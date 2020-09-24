Epic Games, Spotify, владелец Tinder и другие объединились против правил Apple в коалицию за «справедливость приложений»

Они требуют от Apple отменить комиссию в App Store и позволить пользователям iOS загружать приложения из других источников.

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Несколько крупных компаний-разработчиков объединились в «Коалицию за справедливость приложений» (Coalition for App Fairness) «для защиты свободы выбора и честной конкуренции в экосистеме приложений».

В коалицию вошли Epic Games, Spotify, Match Group (владеет Tinder), Proton Technologies (владеет почтовым сервисом ProtonMail), торговая группа News Media Europe, разработчик сервиса для управления проектами Basecamp, Tile, Deezer и другие.

Коалиция утверждает, что приветствует «компании любого размера, в любой отрасли, которые стремятся защитить потребительский выбор, стимулировать конкуренцию и создать равные условия для всех разработчиков приложений и игр по всему миру», передаёт The Verge.

Группа выступает против: 30%-х комиссий App Store, отсутствия возможности распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также антиконкурентных правил App Store. Коалиция утверждает, что Apple использует свой контроль над iOS, чтобы продвигать собственные сервисы.

Кроме того, компании предложили «кодекс поведения» и попросили принять его Apple и других владельцев магазинов приложений. В частности, они требуют открыть другие возможности для распространения приложений, отменить «несправедливые, необоснованные или дискриминационные сборы» и предоставить доступ к той же технической информации, что есть и у владельца платформы.