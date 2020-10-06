Nvidia представила платформу для разработки сервисов видеосвязи с выравниванием взгляда и шумоподавлением на базе ИИ Материал редакции
Maxine будет обрабатывать звонки в облаке с помощью графических процессоров Nvidia.
Nvidia представила платформу Nvidia Maxine для разработки сервисов видеосвязи. Это не потребительская платформа, а набор инструментов для сторонних фирм по улучшению собственного программного обеспечения, отмечает The Verge.
Компания утверждает, что платформа поможет исправить некоторые из наиболее распространённых проблем при видеозвонках.
Maxine будет обрабатывать звонки в облаке с помощью графических процессоров Nvidia и повышать качество звонков несколькими способами с помощью искусственного интеллекта.
С помощью ИИ платформа может выравнивать лица и глаза звонящих так, чтобы они всегда смотрели прямо в камеру, снизить требования к пропускной способности «до одной десятой от требований стандарта сжатия потокового видео H.264», передавая только «ключевые точки лица», повысить разрешение видео и подавить фоновый шум. Кроме того, платформа может в реальном времени показывать субтитры и перевод речи.
Как отмечает издание, некоторые из этих функций есть и у других компаний. Сжатие видео и субтитры в реальном времени достаточно распространены, а Microsoft и Apple добавили выравнивание взгляда в Surface Pro X и FaceTime, пишет The Verge. Nvidia уже объявила о партнёрстве с первым клиентом — коммуникационной компанией Avaya.
платформа может выравнивать лица и глаза звонящих так, чтобы они всегда смотрели прямо в камеру
Думаю, МИД "Глаза-то не отводи!" должен закупить такую систему.
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