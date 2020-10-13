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Лиана Липанова
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Mail.ru Group увеличила долю в Skillbox до 70% и выкупила 45% в сервисе для подготовки к ЕГЭ «Тетрика» Материал редакции

Mail.ru Group также владеет долями в образовательных сервисах GeekBrains, «Алгоритмика» и SkillFactory.

  • Кипрская Lomigor Investments Ltd выкупила 10% в Skillbox у сооснователя Андрея Анищенко, рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя образовательного сервиса. Сумма сделки и детали не раскрываются.
  • Lomigor — «дочка» Mail.ru Group, отмечает газета. То есть доля группы в сервисе достигла 70%, остальные 30% — у трёх других сооснователей. Анищенко ушёл из проекта, чтобы развивать похожие в других странах с «высокой потребностью в образовательных проектах», рассказал он «Коммерсанту».
  • Кроме того, в сентябре 2020 года Lomigor стал владельцем 45% в ООО «Препреп.ру» — онлайн-платформе подготовке к ЕГЭ «Тетрика». Сервис для занятий с репетиторами основан выходцами из «Нетологии-Групп» и «Яндекса», напоминает газета. Основатели «Тетрики» сохранят 55% компании, подтвердил представитель Mail.ru Group.
  • Mail.ru Group также владеет контрольной долей в онлайн-университете GeekBrains, а также 11,7% в онлайн-школе программирования для детей «Алгоритмика». Лето 2020 года группа также договорилась о покупке 18,31% в SkillFactory с возможностью нарастить долю.
  • Пандемия повысила спрос на образовательные сервисы, но после снятия ограничений интерес к таким платформам вернулся к докарантинным значениям, утверждает «Коммерсантъ». В 2020 году объем b2c-рынка онлайн-образования превысит 40 млрд рублей, оценили TalentTech, «Нетология-Групп» и EdMarket.

#новость #mailrugroup

Лиана Липанова
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2 комментария
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Kuper Bad

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А вроде весной писали что до 80% долю увеличили .

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Я не скажу свое имя машине

Kuper
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Это отрицательный рост называется

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