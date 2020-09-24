Epic Games, Spotify, владелец Tinder и другие объединились против правил Apple в коалицию за «справедливость приложений» Материал редакции
Они требуют от Apple отменить комиссию в App Store и позволить пользователям iOS загружать приложения из других источников.
Несколько крупных компаний-разработчиков объединились в «Коалицию за справедливость приложений» (Coalition for App Fairness) «для защиты свободы выбора и честной конкуренции в экосистеме приложений».
В коалицию вошли Epic Games, Spotify, Match Group (владеет Tinder), Proton Technologies (владеет почтовым сервисом ProtonMail), торговая группа News Media Europe, разработчик сервиса для управления проектами Basecamp, Tile, Deezer и другие.
Коалиция утверждает, что приветствует «компании любого размера, в любой отрасли, которые стремятся защитить потребительский выбор, стимулировать конкуренцию и создать равные условия для всех разработчиков приложений и игр по всему миру», передаёт The Verge.
Группа выступает против: 30%-х комиссий App Store, отсутствия возможности распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также антиконкурентных правил App Store. Коалиция утверждает, что Apple использует свой контроль над iOS, чтобы продвигать собственные сервисы.
Кроме того, компании предложили «кодекс поведения» и попросили принять его Apple и других владельцев магазинов приложений. В частности, они требуют открыть другие возможности для распространения приложений, отменить «несправедливые, необоснованные или дискриминационные сборы» и предоставить доступ к той же технической информации, что есть и у владельца платформы.
- Некоторые из этих компаний уже выступали открыто против политики магазина приложений Apple.
- Например, в августе 2020 года Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ обе компании удалили игру из своих магазинов приложений, а разработчик подал в суд.
- В июне 2020 года Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении Apple из-за правил App Store и Apple Pay после жалоб Spotify и Rakuten.
Обнимутся и вместе на х*р пойдут)
Вряд ли, чинуши всего мира подключатся к ним и все вместе таки продавят apple, если не на все требования, то на часть точно.
А что вы молчали на старте, когда надеялись заполучить пользовательскую базу самой Apple?
«…использует свой контроль над iOS, для продвижения собственных сервисов», СЕРЬЕЗНО? Вы ещё обвините их, а том, что они свою продукцию бесплатно не раздают. Мерзость
Я вчера тоже пришёл бате в гараж свои порядки наводить, от*издил. Теперь собираю коалицию
а да?
• пукпук мы не прочитали соглашение разработчика до того как стали зарабатывать $50 млн. в месяц
• пукпук все побежали и я побежал кричать
• пукпук 10 лет все устраивало теперь блин бесит
Думал подписку Spotify оформить после конца пробного периода, теперь принципиально не буду. Хотели +30%? Получите х с маслом!
Т. е. ты будешь страдать ради apple?)
Я как представлю, что через год скачивать приложения на айфон нужно будет из 10 разных мест, в каждом свои правила, свои лаунчеры, всё дырявое. А там и до игровых приставок дойдёт, привнесут всё лучшее с пк гейминга.
Прикрываются заботой о пользователях, на самом деле думают только как больше бабла загрести, а потом хоть потоп.
Epic Games, Spotify, владелец Tinder и другие объединились против правил Apple в коалицию за «справедливость приложений»
Збс, молодцы! Осталось сделать свой аналог эйпл стора, раскрутить и сидеть себе там приспокойно)
*APPLE СЕЙЧАС*
спокойно работаем над новыми продуктами
*APPLE РАЗРЕШИЛА УСТАНАВЛИВАТЬ СТОРОННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ*
спокойно принимаем жалобы о том что у наших пользователей не работает говно, которое они установили хрен пойми откуда
Сразу представил, как Apple отменила комиссию, и доплачивать разрабам стала, ага
о, атланты плечи расправляют
наоборот, то что они делают против либертарианских принципов
так почему с гугл плеем то не судятся? типа не через него можно поставить, да, но там те же 30 процентов и еще более унизительное отношение к разрабам
Так они итак бабки рубят ишь ты еще захотели сволочи не благодарные. Сами себе телефоны создайте и там сражайтесь за справедливость.
А почему у них нет никаких претензий к Sony с их Playstation Store, или к Microsoft с их Microsoft Store, или может к Google с их Google Play? Что за лицемерие, все собирают по 30%, но снижать это(конечно же до нуля) должна только Apple. Какие-то двойные стандарты.
еще со Steam пусть побадаются
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