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Лиана Липанова
2158

«Яндекс» добавил в подписку «Плюс» сервисы «Еда» и «Лавка» — пользователи смогут получать кэшбек с заказов Материал редакции

Кэшбек с поездок появился и в тарифе «Эконом» в «Яндекс.Такси», но только на месяц.

27 комментариев
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«Яндекс» включил в подписку «Яндекс.Плюс» свои сервисы доставки «Еда» и «Лавка», сообщил vc.ru представитель компании. С 23 сентября пользователи приложения «Яндекс Go» смогут получать кэшбек в баллах с заказов еды и продуктов.

До 27 сентября размер кэшбека будет составлять 10% от заказа, затем, в течение месяца, — 5%. Какой кэшбек будет после первого месяца, в компании не уточнили.

Тратить баллы можно на поездки в «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйве», билеты в кино, театр или на концерты на «Яндекс.Афише». Баллами можно покрыть как полную стоимость, так и её часть.

В будущем получать и тратить баллы можно будет и при оформлении заказов в собственных приложениях «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки».

Кроме того, с 21 сентября по 21 октября 5% от стоимости поездки можно будет получать при заказе поездки в тарифе «Эконом». До этого кэшбек приходил только за поездки в повышенных классах — его размер останется прежним и составит 10%, уточнили в «Яндексе».

Подписка «Плюс» доступна в двух тарифах: для одного человека за 199 рублей в месяц и «Мульти» для четырёх человек за 299 рублей в месяц. В подписку входит доступ в «Кинопоиск HD» и кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса».

#новость #яндекс

Лиана Липанова
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27 комментариев
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Михаил Зенов

3

Когда уже будет Яндекс.Платежка, для оплаты ЖКХ с кэшбэком.

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Андрей Веда

2

Главное, что хуже не стало 👍

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Roman Moskovskiy

1

А если я остался в процентах, сколько будет скидка?

Ответить

Alexander Ryabenkov

Roman
0

У меня тоже активирована скидка, а не кэшбэк. В приложении написано, что с Еды и Лавки вернётся 10% баллами

Ответить

Valentin Dombrovsky

Alexander
2

Е-баллами

Ответить

Daniil Shvedov

Valentin
2

И каждый получит по Е-баллу

Ответить

Zebediah Killgrave

–1

Жду новость, когда Яндекс просто купит Мэйл.

И закроет. 

Ответить

danil nik

Zebediah
1

либо наоборот)

Ответить

Eugene Smirnov

–1

И сейчас ещё Тинькофф добавят

Ответить

Eugene Smirnov

Eugene
0

Или кэшбэк объединят

Ответить

Yan Purvenes

Eugene
0

объедениться. Получишь баллы в яндексе + 5 процентов от тинькофф

Ответить

Yan Purvenes

Eugene
0

У них есть в некоторых тарифах постоянный кэшбэк в виде 5 процентов на фастфуд и рестораны

Ответить

Антон Штадлер

Yan
0

У кого?

Ответить

Yan Purvenes

Антон
0

у тинькоф

Ответить

Антон Штадлер

Yan
0

У них есть ТинькоффРестораны, где в рамках партнерских программ есть повышенный кэшбэк на некоторые заведения. Раз в месяц категории повышенного кэшбека чередуются. Но постоянного кэшбека в 5 % нет на любые рестораны и фаст-фуд. что ест-но

Ответить

Yan Purvenes

Антон
0

Есть. На некоторых тарифах она есть. Правда криво сделано, что типа ты ее каждый месяц подключаешь. Но идет как доп категория.

Ответить

Никита Козырев

Yan
0

Научите так делать

Ответить

Yan Purvenes

Никита
0

Надо просто что бы тариф в удачное время подключился. Мне в рамках з/п проекта подключился

Ответить

Антон Штадлер

Yan
0

Это бонусы, которые нельзя выбрать целенаправленно, оформляя договор. Для частных лиц таких тарифов нет.

Ответить

Yan Purvenes

0

Интересно как много случаев, когда блокируют счет и не дают воспользоваться кэшбэком?)

Ответить

ahshit here wego again

0

Когда им всем уже надоест все объединять и открывать новые сервисы. Голова пухнет

Ответить

Синди Катсс

0

милота красота

Ответить

Shad Khoshvagt

0

Жду, когда появится Рамблер/Такси и Рамблер/Лавка. СберРамблер/

Ответить

Иван Эртель

Shad
0

Сбермблер

Ответить

Нос Картошкой

0

Ниогда эти баллы не приносили пользу потребителям

Ответить

ilia

0

На то действует, на другое - нет, на третье такой процент, на четвертое - другой, а после месяца  - "посмотрим", в том приложении уже, в этом - нет...Нормально будут подписка и кэшбэк работать, чтобы без вычислений-запоминаний?

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Лучезарный Смех

–1

Почему молчит Spotify? 

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