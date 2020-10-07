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Андрей Фролов
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Slack анонсировал аналог «историй» для ежедневных отчётов и каналы для общения голосом Материал редакции

«Зачем нужны планёрки, если можно заранее записать видео о своих планах?»

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Корпоративный мессенджер Slack планирует запустить две новые функции: публичные видеосообщения, похожие на «истории» в Instagram, и каналы для голосового общения, привязанные к чатам. Оба сервиса появятся до конца 2020 года, рассказали The Verge в компании.

В Slack рассчитывают, что «истории» заменят ежедневные совещания, на которых люди рассказывают о своих планах, отчитываются о текущем статусе задач или дают указания.

Компания пока экспериментирует с внешним видом сервиса, но уже считает, что это будет более информативным и гибким способом для того, чтобы держать всех в курсе событий без отдельных совещаний.

Прототип «историй» в Slack

Это очень похоже на «истории» в Instagram, только в Slack. Есть расхожая шутка, что «истории» со временем появятся во всех приложениях, я тоже над ней смеялся. А теперь во времена пандемии нам приходится перепридумывать подходы к работе, и настало время для этой идеи.

Вместо того, чтобы проводить 15-минутное совещание-стендап, можем ли мы записать видео заранее и избавиться от встречи?

Стюарт Баттерфилд
глава Slack

Каналы для голосового общения похожи на звонки в Discord: пользователи смогут заходить в них и разговаривать друг с другом, не запуская отдельный звонок.

Баттерфилд сравнивает это с возможностью быстро подойти к кому-то в офисе или задать быстрый вопрос голосом — без необходимости назначать отдельное совещание.

Схематичное изображение, как могут работать голосовые каналы

Идея в том, что такой звонок не будет чем-то, что начинается и заканчивается — он всегда будет привязан к каналу, и в него можно будет заходить и выходить при необходимости.

Стюарт Баттерфилд
глава Slack

#новость #slack

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