Maxine будет обрабатывать звонки в облаке с помощью графических процессоров Nvidia.

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Nvidia представила платформу Nvidia Maxine для разработки сервисов видеосвязи. Это не потребительская платформа, а набор инструментов для сторонних фирм по улучшению собственного программного обеспечения, отмечает The Verge.

Компания утверждает, что платформа поможет исправить некоторые из наиболее распространённых проблем при видеозвонках.

Maxine будет обрабатывать звонки в облаке с помощью графических процессоров Nvidia и повышать качество звонков несколькими способами с помощью искусственного интеллекта.

С помощью ИИ платформа может выравнивать лица и глаза звонящих так, чтобы они всегда смотрели прямо в камеру, снизить требования к пропускной способности «до одной десятой от требований стандарта сжатия потокового видео H.264», передавая только «ключевые точки лица», повысить разрешение видео и подавить фоновый шум. Кроме того, платформа может в реальном времени показывать субтитры и перевод речи.