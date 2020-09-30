Пора в отпуск
6000 миль
за оформление карты
Подробнее
Сервисы
Рая Хачатрян
1585

Основанная в России Playrix поднялась на второе место в мире по выручке среди студий мобильных игр Материал редакции

За первые восемь месяцев 2020 года продажи компании выросли примерно на 60% — до $1,75 млрд .

25 комментариев
В закладки

Playrix стала крупнейшим в мире разработчиком мобильных игр по размеру выручки после Tencent, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование AppAnnie. Это произошло благодаря «наплыву» новых игроков во время пандемии.

Согласно изданию, основатели и владельцы компании, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, удвоили свое состояние — теперь у каждого из них по $3,9 млрд.

По данным компании, на пике ограничений из-за Covid-19 ежемесячное количество пользователей выросло на 50% до 180 млн, а продажи выросли примерно на 60% до $1,75 млрд за первые восемь месяцев 2020 года. Сейчас аудитория компании — около 150 млн пользователей в месяц.

Игровые сервисы теперь, как Netflix, пытаются удерживать пользователей за счет постоянного добавления нового контента, рассказал Игорь Бухман в интервью Bloomberg. «Мы постоянно добавляем новые истории, различные игровые механики и уровни в наши игры, и люди играют в них годами», — добавил он.

У Playrix более 2500 сотрудников. Офис компании находится в Ирландии, а разработчики работают в основном из России и Восточной Европы.

Bloomberg пишет, что инвестиционные банки советуют Playrix объединиться с более крупной компанией или выйти на биржу, но Дмитрий Бухман сказал, что такого плана пока нет. Братья не исключают такую возможность в будущем.

За последние два года Playrix активно покупала разработчиков игр: например, в 2018 году Playrix потратила на сделки более $100 млн. В августе 2019 года компания заняла третье место среди мобильных игровых компаний в рейтинге App Annie. На первом месте была Tencent, а второе место занимала NetEase.

«Наши родители сначала не верили, что мы…
Главное из интервью Игоря и Дмитрия Бухманов изданию Meduza.
vc.ru

#новость #playrix

Рая Хачатрян
+1204
5
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","playrix"], "comments": 25, "likes": 4, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 162831, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Sep 2020 15:16:37 +0300", "is_special": false }
Новые вакансии в IGECO
Senior Java Developer
Удалённо от 420 000 ₽
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Леонид Умудумиадис

–1

Не, ну молодцы. Завлекать людей в свои приложения обманной рекламой, где показан абсолютно другой игровой процесс, и строить игры на жёстком донате — я бы тоже стал миллиардером.

Ответить

Alexey Gofman

Леонид
24

А почему ещё не стал?😃

Ответить

Sergey Stepanchenko

Alexey
0

потому что далеко не у всех в жизни цель заработать миллиард. да еще и ценой... а вот ценой чего, хрен его знает. нервов, здоровья, семьи, отказа в отдыхе пока работаешь над ним... а может и ничего.

Ответить

Story App

Sergey
0

Это единственная причина?)

Ответить

Sergey Stepanchenko

Леонид
12

ты тоже пока так и не нашел ту игрулю, где надо помогать главному герою, разные задвижки передвигать?

Ответить

Георгий Станков

Sergey
0

о, это их реклама? только ее и вижу на всяких ютубчиках

Ответить

Sergey Stepanchenko

Георгий
1

ну да. homescapes / gardenscapes

Ответить

Георгий Станков

Sergey
0

а в чем прикол рекламить одно, когда в игре другое? почему игру не сделать ту же что в рекламе, если на нее так хорошо клюют?

Ответить

Sergey

Георгий
0

хороший вопрос. сам не пойму этого прикола. но мой фейсбук это выдает в рекламных блоках постоянно. я кликал пару раз - там эти ...scapes. я и перестал кликать уже давно

Ответить

Трайчик

Георгий
0

Искренне надеюсь, что когда-нибудь хоть один интервьюер задаст им этот вопрос. Пока же достаточно забить в гугл Playrix false advertising, чтобы увидеть, что этому удивляются во всем мире )

Ответить

Вячеслав Кичатов

Леонид
0

Не стал бы, потому что так не сделал!

