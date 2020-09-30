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Сервисы
Лиана Липанова
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Экскурсия по храму и дегустация вин: Amazon запустила сервис онлайн-туров и мастер-классов от местных экспертов Материал редакции

Сервис пока доступен только жителям США по приглашению.

3 комментария
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Amazon запустила сервис заказа услуг по видеосвязи Amazon Explore, передаёт TechCrunch. Услуги могут быть связаны с творчеством, обучением, виртуальными экскурсиями или покупками в местных магазинах.

Например, пользователь может заказать виртуальную дегустацию вин в Аргентине, узнать, как приготовить копченую рыбу в Мексике или домашние суши в Токио, совершить виртуальную экскурсию по храму в Киото или прогуляться по 500-летнему особняку в Перу, изучить приготовление кофе в Коста Рика и так далее.

Сервис пока доступен только жителям США по приглашению. Местные эксперты проходят обучение и получают поддержку Amazon. Когда сервис откроют для всех пользователей и какую поддержку получают эксперты, не уточняется.

В отличие от виртуальных экскурсий с помощью просмотра видео на YouTube или гида через Google Earth сервис Amazon Explore позволяет гиду и зрителю быть «один на один», объясняет издание. Это создаёт ощущение присутствия больше чем пассивный просмотр видео, пишет TechCrunch. Видеосвязь работает только в одном направлении, а аудио — в обоих.

Сеанс длится от 30 до 60 минут. В назначенное время нужно войти в свой аккаунт Amazon и перейти на страницу Your Session в разделе Your Orders. Перенести или отменить сеанс можно за 24 часа.

Сейчас сервис доступен только в веб-версии через браузеры Chrome, Edge или Safari. Во время некоторых сеансов также можно посещать местные магазины и рынки, смотреть на товары и задавать вопросы владельцу магазина. Местный эксперт может купить вещь по просьбе зрителя, а затем получить компенсацию. Стоимость покупок спишется с карты, привязанной к аккаунту Amazon зрителя.

Amazon утверждает, что новая платформа поможет владельцам малого бизнеса получить дополнительный доход. Цены на услуги различаются, их устанавливают сами эксперты. Например, виртуальный сеанс со стилистом стоит $10, а экскурсия по Центральному парку Нью-Йорка обойдется в $150. В компании не ответили, получает ли Amazon комиссию.

Сейчас доступно 86 различных услуг от экспертов из 16 стран.

#новость #amazon

Лиана Липанова
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3 комментария
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Mike Raitsyn

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Привет IPO Airbnb

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Vladimir Chyorniy

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Комиссия наверное будет 30%? Поэтому они пока решили не сообщать))

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Василий Степанов

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виртуальную дегустацию вин

Жду виртуальное посещение квартала Де Валлен

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