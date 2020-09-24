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Лиана Липанова
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Epic Games, Spotify, владелец Tinder и другие объединились против правил Apple в коалицию за «справедливость приложений» Материал редакции

Они требуют от Apple отменить комиссию в App Store и позволить пользователям iOS загружать приложения из других источников.

32 комментария
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Несколько крупных компаний-разработчиков объединились в «Коалицию за справедливость приложений» (Coalition for App Fairness) «для защиты свободы выбора и честной конкуренции в экосистеме приложений».

В коалицию вошли Epic Games, Spotify, Match Group (владеет Tinder), Proton Technologies (владеет почтовым сервисом ProtonMail), торговая группа News Media Europe, разработчик сервиса для управления проектами Basecamp, Tile, Deezer и другие.

Коалиция утверждает, что приветствует «компании любого размера, в любой отрасли, которые стремятся защитить потребительский выбор, стимулировать конкуренцию и создать равные условия для всех разработчиков приложений и игр по всему миру», передаёт The Verge.

Группа выступает против: 30%-х комиссий App Store, отсутствия возможности распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также антиконкурентных правил App Store. Коалиция утверждает, что Apple использует свой контроль над iOS, чтобы продвигать собственные сервисы.

Кроме того, компании предложили «кодекс поведения» и попросили принять его Apple и других владельцев магазинов приложений. В частности, они требуют открыть другие возможности для распространения приложений, отменить «несправедливые, необоснованные или дискриминационные сборы» и предоставить доступ к той же технической информации, что есть и у владельца платформы.

  • Некоторые из этих компаний уже выступали открыто против политики магазина приложений Apple.
  • Например, в августе 2020 года Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ обе компании удалили игру из своих магазинов приложений, а разработчик подал в суд.
  • В июне 2020 года Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении Apple из-за правил App Store и Apple Pay после жалоб Spotify и Rakuten.

#новость #apple #epicgames #spotify #tinder #appstore

Лиана Липанова
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32 комментария
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Андрей Туманов

20

Обнимутся и вместе на х*р пойдут)

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Денис Демидов

Андрей
1

Вряд ли, чинуши всего мира подключатся к ним и все вместе таки продавят apple, если не на все требования, то на часть точно.

Ответить

Personal Media

12

А что вы молчали на старте, когда надеялись заполучить пользовательскую базу самой Apple?
«…использует свой контроль над iOS, для продвижения собственных сервисов», СЕРЬЕЗНО? Вы ещё обвините их, а том, что они свою продукцию бесплатно не раздают. Мерзость

Ответить

Карим Мусаев

Personal
1

Скоро и в этом обвинят.

Ответить

subst

Personal
1

Да, как например Microsoft использовала контроль над платформой для продвижения Internet Explorer. Что не так-то?

Ответить

Кирилл Виноградов

6

Я вчера тоже пришёл бате в гараж свои порядки наводить, от*издил. Теперь собираю коалицию

Ответить

Nick Fomich

6

а да?
• пукпук мы не прочитали соглашение разработчика до того как стали зарабатывать $50 млн. в месяц
• пукпук все побежали и я побежал кричать
• пукпук 10 лет все устраивало теперь блин бесит

Ответить

Карим Мусаев

1

Думал подписку Spotify оформить после конца пробного периода, теперь принципиально не буду. Хотели +30%? Получите х с маслом!

Ответить

Сослан Сакшин

Карим
9

хуйясе маленький защитник большой корпорации нашелся

Ответить

Артём Палённый

Карим
0

Т. е. ты будешь страдать ради apple?)

Ответить

Nick Fomich

Артём
0

не пользоваться спотифай = страдать?

Ответить

Alexey Bo

5

Картина маслом - "Нищие против бедняка"

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Vitaliy Tarakanov

4

Я как представлю, что через год скачивать приложения на айфон нужно будет из 10 разных мест, в каждом свои правила, свои лаунчеры, всё дырявое. А там и до игровых приставок дойдёт, привнесут всё лучшее с пк гейминга. 

Прикрываются заботой о пользователях, на самом деле думают только как больше бабла загрести, а потом хоть потоп. 

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Холден Колфилд

3

Мстители они такие..Tinder это чёрная вдова

Ответить

Alone-In The-Dark

2

Epic Games, Spotify, владелец Tinder и другие объединились против правил Apple в коалицию за «справедливость приложений»

Збс, молодцы! Осталось сделать свой аналог эйпл стора, раскрутить и сидеть себе там приспокойно)

Ответить

Сослан Сакшин

Alone-In
0

такой уже как десяток лет есть
только он забанен на иосе ))))

Ответить

Nick Fomich

2

*APPLE СЕЙЧАС*
спокойно работаем над новыми продуктами
*APPLE РАЗРЕШИЛА УСТАНАВЛИВАТЬ СТОРОННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ*
спокойно принимаем жалобы о том что у наших пользователей не работает говно, которое они установили хрен пойми откуда

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Исмаил Умаров

2

На очереди Sony c их PlayStation, Microsoft с их XBox?

Ответить

Андрей Антонов

2

Сразу представил, как Apple отменила комиссию, и доплачивать разрабам стала, ага

Ответить

danil nik

0

о, атланты плечи расправляют

Ответить

Карим Мусаев

danil
4

наоборот, то что они делают против либертарианских принципов

Ответить

danil nik

Карим
0
Ответить

Сослан Сакшин

0

ну, за справедливость!

Ответить

Люц Шнайдер

0

Звериный оскал капитализма.

Ответить

Владислав Егоров

0

так почему с гугл плеем то не судятся? типа не через него можно поставить, да, но там те же 30 процентов и еще более унизительное отношение к разрабам

Ответить

Gosoo Gosoo

0

Обязать эпл предустанавливать Сидию.

Ответить

Вик Григ

0

Так они итак бабки рубят ишь ты еще захотели сволочи не благодарные. Сами себе телефоны создайте и там сражайтесь за справедливость. 

Ответить

Roman Feshchenko

0

Это уже какой-то сюр...

Ответить

Zhenya Ptichnikov

0

А почему у них нет никаких претензий к Sony с их Playstation Store, или к Microsoft с их Microsoft Store, или может к Google с их Google Play? Что за лицемерие, все собирают по 30%, но снижать это(конечно же до нуля) должна только Apple. Какие-то двойные стандарты.

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Kirill Gerasimov

Zhenya
0

я думаю, они будут не против, если гугл плей тоже снизит

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Карим Мусаев

–2

еще со Steam пусть побадаются

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subst

Карим
0

И какой смысл приводить в пример магазин приложений на абсолютно открытой платформе?

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