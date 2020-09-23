Масштабная трансформация
Сбербанка в прямом эфире
LIVE
Сервисы
Татьяна Боброва
698

«Сбербанк» купит музыкальный сервис «Звук» и переименует в «СберЗвук» Материал редакции

Банк получит 100% акций компании.

12 комментариев
В закладки

«Сбербанк» купит музыкальный сервис «Звук» и запустит на его базе собственный сервис «СберЗвук», сообщили в банке.

Гендиректором компании станет Михаил Ильичёв, который руководил «Звуком» с 2014 по 2017 годы. Нынешний генеральный директор, Игорь Мухин, останется в команде.

По итогам сделки «Звук» будет интегрирован в экосистему «Сбербанка» по всем ключевым направлениям, добавили в компании. В частности, банк и компания уже добавили авторизацию в сервисе по «Сбербанк ID», а в ближайшее время завершится интеграция и со SperPay.

Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и «умных» устройствах банка. Логотип и название музыкального сервиса изменятся на всех платформах компании: на сайте sber-zvuk.com, в мобильном приложении и в соцсетях.

Независимый музыкальный сервис «Звук» работает с 2010 года, напоминили в банке. Он предлагает пользователям плейлисты и персональные рекомендации, говорится на его сайте.

По собственным данным, у сервиса 40 млн треков от крупных правообладателей и независимых инди-исполнителей и 8 млн слушателей. По данным «Сбербанка», у сервиса 6 млн зарегистрированных пользователей. Среди студий, с которыми работает сервис, — Universal, Sony, Warner Music и другие.

«Звук» также сотрудничает с мобильными операторами в России и СНГ, среди которых «Мегафон», «Билайн», Tele2, МТС и другие.

Сервис работает бесплатно и по подписке — 169 рублей в месяц при покупке в для iOS или Android-приложении. Подписка, в частности, позволяет слушать музыку без рекламы и в офлайн-режиме. В России «Звук» конкурирует, в частности, с «Яндекс.Музыкой», Apple Music, Boom и Spotify.

О том, что «Сбербанк» планирует запустить музыкальный стриминговый сервис в партнёрстве с уже существующим игроком, в августе 2019 года говорили источники «Ведомостей». Два собеседника издания утверждали, что компания уже договорилась с Zvooq. Сервис предоставит юридическую и техподдержку, а также свою библиотеку.

Согласно пользовательскому соглашению на сайте zvuk.com, его юрлицо — ООО «Звук». По данным «Контур.Фокуса», оно принадлежит ирландской «Мьюзик Технолоджиз Лимитед». Выручка «Звука» на конец 2019 года составила 346,9 млн рублей, чистая прибыль — 17,5 млн рублей, следует из данных системы. Этому же юрлицу принадлежит товарный знак Zvooq.

В экосистему «Сбербанка» входит больше 30 сервисов для бизнеса, учёбы, здоровья и других. Часть из них банк развивает вместе с Mail.ru Group (у компаний есть совместное предприятие в сфере транспорта и еды) и с Rambler Group.

В начале сентября 2020 года пользователи заметили страницу с информацией о подписке на скидки и бонусы в сервисах из экосистемы банка «СберПрайм». Официально компания не комментировала информацию.

#новость #сбербанк

Статья дополняется
Татьяна Боброва
+46 139
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 1, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 160620, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 23 Sep 2020 09:10:27 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sofia S

7

Комментарии ещё не настоялись, зайду попозже.

Ответить

Vladimir Frolov

Sofia
0

😂😂😂

Ответить

Михаил Затолокин

2

А когда уже при рождении в России сделают выбор фракции «Сбер», «Яндекс» или «Мейлру»?

Ответить

Даниил Слесарчук

1

Тот случай когда анекдоты оживают

Ответить

Mikhail Golovanov

1

Уже купил походу, редирект на сбер звук

Ответить

Артём Чупраков

1

Сбербанк как в супермаркете. Такс, мне пожалуйста ещё вооооооот тот сервис с полки пробейте.

Ответить

Yan Purvenes

0

Сбербанк похороны когда агенство будет? Когда Сбербанк тюрьмы? Сбербанк алкомаркет?

Уже это погадельну пора остановить. Не пора ли властям застрелить грефа? Или конкурентам нанять киллера

Ответить

lastChristams special

0

Stupid monopoly умри

Ответить

Никита Бондарев

0

Есть что-то, что Сбер ещё не купил?

Ответить

Юрий Белоножкин

Никита
0

Издательский дом «Комитет»?

Ответить

Сергей Добрецов

0

Все мы знаем какой это будет звук...

Ответить

Павел Иванов

0

а в ближайшее время завершится интеграция и со SperPay

Со SpermPay

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

НИУ ВШЭ
Подписан
Отписаться
День Вышки: больше миллиона просмотров трансляции главного университетского праздника
Как сделать два прямых эфира общей продолжительностью шесть часов, построить четыре телестудии в университете, какой до…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Модель для разбора: HDD переработают в магниты
В России запустили уникальную технологию переработки жестких дисков полного цикла. О сути, перспективах и особенностях…
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
C-TRACK – больше, чем просто термометр
Точное измерение температуры тела человека и дистанционный контроль порогового значения во время болезни – проблема, ко…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Лена Иванова
за день
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд
Андрей Карпушенков
за неделю
Хочу заметить, что называться Юкассом в РФ плохая примета.
«Яндекс.Деньги» сменят название на «ЮMoney», а «Касса» станет «ЮKassa»

Комментарии

Timur Kuzmin

Акции «Яндекса» подорожали на…

semen matrasov

Сервис «Тинькофф Инвестиции…

Денис Белый

Кейс: как улучшить скрытый…

Павел Иванов

«Сбербанк» купит музыкальный…

Влад Ижевский

Акции «Яндекса» подорожали на…

Юрий Белоножкин

«Сбербанк» купит музыкальный…

Артём А.

Почти $10 тысяч за несколько…

Ivan Demidov

Илон Маск пообещал выпустить…

Артём Чупраков

«Сбербанк» купит музыкальный…

Михаил Затолокин

«Сбербанк» купит музыкальный…

Mikhail Golovanov

«Сбербанк» купит музыкальный…

Vladimir Frolov

«Сбербанк» купит музыкальный…

Никита Бондарев

«Сбербанк» купит музыкальный…

Антон Фомин

Почему раньше «Яндекс» не хотел…

Dmitry Filippov

Запись в подсайте Финансы

Stan Chetverikov

Илон Маск пообещал выпустить…

Даниил Слесарчук

«Сбербанк» купит музыкальный…

Olga Andreyeva

Как оформить портфолио и резюме…

Yan Purvenes

«Сбербанк» купит музыкальный…

Otto Matique

«Яндекс» предварительно…