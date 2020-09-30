Google продлила до апреля бесплатный доступ к сервису видеоконференций Meet для всех пользователей Материал редакции
Раньше подключиться к сервису можно было только с бизнес- или образовательным аккаунтом, а в бесплатном тарифе были доступно звонки продолжительностью до часа.
Google продлила бесплатный доступ к неограниченным звонкам в сервисе видеоконференций Google Meet для всех пользователей до 31 марта 2021 года, сообщила компания в своём блоге.
Всем пользователям доступно «неограниченное» количество количество звонков — на самом деле лимит составляет 24 часа, объясняют в компании.
Кроме того, компания представила несколько новых функций для сервиса. В частности, Google Meet теперь доступен на больших экранах телевизоров и на «умном» дисплее Nest Hub Max от Google.
Во время разговора можно включить размытие заднего фона или увидеть до 49 своих собеседников на экране одновременно, включая себя. Также в Google Meet появилась «цифровая доска» — на ней можно «вести счёт», объясняет компания.
Google открыла бесплатный доступ к Meet в мае 2020 года на фоне пандемии до 30 сентября 2020 года. Раньше подключиться к сервису можно было только с бизнес- или образовательным аккаунтом, а в бесплатном тарифе были доступно звонки продолжительностью до часа.
Цифровая доска - круто! Думаю, будут двигаться в сторону копирования функционала как в MIRO.
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