Сервисы
Рая Хачатрян
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«Коммерсантъ»: Mail.ru Group запланировала запуск сервиса облачного гейминга Материал редакции

Во втором квартале 2020 года доля игрового подразделения Mail.ru Group в общей выручке компании составила рекордные 43%.

  • Игровое подразделение Mail.ru Group планирует запустить сервис облачного гейминга My.Games Cloud, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вакансии для разработчиков, пользовательское соглашение и трёх источников на рынке. Компания может начать тестировать сервис в 2020 году.
  • My.Games Cloud будет работать на серверах американской Nvidia, а в качестве программно-аппаратного комплекса она базово будет использовать решение Playkey, которое доработает, говорят источники. Серверы Nvidia интернет-компания арендует у GFN.ru
  • «Мы изучаем направление облачного гейминга и видим перспективу в развитии сегмента в рамках My.Games. Но говорить о конкретной модели и называть сроки запуска продукта пока преждевременно»,— сообщили изданию в пресс-службе Mail.ru Group.
  • На домене, посвященном My.Games Cloud, написано, что будет доступ к более 300 играм, пишет «Коммерсантъ». Среди них — Far Cry New Dawn, PlayerUnknown's Battlegrounds, Assassin's Creed.
  • Игрокам будут доступны два тарифа — бесплатный тариф со средними настройками качества и рекламой и платный с качеством изображения 4K. Стоимость подписки пока не уточняется.
  • Во втором квартале 2020 года выручка My.Games составила около 11 млрд рублей (+46% год к году) — это 43% выручки компании. Около 74% принесли зарубежные рынки, а всего в играх зарегистрировано около 700 млн пользователей. Общая выручка Mail.ru Group составила 25,37 млрд рублей за квартал.

  • Облачным геймингом занимаются крупнейшие российские операторы связи: в феврале «Мегафон» запустил проект с Loudplay, Tele2 сотрудничает с GFN.ru, у МТС — маркетплейс облачных игровых сервисов, а «Билайн» развивает сервис Beeline Gaming.

#новость #mailrugroup

Рая Хачатрян
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24 комментария
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Холден Колфилд

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Я тоже задумался. Но новостей об этом не пишут

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Лучезарный Смех

Холден
4

Ты что, следишь за мной? Ведь это была моя мысль после прочтения заголовка

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Stan Chetverikov

Лучезарный
6

Да, он следит, ведь вы оба такие уникальные ребята с неординарным мышлением:)

Ответить

Evgeny Boyko

Stan
1

После цен на свежие видеокарты я вообще задумался об открытии сервиса игры в войнушку на даче с ружьем из палки и гвоздей

Ответить

Kirill Dranovsky

13

А грузовики на водороде они там не задумались выпускать?

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Andrei Smirnovsky

3

"Во втором квартале 2020 года доля игрового подразделения Mail.ru Group в общей выручке компании составила рекордные 43%."
Может это скорее повод задуматься почему другие подразделения не растут?

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Павел Скиннер

Andrei
9

Нет, не повод. В продуктах, как в спорте: основной смысл – в прокачке чемпионов, а не подтягивании отстающих.
Так что концептуально все верно: поперли игры – развиваем игры. 

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Andrei Smirnovsky

Павел
2

Не уверен насколько такой подход уместен в бизнесе)

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Андрей Комлыченко

Andrei
1

Потому, что карантин, реклама и куча других индустрий просели, а игры наоборот выросли. 

Ответить

Andrei Smirnovsky

Андрей
1

У других вроде сильно выросли доставки, и другие онлайн сервисы которыми мейл вроде занимается..

Ответить

Андрей Комлыченко

Andrei
2

Возможно, и у Мейла выросли. Росту доли игр это никак не мешает, они вполне могли у рекламы доли в выручке забрать (тем и раньше не так мало было).

Ответить

Воронцов Андрей

Андрей
0

Так не стоит забывать, что мэил IT компания, чьи услуги во время карантина более востребованы. Не уверен, что доход других подразделений реально идёт в гору

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Max Thunders

–5

Игры на Mail.ru и ОК одинаковые. Я пытался изучать их с ОК-платформы. Полное безобразие. Все глючит, перспектив нет, заморочки. Пытался найти живых, и понял, что вы давно умерли и промышляете вампиризмом. Потому за свои игры вы получите высшую меру наказания - без права доступа к цивилизованному миру. 

Вампиризм (нелогичность построение задач) - это Трибунал, и, естественно, лишение родительских прав. 

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Stan Chetverikov

Max
10

Тут вроде как речь не об этих недоиграх всяких, а о "транслировании" игр с серверов тебе в комп. Ты удаленно играешь на крутейшем компе в какой-нибудь "некстген" через свой 10 летний ноут по подписке:)

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Алексей Скалий

Stan
0

А свою игру к ним можно пристроить ?

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Юрий Белоножкин

Stan
0

Вопрос немного не по адресу может быть. Типа если интересно, то и сам мог бы погуглить. Но может вы подскажете. Пинг и лаг при передаче картинки не оказывает негативного влияния?

Ответить

Ivan Susanin

1

Это будет первый облачный гейминг с 4К изображением, я правильно понимаю?
У меня были мысли перейти на облако с моим старым ноутбуком и 2560p монитором. Но все действующие сервисы, которые я изучил, не могут обеспечить выше 1080p. Интересно, какие будут требования к железу на стороне клиента для игры в 4К?

Ответить

Святослав Гусев

0

Мне кажется ажиотаж в последнее время для компьютерных игр очень сильно упал.

Ответить

Александр Свинин

Святослав
1

Вам кажется)

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Алексей Скалий

Святослав
0

))). 

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Комментарий удален

Roman Nenznaskiy

Сберуши
0

GFN - 999 рублей в месяц. Вы о чем вообще?

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Artem Ivanov

0

Как запустят, так и закроют 

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Ivan Mashintsev

0

В смысле задумался? Проект и вакансии уже с весны на карьерном сайте.
https://team.mail.ru/project/259/
https://team.mail.ru/vacancy/13517/

Python разработчик на CloudGaming
Команда Mail.ru Group — это более 6000 человек. Каждый день мы создаем новые продукты и сервисы…
team.mail.ru
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Nikolay Pomeschenko

0

Я под эту идею Веризон и shen держу. Для облачных игр только оптоволокно 

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