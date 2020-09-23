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Татьяна Боброва
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«ВКонтакте» запустила подписку на Boom и скидки на заказ еды и такси за 149 рублей — она заменит Combo от Mail.ru Group Материал редакции

Пользователи Combo и музыкальной подписки смогут перейти на VK Combo до конца 2020 года.

9 комментариев
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«ВКонтакте» представила единую подписку VK Combo, рассказали vc.ru в компании. Она объединила подписку на музыку и скидки в сервисах соцсети и партнёров и стоит 149 рублей в месяц.

Mail.ru Group, в которую входит «ВКонтакте», с 2019 года развивает подписку Combo со скидками на «Ситимобил», Delivery Club и другие сервисы. В компании пояснили, что VK Combo станет единым продуктом, который объединит Combo и музыкальную подписку «ВКонтакте» (Boom).

В VK Combo входит:

  • «Музыка» «ВКонтакте» без рекламы, с возможностью прослушивания в фоновом режиме и в офлайн-режиме в приложении Boom.
  • Скидка 10% на 10 заказов в месяц в сервисе «Еда “ВКонтакте”» и приложении Delivery Club.
  • Скидка 10% в сервисе «Такси “ВКонтакте”» и приложении «Ситимобил».
  • Двойной чизбургер в McDonald’s за 99 рублей ежедневно.
  • Скидка 10% на продукты в «Перекрёстке».
  • Дополнительные 16 ГБ в «Облаке Mail.ru».
  • Скидка 7% на покупку «умной» колонки «Капсула».
  • Скидка 50% на ближайшую аренду в каршеринге YouDrive и кэшбек 10% от последующих аренд.
«ВКонтакте»

Пользователи могут оформить подписку VK Combo в мини-приложении. Пользователи, у которых уже есть подписка Combo от Mail.ru Group или музыкальная подписка, смогут продолжить ими пользоваться и перейти на VK Combo до конца 2020 года. Остальным будет сразу доступна только VK Combo.

Во «ВКонтакте» пояснили, что появление VK Combo — логичный шаг для развития экосистемы вокруг соцсети, поскольку у компании уже есть единый идентификатор VK Connect, платформа VK Mini Apps и платёжный сервис VK Pay.

На вопрос о количестве подписчиков Combo от Mail.ru Group, в компании оперативно не смогли ответить.

  • «Ситимобил» переименовал своё мини-приложение VK Taxi в «Такси "ВКонтакте"» в августе 2020 года.
  • Единую подписку со скидками на сервисы развивает и «Яндекс». В «Яндекс.Плюсе» есть «Кинопоиск HD» и «Музыка», кэшбек в баллах за поездки на «Такси», «Драйве» и другие.
  • В сентябре 2020 года пользователи заметили сайт с информацией о единой подписке на сервисы «Сбербанка» — «СберПрайм».

#новость #вконтакте #mailrugroup

Татьяна Боброва
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9 комментариев
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евгений аношин

3

Хуже и дороже. Сбер на лицо

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Холден Колфилд

евгений
–1

Все что может на лицо - гораздо хуже Сбербанка

Ответить

Pavel

2

Как они зае.. со своими групповыми подписками)

Ответить

Комментарий удален

Амбассадор Бреда

2

Двойной чизбургер?
Как скоро будет скидка на Белорусский трикотаж и турецкие футболки?

Ответить

ave ego

1

ну и купит потом сбер это недоразумение просто и все ))

Ответить

CS GO Server Tambov

1

Цена слишком низкая, 100% потом повысят

Ответить

Aleksey Bobkov

0

Это экосистема?

Ответить

Холден Колфилд

Aleksey
0

Это apple

Ответить

Анатолий Красников

0

мне кажется или вк давно сдох, но все цепляется за новшества? они б еще подпискку на порн хаб включили)))

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