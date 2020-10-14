Сервисы
Рая Хачатрян
607

Bloomberg: сервис для медитации Calm ищет инвестиции при оценке в $2,2 млрд — вдвое больше предыдущей Материал редакции

Всего Calm привлекла $143 млн, а последняя публичная оценка компании составляла $1 млрд.

5 комментариев
В закладки

Сервис для медитаций Calm планирует запустить новый раунд финансирования, который может удвоить оценку компании, и привлечь $150 млн при оценке в $2,2 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый со сделкой.

В рамках сделки ранние инвесторы могут продать часть своих акций, пишет издание. Решение пока не окончательное, а детали могут измениться.

За все время существования Calm привлекла около $143 млн, пишет издание. В последний раз стоимость компании оценили в феврале 2019 года — она составила $1 млрд.

Среди инвесторов сервиса — певец Гарри Стайлс, Monkfish Equity, Insight Partners, TPG, Lightspeed Venture Partners и Sound Ventures Эштона Катчера.

Во время пандемии сервисы для медитаций стали популярнее у пользователей. В апреле 2020 года Calm загрузили 3,9 млн раз. 3а ним следуют сервисы Headspace и Meditopia с 1,5 млн и 1,4 млн скачиваний.

Только спокойствие: краткая история сервиса для…
От сложностей с поиском инвесторов и формированием чёткой концепции приложения до записи…
vc.ru

#новость #calm #инвестиции

Рая Хачатрян
+2406
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","calm"], "comments": 5, "likes": 1, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 166802, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 14 Oct 2020 09:55:57 +0300", "is_special": false }
Начните поиск партнёра в ИТ-стартап
Платформа для поиска партнёров, экспертов по маркетингу, продажам и финансам
Начать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Arty Kotoff

2

Дичь какая

Ответить

Азиз Азизов

1

Кажется за этим сервисом стоит Alex Tew, создавший первый сайт где продал пикселей на миллион долларов)

Ответить

Yury Kotov

1
Ответить

Павел Бобровских

1

Нормально намидитировали!

Ответить

Андрей Макаров

0

Мрллл

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

GenerationS
Подписан
Отписаться
Руководство к действию: выстраиваем работу с инновациями step by step
Исходя из степени инновационности (новизны) внедряемых инноваций, выделяются:
0
eBay
Подписан
Отписаться
Как начать продавать за границу
Среди российских продавцов до сих пор сильны стереотипы о том, что отечественная продукция за рубежом никому не нужна,…
2
Red Collar
Подписан
Отписаться
Сайт для финтех-продукта Humans.uz. Часть 1: пройти пять тендеров на концепт и выиграть
Как Red Collar искали лучшую панк-концепцию для несуществующего продукта, сделали 12 прототипов, внедрили мобильный инт…
5

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Kuz
за день
 в директ написали
Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с плоскими краями и поддержкой 5G
sando
за неделю
так говорите, будто сложно иметь интерфейс лучше чем у фб 
«ВКонтакте» представила обновлённый логотип, собственный шрифт и редизайн десктопной версии

Комментарии

Vladislav Stan

РАЭК предложила распространить…

Sergei Timofeyev

РАЭК предложила распространить…

Василий Борисов

Wannadocs – сервис для создания…

Александр Св-Ко

РАЭК предложила распространить…

Aleksey Murashko

Apple представила iPhone 12 и…

Михаил Бобков

Apple представила iPhone 12 и…

Maxim Syabro

Из–за незнания английского…

Elijah Garrison

РАЭК предложила распространить…

Mike Glukhov

CNBC: финтех-сервис Revolut…

Василий Борисов

Wannadocs – сервис для создания…

Igor Gorbenko

Запись в подсайте Офтоп

Дмитрий Трещёв

Apple представила iPhone 12 и…

Aleksey Murashko

Николай Давыдов покинул фонд…

Александр Св-Ко

РАЭК предложила распространить…

Дима Венглинский

Axios: презентации Apple уже не…

Александр Св-Ко

РАЭК предложила распространить…

Murat Oshroev

Apple представила iPhone 12 и…

Кирилл Вечкасов

Apple представила iPhone 12 и…

Timofey Dyrin

Новый вид мошенничества…

Андрей Иванов

«Билайн» требует выкупить…
null