Сервисы
Евгений Делюкин
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CNBC: Microsoft отодвинула Skype на второй план и отдала приоритет Teams Материал редакции

Skype отстал от конкурентов даже в эпоху удалёнки и пандемии, замечает издание. Кроме того, Microsoft постепенно переводит пользователей и бизнес на Teams.

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В сентябре 2020 года принадлежащая Microsoft соцсеть LinkedIn объявила о запуске видеозвонков в сообщениях — через Microsoft Teams, Zoom и Blue Jeans от Verizon.

Функцию разработали инженеры LinkedIn во время хакатона, посвящённого Covid-19, — внутри компании используют Blue Jeans, но решили включить и другие популярные сервисы, отметил старший директор по продуктам Крис Зето. Интеграцией Teams занимались совместно с командой разработчиков мессенджера.

Skype, третья по величине покупка Microsoft после LinkedIn и Nokia, остался в стороне. Это показывает падение интереса к сервису даже в год пандемии, когда конкуренты быстро растут.

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Skype основан в 2003 году, раньше Facebook, и стал восприниматься в технологическом и культурном мире как инструмент, позволяющий дальним родственникам оставаться на связи.

К концу 2010 года ежемесячная аудитория сервиса составляла 145 млн пользователей. В 2011-м Microsoft купила Skype за $8,6 млрд — на тот момент приобретение было крупнейшим для компании.

Глава Microsoft Стив Балмер на пресс-конференции, посвященной покупке Skype в 2011 году CNBC

В 2014 году гендиректор Microsoft Сатья Наделла переименовал коммуникационный сервис Lync, входивший в Office, в Skype for Business. Таким образом он «открыл» Skype дорогу на корпоративный рынок.

  • Аудитория Skype достигла 4 млрд пользователей, 300 млн активных пользователей в месяц и более 40 млн пользователей одновременно к 2019 году.
  • Показатели во время пандемии, в марте 2020 года: Microsoft сообщила о 40 млн ежедневных активных пользователей, что на 70% больше, чем в феврале.

Но внутри Microsoft сервис не лидер — в апреле у Teams было 75 млн активных пользователей в день.

Skype отстаёт от конкурентов: по данным аналитической компании App Annie, приложение Skype для iPhone в августе и сентябре 2020 года не вошло в 200 самых популярных сервисов. В то время как Zoom не покидает двадцатку и Google Meet входит в сотню.

Microsoft интегрировала быстрые Skype-звонки с Windows 10, браузером Edge и веб-версией Outlook: пользователи могут создавать и подключаться к встречам без необходимости скачивать и устанавливать Skype.

Но эти обновления вряд ли помогут Skype расти, считает вице-президент по исследованиям Directions on Microsoft Джим Гейнор. Компания консультирует другие фирмы по работе с продуктами Microsoft.

Если Skype собирался расти, в этом году было самое подходящее время. Пандемия — это «идеальный шторм», идеальное стечение обстоятельств для любого продукта для онлайн-общения. Если вы не можете быстро вырасти и сделать ваш продукт процветающим сейчас — забудьте о нём, вы опоздали.

Джим Гейнор

Microsoft делает ставку на Teams

В 2016-м, через два года после появления Slack, Microsoft представила свой ответ — Teams, и с тех пор постепенно смещает акцент со Skype на новый сервис.

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла представляет Microsoft Teams Microsoft

В 2017 году корпорация объявила, что Teams, а не Skype for Business, станет основным сервисом для рабочих коммуникаций в пакете Office 365.

В конце концов Microsoft анонсировала закрытие Skype for Business 31 июля 2021 года и начала переводить новых пользователей Office 365 сразу на Teams. Компания позиционирует переход как «совершенно новый способ вести бизнес».

Предложение перейти со Skype for Business на Teams

Сейчас количество и качество обновлений Skype отстаёт от Teams, которому нужно конкурировать не только со Slack, но и с Zoom. В Skype появилась смена виртуального фона и определение поднятой руки, тогда как в Teams есть поддержка до 1000 участников и отдельные комнаты для разговоров.

Ещё один намек на постепенный отказ от Skype, размышлет CNBC, — Microsoft разрешила пользователям Skype звонить пользователям Teams, и наоборот. На конференции Ignite 2020 для ИТ-специалистов более 100 сессий были посвящены Teams и только одна — Skype. В ней речь шла о переходе на Teams.

Заметна и постепенная адаптация корпоративного Teams под потребительский рынок. Например, в сервисе появится функция «Список покупок» и возможность делиться своим местоположением с друзьями и членами семьи.

Несмотря на все поводы задуматься о судьбе Skype, Microsoft заявляет, что сервис по прежнему важен для неё. «Skype остается отличным вариантом для людей, которые любят его и хотят общаться в чате и по видеосвязи», — сообщил представитель корпорации в переписке с CNBC.

Но лучший показатель отставания Skype, говорит издание, — его упоминания в попкультуре. В сентябре 2020 года в вечернем шоу The Late Late Show with James Corden высмеяли Skype. Ведущий Джеймс Корден и другие актеры сыграли сотрудников сервиса, которые придумывали способы обогнать Zoom в Skype-конференции.

Скетч The Late Late Show with James Corden

В сценке «глава отдела маркетинга» опоздал, так как перепутал Zoom-конференцию; сотрудники придумали разыгрывать отпуск на круизном лайнере каждый раз, когда кто-то регистрируется в Skype.

«Сейчас миру определённо нужен юмор, и мы ценим этот комедийный жест», — отреагировал пресс-секретарь Skype.

#microsoft #skype #teams

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 Skype отстал от конкурентов

Сначала закапывают поглубже, а потом "он отстал".

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