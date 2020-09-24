Годовая подписка обойдётся в 999 рублей.

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«Сбер» официально представил единую подписку со скидками на сервисы из экосистемы компании «СберПрайм». О подписке на продуктовой конференции банка рассказал первый зампредправления Лев Хасис.

В подписку входит:

Более 20 000 фильмов по подписке «Okko Лайт» в онлайн-кинотеатре Okko, на остальные фильмы скидка 15%.

Бесплатная подписка на сервис «СберЗвук».

Бесплатная доставка продуктов в сервисе «СберМаркет».

Дополнительные 30 ГБ места на «СберДиске» и 20% скидка на дополнительное пространство.

Скидка 15% на звонки и интернет у мобильного оператора «СберМобайл».

Скидка 10% на 10 заказов в месяц в сервисе доставки еды Delivery Club.

Скидка 10% на заказы такси в «Ситимобиле».

«СберПрайм» стоит 199 рублей в месяц или 999 рублей в год до конца 2020 года. Первые 30 дней — бесплатно. С ноября подписчики смогут оплачивать подписку баллами «Спасибо».

Подключить и управлять подпиской можно на сайте и в приложении «Сбербанк Онлайн» (уже доступно на iOS, на Android появится 28-29 сентября), с октября подключить подписку можно будет в отделениях компании. Подключить подписку смогут в том числе не клиенты банка.