Российские музыканты начали зарабатывать на TikTok — компания платит им за использование треков в видео пользователей Материал редакции
Музыканты могут заработать от 3 до 30 копеек за каждое видео, снятое другими пользователями.
TikTok начал платить музыкантам за использование их треков в видео других пользователей, пишет Forbes. Российский офис компании подтвердил это изданию.
Монетизация музыки в TikTok началась во втором квартале 2020 года. Информация о количестве артистов и суммы не раскрываются.
Согласно Forbes, размер выплаты за каждое видео, снятое другими пользователями при использовании песни, может составлять от 3 до 30 копеек. По данным издания, исполнитель песни Fendi Рахим Абрамов заработал 1 млн рублей. Его трек использовали в более 3 млн роликах. Даня Милохин за 1,3 млн видео под трек «Я дома» заработал 30 700 рублей.
Чтобы начать зарабатывать на музыке TikTok, артист или его представители должны сотрудничать с агрегаторами музыки, которые размещают треки на платформах, например, «Яндекс.Музыке» или Spotify, пишет издание. Агрегаторы получают деньги, перечисляют лейблу, а лейбл — артисту. Комиссия посредников может составлять до 30%, выяснила Forbes.
TikTok готовится стать стриминговой платформой, считает основатель продюсерского центра «ПЦ» Рустем Богданов. «Уже появилась вкладка с музыкальными релизами артистов, но пока нет полных треков», — считает он. Российский офис TikTok не подтвердил и не опроверг информацию.
Богданов также добавляет, что TikTok — это идеальная площадка для продвижения музыки для начинающих артистов, так как она не просто дает возможность прослушать песню, но и становится точкой для распространения контента. «Музыкант, выкладывая свою аудиодорожку, тут же получает доступ к огромному числу авторов, которые могут подхватить его контент и сделать артиста звездой в короткий срок – от трех до десяти дней», — считает Богданов.
Было бы справедливо если бы русские реперы сами платили TikTok
Собственно, вот и причина того, что теперь каждый уважающий себя блогер должен быть ещё и певцом 😅
За видео платить будет? Или аудиовизуальное произведение состоит только из аудио?
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