Основанная в России Playrix поднялась на второе место в мире по выручке среди студий мобильных игр Материал редакции
За первые восемь месяцев 2020 года продажи компании выросли примерно на 60% — до $1,75 млрд .
Playrix стала крупнейшим в мире разработчиком мобильных игр по размеру выручки после Tencent, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование AppAnnie. Это произошло благодаря «наплыву» новых игроков во время пандемии.
Согласно изданию, основатели и владельцы компании, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, удвоили свое состояние — теперь у каждого из них по $3,9 млрд.
По данным компании, на пике ограничений из-за Covid-19 ежемесячное количество пользователей выросло на 50% до 180 млн, а продажи выросли примерно на 60% до $1,75 млрд за первые восемь месяцев 2020 года. Сейчас аудитория компании — около 150 млн пользователей в месяц.
Игровые сервисы теперь, как Netflix, пытаются удерживать пользователей за счет постоянного добавления нового контента, рассказал Игорь Бухман в интервью Bloomberg. «Мы постоянно добавляем новые истории, различные игровые механики и уровни в наши игры, и люди играют в них годами», — добавил он.
У Playrix более 2500 сотрудников. Офис компании находится в Ирландии, а разработчики работают в основном из России и Восточной Европы.
Bloomberg пишет, что инвестиционные банки советуют Playrix объединиться с более крупной компанией или выйти на биржу, но Дмитрий Бухман сказал, что такого плана пока нет. Братья не исключают такую возможность в будущем.
За последние два года Playrix активно покупала разработчиков игр: например, в 2018 году Playrix потратила на сделки более $100 млн. В августе 2019 года компания заняла третье место среди мобильных игровых компаний в рейтинге App Annie. На первом месте была Tencent, а второе место занимала NetEase.
Не, ну молодцы. Завлекать людей в свои приложения обманной рекламой, где показан абсолютно другой игровой процесс, и строить игры на жёстком донате — я бы тоже стал миллиардером.
А почему ещё не стал?😃
потому что далеко не у всех в жизни цель заработать миллиард. да еще и ценой... а вот ценой чего, хрен его знает. нервов, здоровья, семьи, отказа в отдыхе пока работаешь над ним... а может и ничего.
ты тоже пока так и не нашел ту игрулю, где надо помогать главному герою, разные задвижки передвигать?
о, это их реклама? только ее и вижу на всяких ютубчиках
ну да. homescapes / gardenscapes
а в чем прикол рекламить одно, когда в игре другое? почему игру не сделать ту же что в рекламе, если на нее так хорошо клюют?
Но вместо строительства таких игр и зарабатывания миллиардов строчите тут комментарии)
Интересно, какая ЦА этих игрулек, дети до 18 лет?
Так то нехилый бизнес построили, молодцы
Женщины 35 +
Всё так. На одной из конференций их представитель назвал именно эту ЦА.
Довольно стереотипное мышление. Дети слабо платежная аудитория, посмотрите в метро чем люди заняты после работы, в основном читают и рубятся в такие игрушки.
С одной стороны это очень впечатляет, конечно. С другой - их дебильная реклама с фейковым геймплеем, которая лезет отовсюду, неимоверно раздражает.
Молодцы ребята! Интересно, сколько может быть капитализация компании?
Получается они дороже той же Bethesda, которую MSFT купили
А потом к таким чувакам приходят всякие менты-чекисты и требуют делиться или отбирают бизнес
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