Сервисы
Рая Хачатрян
502

Bloomberg: Google ужесточит контроль за исполнением правил Google Play — компании обходят их, чтобы не платить комиссию Материал редакции

Из-за правил магазина компания уже судится с Epic Games.

9 комментариев
В закладки

Google планирует ужесточить контроль за исполнением правил по оплате покупок в приложениях, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Google выпустит обновлённые инструкции, в которых разъяснит требование использовать её платёжную систему при оформлении подписок и внутриигровых покупок.

Инструкции появятся на следующей неделе, рассказали источники. У разработчиков будет время, чтобы внести изменения, отметили собеседники агентства: вряд ли Google сразу удалит их приложения.

От разработчиков, которые решили распространять свои приложения в магазине Google, компания всегда требовала использовать платежную систему Play, говорит представитель компании. По их словам, Google постоянно работает с партнёрами, чтобы разъяснить свои правила.

  • Хотя требование существует уже несколько лет, крупные разработчики, например Netflix, Spotify и Epic Games, обходят правило. Netflix и Spotify предлагают клиентам платить с помощью кредитной карты, а не учетной записи в Google Play. Так они минуют комиссию Google, пишет Bloomberg.
  • В августе Apple и Google удалили игру Fortnite из магазинов приложений после того, как разработчик Epic Games добавил возможность оплаты покупок в обход App Store и Google Play. Epic Games подала иски против обеих компаний.
  • Google, в отличие от Apple, позволяет загружать приложения на устройства не из собственного магазина, однако такие загрузки сопровождаются предупреждениями о вредоносных программах.

#новость #google

Рая Хачатрян
+898
0
1
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 9, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 161686, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 25 Sep 2020 20:00:19 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

9

Но плохая конечно же Apple.

Ответить

Goodsanta

6

А теперь плохими будут ещё и Гугл.
Но про то, какие Эпик мудаки почему-то говорят куда меньше.

Ответить

Shad Khoshvagt

Goodsanta
0

Как говорится: "Из-под земли достаём деньги". С налогов, с рекламы, с разработчиков, с аккаунтов, с производителей

Ответить

Sergei Timofeyev

2

Гугл через маркет продаёт приложения, но не участвует во внутренней кухне приложений, поэтому не понимаю почему кто-то за свою внутреннюю кухню должен платить тем, кто к ней не имеет отношения?

Ответить

true iBegginer

1

Я думаю, что ветер дует от акционеров, они, глядя на квартальные отчеты Apple, вставили пистонов Пичаю c заявлением: почему вы тоже не гребёте бабло из Google Play?

Ответить

Shad Khoshvagt

0

Жаль.

Ответить

Синди Катсс

0

да кибернетика электроника так хорошо
 дружат с кабалой и рабстсвом в 21 веке
а там поди эскадроны доброты дял проверки у глистости
и напалмовые деактиваторы поддянутся

 

Ответить

Alexey Bo

0

Товарищи, ну давайте уже скинемся этим нищим на хлеб, а то как же они... Икру - и без хлеба... Да и на Дон Периньон её так же особо не намазать. Посочувствуйте, что-ли.

Ответить

Rifat Kayumov

0

Ой.да.ладно! Не уж-то гугл пошел по стопам эпла? Сейчас и против него коалицию соберут)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Райффайзенбанк
Подписан
Отписаться
Подключайтесь на <code/R>
Каждый год Райффайзенбанк приглашает омское IT-сообщество вместе обсудить последние тренды в сфере технологий, а также…
0
Сбер
Подписан
Отписаться
Коротко: продукты, о которых мы рассказали на Сбер Конф
Салют! Это Сбер, и вчера мы провели большую конференцию Сбер Конф (которая, кажется, стала темой дня). Мы изменились, и…
8
Банк «Открытие»
Подписан
Отписаться
Банк «Открытие» запустил виджет мобильного приложения на iOS 14
В зависимости от выбора пользователя, виджет может показывать баланс по картам и счетам, сумму кэшбэка в бонусных рубля…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergo Markus
за день
Логотип подходит для: аккумуляторных батареек, энергетика, букмекерской конторы, нового сервиса от «Билайн», сети трансформаторных будок, обувному магазину, где продаётся только один размер. Но Донер? Посмотрим, как…
Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников показал логотип сети кафе-донерных «Донер42»
Лена Иванова
за неделю
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд

Комментарии

Андрей Пятин

Максим Ильяхов написал…

Vladimir Batishchev

«Заказов было ровно 0, а…

Vasiliy Gorin

Магазин часов потребовал…

Алекс Никифоров

Здесь был пост «Логомашины»

Александр Гущин

Магазин часов потребовал…

flabenar

Здесь был пост «Логомашины»

Bulat Ziganshin

«Если снова закрыть общепит…

Rifat Kayumov

Bloomberg: Google ужесточит…

Maxim Sergeevich

Стартап в США за 180 дней…

Алекс Никифоров

Каким мог стать Сбер, но не…

Yuri Ahmedov

Магазин часов потребовал…

Николай Западный

amoCRM или Битрикс24? Выбираем…

Alexey Bo

Bloomberg: Google ужесточит…

Карфаген должен…

Биржевой курс евро превысил 91…

Alexander Peshkov

Новые офисы у банков, но где…

Nikolay Safronov

ФАС в Волгограде оштрафовала…

Евгений Ларин

Биржевой курс евро превысил 91…

Stanislav Proyaev

Биржевой курс доллара превысил…

Карфаген должен…

Биржевой курс евро превысил 91…

danil nik

В работе Telegram произошёл…
null