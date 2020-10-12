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Рая Хачатрян
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Российские музыканты начали зарабатывать на TikTok — компания платит им за использование треков в видео пользователей Материал редакции

Музыканты могут заработать от 3 до 30 копеек за каждое видео, снятое другими пользователями.

5 комментариев
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TikTok начал платить музыкантам за использование их треков в видео других пользователей, пишет Forbes. Российский офис компании подтвердил это изданию.

Монетизация музыки в TikTok началась во втором квартале 2020 года. Информация о количестве артистов и суммы не раскрываются.

Согласно Forbes, размер выплаты за каждое видео, снятое другими пользователями при использовании песни, может составлять от 3 до 30 копеек. По данным издания, исполнитель песни Fendi Рахим Абрамов заработал 1 млн рублей. Его трек использовали в более 3 млн роликах. Даня Милохин за 1,3 млн видео под трек «Я дома» заработал 30 700 рублей.

Чтобы начать зарабатывать на музыке TikTok, артист или его представители должны сотрудничать с агрегаторами музыки, которые размещают треки на платформах, например, «Яндекс.Музыке» или Spotify, пишет издание. Агрегаторы получают деньги, перечисляют лейблу, а лейбл — артисту. Комиссия посредников может составлять до 30%, выяснила Forbes.

TikTok готовится стать стриминговой платформой, считает основатель продюсерского центра «ПЦ» Рустем Богданов. «Уже появилась вкладка с музыкальными релизами артистов, но пока нет полных треков», — считает он. Российский офис TikTok не подтвердил и не опроверг информацию.

Богданов также добавляет, что TikTok — это идеальная площадка для продвижения музыки для начинающих артистов, так как она не просто дает возможность прослушать песню, но и становится точкой для распространения контента. «Музыкант, выкладывая свою аудиодорожку, тут же получает доступ к огромному числу авторов, которые могут подхватить его контент и сделать артиста звездой в короткий срок – от трех до десяти дней», — считает Богданов.

#новость #tiktok

Рая Хачатрян
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5 комментариев
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Andrey Arsentyev

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Было бы справедливо если бы русские реперы сами платили TikTok

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Leo Rialto

Andrey
1

Ууу ууу ууу
Да, я богатый уе....
У меня денег так много, ах

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login

0

Собственно, вот и причина того, что теперь каждый уважающий себя блогер должен быть ещё и певцом 😅

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Кирилл Баскус

0

Тикток давно уже у дистрибьюторов

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Marat Nigametzianov

0

За видео платить будет? Или аудиовизуальное произведение состоит только из аудио?

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