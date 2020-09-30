В июле пользователи пожаловались, что «Яндекс» без разрешения устанавливает «Телемост» вместе с «Диском». В компании говорили, что это только ярлык.

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Пользователи десктопной версии приложения «Яндекс.Диск» для Windows теперь смогут удалить сервис видеоконференций «Телемост» в настройках, рассказали vc.ru в компании. В приложении «Диска» для Mас такая возможность появится в течение нескольких дней.

«Яндекс» добавил такую возможность в том числе из-за жалоб пользователей на принудительную установку «Телемоста» вместе с «Диском», добавили в компании.

«Телемост» теперь входит и в набор сервисов для работы «Почта 360». У сервиса изменился дизайн, вышли отдельные приложения для компьютера и смартфона и появились виртуальные фоны, добавили в компании. В нем также появился режим докладчика — когда говорящии показан крупнее остальных.

В июле 2020 года пользователи жаловались, что «Яндекс» без их разрешения устанавливает «Телемост» вместе с «Диском», а удалить программу не получалось.