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Лера Михайлова
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Сервис для заказа грузоперевозок Uber Freight привлечёт $500 млн при оценке в $3,3 млрд Материал редакции

Проект от Uber растёт, но пока так и не стал прибыльным.

3 комментария
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Инвестиционная компания Greenbriar Equity Group вложит $500 млн в логистическое подразделение Uber. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет CNBC.

После завершения раунда Uber Freight будет оцениваться в $3,3 млрд. Бизнес проекта растёт, но остаётся убыточным, отмечает TechCrunch.

Uber сохранит контрольный пакет акций, а средства пойдут на развитие платформы для водителей грузовиков и транспортных компаниий.

Uber запустила Uber Freight в 2017 году, а в 2018 году выделила его в отдельный бизнес. В 2019 году компания вложила в развитие проекта $200 млн. Изначально Uber Freight работала только в США, позже вышла на рынки Канады и Европы, а затем продала свой европейский бизнес.

#новости #uber #грузоперевозки

Лера Михайлова
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3 комментария
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Вася Пражкин

1

 Бизнес проекта растёт, но остаётся убыточным

Хороший бизнес, можно брать

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Mikhail Dragunov

1

Интересно, когда это кончится? Они же генерят миллиарды долларов минуса, уже сейчас он таков, что его за 10 лет работы в плюс не вернуть...

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Сергей Комиссаров

0

Как писал Тиль, все кто вкладывается верят что это вложение перекроет в будущем все уже имеющиеся вместе взятые

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