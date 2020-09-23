Банк получит 100% акций компании.

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«Сбербанк» купит музыкальный сервис «Звук» и запустит на его базе собственный сервис «СберЗвук», сообщили в банке.

Гендиректором компании станет Михаил Ильичёв, который руководил «Звуком» с 2014 по 2017 годы. Нынешний генеральный директор, Игорь Мухин, останется в команде.

По итогам сделки «Звук» будет интегрирован в экосистему «Сбербанка» по всем ключевым направлениям, добавили в компании. В частности, банк и компания уже добавили авторизацию в сервисе по «Сбербанк ID», а в ближайшее время завершится интеграция и со SperPay.

Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и «умных» устройствах банка. Логотип и название музыкального сервиса изменятся на всех платформах компании: на сайте sber-zvuk.com, в мобильном приложении и в соцсетях.

Независимый музыкальный сервис «Звук» работает с 2010 года, напоминили в банке. Он предлагает пользователям плейлисты и персональные рекомендации, говорится на его сайте.

По собственным данным, у сервиса 40 млн треков от крупных правообладателей и независимых инди-исполнителей и 8 млн слушателей. По данным «Сбербанка», у сервиса 6 млн зарегистрированных пользователей. Среди студий, с которыми работает сервис, — Universal, Sony, Warner Music и другие.

«Звук» также сотрудничает с мобильными операторами в России и СНГ, среди которых «Мегафон», «Билайн», Tele2, МТС и другие.

Сервис работает бесплатно и по подписке — 169 рублей в месяц при покупке в для iOS или Android-приложении. Подписка, в частности, позволяет слушать музыку без рекламы и в офлайн-режиме. В России «Звук» конкурирует, в частности, с «Яндекс.Музыкой», Apple Music, Boom и Spotify.

О том, что «Сбербанк» планирует запустить музыкальный стриминговый сервис в партнёрстве с уже существующим игроком, в августе 2019 года говорили источники «Ведомостей». Два собеседника издания утверждали, что компания уже договорилась с Zvooq. Сервис предоставит юридическую и техподдержку, а также свою библиотеку.

Согласно пользовательскому соглашению на сайте zvuk.com, его юрлицо — ООО «Звук». По данным «Контур.Фокуса», оно принадлежит ирландской «Мьюзик Технолоджиз Лимитед». Выручка «Звука» на конец 2019 года составила 346,9 млн рублей, чистая прибыль — 17,5 млн рублей, следует из данных системы. Этому же юрлицу принадлежит товарный знак Zvooq.

В экосистему «Сбербанка» входит больше 30 сервисов для бизнеса, учёбы, здоровья и других. Часть из них банк развивает вместе с Mail.ru Group (у компаний есть совместное предприятие в сфере транспорта и еды) и с Rambler Group.

В начале сентября 2020 года пользователи заметили страницу с информацией о подписке на скидки и бонусы в сервисах из экосистемы банка «СберПрайм». Официально компания не комментировала информацию.