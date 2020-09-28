«Яндекс» обновил «Почту»: добавил календарь, мессенджер, «Диск» и другие сервисы Материал редакции
«Яндекс.Почта 360» бесплатная — в платной версии можно отключить рекламу, получить больше места на «Диске» и другие опции.
«Яндекс» представил набор сервисов для работы с общим интерфейсом — «Яндекс.Почта 360», рассказали vc.ru в компании. В него входят «Почта», «Диск», «Календарь», «Телемост», «Мессенджер» и «Заметки».
В будущем пользователи смогут менять в «Яндекс.Почте 360» набор сервисов в меню, говорят в компании. Любым из сервисов пользоваться можно как и раньше.
«Яндекс.Почта 360» бесплатная, базово в неё входят все основные функции сервисов из набора и 30 ГБ пространства на «Диске».
Пользователи могут подключить расширенную версию: с дополнительным местом на «Диске», приоритетной поддержкой, отсутствием рекламы и так далее. Подписка стоит от 79 рублей в месяц в зависимости от набора функций. Владельцы ящиков на «Яндексе» получат один-три месяца подписки бесплатно.
Компании с помощью «Яндекс.Почта 360» смогут подключить почтовые ящики в домене организации, получат возможность делать рассылки по сотрудникам, облачное хранилище с онлайн-редактором документов и другие функции.
В версии для бизнеса есть три платных тарифа: базовый (153 рубля за человека в месяц), стандартный (311 рублей за человека в месяц) и профессиональный (824 рубля за человека в месяц). Они отличаются только количеством места на «Диске» — можно выбрать 100 ГБ, 1 ТБ или 3 ТБ для каждого сотрудника, отметили в «Яндексе».
Для подключившихся до 28 октября компаний предусмотрен бесплатный пробный период базового тарифа на полгода.
Сначала «Яндекс.Почта 360» заработает у части пользователей, добавили в интернет-компании. Также пользователи могут подключить её самостоятельно по ссылке или обратившись в службу поддержки. При желании пользователи могут включить компактный режим и скрыть шапку «Яндекс.Почты 360» в «Почте», а также вернуться к старому интерфейсу.
Ееееее G.Suite напрягся
Почта это спам ящик по большому счету а заказ наряд могут и через мессенджер отправить кстате сдек уже давно работает так
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