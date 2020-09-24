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Татьяна Боброва
8979

«Сбер» официально представил «СберПрайм» — подписку со скидками на сервисы из своей экосистемы за 199 рублей в месяц Материал редакции

Годовая подписка обойдётся в 999 рублей.

56 комментариев
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«Сбер» официально представил единую подписку со скидками на сервисы из экосистемы компании «СберПрайм». О подписке на продуктовой конференции банка рассказал первый зампредправления Лев Хасис.

В подписку входит:

  • Более 20 000 фильмов по подписке «Okko Лайт» в онлайн-кинотеатре Okko, на остальные фильмы скидка 15%.
  • Бесплатная подписка на сервис «СберЗвук».
  • Бесплатная доставка продуктов в сервисе «СберМаркет».
  • Дополнительные 30 ГБ места на «СберДиске» и 20% скидка на дополнительное пространство.
  • Скидка 15% на звонки и интернет у мобильного оператора «СберМобайл».
  • Скидка 10% на 10 заказов в месяц в сервисе доставки еды Delivery Club.
  • Скидка 10% на заказы такси в «Ситимобиле».

«СберПрайм» стоит 199 рублей в месяц или 999 рублей в год до конца 2020 года. Первые 30 дней — бесплатно. С ноября подписчики смогут оплачивать подписку баллами «Спасибо».

Подключить и управлять подпиской можно на сайте и в приложении «Сбербанк Онлайн» (уже доступно на iOS, на Android появится 28-29 сентября), с октября подключить подписку можно будет в отделениях компании. Подключить подписку смогут в том числе не клиенты банка.

У «Сбера» будет ещё одна подписка: «СберБокс Прайм». Если подписаться на два года и платить по 349 рублей в месяц, новые устройства компании можно получить бесплатно. В подписку также входит 50 000 фильмов по «Okko Оптимум» и сервис «Смотрёшка» с ТВ-каналами.

#новость #сбербанк #сбер

Татьяна Боброва
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56 комментариев
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Nikolay

27

Главный вопрос - будут ли входить в подписку бесплатные переводы с карты на карту (сверх 50 тыс.)

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Strawberry Domestos

Nikolay
12

Это не шутка? У сбера комиссия за переводы на карту внутри банка?

Ответить

Карл

Strawberry
10

ага, хочешь без комиссии - покупай подписку на переводы. Мне надо было перевести сумму со многими нулями, я натурально охуел от комиссии и купил для перевода подписку. Потом решил оплатить услуги ТСЖ, это перевод по реквизитам, думаю - ну у меня же подписка, хер там - комиссию будьте добры, у вас подписка только на переводы с карты на карту.

Ответить

Nikolay

Strawberry
8

Да, это единственно от чего у меня бомбит

Ответить

Андрей Захаров

Strawberry
–5

.

Ответить

Dima Baychapanov

Андрей
6

Давно сбером пользовались? Как ввели систему быстрых платежей и отмены переводом в другой регион, появился лимит в 50 тыс. 

Ответить

Nikolay

Андрей
0

Андрей, нет. Переводы на карту другого владельца (внутри Москвы) - комиссия (если более 50 000 в мес.)

Ответить

Андрей Захаров

Nikolay
0

Андрей, нет. Переводы на карту другого владельца (внутри Москвы) - комиссия (если более 50 000 в мес.)

Да, верно. Платные.

Ответить

Розарио Агро

Strawberry
0

Цб поддавил, думаю. Ради «конкуренции», конечно 😂

Ответить

Сергей Королевский

Nikolay
1

- Добро пожаловать в новый офис Сбера
- Это Сбер?!?!?!?!??!?!?!?!?!? Тысяча чертей
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Тексты как для детского утренника...

Ответить

Dmitry Ievlev

Nikolay
–2

Главный вопрос твоей жизни?

Ответить

Nikolay

Dmitry
0

Это была бы реальная двухходовочка. Отмена роуминга > Доп.комиссия > А теперь еще плюшки за эти деньги

Ответить

Сергей Королевский

Dmitry
0

Лично мне важнее не новые банкоматы, а дешевые услуги банка

Ответить

Evgeny Shpilevoy

9

Посмотрел кусок чисто ради интереса. Ну что сказать... Актеры, у которых еще нет Оскара))))) смех, да и только. За всеми этими красивыми промо-роликами заточенными под молодое поколение стоит калечный сервис и убогая долгая служба поддержки. И на этом всё. Вместо того, что бы улучшать то, что есть, сбер понакупил недопроектов во всех нишах, и все они будут ближайшие годы работать очень криво.

Ответить

Андрей Захаров

Evgeny
7

Дорогу осилит идущий, начинать всё равно надо. 

Ответить

Dmitry Mok

Андрей
3

Конечно нет. Сначала научитесь плавать, потом нальем в бассейн воду))

Ответить

Alex Cox

Evgeny
2

Убогая поддержка — это ты сам сталкивался или где-то "слышал" как всегда?
Я пользовался, нормально и быстро отвечали. К тому же, раз на раз не приходится, Тинькофф вон 2 месяца простую проблему обрабатывал у меня.

