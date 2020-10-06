Сервисы
Лиана Липанова
5002

«Студия Артемия Лебедева» представила корпоративный мессенджер «Интранетус» с возможностью постановки задач Материал редакции

Доступ к сервису бесплатный для личного пользования, подписка для команд стоит 99 рублей за каждого пользователя.

70 комментариев
В закладки

«Студия Артемия Лебедева» запустила сервис «Интранетус» для коммуникации внутри команд, пока только в веб-версии.

Корпоративный мессенджер позволяет ставить задачи и назначать ответственных исполнителей прямо в окне чата, рассказали в компании.

В левой части интерфейса список проектов-чатов. Добавлять других участников можно с помощью электронной почты, использованной при регистрации. При открытии одного из них в правой части экрана появляется возможность выбрать вкладку: «Чат», «Задачи» или «Мозг».

К задаче можно прикрепить любые файлы, объясняют в студии. Сами задачи можно упорядочить по определённому критерию, например по приоритету.

В чате есть голосовая и видеосвязь с неограниченным количеством участников беседы, а также возможность демонстрации экрана.

В разделе «Мозг» можно публиковать посты с идеями.

«Процесс реализации проектов сопровождается объемными заставками, в которых каждая команда без труда узнает себя», — добавили в компании.

В будущем студия пообещала запустить мобильные версии для iOS и Android.

Доступ к сервису бесплатный для личного пользования, подписка для команд стоит 99 рублей за каждого пользователя.

#новость #студиялебедева

Лиана Липанова
+29 065
26
1
15
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u044f\u043b\u0435\u0431\u0435\u0434\u0435\u0432\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 70, "likes": 15, "favorites": 26, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 164470, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 06 Oct 2020 12:36:53 +0300", "is_special": false }
SEO
Контент — король: как мы с помощью SEO привели 400 тысяч англоязычных геймеров в блог, играя в PUBG
Подготовили кейс по работе с изначально незнакомой нам нишей, да еще и на англоязычную аудиторию. Вот некоторые…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
70 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexander Mitryashkin

26

А слить инфу товарищу майору тоже можно прямо из чата?

Ответить

Alex Marvell

Alexander
22

Да, сразу после включения функции дополнительного шифрования.

Ответить

Карл

Alexander
5

товарищу майору ваши мемасики очень интересны конечно

Ответить

Alex Marvell

Карл
33

Вообще-то как раз за них сейчас "пожизненное" и дают...

Ответить

Карл

Alex
–19

когда последний такой случай был, напомните?

Ответить

Alexander Veber

Карл
6

Он потому и злой, этот товарищ майор, что ему мемасики никто не шлёт. 

Ответить

Карл

Alexander
1

да, приходится самому искать
а что делать?
Жесткие времена требуют решительных действий.

Ответить

Alexander Veber

Карл
8

Ему ещё повезло, полковнику вообще никто не пишет

Ответить

Nikolay Werner

Alexander
6

Надоели с шутками про товарища майора. Все всё сливают. И даже VC, в котором вы ща пишете, сольёт про вас всё если получит оф. запрос от компетентных органов. Это херово, но вот так оно. Если хотите чтобы вашу инфу не слили, пишите в блокнотике и выкиньте все электронные устройства.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Nikolay
0

Да мне как-то поровну. Я не живу в России

Ответить

Nikolay Werner

Alexander
2

Я вас разочарую. Неважно где вы живёте, по запросу местных компетентных органов о вас всё сольют.

Ответить

Alex Marvell

Nikolay
0

А также по запросу у меня будет независимый суд, и безпристрастное расследование, чувак.
Обещаешь у нас такое же, а?

Ответить

Карл

Alex
0

лол

Ответить

Sergey Vasiliev

Alexander
0

Духи главное не заказывай по почте

Ответить

Юлия Мочалова

Nikolay
0

не-а, это как писать "все воруют" оправдывая то, что твориться в рф. То, как сливает ВК алишера усманова и как это делает любая компания с самоуважением - две большие разницы. Кто такой лебедев и как он отноистся к пользователям вполне ясно и никаких сомнений не должно вызывать

Ответить

Nikolay Werner

Юлия
0

Давайте логично рассудим. Лебедевская студия пытается всячески минимизировать затраты и наладить доп. каналы для получения прибыли в условиях когда на дорогостоящий дизайн клиентов становится всё меньше, и меньше. «Интранетус» — нишевый продукт с огромным количеством сильных конкурентов. Начать вести себя как ВК = просто выстрелить себе в ногу. Независимо от взглядов Лебедева бизнесмен он очень умелый и такой херней точно страдать не будет.

Ответить

Gabby BenDer

Alexander
2

Та он сам спокойно подрубится, можно не волноваться на сей счет :)

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Alexander
1

Ну ты же сливаешь каждый день её спецагенту ЦРУ, почему бы товарищу майору не слить?

Ответить

Михаил Иванович

Дмитрий
1

Потому что для ЦРУ я Неуловимый Джо, а нашим мусорам - лишний повод получить премию, посадив человека за твит или мем

Ответить

Николай Гончаров

Alexander
0

А почему бы и нет? 