Ответить

Andrei Apanasik

Леонид
0

Но вместо строительства таких игр и зарабатывания миллиардов строчите тут комментарии)

Ответить

Alex Cox

Леонид
0

Обычно такой рекламой всякие "партнеры" занимаются, которым платят за установки.

Ответить

Георгий Станков

0

Интересно, какая ЦА этих игрулек, дети до 18 лет?
Так то нехилый бизнес построили, молодцы

Ответить

Gutal1n

Георгий
7

Судя по их играм и прибыли там дети от 40 до 80

Ответить

Alexey Gofman

Георгий
3

Женщины 35 +

Ответить

Grigory Stepanov

Alexey
0

Всё так. На одной из конференций их представитель назвал именно эту ЦА.

Ответить

Andrey Sobolev

Георгий
2

Довольно стереотипное мышление. Дети слабо платежная аудитория, посмотрите в метро чем люди заняты после работы, в основном читают и рубятся в такие игрушки.

Ответить

Трайчик

2

С одной стороны это очень впечатляет, конечно. С другой - их дебильная реклама с фейковым геймплеем, которая лезет отовсюду, неимоверно раздражает. 

Ответить

Петя Иванов

1

Молодцы ребята! Интересно, сколько может быть капитализация компании?

Ответить

Денис Файзулин

Петя
0

если Кинга купили за 15 то тут уровень Беседки я думаю

Ответить

anvarich

1

Получается они дороже той же Bethesda, которую MSFT купили

Ответить

Денис Файзулин

anvarich
0

Кинга Активижн купили за 15

Ответить

TL

0

А потом к таким чувакам приходят всякие менты-чекисты и требуют делиться или отбирают бизнес

Ответить

Илья Рожнев

TL
0

Так офис главный в Европе, хрен что отберут 😄

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Работа.ру
Подписан
Отписаться
Работа.ру: теперь каждый может поставить оценку работодателю
Теперь на сайте сервиса соискатели смогут выставлять оценки российским компаниям, на основе которых появится рейтинг ра…
0
Cainiao Network
Подписан
Отписаться
Почему логистика — новая нефть
Люди, которые не работают в логистике, часто воспринимают её как скучную сферу. «Цайняо» опровергает стереотип.
0
Мегаплан
Подписан
Отписаться
Как жулики «разводят» людей постарше и как не стать их жертвой
Мы делаем CRM-систему и часто пишем о продажах:чем привлекать и удерживать клиентов, как повысить эффективность менедже…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Амбассадор Бреда
за день
Осторожно! Сделано для России.
Производитель Ariel начнёт писать предупреждения на порошке после претензий ФАС о разном составе для России и Европы
Владимир Голубенко
за неделю
Мне нравится ваш вариант 🔥
Каким мог стать Сбер, но не стал (концепт)

Комментарии

Story App

Основанная в России Playrix…

Влад Валов

«Беспилотник не может проехать…

Дмитрий Шахов

Как я построил дом из SIP и…

Ашманов и партнеры

План идеального SEO-аудита…

Alex Cox

Основанная в России Playrix…

Тинькофф

Оливер Хьюз заявил, что в…

Vitold Sedyshev

Российским ресторанам и кафе…

Martin Prestone

Как я сделал с…

Кирилл Тихонов

«Или будет по-моему, или я тебя…

Петр Иванов

Курс евро на бирже превысил 92…

Voximplant

Прием у врача по видеосвязи…

Ашманов и партнеры

План идеального SEO-аудита…

Дмитрий Шахов

Как я построил дом из SIP и…

Kelerius

Российским ресторанам и кафе…

Антон Симонович

Как я сделал с…

Bacceti…

Как я построил дом из SIP и…

Карим Мусаев

Как я построил дом из SIP и…

Aleksey Murashko

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и…

Kelerius

Российским ресторанам и кафе…

Карим Мусаев

Как я построил дом из SIP и…
null