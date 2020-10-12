«Почта России» планирует инвестировать в отслеживание заказов около 3 млрд рублей, а Cainiao — более 1 млрд рублей в развитие ИТ-платформ и локализацию бизнеса в 2020 году.

В закладки

Cainiao Network, логистический партнёр AliExpress, начала напрямую обмениваться данными с «Почтой России» — компания провела интеграцию с ИТ-платформой почты Data Cloud. Об этом vc.ru сообщил представитель Cainiao.

Интеграция позволила отслеживать заказы в реальном времени — это помогло снизить долю недоставленных товаров с 10% до 3-5%, а срок доставки в крупнейшие города снизился почти в полтора раза, говорят в компании.

«Почта России» планирует инвестировать в Data Cloud около 3 млрд рублей в течение нескольких лет, а Cainiao — более 1 млрд рублей в развитие ИТ-платформ и локализацию бизнеса в 2020 году.