сервис «Звук» и переименовал в «СберЗвук» Материал редакции
Банк получил 100% акций компании.
«Сбербанк» купил музыкальный сервис «Звук» и запустил на его базе собственный сервис «СберЗвук», сообщили в банке.
Гендиректором компании станет Михаил Ильичёв, который руководил «Звуком» с 2014 по 2017 годы. Нынешний генеральный директор Игорь Мухин останется в команде.
По итогам сделки «Звук» войдёт в экосистему «Сбербанка», добавили в компании. В частности, банк и компания уже добавили авторизацию в сервисе по «Сбербанк ID», а в ближайшее время завершится интеграция со SberPay.
Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и «умных» устройствах банка. Логотип и название музыкального сервиса изменятся на всех платформах компании, в том числе мобильном приложении и в соцсетях.
Независимый музыкальный сервис «Звук» работает с 2010 года, напоминили в банке. Сервис работает бесплатно и по подписке — 169 рублей в месяц при покупке в iOS или Android-приложении, есть отдельные тарифы с операторами. «Звук» сотрудничает с «Мегафоном», «Билайном», Tele2, МТС и другими мобильными операторами в России и СНГ. Подписка позволяет слушать музыку без рекламы и в офлайн-режиме.
В России «Звук» конкурирует с «Яндекс.Музыкой», Apple Music, Boom и Spotify и другими.
По собственным данным, у сервиса 8 млн слушателей, из которых 5 млн — в России и СНГ. По данным «Сбербанка», 6 млн зарегистрированных пользователей. На площадке представлено 40 млн треков от Universal, Sony, Warner Music и других правообладателей и независимых исполнителей.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Звук» принадлежит ирландской «Мьюзик Технолоджиз Лимитед». Выручка «Звука» на конец 2019 года составила 346,9 млн рублей, чистая прибыль — 17,5 млн рублей, следует из данных системы.
О том, что «Сбербанк» планирует запустить музыкальный стриминговый сервис в партнёрстве с уже существующим игроком, в августе 2019 года говорили источники «Ведомостей». Два собеседника издания утверждали, что компания уже договорилась с Zvooq (по данным «Контур.Фокуса», это один из товарных знаков «Звука»). Сервис предоставит юридическую и техподдержку, а также свою библиотеку.
- В экосистему «Сбербанка» входит больше 30 сервисов для бизнеса, учёбы, здоровья и других. Часть из них банк развивает вместе с Mail.ru Group (у компаний есть совместное предприятие в сфере транспорта и еды) и с Rambler Group.
- В начале сентября 2020 года пользователи заметили страницу с информацией о подписке на скидки и бонусы в сервисах из экосистемы банка «СберПрайм». Официально компания не комментировала информацию.
А когда уже при рождении в России сделают выбор фракции «Сбер», «Яндекс» или «Мейлру»?
Хахахахах😂🖖🏿
Раз в год в Юрьев день можно будет поменять фракцию
как в Command and Conquer. GDI - яндекс / NOD - МТС, осталось понять кто сбер
Орки из Warcraft.
Комментарии ещё не настоялись, зайду попозже.
Уважаемые сотрудники!!! Наш любимый банк купил музыкальный сервис! Просьба зарегистрироваться в нем и отправить скриншот экрана профиля начальнику вашего департамента. Если оформите подписку на месяц то сегодня можете уйти пораньше, а если на год - взять оплачиваемый отгул. Спасибо!
Сбер формирует хаб высокотехнологичных компаний
Дык хабр же был во фракции мэйл.ру. А потом героически высвободился.
Не знаю, уходил ли до этого кто-то от мэйл.ру живым.
Там рядом была шутка про СпермБанк, но ты её не нащупал.
Это слишком очевидно
А СберHub-то, конечно, — это верх оригинальности.
Сбербанк как в супермаркете. Такс, мне пожалуйста ещё вооооооот тот сервис с полки пробейте.
