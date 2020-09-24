«Сбер» официально представил «СберПрайм» — подписку со скидками на сервисы из своей экосистемы за 199 рублей в месяц Материал редакции
Годовая подписка обойдётся в 999 рублей.
«Сбер» официально представил единую подписку со скидками на сервисы из экосистемы компании «СберПрайм». О подписке на продуктовой конференции банка рассказал первый зампредправления Лев Хасис.
В подписку входит:
- Более 20 000 фильмов по подписке «Okko Лайт» в онлайн-кинотеатре Okko, на остальные фильмы скидка 15%.
- Бесплатная подписка на сервис «СберЗвук».
- Бесплатная доставка продуктов в сервисе «СберМаркет».
- Дополнительные 30 ГБ места на «СберДиске» и 20% скидка на дополнительное пространство.
- Скидка 15% на звонки и интернет у мобильного оператора «СберМобайл».
- Скидка 10% на 10 заказов в месяц в сервисе доставки еды Delivery Club.
- Скидка 10% на заказы такси в «Ситимобиле».
«СберПрайм» стоит 199 рублей в месяц или 999 рублей в год до конца 2020 года. Первые 30 дней — бесплатно. С ноября подписчики смогут оплачивать подписку баллами «Спасибо».
Подключить и управлять подпиской можно на сайте и в приложении «Сбербанк Онлайн» (уже доступно на iOS, на Android появится 28-29 сентября), с октября подключить подписку можно будет в отделениях компании. Подключить подписку смогут в том числе не клиенты банка.
У «Сбера» будет ещё одна подписка: «СберБокс Прайм». Если подписаться на два года и платить по 349 рублей в месяц, новые устройства компании можно получить бесплатно. В подписку также входит 50 000 фильмов по «Okko Оптимум» и сервис «Смотрёшка» с ТВ-каналами.
Главный вопрос - будут ли входить в подписку бесплатные переводы с карты на карту (сверх 50 тыс.)
Это не шутка? У сбера комиссия за переводы на карту внутри банка?
ага, хочешь без комиссии - покупай подписку на переводы. Мне надо было перевести сумму со многими нулями, я натурально охуел от комиссии и купил для перевода подписку. Потом решил оплатить услуги ТСЖ, это перевод по реквизитам, думаю - ну у меня же подписка, хер там - комиссию будьте добры, у вас подписка только на переводы с карты на карту.
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Давно сбером пользовались? Как ввели систему быстрых платежей и отмены переводом в другой регион, появился лимит в 50 тыс.
Андрей, нет. Переводы на карту другого владельца (внутри Москвы) - комиссия (если более 50 000 в мес.)
Да, верно. Платные.
- Добро пожаловать в новый офис Сбера
- Это Сбер?!?!?!?!??!?!?!?!?!? Тысяча чертей
🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Тексты как для детского утренника...
Главный вопрос твоей жизни?
Посмотрел кусок чисто ради интереса. Ну что сказать... Актеры, у которых еще нет Оскара))))) смех, да и только. За всеми этими красивыми промо-роликами заточенными под молодое поколение стоит калечный сервис и убогая долгая служба поддержки. И на этом всё. Вместо того, что бы улучшать то, что есть, сбер понакупил недопроектов во всех нишах, и все они будут ближайшие годы работать очень криво.
Дорогу осилит идущий, начинать всё равно надо.
Я сталкивался и не только. Общаюсь с работниками, слушаю замечательные истории постоянно. В тинькове у меня еще не было проблем, которые решались бы дольше 10 минут. А касательно поддержи новой экосистемы, в которую входит сбер логистика, с ними у меня отдельный случай был. Мне несколько дней не отдавали посылку, потому что на их стороне была проблема с отправкой смс кода для получения. А по документам они не могли выдать. Ругался я с ними знатно. Потрачено время, нервы)))
Первая мысль во время просмотра конференции: пародия на пародию...
Уже от Сбера тошнить начало ...
Отпусти, отпусти меня, еб*чий спайс
;)
СберСпайс - на заметку маркетологам Сбера.
Логотип Сбера — бесплатная иконка из сервиса Flaticon :)
999 за год, вполне норм
ну фиг знает, сбермузыка из звука и окко, очень такое, до яндекса сильно не дотягивает
Автоботы! Вперед за отважным Сбер Праймом!
Сбер купили Оптимуса Прайма и отрезали оптимальность от своих действий?
З.ы. Если бы сбербанк постоянно называли не "сбером", а например "грефбанк" или просто "греф" мы бы наблюдали ещё более хардкорный ребрендинг банка)
Смех в том, что я бы, ради кека, завёл карту грефа, чтобы лёжа в ванне как с уточками сталкивал Греффа и Тинькоффа
Большинство этих сервисов сбербанка и нафиг не сдались. Вернее все не сдались
Неужели нельзя было сделать нормальную презентацию, сплошной кринж.
P.S. Банкомат прикольный.
А кто? Ну неужели молодежь? Так мне кажется от слова "сбер" воротить за милю будет.
Или это на бабушек\старшее поколение рассчитано? Тогда зачем закос под вот эту "попсовость"\"модность"?
Ну такое себе, подписка от мейла интереснее выглядит за счёт скидки в перекрестке. Им бы выпустить пластик типо с условиями аля Яндекс карта и тогда все стало бы намного интереснее. Но учитывая какие обычно сбер условия предлагает, это если и случится, то точно в самом извращённом виде.
Может сначала стоило создать и развить экосистему, прежде чем делать на нее подписку?
Интересно эта подписка будет идти параллельно Комбо от мэйла? Они пересекаются по большей части, но не полностью, в Комбо пока больше партнеров
а шутки про "где подписку оформляли туда и идите" тоже пропадут после ребрендинга?
1000 рублей в месяц что бы бесплатно слушать музыку и еду заказывать? Люди так отупели?
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