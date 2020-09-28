Облачным геймингом занимаются крупнейшие российские операторы связи: в феврале «Мегафон» запустил проект с Loudplay, Tele2 сотрудничает с GFN.ru, у МТС — маркетплейс облачных игровых сервисов, а «Билайн» развивает сервис Beeline Gaming.