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YouTube отключил функцию создания субтитров зрителями из-за её низкой популярности Материал редакции
Авторы видео всё ещё могут добавлять субтитры вручную или использовать автоматические.
- 28 сентября 2020 года YouTube отключил функцию «Помощь сообщества», которая позволяет зрителям добавлять к видео субтитры на разных языках и переводить метаданные.
- Сервис решил прекратить поддержку функции, поскольку пользователи редко ей пользовались, говорится в блоге компании. Кроме того, в последнее время в субтитрах, созданных зрителями, стало больше оскорблений и спама.
- Авторы видео всё ещё могут добавлять субтитры вручную или использовать автоматические.
- Чтобы зрители могли добавлять субтитры, автор видео должен был включить соответсвующие настройки, а затем мог проверять и утверждать предложенные варианты.
- Сервис предупредил об отключении функции в конце июля — тогда блогер Рикки Пойнтер (Rikki Poynter), у которой проблемы со слухом, рассказала, что «Помощь сообщества» важна не только для зрителей, но и для авторов-инвалидов, которые не могут сами создавать субтитры вручную.
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Даниил В
Сколько крутых научных и технических видео есть в Ютубе, которые переводили зрители. Просто позор тому, кто принял это решение
Stan ChetverikovДаниил
Видимо очень мало, относительно остального мусора типа обзора гамбургера из мака:)
Михаил Седов
отключите рекламу, вот она точно не популярна среди зрителей.
Александр МакаровМихаил
Это такая боль, без премиума невозможно смотреть.
Михаил СедовАлександр
я установил приложение адблок браузер что ли. вроде тьфу тьфу тьфу от рекламы спасает
Даниил В
Дебилы, бля
Николай Кузнецов
Лучше бы сделали эту функцию платной.
Pavel ChernikovНиколай
Оплачиваемой*
Николай КузнецовPavel
Да.
Дамир Губаев
Жаль, у радио тапка были шедевральные субтитры
Влад Ижевский
YouTube, ну ты чего? Полезная же фича очень. Да, не всем, но она сверхполезна.
DimON
То чувство, когда даже не знал про существование этой функции
Nikolay Nikolayev
Всегда автоматическими пользуюсь. Даже не знал, что есть «зрительские»
Leech59
И как теперь смотреть ролики, скажем на японском, без субтитров?😳
Александр Макаров
Есть ощущение, что они реализуют иначе субтитры и внедрят заново.
Сам перевёл пару видео по-любительски, и раньше тоже пользовался авторскими субтитрами, очень сильно помогали.