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Сервисы
Рая Хачатрян
1238

«Яндекс» разрешил удалять «Телемост» в настройках десктопной версии «Диска» после жалоб пользователей Материал редакции

В июле пользователи пожаловались, что «Яндекс» без разрешения устанавливает «Телемост» вместе с «Диском». В компании говорили, что это только ярлык.

22 комментария
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Пользователи десктопной версии приложения «Яндекс.Диск» для Windows теперь смогут удалить сервис видеоконференций «Телемост» в настройках, рассказали vc.ru в компании. В приложении «Диска» для Mас такая возможность появится в течение нескольких дней.

«Яндекс» добавил такую возможность в том числе из-за жалоб пользователей на принудительную установку «Телемоста» вместе с «Диском», добавили в компании.

«Телемост» теперь входит и в набор сервисов для работы «Почта 360». У сервиса изменился дизайн, вышли отдельные приложения для компьютера и смартфона и появились виртуальные фоны, добавили в компании. В нем также появился режим докладчика — когда говорящии показан крупнее остальных.

В июле 2020 года пользователи жаловались, что «Яндекс» без их разрешения устанавливает «Телемост» вместе с «Диском», а удалить программу не получалось.

В службе поддержки «Яндекса» сообщили, что компания добавляет «Телемост» в другие сервисы и приложения, поэтому удалить его пока нельзя. Однако затем в компании уточнили, что у сервиса нет отдельного приложения, а есть только ярлык. Его, как и другие ярлыки, можно удалить.

#новость #яндекс

Рая Хачатрян
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Roman Trifonov

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Однако затем в компании уточнили, что у сервиса нет отдельного приложения, а есть только ярлык.

Ага, ярлык в корне диска размером 180 мбайт и с исполняемыми файлами.

Говноеды.

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Andrei Smirnovsky

Roman
0

Точно) сначала говорили что удалить нельзя, зато после жалоб вдруг стало можно... чудеса да и только)

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Dimakey Lekko

Andrei
2

Классика - как только суд постановил, что опсосы не имеют права вгонять в долги абонентов предоплаченных пакетов, так у них сразу появилась техническая возможность прерывать активную интернет-сессию в роуминге .

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Михаил Толстых

10
Ответить

Sergey Ontime

Михаил
0

😂😂😆😂🤣

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Игорь

9

о боже, спасибо великий Яндекс, что разрешаете мне удалять приложения с моего компьютера

Ответить

Sergey Ontime

7

И Яндекс и Мэйл давно впихивают своих «троянов». Днище.

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Виктор Евстифеев

–15

Парни, что вы все расплакалась? У вас винда на дискете стоит что ли? 180 метро пожалели. Наверняка по терабайту ссд стоят.
Это ж не троян. Как бы никто сейчас не вспомнил, что в Android или Windows вагон всего ставится. От AR Core и дальше.

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Sergey Ontime

Виктор
3

Чем отличается от Трояна? Особенно Алиса Яндексовая, которая начала отвечать голосовому сообщению из Ватсапа, которое услышала. Я офигел.

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Valeryi Ozarnichuk

Sergey
2

Норм. Чуть позже вас сбернебанк еще и в парикмахерскую запишет

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Nikalay Gromihaylo

Valeryi
0

сбернебанку выгоднее записать в парикмахерскую Алису Яндексовую, молча списав деньги с карты за оказание услуг виртуальному помощнику))

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Gabby BenDer

Виктор
3

Дело не в памяти, а в том что мне навязывают ненужные сервисы, которые черт знает чем занимаются на моем устройстве!
А зная их «надежность», тем более нафигнадо

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Виктор Евстифеев

Gabby
–9

Опять же. Ты ж телефоном пользуешься каждый день или каждый час. Это твой основной канал слива данных. И приложений у тебя не три и не два. Каждое приложение отправляет инфу в фоне.
Расслабься.

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Gabby BenDer

Виктор
2

Ну окок, кому-то нравится быть терпилой и «кушоть» что навязывают, я что запрещаю что-ли?) нет.

Просто лично Мне навязывание любых сервисов, особенно к надежности которых есть вопросы, ненужно.

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Sergei Timofeyev

Виктор
0

 Это ж не троян.

Но данные собирает.

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Виктор Евстифеев

Sergei
–3

Твои данные уже и без Яндекса собраны. В метро, в магазине, при оформлении доставки и ТД. Ну коммон...ты сим-карту или банковскую карту когда покупал уже все свои данные отдал

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Alf Pacino

Виктор
0

При покупке симки, ты предоставляешь анкетные данные, которые и так есть везде, начиная с поликлиники и заканчивая ЖЭКом. Тебя не заставляют заполнять анкету на 100500 листов, чем ты дышишь, с кем спишь, что ешь и пьёшь и т. д.
А Яндекс - это когда, заходя, например, в Авито, ты натыкаешься на рекламу продукта, о котором услышал первый раз в жизни 15 минут назад в телефонном разговоре. И это проблема - эти пидоры знают о тебе больше, чем все твои знакомые вместе взятые.

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Петр Иванов

Виктор
0

а я бы вообще не ставил софт яндекса или мейла на комп, чтобы не давать доступ к файлам. собственно и не делаю этого, хотя конечно веб версия диска не такая удобная как локальная.

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Nikolay Werner

0

Ещё бы перестали постоянно включать свои виджеты на главной странице (про ya.ru в курсе).

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Aleksey Anisin

0

В итоге окажется, что никто ничего не удалял, просто исполняемые файлы поглубже в код закопали и ярлык удалили.

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Danil Khasanshin

0

Когда гроуз хак не зашёл.

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alex twit

0

https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2019/01/eqtw6mdl3ui.jpg

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