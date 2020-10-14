Bloomberg: сервис для медитации Calm ищет инвестиции при оценке в $2,2 млрд — вдвое больше предыдущей Материал редакции
Всего Calm привлекла $143 млн, а последняя публичная оценка компании составляла $1 млрд.
Сервис для медитаций Calm планирует запустить новый раунд финансирования, который может удвоить оценку компании, и привлечь $150 млн при оценке в $2,2 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый со сделкой.
В рамках сделки ранние инвесторы могут продать часть своих акций, пишет издание. Решение пока не окончательное, а детали могут измениться.
За все время существования Calm привлекла около $143 млн, пишет издание. В последний раз стоимость компании оценили в феврале 2019 года — она составила $1 млрд.
Среди инвесторов сервиса — певец Гарри Стайлс, Monkfish Equity, Insight Partners, TPG, Lightspeed Venture Partners и Sound Ventures Эштона Катчера.
Во время пандемии сервисы для медитаций стали популярнее у пользователей. В апреле 2020 года Calm загрузили 3,9 млн раз. 3а ним следуют сервисы Headspace и Meditopia с 1,5 млн и 1,4 млн скачиваний.
Кажется за этим сервисом стоит Alex Tew, создавший первый сайт где продал пикселей на миллион долларов)
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