«Коммерсантъ»: Mail.ru Group запланировала запуск сервиса облачного гейминга Материал редакции
Во втором квартале 2020 года доля игрового подразделения Mail.ru Group в общей выручке компании составила рекордные 43%.
- Игровое подразделение Mail.ru Group планирует запустить сервис облачного гейминга My.Games Cloud, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вакансии для разработчиков, пользовательское соглашение и трёх источников на рынке. Компания может начать тестировать сервис в 2020 году.
- My.Games Cloud будет работать на серверах американской Nvidia, а в качестве программно-аппаратного комплекса она базово будет использовать решение Playkey, которое доработает, говорят источники. Серверы Nvidia интернет-компания арендует у GFN.ru
- «Мы изучаем направление облачного гейминга и видим перспективу в развитии сегмента в рамках My.Games. Но говорить о конкретной модели и называть сроки запуска продукта пока преждевременно»,— сообщили изданию в пресс-службе Mail.ru Group.
- На домене, посвященном My.Games Cloud, написано, что будет доступ к более 300 играм, пишет «Коммерсантъ». Среди них — Far Cry New Dawn, PlayerUnknown's Battlegrounds, Assassin's Creed.
- Игрокам будут доступны два тарифа — бесплатный тариф со средними настройками качества и рекламой и платный с качеством изображения 4K. Стоимость подписки пока не уточняется.
- Во втором квартале 2020 года выручка My.Games составила около 11 млрд рублей (+46% год к году) — это 43% выручки компании. Около 74% принесли зарубежные рынки, а всего в играх зарегистрировано около 700 млн пользователей. Общая выручка Mail.ru Group составила 25,37 млрд рублей за квартал.
Облачным геймингом занимаются крупнейшие российские операторы связи: в феврале «Мегафон» запустил проект с Loudplay, Tele2 сотрудничает с GFN.ru, у МТС — маркетплейс облачных игровых сервисов, а «Билайн» развивает сервис Beeline Gaming.
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Холден Колфилд
Я тоже задумался. Но новостей об этом не пишут
Лучезарный СмехХолден
Ты что, следишь за мной? Ведь это была моя мысль после прочтения заголовка
Stan ChetverikovЛучезарный
Да, он следит, ведь вы оба такие уникальные ребята с неординарным мышлением:)
Evgeny BoykoStan
После цен на свежие видеокарты я вообще задумался об открытии сервиса игры в войнушку на даче с ружьем из палки и гвоздей
Kirill Dranovsky
А грузовики на водороде они там не задумались выпускать?
Andrei Smirnovsky
"Во втором квартале 2020 года доля игрового подразделения Mail.ru Group в общей выручке компании составила рекордные 43%."
Может это скорее повод задуматься почему другие подразделения не растут?
Павел СкиннерAndrei
Нет, не повод. В продуктах, как в спорте: основной смысл – в прокачке чемпионов, а не подтягивании отстающих.
Так что концептуально все верно: поперли игры – развиваем игры.
Andrei SmirnovskyПавел
Не уверен насколько такой подход уместен в бизнесе)
Андрей КомлыченкоAndrei
Потому, что карантин, реклама и куча других индустрий просели, а игры наоборот выросли.
Andrei SmirnovskyАндрей
У других вроде сильно выросли доставки, и другие онлайн сервисы которыми мейл вроде занимается..
Андрей КомлыченкоAndrei
Возможно, и у Мейла выросли. Росту доли игр это никак не мешает, они вполне могли у рекламы доли в выручке забрать (тем и раньше не так мало было).
Воронцов АндрейАндрей
Так не стоит забывать, что мэил IT компания, чьи услуги во время карантина более востребованы. Не уверен, что доход других подразделений реально идёт в гору
Max Thunders
Игры на Mail.ru и ОК одинаковые. Я пытался изучать их с ОК-платформы. Полное безобразие. Все глючит, перспектив нет, заморочки. Пытался найти живых, и понял, что вы давно умерли и промышляете вампиризмом. Потому за свои игры вы получите высшую меру наказания - без права доступа к цивилизованному миру.
Вампиризм (нелогичность построение задач) - это Трибунал, и, естественно, лишение родительских прав.
Stan ChetverikovMax
Тут вроде как речь не об этих недоиграх всяких, а о "транслировании" игр с серверов тебе в комп. Ты удаленно играешь на крутейшем компе в какой-нибудь "некстген" через свой 10 летний ноут по подписке:)
Алексей СкалийStan
А свою игру к ним можно пристроить ?
Юрий БелоножкинStan
Вопрос немного не по адресу может быть. Типа если интересно, то и сам мог бы погуглить. Но может вы подскажете. Пинг и лаг при передаче картинки не оказывает негативного влияния?
Ivan Susanin
Это будет первый облачный гейминг с 4К изображением, я правильно понимаю?
У меня были мысли перейти на облако с моим старым ноутбуком и 2560p монитором. Но все действующие сервисы, которые я изучил, не могут обеспечить выше 1080p. Интересно, какие будут требования к железу на стороне клиента для игры в 4К?
Святослав Гусев
Мне кажется ажиотаж в последнее время для компьютерных игр очень сильно упал.
Александр СвининСвятослав
Вам кажется)
Алексей СкалийСвятослав
))).
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Roman NenznaskiyСберуши
GFN - 999 рублей в месяц. Вы о чем вообще?
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Artem Ivanov
Как запустят, так и закроют
Ivan Mashintsev
В смысле задумался? Проект и вакансии уже с весны на карьерном сайте.
https://team.mail.ru/project/259/
https://team.mail.ru/vacancy/13517/
Nikolay Pomeschenko
Я под эту идею Веризон и shen держу. Для облачных игр только оптоволокно
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