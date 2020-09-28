Сервисы
Татьяна Боброва
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«Яндекс» обновил «Почту»: добавил календарь, мессенджер, «Диск» и другие сервисы Материал редакции

«Яндекс.Почта 360» бесплатная — в платной версии можно отключить рекламу, получить больше места на «Диске» и другие опции.

5 комментариев
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«Яндекс» представил набор сервисов для работы с общим интерфейсом — «Яндекс.Почта 360», рассказали vc.ru в компании. В него входят «Почта», «Диск», «Календарь», «Телемост», «Мессенджер» и «Заметки».

Cейчас многие используют почту в основном для делового общения, поэтому мы хотим превратить её в удобное рабочее место. У «Яндекса» есть «Диск», «Календарь», «Телемост» и другие сервисы, которые многие применяют в работе.

Чтобы людям было удобнее ими пользоваться, мы соединили эти сервисы в одном интерфейсе, а в дальнейшем будем добавлять в «Яндекс.Почту 360» новые возможности.

Сергей Ляджин
руководитель персональных сервисов «Яндекса»

В будущем пользователи смогут менять в «Яндекс.Почте 360» набор сервисов в меню, говорят в компании. Любым из сервисов пользоваться можно как и раньше.

«Яндекс.Почта 360» бесплатная, базово в неё входят все основные функции сервисов из набора и 30 ГБ пространства на «Диске».

Пользователи могут подключить расширенную версию: с дополнительным местом на «Диске», приоритетной поддержкой, отсутствием рекламы и так далее. Подписка стоит от 79 рублей в месяц в зависимости от набора функций. Владельцы ящиков на «Яндексе» получат один-три месяца подписки бесплатно.

Компании с помощью «Яндекс.Почта 360» смогут подключить почтовые ящики в домене организации, получат возможность делать рассылки по сотрудникам, облачное хранилище с онлайн-редактором документов и другие функции.

В версии для бизнеса есть три платных тарифа: базовый (153 рубля за человека в месяц), стандартный (311 рублей за человека в месяц) и профессиональный (824 рубля за человека в месяц). Они отличаются только количеством места на «Диске» — можно выбрать 100 ГБ, 1 ТБ или 3 ТБ для каждого сотрудника, отметили в «Яндексе».

Для подключившихся до 28 октября компаний предусмотрен бесплатный пробный период базового тарифа на полгода.

Сначала «Яндекс.Почта 360» заработает у части пользователей, добавили в интернет-компании. Также пользователи могут подключить её самостоятельно по ссылке или обратившись в службу поддержки. При желании пользователи могут включить компактный режим и скрыть шапку «Яндекс.Почты 360» в «Почте», а также вернуться к старому интерфейсу.

#новость #яндекс #яндекспочта

Татьяна Боброва
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Максим Наумов

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Ееееее G.Suite напрягся

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Максим Наумов

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Но вот эти гигантские иконки сверху сразу нахуй, пожалуйста.

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Yury Kotov

0

Сбер поджимает 😉

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Denis Kiselev

0

Хм. А коннект тогда о чем?

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Денис Морганов

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Почта это спам ящик по большому счету а заказ наряд могут и через мессенджер отправить кстате сдек уже давно работает так

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