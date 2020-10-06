Сервисы
Лиана Липанова
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Nvidia представила платформу для разработки сервисов видеосвязи с выравниванием взгляда и шумоподавлением на базе ИИ Материал редакции

Maxine будет обрабатывать звонки в облаке с помощью графических процессоров Nvidia.

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Nvidia представила платформу Nvidia Maxine для разработки сервисов видеосвязи. Это не потребительская платформа, а набор инструментов для сторонних фирм по улучшению собственного программного обеспечения, отмечает The Verge.

Компания утверждает, что платформа поможет исправить некоторые из наиболее распространённых проблем при видеозвонках.

Maxine будет обрабатывать звонки в облаке с помощью графических процессоров Nvidia и повышать качество звонков несколькими способами с помощью искусственного интеллекта.

С помощью ИИ платформа может выравнивать лица и глаза звонящих так, чтобы они всегда смотрели прямо в камеру, снизить требования к пропускной способности «до одной десятой от требований стандарта сжатия потокового видео H.264», передавая только «ключевые точки лица», повысить разрешение видео и подавить фоновый шум. Кроме того, платформа может в реальном времени показывать субтитры и перевод речи.

Как отмечает издание, некоторые из этих функций есть и у других компаний. Сжатие видео и субтитры в реальном времени достаточно распространены, а Microsoft и Apple добавили выравнивание взгляда в Surface Pro X и FaceTime, пишет The Verge. Nvidia уже объявила о партнёрстве с первым клиентом — коммуникационной компанией Avaya.

#новость #nvidia

Лиана Липанова
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Вася Пражкин

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 платформа может выравнивать лица и глаза звонящих так, чтобы они всегда смотрели прямо в камеру

Думаю, МИД "Глаза-то не отводи!" должен закупить такую систему.

https://www.youtube.com/watch?v=I-a3DcZHq8o

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