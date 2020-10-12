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Лиана Липанова
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«Почта России» подключила систему китайской Cainiao, чтобы отслеживать заказы и реже терять посылки с AliExpress Материал редакции

«Почта России» планирует инвестировать в отслеживание заказов около 3 млрд рублей, а Cainiao — более 1 млрд рублей в развитие ИТ-платформ и локализацию бизнеса в 2020 году.

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Cainiao Network, логистический партнёр AliExpress, начала напрямую обмениваться данными с «Почтой России» — компания провела интеграцию с ИТ-платформой почты Data Cloud. Об этом vc.ru сообщил представитель Cainiao.

Интеграция позволила отслеживать заказы в реальном времени — это помогло снизить долю недоставленных товаров с 10% до 3-5%, а срок доставки в крупнейшие города снизился почти в полтора раза, говорят в компании.

«Почта России» планирует инвестировать в Data Cloud около 3 млрд рублей в течение нескольких лет, а Cainiao — более 1 млрд рублей в развитие ИТ-платформ и локализацию бизнеса в 2020 году.

Cainiao доставляет более 90% всех заказов AliExpress в мире — всего около 2 млн заказов в день, 25% из которых приходится на российских покупателей, уточнили в компании.

#новость #aliexpress #cainiao #alibaba

Лиана Липанова
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Александр Кучеряев

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Самый большой Bottleneck у почты не движение товаров, а их нахождени и сортировка на складе или почтовом отделении. амазон в пример.

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