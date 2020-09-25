Из-за правил магазина компания уже судится с Epic Games.

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Google планирует ужесточить контроль за исполнением правил по оплате покупок в приложениях, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Google выпустит обновлённые инструкции, в которых разъяснит требование использовать её платёжную систему при оформлении подписок и внутриигровых покупок.

Инструкции появятся на следующей неделе, рассказали источники. У разработчиков будет время, чтобы внести изменения, отметили собеседники агентства: вряд ли Google сразу удалит их приложения.

От разработчиков, которые решили распространять свои приложения в магазине Google, компания всегда требовала использовать платежную систему Play, говорит представитель компании. По их словам, Google постоянно работает с партнёрами, чтобы разъяснить свои правила.