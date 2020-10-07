Это очень похоже на «истории» в Instagram, только в Slack. Есть расхожая шутка, что «истории» со временем появятся во всех приложениях, я тоже над ней смеялся. А теперь во времена пандемии нам приходится перепридумывать подходы к работе, и настало время для этой идеи.

Вместо того, чтобы проводить 15-минутное совещание-стендап, можем ли мы записать видео заранее и избавиться от встречи?

