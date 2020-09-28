Cейчас многие используют почту в основном для делового общения, поэтому мы хотим превратить её в удобное рабочее место. У «Яндекса» есть «Диск», «Календарь», «Телемост» и другие сервисы, которые многие применяют в работе.

Чтобы людям было удобнее ими пользоваться, мы соединили эти сервисы в одном интерфейсе, а в дальнейшем будем добавлять в «Яндекс.Почту 360» новые возможности.