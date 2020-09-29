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(function(w, d, promoUrl, loc) { var modal, box, closeModalBtn, isModalAnimation, body, html, scrollBarWidth, promoButton; var teaser = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines'); if (!teaser) return false; initModal(); preloadImages(['https://leonardo.osnova.io/2755fcfd-f5aa-3496-f0b8-2066ac91e9fa/', 'https://leonardo.osnova.io/0006b8c0-6e01-4b3f-6765-45d1606a2c48/', 'https://leonardo.osnova.io/da12942b-f4f3-2560-40b3-a1c930f4b330/']).then(function() { setTimeout(function() { analyticsEvents(); teaser.classList.add('is-init'); teaser.addEventListener('click', openModal); onDestroy(); }, 100); }); function onDestroy() { var moduleAjaxify = window.Air && window.Air.get('module.ajaxify'); if (moduleAjaxify && moduleAjaxify.on) { moduleAjaxify.on('Before page changed', function() { window.removeEventListener('scroll', scrollHandler); hideModal(); if (teaser) { teaser.removeEventListener('click', openModal); } if (box) { box.removeEventListener('click', stopPropagation); } if (closeModalBtn) { closeModalBtn.removeEventListener('click', closeModalStop); } if (promoButton) { promoButton.removeEventListener('click', clickPromo); } if (modal) { modal.removeEventListener('click', closeModal); modal.remove(); } }); } }; function initModal() { body = d.querySelector('body'); html = d.documentElement; modal = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines-promo'); box = d.querySelector('[data-tinkoff-all-airlines-box]'); closeModalBtn = d.querySelector('[data-tinkoff-all-airlines-close]'); isModalAnimation = false; scrollBarWidth = getScrollbarWidth(); box.addEventListener('click', stopPropagation); modal.addEventListener('click', closeModal); closeModalBtn.addEventListener('click', closeModalStop); promoButton = d.querySelector('.tinkoff-all-airlines-promo__button'); if (promoButton) { promoButton.setAttribute('href', promoUrl); promoButton.addEventListener('click', clickPromo); } body.appendChild(modal); }; function clickPromo() { sendEvent('Promo button'); }; function stopPropagation(e) { e.stopPropagation(); }; function closeModalStop(e) { e.preventDefault(); e.stopPropagation(); closeModal(); }; function openModal() { if (isModalAnimation) return false; isModalAnimation = true; sendEvent('Popup', 'Open'); body.style.overflow = 'hidden'; html.style.marginRight = scrollBarWidth + 'px'; modal.classList.remove('is-hidden'); setTimeout(function() { modal.classList.add('is-show'); setTimeout(function() { isModalAnimation = false; }, 300); }, 0); }; function closeModal() { if (isModalAnimation) return false; isModalAnimation = true; hideModal(); sendEvent('Popup', 'Close'); }; function hideModal() { modal.classList.remove('is-show'); setTimeout(function() { modal.classList.add('is-hidden'); body.style.overflow = 'auto'; html.style.marginRight = '0px'; isModalAnimation = false; }, 300); }; function isInViewport(elem) { var bounding = elem.getBoundingClientRect(); return ( bounding.top >= 0 && bounding.left >= 0 && bounding.bottom <= (window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) && bounding.right <= (window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth) ); }; function preloadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return new Promise(function(resolve) { var image = new Image(); image.onload = resolve; image.src = url; }); })); }; function sendEvent(label, state) { state = state ? state : 'Click'; var value = 'Tinkoff All Airlines 650 (' + loc + ') — ' + label + ' — ' + state; console.log(value); if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value, }); } }; function getScrollbarWidth() { var outer = d.createElement('div'); outer.style.visibility = 'hidden'; outer.style.overflow = 'scroll'; outer.style.msOverflowStyle = 'scrollbar'; d.body.appendChild(outer); var inner = d.createElement('div'); outer.appendChild(inner); var scrollbarWidth = (outer.offsetWidth - inner.offsetWidth); outer.parentNode.removeChild(outer); return scrollbarWidth; }; function analyticsEvents() { sendEvent('Teaser', 'init'); window.addEventListener('scroll', scrollHandler); scrollHandler(); }; function scrollHandler() { if (isScrolledIntoView(teaser)) { sendEvent('Teaser', 'Show'); window.removeEventListener('scroll', scrollHandler); } }; function isScrolledIntoView(el) { var rect = el.getBoundingClientRect(); var elemTop = rect.top; var elemBottom = rect.bottom; var isVisible = (elemTop >= 0) && (elemBottom <= w.innerHeight); return isVisible; }; }(window, document, 'https://www.tinkoff.ru/cards/credit-cards/all-airlines/promo/form/black-friday/?utm_source=vc0920_cc&utm_medium=ntv.fix&utm_campaign=allairlines.vcbf', 'entry-head'));
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Лиана Липанова
693

