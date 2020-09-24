Amazon анонсировала облачный игровой сервис Luna — конкурента Stadia от Google Материал редакции
Дата запуска пока неизвестна, на первом этапе подписка будет стоить $5,99 в месяц.
- Amazon представила облачный игровой сервис Luna. Дата запуска пока неизвестна, но пользователи в США уже могут запросить ранний доступ, пишет The Verge. Будет ли сервис доступен в других странах, пока также неясно.
- На старте в Luna+ будет доступно более 100 игр, заявила компания. Для первых пользователей подписка будет стоить $5,99 в месяц. Также Amazon запустит отдельную подписку вместе с разработчиком Ubisoft с ранним доступом к новым играм.
- Luna будет доступна на ПК, Mac, Fire TV, iPhone и iPad; после запуска компания обещает выпустить и версию для Android, уточняет The Verge. Подписка Luna+ позволит играть на двух устройствах одновременно. Сервис также будет интегрирован с Twitch.
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Максим Ерохин
Вот хоть убейте, но мне кажется, что облачный гейминг эм.. не нужон в большинстве случаев. Чисто из-за пинга как минимум. Просто если вдуматься, это надо получить команду, срендерить картинку, закодировать, ОТПРАВИТЬ ПО ИНТЕРНЕТУ, раскодировать и вывести. Я тут попробовал поиграть в ори на телеке с задержкой в 100 мс - полная жопа. Да и изображение должно сжиматься как следует, что накладывает ограничение на количество сверкающих, быстро движущихся объектов на одном экране, ибо появятся артефакты.
Хз короче.