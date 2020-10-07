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Рая Хачатрян
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Twitch занял 91% рынка стриминга во всём мире по количеству просмотренных часов Материал редакции

Люди посмотрели 4,7 млрд часов видео на Twitch за третий квартал 2020 года.

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В третьем квартале 2020 года на долю Twitch приходилось 91% рынка потокового стриминга видео, говорится в отчете аналитических компаний Streamlabs и Stream Hatchet.

Всего люди посмотрели 4,7 млрд часов видео на Twitch в третьем квартале. Это на 8% меньше, чем во втором — тогда из-за самоизоляции на фоне коронавируса люди больше смотрели трансляции игр в интернете. Всего на видеоплатформу было выгружено 206 млн часов контента — это новый рекорд и на 96% больше, чем в предыдущем квартале.

В третьем квартале на долю Facebook Gaming приходилось 3,4% часов трансляций, а на YouTube Gaming составила 5,5%.

У YouTube Gaming самая большая динамика роста по количеству просмотров: в третьем квартале люди посмотрели на 155 млн часов стриминга больше, чем в предыдущем. Просмотры на Facebook Gaming увеличились на 71 млн часов, а на Twitch — упали на 377 млн.

В июле 2020 года Microsoft закрыла стриминговый сервис Mixer — он не смог достичь необходимых масштабов для конкуренции с Twitch и другими сервисами.

До закрытия на долю Mixer приходилось 14% часов видеостриминга. Компания автоматически перенаправила всех пользователей на Facebook Gaming.

#новость #twitch

Рая Хачатрян
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