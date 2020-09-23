Пользователи Combo и музыкальной подписки смогут перейти на VK Combo до конца 2020 года.

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«ВКонтакте» представила единую подписку VK Combo, рассказали vc.ru в компании. Она объединила подписку на музыку и скидки в сервисах соцсети и партнёров и стоит 149 рублей в месяц.

Mail.ru Group, в которую входит «ВКонтакте», с 2019 года развивает подписку Combo со скидками на «Ситимобил», Delivery Club и другие сервисы. В компании пояснили, что VK Combo станет единым продуктом, который объединит Combo и музыкальную подписку «ВКонтакте» (Boom).

В VK Combo входит:

«Музыка» «ВКонтакте» без рекламы, с возможностью прослушивания в фоновом режиме и в офлайн-режиме в приложении Boom.

Скидка 10% на 10 заказов в месяц в сервисе «Еда “ВКонтакте”» и приложении Delivery Club.

Скидка 10% в сервисе «Такси “ВКонтакте”» и приложении «Ситимобил».

Двойной чизбургер в McDonald’s за 99 рублей ежедневно.

Скидка 10% на продукты в «Перекрёстке».

Дополнительные 16 ГБ в «Облаке Mail.ru».

Скидка 7% на покупку «умной» колонки «Капсула».

Скидка 50% на ближайшую аренду в каршеринге YouDrive и кэшбек 10% от последующих аренд.

«ВКонтакте»

Пользователи могут оформить подписку VK Combo в мини-приложении. Пользователи, у которых уже есть подписка Combo от Mail.ru Group или музыкальная подписка, смогут продолжить ими пользоваться и перейти на VK Combo до конца 2020 года. Остальным будет сразу доступна только VK Combo.

Во «ВКонтакте» пояснили, что появление VK Combo — логичный шаг для развития экосистемы вокруг соцсети, поскольку у компании уже есть единый идентификатор VK Connect, платформа VK Mini Apps и платёжный сервис VK Pay.

На вопрос о количестве подписчиков Combo от Mail.ru Group, в компании оперативно не смогли ответить.