YouTube отключил функцию создания субтитров зрителями из-за её низкой популярности Материал редакции

Авторы видео всё ещё могут добавлять субтитры вручную или использовать автоматические.

  • 28 сентября 2020 года YouTube отключил функцию «Помощь сообщества», которая позволяет зрителям добавлять к видео субтитры на разных языках и переводить метаданные.
  • Сервис решил прекратить поддержку функции, поскольку пользователи редко ей пользовались, говорится в блоге компании. Кроме того, в последнее время в субтитрах, созданных зрителями, стало больше оскорблений и спама.
  • Авторы видео всё ещё могут добавлять субтитры вручную или использовать автоматические.
  • Чтобы зрители могли добавлять субтитры, автор видео должен был включить соответсвующие настройки, а затем мог проверять и утверждать предложенные варианты.
  • Сервис предупредил об отключении функции в конце июля — тогда блогер Рикки Пойнтер (Rikki Poynter), у которой проблемы со слухом, рассказала, что «Помощь сообщества» важна не только для зрителей, но и для авторов-инвалидов, которые не могут сами создавать субтитры вручную.
Rikki Poynter 🧏🏻‍♀️🎥 @rikkipoynter
I told them for a full freakin' hour why we need community contribution. Not just for deaf people so more channels will have captions, but for disabled creators who can't manually do them or have the income to pay for them: which is most of us. They do not care about us.

#новость #youtube

Лиана Липанова
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1
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Даниил В

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Сколько крутых научных и технических видео есть в Ютубе, которые переводили зрители. Просто позор тому, кто принял это решение

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Stan Chetverikov

Даниил
3

Видимо очень мало, относительно остального мусора типа обзора гамбургера из мака:)

Ответить

Михаил Седов

11

отключите рекламу, вот она точно не популярна среди зрителей. 

Ответить

Александр Макаров

Михаил
2

Это такая боль, без премиума невозможно смотреть.

Ответить

Михаил Седов

Александр
0

я установил приложение адблок браузер что ли. вроде тьфу тьфу тьфу от рекламы спасает

Ответить

Даниил В

7

Дебилы, бля

Ответить

Николай Кузнецов

3

Лучше бы сделали эту функцию платной. 

Ответить

Pavel Chernikov

Николай
8

Оплачиваемой* 

Ответить

Николай Кузнецов

Pavel
0

Да. 

Ответить

Дамир Губаев

1

Жаль, у радио тапка были шедевральные субтитры

Ответить

Влад Ижевский

1

YouTube, ну ты чего? Полезная же фича очень. Да, не всем, но она сверхполезна. 

Ответить

DimON

0

То чувство, когда даже не знал про существование этой функции

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Nikolay Nikolayev

0

Всегда автоматическими пользуюсь. Даже не знал, что есть «зрительские»

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Leech59

0

И как теперь смотреть ролики, скажем на японском, без субтитров?😳

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Александр Макаров

0

Есть ощущение, что они реализуют иначе субтитры и внедрят заново.

Сам перевёл пару видео по-любительски, и раньше тоже пользовался авторскими субтитрами, очень сильно помогали.

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