Ответить

Evgeny Shpilevoy

Alex
0

Я сталкивался и не только. Общаюсь с работниками, слушаю замечательные истории постоянно. В тинькове у меня еще не было проблем, которые решались бы дольше 10 минут. А касательно поддержи новой экосистемы, в которую входит сбер логистика, с ними у меня отдельный случай был. Мне несколько дней не отдавали посылку, потому что на их стороне была проблема с отправкой смс кода для получения. А по документам они не могли выдать. Ругался я с ними знатно. Потрачено время, нервы)))

Ответить

VXG

9

Первая мысль во время просмотра конференции: пародия на пародию...

Ответить

Женя Гагарин

VXG
4

презентация болдженос 

Ответить

Игорь Крафт

VXG
0

Уже от Сбера тошнить начало ...

Ответить

Андрей Захаров

Игорь
0

Походу надо привыкать)) Сбер нацелился быть везде, всех окучить ))

Ответить

Андрей Иванов

9

Нельзя было всё в одном посте оформить? 

Ответить

Τамара Ρодионова

7

Отпусти, отпусти меня, еб*чий спайс

;) 

Ответить

Вася Пражкин

Τамара
2

СберСпайс - на заметку маркетологам Сбера.

Ответить

Карл

Вася
0

999 рублей до конца 2020 года

Ответить

Alexander Dembovski

Τамара
0

Ведь я ни в чём, ни в чём не виноват! (с)

Ответить

Александр Бубнов

7

Логотип Сбера — бесплатная иконка из сервиса Flaticon :)

Checked free vector icons designed by Kiranshastry
Download this free icon in SVG, PSD, PNG, EPS format or as webfonts…
www.flaticon.com
Ответить

Valeryi Ozarnichuk

Александр
0

Отличный кстати сервис

Ответить

Дмитрий Коннов

4

999 за год, вполне норм

Ответить

Tim Adahovskiy

Дмитрий
0

ну фиг знает, сбермузыка из звука и окко, очень такое, до яндекса сильно не дотягивает

Ответить

Алексей Доронин

4

Автоботы! Вперед за отважным Сбер Праймом! 

Ответить

danil nik

Алексей
0

починил

Ответить

Никита Алфимов

1

Сбер купили Оптимуса Прайма и отрезали оптимальность от своих действий?

З.ы. Если бы сбербанк постоянно называли не "сбером", а например "грефбанк" или просто "греф" мы бы наблюдали ещё более хардкорный ребрендинг банка)

Ответить

Ян Орлов

Никита
1

А что, Грефф как вариант..))

Ответить

Никита Алфимов

Ян
0

Смех в том, что я бы, ради кека, завёл карту грефа, чтобы лёжа в ванне как с уточками сталкивал Греффа и Тинькоффа

Ответить

Ян Орлов

Никита
1

Тинькову уже не до столкновений. Тут уже Яндекс выходит на передний план как конкурент Сберу, две на самом деле большие экосистемы сейчас, которые всех скупили и поглотили. Но будет интересно посмотреть.

Ответить

Никита Алфимов

Ян
1

Я говорю о борьбе уточек в ванне, а не глобальной войне технократов)

Ответить

Saucedo Puetz

2

Большинство этих сервисов сбербанка и нафиг не сдались. Вернее все не сдались

Ответить

Dmitry Ievlev

1

🤦🏻‍♂️

Ответить

Yuri Ahmedov

1

Ну вы поняли. Этааа, эта на высоте.

Ответить

Aleksey Bobkov

1

Какой еще нахер экосистемы?

Ответить

Elias Karlsson

1

Неужели нельзя было сделать нормальную презентацию, сплошной кринж.
P.S. Банкомат прикольный.

Ответить

lindex

Elias
0

тоже самое подумал, но может мы просто не целевая аудитория?

Ответить

Anton Zabolotsky

lindex
0

А кто? Ну неужели молодежь? Так мне кажется от слова "сбер" воротить за милю будет.
Или это на бабушек\старшее поколение рассчитано? Тогда зачем закос под вот эту "попсовость"\"модность"?

Ответить

Antony Gusarov

1

Ну такое себе, подписка от мейла интереснее выглядит за счёт скидки в перекрестке. Им бы выпустить пластик типо с условиями  аля Яндекс карта и тогда все стало бы намного интереснее. Но учитывая какие обычно сбер условия предлагает, это если и случится, то точно в самом извращённом виде.

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

1

Может сначала стоило создать и развить экосистему, прежде чем делать на нее подписку?

Ответить

Николай Шелопугин

0

Наконец-то!

Ответить

Igor Kachura

0

На обложке — Валерия с Пригожиным
Кстати где Руссо?
Я буду осторожен.

Ответить

Elkhan Mamedov

0

Интересно эта подписка будет идти параллельно Комбо от мэйла? Они пересекаются по большей части, но не полностью, в Комбо пока больше партнеров

Ответить

Oleg Solovev

0

При просмотре презентации ощущение, что они стесняются в ней учавствовать.

Ответить

Розарио Агро

0

Слава яйцам рекламная панель сверху исчезла. Неделю подбешивала. 

Ответить

ЯжПрограммист

0

а шутки про "где подписку оформляли туда и идите" тоже пропадут после ребрендинга?

Ответить

Aaron Stein

–2

1000 рублей в месяц что бы бесплатно слушать музыку и еду заказывать?  Люди так отупели?

Ответить

Anton Zabolotsky

Aaron
0

Так в год же.

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Oleg Milyaev

–6

Спёр официально представил подписку СпёрПрайм

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