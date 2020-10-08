Microsoft не стала принуждать разработчиков к своей платёжной системе — и предложила Apple и Google сделать так же Материал редакции
Google и Apple разрешают использовать только собственные платежные системы при совершении покупок. Демократы из Конгресса США называют их монополистами и предлагают разделить.
Microsoft заявила, что не будет принуждать разработчиков использовать свою платежную систему, пишет Axios. Компания заявила, что так должны поступить и другие технические гиганты, например, Google и Apple.
Компания провозгласила свои принципы, которые разрешают пользоваться другими магазинами приложений, а разработчикам дают право самим решать, что и как продавать в приложении.
Согласно принципам Microsoft, любой разработчик может представить свой продукт в своем магазине при условии, что он «соответствует объективным стандартам по безопасности, конфиденциальности, качеству и содержанию».
Кроме магазина приложений Windows 10, Microsoft принадлежит магазин Xbox — это единственный способ загружать игры на консоль. Microsoft признает это, но заявляет, что консоли более узконаправлены, а их разработка требует дорогостоящего оборудования, деньги на которое компания получает за счет продажи игр в магазине.
В отличие от Microsoft, в магазинах приложений Apple и Google необходимо использовать платежную систему компаний, которые взымают 30%-ные комиссии при оплате. За альтернативные способы оплаты Apple и Google блокируют приложения, как это было в августе 2020 года с Fortnite.
Больше всего разработчики недовольны правилами Apple, так как Google разрешает им использовать другие магазины приложений в обход Google Play, а в Apple такой возможности нет.
В сентябре Epic Games, Spotify, Tinder и другие объединились против правил Apple в коалицию за «справедливость приложений». Она выступает против: 30%-х комиссий App Store, отсутствия возможности распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также антиконкурентных правил App Store.
Демократы из Конгресса США заявили, что Apple и Google — монополисты, злоупотребляющие властью. Apple использует власть над ОС и App Store для усложнения конкуренции и исключения из выдачи сервисов конкурентов, заявили демократы.
Надо ещё добавить, что «работники Microsoft удивились, что у них есть какая-то своя платежная система»
Xbox — это единственный способ загружать игры на консоль. Microsoft признает это, но заявляет, что консоли более узконаправлены, а их разработка требует дорогостоящего оборудования, деньги на которое компания получает за счет продажи игр в магазине.
Вы не понимаете, это другое.jpg
Лицемерные ублюдки ))))
Для Майкрософта в кой-то веке выпал шанс прорекламировать свои третьесортный магазин приложений?)
Я бы на месте эпплов ответил бы, что готовы рассмотреть этот вопрос сразу после того, как MS выровняет цену с эпплами в категории «операционные системы» и «офисный пакет».
iWork - Numbers, Pages, Keynote на MacOS и iOS, а также online на iCloud . Довольно шустрые и симпатичные, к слову, приложения.
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