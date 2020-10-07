Slack анонсировал аналог «историй» для ежедневных отчётов и каналы для общения голосом Материал редакции
«Зачем нужны планёрки, если можно заранее записать видео о своих планах?»
Корпоративный мессенджер Slack планирует запустить две новые функции: публичные видеосообщения, похожие на «истории» в Instagram, и каналы для голосового общения, привязанные к чатам. Оба сервиса появятся до конца 2020 года, рассказали The Verge в компании.
В Slack рассчитывают, что «истории» заменят ежедневные совещания, на которых люди рассказывают о своих планах, отчитываются о текущем статусе задач или дают указания.
Компания пока экспериментирует с внешним видом сервиса, но уже считает, что это будет более информативным и гибким способом для того, чтобы держать всех в курсе событий без отдельных совещаний.
Каналы для голосового общения похожи на звонки в Discord: пользователи смогут заходить в них и разговаривать друг с другом, не запуская отдельный звонок.
Баттерфилд сравнивает это с возможностью быстро подойти к кому-то в офисе или задать быстрый вопрос голосом — без необходимости назначать отдельное совещание.
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