За первые восемь месяцев 2020 года продажи компании выросли примерно на 60% — до $1,75 млрд .

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Playrix стала крупнейшим в мире разработчиком мобильных игр по размеру выручки после Tencent, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование AppAnnie. Это произошло благодаря «наплыву» новых игроков во время пандемии.

Согласно изданию, основатели и владельцы компании, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, удвоили свое состояние — теперь у каждого из них по $3,9 млрд.

По данным компании, на пике ограничений из-за Covid-19 ежемесячное количество пользователей выросло на 50% до 180 млн, а продажи выросли примерно на 60% до $1,75 млрд за первые восемь месяцев 2020 года. Сейчас аудитория компании — около 150 млн пользователей в месяц.

Игровые сервисы теперь, как Netflix, пытаются удерживать пользователей за счет постоянного добавления нового контента, рассказал Игорь Бухман в интервью Bloomberg. «Мы постоянно добавляем новые истории, различные игровые механики и уровни в наши игры, и люди играют в них годами», — добавил он.

У Playrix более 2500 сотрудников. Офис компании находится в Ирландии, а разработчики работают в основном из России и Восточной Европы.

Bloomberg пишет, что инвестиционные банки советуют Playrix объединиться с более крупной компанией или выйти на биржу, но Дмитрий Бухман сказал, что такого плана пока нет. Братья не исключают такую возможность в будущем.