Ответить

Michael Tretyak

Alexander
0

опередили ахахаха

Ответить

Bender Rodriguez

17

ну представила и представила

развелось месседжеров, все равно у кого есть бюджет используют слак, а у кого нет - телегу или собственноручно поднятый опенсоурс

Ответить

widgets4site

Bender
0

это другое! тут слак со встроенной жирой и конфлюенсом

Ответить

Sergei Timofeyev

widgets4site
1

Они так дойдут, что боты с ИИ будут ставить задачи, а другие, которые без, выполнять их. ))

Ответить

alex twit

16

Студиус Артемиус Лебедеус

Ответить

Алексей Кравцов

11

Ну представила и представила

Ответить

Ilya Shubenok

10

Не мессенджер, а говно на палке. 

Ответить

Eugene Boychenko

7

Делали такой проект в мобайле несколько лет назад – не полетел. Хотя идея объединить задачи и чаты в одну сущность до сих пор кажется классной.

Разработка приложения для повышения личной…
Мобильное приложение, совмещающее в себе календарь, ежедневник, чаты и планировщик
livetyping.com
Ответить

Sam Beckett

Eugene
1

Это потому что ты не Лебедев

Ответить

Alex Marvell

Sam
1

...и не на гос.контрактах сидишь.

Ответить

Fedor Bromen

Eugene
0

не работает регистрация)

Ответить

Saucedo Puetz

6

Ну прямо мечта рабовладельца

Ответить

Виталий Черемухи

3

Очередной проект просто для хайпа? Чтобы все сказали: "Да кому оно вообще надо", "Тема дурачок мессенджер сделал в 2020" и тд. А по факту все побуждают Тему и сделают бесплатную рекламу студии

Ответить

Артем Павлючук

Виталий
3

Ого. Виталий, да у вас 3-й глаз открылся. 

Ответить

alex twit

Артем
0

Время покакать!

Ответить

Gabby BenDer

2

Очередное гавеное детище бездаря и сочувствующих.
Нет, спасибо, ешьте сами )

Ответить

Ilya Shubenok

1

Если объективно: в целом норм. Для быстрого старта небольшой команды, которой не нужен сложный, огромный функционал. Если требуется просто вести туду-лист для нескольких людей, самое то. Быстрый старт работы с простой регой, бесплатно (пока). Но лично мне многого не хватает. 

Ответить

Konstantin

2

Новый. Мессенджер. В 2020 году. Почему-то не звучат слова "с геолокацией" и "с каналами".

Ответить

Dmitriy Sedov

Konstantin
2

А меня до глубины души расстроило отсутствие стикеров

Ответить

Nikolay Werner

1

Поюзал, бомба! Есть детские болезни, но там не скрывают что это бета. А бомба, потому что там нет ни хера кроме необходимого. Меня лично бесят все эти сервисы с тысячами настроек, которые в 99% случаев лишь загромождают интерфейс. Я пробовал Битрикс, Трелло, Слак. Для простейших проектов на 2-4 лица они все избыточны.

Ответить

Andrey Smolnikov

Nikolay
2

Что может быть проще треллло?

Хотя вот если вспомнить его 10 лет назад и сейчас, то разных кнопочек добавилось, но вроде всё равно простой как молоток он.

Тогда уж гугл докс с общим редактированием надо, если треллло слишком перегружен.

Ответить

Nikolay Werner

Andrey
1

Простой, но недостаточно (сугубо имхо, конечно). Я не помню его 10 лет назад, но сейчас там уже столько кнопочек и галочек и всех их я не использую в работе.
У меня есть возможность наблюдать за процессами в одной небольшой компании (ок. 10 сотрудников) и там ведут дела в Битриксе. Так вот 99% задач ставятся просто заголовком и этого хватает когда нет сложных многоуровневых процессов. Все остальные кнопочки и галочки только отвлекают. Вот именно поэтому мне Интранетус по первому впечатлению зашёл. Дальше буду юзать, посмотрю как это всё на практике будет выглядеть.

Ответить

Andrey Smolnikov

Nikolay
0

Спасибо. Про таск трекеры - это по ходу как выбор одежды, кому джинсы, штаны или комбинезон с подворотами, а кому и шортов много.

Для себя лично купил leadertask. А так для взаимодействия с внешними клиентами очень удобен трелло своей наглядность.

Компании от 30 человек что-то типо мегаплана начинают использовать, или битрикс.

Ответить

CRMПачка

Nikolay
1

Там действительно бесплатно можно только с самим собой пообщаться?

Ответить

Сергей Подливчук

2
Ответить

CRMПачка

2

А почему нельзя поиграть со шрифтами?( 

Ответить

Yuri

0

На чём основна работа этого сервиса? Неужели его восемь человек с нуля спроектировали и разработали.

Ответить

Arthur Niazyan

Yuri
4

Его один Иронов делал.

Ответить

Вячеслав Григорьев

Arthur
3

Лебедева тоже Иронов зачал?

Ответить

Arthur Niazyan

Вячеслав
3

Я не знаю. Может просто свечку держал.

