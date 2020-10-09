Bloomberg: Google планирует превратить YouTube в маркетплейс — видеосервис начал тестировать продажу товаров из видео Материал редакции
YouTube экспериментирует с продажами с конца 2019 года — сервис позволил некоторым авторам добавлять товары в карусели под видео, пишет Bloomberg.
YouTube просит авторов видео установить специальную программу для маркировки и отслеживания товаров из роликов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Компания также тестирует интеграцию с платформой электронной коммерции Shopify для продажи товаров через YouTube, пишет издание
Технология будет связана с инструментами аналитики и торговыми инструментами Google, материнской компании YouTube, пишет Bloomberg. По словам источников, так компания пытается превратить YouTube в обширный каталог товаров из видео — зрители смогут нажимать на товар во время просмотра ролика и покупать его напрямую.
Представитель YouTube подтвердил изданию, что компания тестирует эти функции на определенных каналах. При этом авторы роликов могут контролировать, какие товары отображаются в видео. Компания назвала это экспериментом и отказалась сообщить подробности.
Возможность совершать прямые покупки позволит YouTube конкурировать с Amazon и Alibaba, утверждает издание. Но пока неясно, как YouTube будет получать доход от этих продаж.
В феврале глава компании Сундар Пичаи заявлял, что на YouTube есть много видео в формате «распаковки», которые могут стать площадкой для продаж. Есть и другие категории блогеров, которые могут использовать функцию, например, бьюти-блогеры или кулинарные блогеры, добавляет издание.
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