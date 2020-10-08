Google и Apple разрешают использовать только собственные платежные системы при совершении покупок. Демократы из Конгресса США называют их монополистами и предлагают разделить.

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Microsoft заявила, что не будет принуждать разработчиков использовать свою платежную систему, пишет Axios. Компания заявила, что так должны поступить и другие технические гиганты, например, Google и Apple.

Компания провозгласила свои принципы, которые разрешают пользоваться другими магазинами приложений, а разработчикам дают право самим решать, что и как продавать в приложении.

Согласно принципам Microsoft, любой разработчик может представить свой продукт в своем магазине при условии, что он «соответствует объективным стандартам по безопасности, конфиденциальности, качеству и содержанию».

Кроме магазина приложений Windows 10, Microsoft принадлежит магазин Xbox — это единственный способ загружать игры на консоль. Microsoft признает это, но заявляет, что консоли более узконаправлены, а их разработка требует дорогостоящего оборудования, деньги на которое компания получает за счет продажи игр в магазине.

В отличие от Microsoft, в магазинах приложений Apple и Google необходимо использовать платежную систему компаний, которые взымают 30%-ные комиссии при оплате. За альтернативные способы оплаты Apple и Google блокируют приложения, как это было в августе 2020 года с Fortnite.

Больше всего разработчики недовольны правилами Apple, так как Google разрешает им использовать другие магазины приложений в обход Google Play, а в Apple такой возможности нет.

В сентябре Epic Games, Spotify, Tinder и другие объединились против правил Apple в коалицию за «справедливость приложений». Она выступает против: 30%-х комиссий App Store, отсутствия возможности распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также антиконкурентных правил App Store.