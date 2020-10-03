Сервис для заказа грузоперевозок Uber Freight привлечёт $500 млн при оценке в $3,3 млрд Материал редакции
Проект от Uber растёт, но пока так и не стал прибыльным.
Инвестиционная компания Greenbriar Equity Group вложит $500 млн в логистическое подразделение Uber. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет CNBC.
После завершения раунда Uber Freight будет оцениваться в $3,3 млрд. Бизнес проекта растёт, но остаётся убыточным, отмечает TechCrunch.
Uber сохранит контрольный пакет акций, а средства пойдут на развитие платформы для водителей грузовиков и транспортных компаниий.
Uber запустила Uber Freight в 2017 году, а в 2018 году выделила его в отдельный бизнес. В 2019 году компания вложила в развитие проекта $200 млн. Изначально Uber Freight работала только в США, позже вышла на рынки Канады и Европы, а затем продала свой европейский бизнес.
Интересно, когда это кончится? Они же генерят миллиарды долларов минуса, уже сейчас он таков, что его за 10 лет работы в плюс не вернуть...
Как писал Тиль, все кто вкладывается верят что это вложение перекроет в будущем все уже имеющиеся вместе взятые
Блоги компаний
Показать еще