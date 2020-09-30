за оформление карты
за оформление карты All Airlines
«Яндекс» разрешил удалять «Телемост» в настройках десктопной версии «Диска» после жалоб пользователей Материал редакции
В июле пользователи пожаловались, что «Яндекс» без разрешения устанавливает «Телемост» вместе с «Диском». В компании говорили, что это только ярлык.
Пользователи десктопной версии приложения «Яндекс.Диск» для Windows теперь смогут удалить сервис видеоконференций «Телемост» в настройках, рассказали vc.ru в компании. В приложении «Диска» для Mас такая возможность появится в течение нескольких дней.
«Яндекс» добавил такую возможность в том числе из-за жалоб пользователей на принудительную установку «Телемоста» вместе с «Диском», добавили в компании.
«Телемост» теперь входит и в набор сервисов для работы «Почта 360». У сервиса изменился дизайн, вышли отдельные приложения для компьютера и смартфона и появились виртуальные фоны, добавили в компании. В нем также появился режим докладчика — когда говорящии показан крупнее остальных.
В июле 2020 года пользователи жаловались, что «Яндекс» без их разрешения устанавливает «Телемост» вместе с «Диском», а удалить программу не получалось.
В службе поддержки «Яндекса» сообщили, что компания добавляет «Телемост» в другие сервисы и приложения, поэтому удалить его пока нельзя. Однако затем в компании уточнили, что у сервиса нет отдельного приложения, а есть только ярлык. Его, как и другие ярлыки, можно удалить.
Однако затем в компании уточнили, что у сервиса нет отдельного приложения, а есть только ярлык.
Ага, ярлык в корне диска размером 180 мбайт и с исполняемыми файлами.
Говноеды.
Точно) сначала говорили что удалить нельзя, зато после жалоб вдруг стало можно... чудеса да и только)
Классика - как только суд постановил, что опсосы не имеют права вгонять в долги абонентов предоплаченных пакетов, так у них сразу появилась техническая возможность прерывать активную интернет-сессию в роуминге .
о боже, спасибо великий Яндекс, что разрешаете мне удалять приложения с моего компьютера
Парни, что вы все расплакалась? У вас винда на дискете стоит что ли? 180 метро пожалели. Наверняка по терабайту ссд стоят.
Это ж не троян. Как бы никто сейчас не вспомнил, что в Android или Windows вагон всего ставится. От AR Core и дальше.
Чем отличается от Трояна? Особенно Алиса Яндексовая, которая начала отвечать голосовому сообщению из Ватсапа, которое услышала. Я офигел.
Норм. Чуть позже вас сбернебанк еще и в парикмахерскую запишет
сбернебанку выгоднее записать в парикмахерскую Алису Яндексовую, молча списав деньги с карты за оказание услуг виртуальному помощнику))
Дело не в памяти, а в том что мне навязывают ненужные сервисы, которые черт знает чем занимаются на моем устройстве!
А зная их «надежность», тем более нафигнадо
Опять же. Ты ж телефоном пользуешься каждый день или каждый час. Это твой основной канал слива данных. И приложений у тебя не три и не два. Каждое приложение отправляет инфу в фоне.
Расслабься.
Ну окок, кому-то нравится быть терпилой и «кушоть» что навязывают, я что запрещаю что-ли?) нет.
Просто лично Мне навязывание любых сервисов, особенно к надежности которых есть вопросы, ненужно.
Это ж не троян.
Но данные собирает.
Твои данные уже и без Яндекса собраны. В метро, в магазине, при оформлении доставки и ТД. Ну коммон...ты сим-карту или банковскую карту когда покупал уже все свои данные отдал
При покупке симки, ты предоставляешь анкетные данные, которые и так есть везде, начиная с поликлиники и заканчивая ЖЭКом. Тебя не заставляют заполнять анкету на 100500 листов, чем ты дышишь, с кем спишь, что ешь и пьёшь и т. д.
А Яндекс - это когда, заходя, например, в Авито, ты натыкаешься на рекламу продукта, о котором услышал первый раз в жизни 15 минут назад в телефонном разговоре. И это проблема - эти пидоры знают о тебе больше, чем все твои знакомые вместе взятые.
а я бы вообще не ставил софт яндекса или мейла на комп, чтобы не давать доступ к файлам. собственно и не делаю этого, хотя конечно веб версия диска не такая удобная как локальная.
Ещё бы перестали постоянно включать свои виджеты на главной странице (про ya.ru в курсе).
В итоге окажется, что никто ничего не удалял, просто исполняемые файлы поглубже в код закопали и ярлык удалили.
Блоги компаний
Показать еще