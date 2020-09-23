Сбербанка в прямом эфире
«Яндекс» добавил в подписку «Плюс» сервисы «Еда» и «Лавка» — пользователи смогут получать кэшбек с заказов Материал редакции
Кэшбек с поездок появился и в тарифе «Эконом» в «Яндекс.Такси», но только на месяц.
«Яндекс» включил в подписку «Яндекс.Плюс» свои сервисы доставки «Еда» и «Лавка», сообщил vc.ru представитель компании. С 23 сентября пользователи приложения «Яндекс Go» смогут получать кэшбек в баллах с заказов еды и продуктов.
До 27 сентября размер кэшбека будет составлять 10% от заказа, затем, в течение месяца, — 5%. Какой кэшбек будет после первого месяца, в компании не уточнили.
Тратить баллы можно на поездки в «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйве», билеты в кино, театр или на концерты на «Яндекс.Афише». Баллами можно покрыть как полную стоимость, так и её часть.
В будущем получать и тратить баллы можно будет и при оформлении заказов в собственных приложениях «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки».
Кроме того, с 21 сентября по 21 октября 5% от стоимости поездки можно будет получать при заказе поездки в тарифе «Эконом». До этого кэшбек приходил только за поездки в повышенных классах — его размер останется прежним и составит 10%, уточнили в «Яндексе».
Подписка «Плюс» доступна в двух тарифах: для одного человека за 199 рублей в месяц и «Мульти» для четырёх человек за 299 рублей в месяц. В подписку входит доступ в «Кинопоиск HD» и кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса».
А если я остался в процентах, сколько будет скидка?
У меня тоже активирована скидка, а не кэшбэк. В приложении написано, что с Еды и Лавки вернётся 10% баллами
Е-баллами
Жду новость, когда Яндекс просто купит Мэйл.
И закроет.
И сейчас ещё Тинькофф добавят
Или кэшбэк объединят
У них есть в некоторых тарифах постоянный кэшбэк в виде 5 процентов на фастфуд и рестораны
У кого?
у тинькоф
У них есть ТинькоффРестораны, где в рамках партнерских программ есть повышенный кэшбэк на некоторые заведения. Раз в месяц категории повышенного кэшбека чередуются. Но постоянного кэшбека в 5 % нет на любые рестораны и фаст-фуд. что ест-но
Есть. На некоторых тарифах она есть. Правда криво сделано, что типа ты ее каждый месяц подключаешь. Но идет как доп категория.
Научите так делать
Надо просто что бы тариф в удачное время подключился. Мне в рамках з/п проекта подключился
Это бонусы, которые нельзя выбрать целенаправленно, оформляя договор. Для частных лиц таких тарифов нет.
Интересно как много случаев, когда блокируют счет и не дают воспользоваться кэшбэком?)
Когда им всем уже надоест все объединять и открывать новые сервисы. Голова пухнет
Жду, когда появится Рамблер/Такси и Рамблер/Лавка. СберРамблер/
На то действует, на другое - нет, на третье такой процент, на четвертое - другой, а после месяца - "посмотрим", в том приложении уже, в этом - нет...Нормально будут подписка и кэшбэк работать, чтобы без вычислений-запоминаний?
Блоги компаний
Показать еще