Тот случай когда анекдоты оживают
Самые оригинальные названия из возможных
Странно, что не "Ю-Zvuk"
Сбербанк похороны когда агенство будет? Когда Сбербанк тюрьмы? Сбербанк алкомаркет?
Уже это погадельну пора остановить. Не пора ли властям застрелить грефа? Или конкурентам нанять киллера
Знатные у вас грибы))))
Просто единственный способ остановить монополии. Это убийства руководителей монополией и топов.
Да ты что? Может, чтобы устранить пьянство за рулём нужно убить всех водителей? Или чтобы не было бедности убить всех бедных?
Кстати пьянство за рулём будет Брюгге если будет монополия
Сбер-Гей-знакомства, чтобы бегать с мальчиками по экосистеме.
Они там соревнуются что ли? Кто больше всякой херни накупит? Экономика то потом сойдётся?
Хотя... Это ж монополии. Нафиг тому же Сперу поддерживать жителей страны сделав, допустим, ипотеку дешевле и поддержать ковидную экономику. Лучше набрать херни и заниматься ребрендингом до посинения.
Они соревнуются с ребятами, у которых пользователи уже пользуются киношным сервисом, слушают музыку и пр., но которым вдруг предлагают еще банковские услуги. Если сбер туда не пойдет, то в течении лет 10 из банка с годовой прибылью 900 млрд. ₽ он превратится в банк с прибылью 90 млрд.
а сбер владеет какими то онлайн кинотеатрами? Okko через рамблер? или ivi?
Уже купил походу, редирект на сбер звук
Где звук услышали- туда и идите
Молодой человек, OGG в другом отделении, на Кирова! Тут только MP3, вы что, читать не умеете?
На это сайте есть баг с проигрыванием музыки.
Она проигрывается? Этот баг вы заметили?
Там баг в другом. Включаешь проигрывание и пытаешь включить другие треки из рекомендации. Они не включаются. Играет тот который ты ранее запустил.
Я думал в целом существование этого сервиса - баг. А это не баг, а фича. Или потом станет фичей.
Есть что-то, что Сбер ещё не купил?
Издательский дом «Комитет»?
Шутки про СберКнижка еще не было?
Это не
СБЕР ЗВУК
а СБЕР ПУК какой-то, на фоне новостей Яндекса с Тиньковым.
А формат сервиса по скриншоту выше говорит о том, что менеджмент просто запутался в интеграции, не способен развивать продукты, а готов менять лишь вывески.
Независимый музыкальный сервис «Звук» работает с 2010 года, напоминили в банке. Он предлагает пользователям плейлисты и персональные рекомендации, говорится на его сайте.
Хорошо, что "напоминили"
СберТакси уже есть?
а в ближайшее время завершится интеграция и со SperPay
Со SpermPay
нейминг топ😂, Spotify напрягся
8 млн слушателей - кто все эти люди?)
Если мои друзья и знакомые узнают, что я слушаю музло в сберзвуке - меня забанят сразу)
сезон распродаж начался, копим силы для рывка. Яндекс против государственного сбера, как же понять кто победит... сложный вопрос
Ахахахахах
https://sber-zvuk.com/donate
Шопинг на максималках на этой неделе.
У Команды СберБанка есть желание купить ещё пару компаний! накидайте в комментариях ссылок, на тех кого мы ещё не купили
Не понял, как это будет соотноситься с развитием Boom, с учетом того, что Сбер так тесно работает с Mail.ru
Могут разосратся как с Яндекс. Потом мэйл купит банк например открытие
До некоторого периода изменения в Сбере были положительными, но от этого нейминга и айдентики просто блевать хочется.
Сбербанк уже превратился в настоящего конгломерата, как бы они со своми слияниями и поглощениями не загубили предпринимательскую среду.
А почему домен с дефисом и в зоне .com? Какая-то странная экосистема. Если бы не следил за новостями, подумал бы, что это какой-то фишинговый сайт, косящий под сбер.
P.S. Логотип в 2020 году можно было и векторным поставить на сайте.
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