«Почта России» подключила систему китайской Cainiao, чтобы отслеживать заказы и реже терять посылки с AliExpress Материал редакции
«Почта России» планирует инвестировать в отслеживание заказов около 3 млрд рублей, а Cainiao — более 1 млрд рублей в развитие ИТ-платформ и локализацию бизнеса в 2020 году.
Cainiao Network, логистический партнёр AliExpress, начала напрямую обмениваться данными с «Почтой России» — компания провела интеграцию с ИТ-платформой почты Data Cloud. Об этом vc.ru сообщил представитель Cainiao.
Интеграция позволила отслеживать заказы в реальном времени — это помогло снизить долю недоставленных товаров с 10% до 3-5%, а срок доставки в крупнейшие города снизился почти в полтора раза, говорят в компании.
«Почта России» планирует инвестировать в Data Cloud около 3 млрд рублей в течение нескольких лет, а Cainiao — более 1 млрд рублей в развитие ИТ-платформ и локализацию бизнеса в 2020 году.
Cainiao доставляет более 90% всех заказов AliExpress в мире — всего около 2 млн заказов в день, 25% из которых приходится на российских покупателей, уточнили в компании.
Самый большой Bottleneck у почты не движение товаров, а их нахождени и сортировка на складе или почтовом отделении. амазон в пример.
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