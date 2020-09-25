Bloomberg: Google ужесточит контроль за исполнением правил Google Play — компании обходят их, чтобы не платить комиссию Материал редакции
Из-за правил магазина компания уже судится с Epic Games.
Google планирует ужесточить контроль за исполнением правил по оплате покупок в приложениях, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Google выпустит обновлённые инструкции, в которых разъяснит требование использовать её платёжную систему при оформлении подписок и внутриигровых покупок.
Инструкции появятся на следующей неделе, рассказали источники. У разработчиков будет время, чтобы внести изменения, отметили собеседники агентства: вряд ли Google сразу удалит их приложения.
От разработчиков, которые решили распространять свои приложения в магазине Google, компания всегда требовала использовать платежную систему Play, говорит представитель компании. По их словам, Google постоянно работает с партнёрами, чтобы разъяснить свои правила.
- Хотя требование существует уже несколько лет, крупные разработчики, например Netflix, Spotify и Epic Games, обходят правило. Netflix и Spotify предлагают клиентам платить с помощью кредитной карты, а не учетной записи в Google Play. Так они минуют комиссию Google, пишет Bloomberg.
- В августе Apple и Google удалили игру Fortnite из магазинов приложений после того, как разработчик Epic Games добавил возможность оплаты покупок в обход App Store и Google Play. Epic Games подала иски против обеих компаний.
- Google, в отличие от Apple, позволяет загружать приложения на устройства не из собственного магазина, однако такие загрузки сопровождаются предупреждениями о вредоносных программах.
Но плохая конечно же Apple.
Как говорится: "Из-под земли достаём деньги". С налогов, с рекламы, с разработчиков, с аккаунтов, с производителей
Гугл через маркет продаёт приложения, но не участвует во внутренней кухне приложений, поэтому не понимаю почему кто-то за свою внутреннюю кухню должен платить тем, кто к ней не имеет отношения?
Я думаю, что ветер дует от акционеров, они, глядя на квартальные отчеты Apple, вставили пистонов Пичаю c заявлением: почему вы тоже не гребёте бабло из Google Play?
да кибернетика электроника так хорошо
дружат с кабалой и рабстсвом в 21 веке
а там поди эскадроны доброты дял проверки у глистости
и напалмовые деактиваторы поддянутся
Товарищи, ну давайте уже скинемся этим нищим на хлеб, а то как же они... Икру - и без хлеба... Да и на Дон Периньон её так же особо не намазать. Посочувствуйте, что-ли.
Ой.да.ладно! Не уж-то гугл пошел по стопам эпла? Сейчас и против него коалицию соберут)
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