Ответить

Dmitriy

1

Ваш мессенджер — говно

Ответить

Александр Шешотов

1

шо то часто студия стала мелькать со своими автоматизациями. Уж не цену ли себе набивают?  Хотя куда уж больше то. 

Ответить

Levan Gongadze

1

Хуйня какая-то. Зарегился, посмотрел психоделический интерфейс и закрыл. Пусть там Николай Иронов работает. Он его и создал небось.

Ответить

Альфа Одесса Недвижимость

0

КАК всегда ярко🔥

Ответить

Андрей Задоркин

0

Чем он будет лучше 
https://pyrus.com/
 ?

Ответить

Andy Ch

0

ЗАЧЕМ они это сделали?! Эта штука окажется в ведре даже не взлетев. Если скрины верно передают суть - задачи привязаны к чатам, а это значит, что при более-менее активной переписке ты уже хрен найдешь свою задачу в этой горе хлама буквально через день. Юзабилити, епт...

Ответить

Семен Смирнов

Andy
0

Все задачи висят в одном списке входящих задач

Ответить

Anton Smets

0

Судя по скриншотам, это один из немногих понятных менеджеров проектов без всякого барахла, которое есть в слаке например.

Ответить

Sixty Six

0

Trello+What's up?

Ответить

Б_ О_

0

ИН ТРА Нет УС- слишком длинное название.

Ответить

Николай Гончаров

0

А чем это, принципиально, от той же телеги отличается? 

Ответить

Семен Смирнов

Николай
0

Здесь даже в бете удобнее работать над задачами, чем в телеге

Ответить

Николай Гончаров

Семен
0

Хммммм, ну, возможно. 

Ответить

Шизоидная обезьяна

Николай
0

Для маленьких команд корпоративный чат может и избыточен. А если 20-30 сотрудников? Если внутри команды обмениваются "чувствительной" информацией, утечка которой может навредить, такой (не конкретно студии) инструмент обязателен.

Ответить

Artem Nedorezov

0

Что дальше? сервис доставки "дизайнерской" еды?)

Ответить

Мамкин советчик

0

Нужно больше корпоративных мессенджеров. Лебедев, как слоупок. 

Ответить

Shining Metal Ass

0

Интранетус Мессенджерус Говнетус

Ответить

alex twit

Shining
0

Аналоговнетус

Ответить

Levon Gekchyan

0

Постановка задач из чата вот давно не киллер фича. Мы в tada.team уже второй год с ней живем, да и сами задачи в разы функциональней. Как показала практика простых чек-листов всегда не достаточно, поэтому удачи коллегам, а если кому-то нужно больше, будем рады видеть у нас !

Мессенджер для бизнеса
Ставьте задачи прямо из сообщения
tada.team
Ответить

Shining Metal Ass

0

Это что-то на уровне логотипа для Хованского и даже может быть и выше

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Работа.ру
Подписан
Отписаться
Работа.ру и портал «Рамблер» расширяют возможности для поиска работы
Работа.ру вместе с порталом «Рамблер» запустили отдельную поисковую вертикаль на «Рамблере» для быстрого поиска актуаль…
0
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Финансовый эксперт. Консультант. Психолог
Почему инвесторы все чаще обращаются к инвестиционным советникам?
0
CoMagic
Подписан
Отписаться
Кейс CoMagic: инсайты сквозной аналитики, которые увеличат ваши продажи
Ранее мы писали о том, как и почему пересобрали свой продукт. В этой статье разберем, как скорректировать рекламные кам…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Николай
за день
- Алло! - Не могу говорить, зарабатываю чистоганом 500к в месяц. - Ты же сам мне позвонил.
Частные инвесторы открыли на Мосбирже 610 тысяч брокерских счетов за сентябрь — это рекорд за все время
Лаванда
за неделю
Ну хоть не топором зарубили
Петербуржец рассказал, что его избили в офисе доставки еды «Достаевский» из-за твитов о работе в компании

Комментарии

alex twit

«Студия Артемия Лебедева…

Светлана Завацкая

Союз правообладателей…

Алексей Медведев

О наболевшем: ускорение и…

Serge Kharkov

«Авито» копирует себе…

Andy Maximov

Создал бренд электроники за…

alex twit

«Студия Артемия Лебедева…

Инспектор

SpaceX предоставила пожарным в…

Маргарита Распопова

«Революционные» стартапы стали…

Карл

«Студия Артемия Лебедева…

Sergey Vasiliev

«Студия Артемия Лебедева…

Michael Smith

Власти США арестовали создателя…

Shining Metal Ass

«Студия Артемия Лебедева…

Валерия Ячменева

Etiona — сервис поиска…

Kelerius

Распределенная команда…

Shining Metal Ass

«Студия Артемия Лебедева…

Светлана Завацкая

Роскосмос и частная компания…

Шамиль Джанболатов

Небоскребы: готовы ли вы жить…

CRMПачка

«Студия Артемия Лебедева…

Мамкин советчик

«Студия Артемия Лебедева…

Станислав…

Сколько нужно зарабатывать…
null