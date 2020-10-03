Проект от Uber растёт, но пока так и не стал прибыльным.

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Инвестиционная компания Greenbriar Equity Group вложит $500 млн в логистическое подразделение Uber. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет CNBC.

После завершения раунда Uber Freight будет оцениваться в $3,3 млрд. Бизнес проекта растёт, но остаётся убыточным, отмечает TechCrunch.

Uber сохранит контрольный пакет акций, а средства пойдут на развитие платформы для водителей грузовиков и транспортных компаниий.