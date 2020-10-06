«Студия Артемия Лебедева» представила корпоративный мессенджер «Интранетус» с возможностью постановки задач Материал редакции
Доступ к сервису бесплатный для личного пользования, подписка для команд стоит 99 рублей за каждого пользователя.
«Студия Артемия Лебедева» запустила сервис «Интранетус» для коммуникации внутри команд, пока только в веб-версии.
Корпоративный мессенджер позволяет ставить задачи и назначать ответственных исполнителей прямо в окне чата, рассказали в компании.
В левой части интерфейса список проектов-чатов. Добавлять других участников можно с помощью электронной почты, использованной при регистрации. При открытии одного из них в правой части экрана появляется возможность выбрать вкладку: «Чат», «Задачи» или «Мозг».
К задаче можно прикрепить любые файлы, объясняют в студии. Сами задачи можно упорядочить по определённому критерию, например по приоритету.
В чате есть голосовая и видеосвязь с неограниченным количеством участников беседы, а также возможность демонстрации экрана.
В разделе «Мозг» можно публиковать посты с идеями.
«Процесс реализации проектов сопровождается объемными заставками, в которых каждая команда без труда узнает себя», — добавили в компании.
В будущем студия пообещала запустить мобильные версии для iOS и Android.
Доступ к сервису бесплатный для личного пользования, подписка для команд стоит 99 рублей за каждого пользователя.
А слить инфу товарищу майору тоже можно прямо из чата?
Вообще-то как раз за них сейчас "пожизненное" и дают...
Он потому и злой, этот товарищ майор, что ему мемасики никто не шлёт.
Надоели с шутками про товарища майора. Все всё сливают. И даже VC, в котором вы ща пишете, сольёт про вас всё если получит оф. запрос от компетентных органов. Это херово, но вот так оно. Если хотите чтобы вашу инфу не слили, пишите в блокнотике и выкиньте все электронные устройства.
Да мне как-то поровну. Я не живу в России
Я вас разочарую. Неважно где вы живёте, по запросу местных компетентных органов о вас всё сольют.
А также по запросу у меня будет независимый суд, и безпристрастное расследование, чувак.
Обещаешь у нас такое же, а?
не-а, это как писать "все воруют" оправдывая то, что твориться в рф. То, как сливает ВК алишера усманова и как это делает любая компания с самоуважением - две большие разницы. Кто такой лебедев и как он отноистся к пользователям вполне ясно и никаких сомнений не должно вызывать
Давайте логично рассудим. Лебедевская студия пытается всячески минимизировать затраты и наладить доп. каналы для получения прибыли в условиях когда на дорогостоящий дизайн клиентов становится всё меньше, и меньше. «Интранетус» — нишевый продукт с огромным количеством сильных конкурентов. Начать вести себя как ВК = просто выстрелить себе в ногу. Независимо от взглядов Лебедева бизнесмен он очень умелый и такой херней точно страдать не будет.
Та он сам спокойно подрубится, можно не волноваться на сей счет :)
Ну ты же сливаешь каждый день её спецагенту ЦРУ, почему бы товарищу майору не слить?
Потому что для ЦРУ я Неуловимый Джо, а нашим мусорам - лишний повод получить премию, посадив человека за твит или мем
ну представила и представила
развелось месседжеров, все равно у кого есть бюджет используют слак, а у кого нет - телегу или собственноручно поднятый опенсоурс
это другое! тут слак со встроенной жирой и конфлюенсом
Они так дойдут, что боты с ИИ будут ставить задачи, а другие, которые без, выполнять их. ))
Делали такой проект в мобайле несколько лет назад – не полетел. Хотя идея объединить задачи и чаты в одну сущность до сих пор кажется классной.
Это потому что ты не Лебедев
Очередной проект просто для хайпа? Чтобы все сказали: "Да кому оно вообще надо", "Тема дурачок мессенджер сделал в 2020" и тд. А по факту все побуждают Тему и сделают бесплатную рекламу студии
Ого. Виталий, да у вас 3-й глаз открылся.
Очередное гавеное детище бездаря и сочувствующих.
Нет, спасибо, ешьте сами )
Если объективно: в целом норм. Для быстрого старта небольшой команды, которой не нужен сложный, огромный функционал. Если требуется просто вести туду-лист для нескольких людей, самое то. Быстрый старт работы с простой регой, бесплатно (пока). Но лично мне многого не хватает.
Новый. Мессенджер. В 2020 году. Почему-то не звучат слова "с геолокацией" и "с каналами".
Поюзал, бомба! Есть детские болезни, но там не скрывают что это бета. А бомба, потому что там нет ни хера кроме необходимого. Меня лично бесят все эти сервисы с тысячами настроек, которые в 99% случаев лишь загромождают интерфейс. Я пробовал Битрикс, Трелло, Слак. Для простейших проектов на 2-4 лица они все избыточны.
Что может быть проще треллло?
Хотя вот если вспомнить его 10 лет назад и сейчас, то разных кнопочек добавилось, но вроде всё равно простой как молоток он.
Тогда уж гугл докс с общим редактированием надо, если треллло слишком перегружен.
Простой, но недостаточно (сугубо имхо, конечно). Я не помню его 10 лет назад, но сейчас там уже столько кнопочек и галочек и всех их я не использую в работе.
У меня есть возможность наблюдать за процессами в одной небольшой компании (ок. 10 сотрудников) и там ведут дела в Битриксе. Так вот 99% задач ставятся просто заголовком и этого хватает когда нет сложных многоуровневых процессов. Все остальные кнопочки и галочки только отвлекают. Вот именно поэтому мне Интранетус по первому впечатлению зашёл. Дальше буду юзать, посмотрю как это всё на практике будет выглядеть.
Спасибо. Про таск трекеры - это по ходу как выбор одежды, кому джинсы, штаны или комбинезон с подворотами, а кому и шортов много.
Для себя лично купил leadertask. А так для взаимодействия с внешними клиентами очень удобен трелло своей наглядность.
Компании от 30 человек что-то типо мегаплана начинают использовать, или битрикс.
На чём основна работа этого сервиса? Неужели его восемь человек с нуля спроектировали и разработали.
Его один Иронов делал.
Лебедева тоже Иронов зачал?
шо то часто студия стала мелькать со своими автоматизациями. Уж не цену ли себе набивают? Хотя куда уж больше то.
Хуйня какая-то. Зарегился, посмотрел психоделический интерфейс и закрыл. Пусть там Николай Иронов работает. Он его и создал небось.
ЗАЧЕМ они это сделали?! Эта штука окажется в ведре даже не взлетев. Если скрины верно передают суть - задачи привязаны к чатам, а это значит, что при более-менее активной переписке ты уже хрен найдешь свою задачу в этой горе хлама буквально через день. Юзабилити, епт...
Судя по скриншотам, это один из немногих понятных менеджеров проектов без всякого барахла, которое есть в слаке например.
А чем это, принципиально, от той же телеги отличается?
Здесь даже в бете удобнее работать над задачами, чем в телеге
Для маленьких команд корпоративный чат может и избыточен. А если 20-30 сотрудников? Если внутри команды обмениваются "чувствительной" информацией, утечка которой может навредить, такой (не конкретно студии) инструмент обязателен.
Интранетус Мессенджерус Говнетус
Постановка задач из чата вот давно не киллер фича. Мы в tada.team уже второй год с ней живем, да и сами задачи в разы функциональней. Как показала практика простых чек-листов всегда не достаточно, поэтому удачи коллегам, а если кому-то нужно больше, будем рады видеть у нас !
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