Кэшбек с поездок появился и в тарифе «Эконом» в «Яндекс.Такси», но только на месяц.

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«Яндекс» включил в подписку «Яндекс.Плюс» свои сервисы доставки «Еда» и «Лавка», сообщил vc.ru представитель компании. С 23 сентября пользователи приложения «Яндекс Go» смогут получать кэшбек в баллах с заказов еды и продуктов.

До 27 сентября размер кэшбека будет составлять 10% от заказа, затем, в течение месяца, — 5%. Какой кэшбек будет после первого месяца, в компании не уточнили.

Тратить баллы можно на поездки в «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйве», билеты в кино, театр или на концерты на «Яндекс.Афише». Баллами можно покрыть как полную стоимость, так и её часть.

В будущем получать и тратить баллы можно будет и при оформлении заказов в собственных приложениях «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки».

Кроме того, с 21 сентября по 21 октября 5% от стоимости поездки можно будет получать при заказе поездки в тарифе «Эконом». До этого кэшбек приходил только за поездки в повышенных классах — его размер останется прежним и составит 10%, уточнили в «Яндексе».