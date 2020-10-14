Всего Calm привлекла $143 млн, а последняя публичная оценка компании составляла $1 млрд.

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Сервис для медитаций Calm планирует запустить новый раунд финансирования, который может удвоить оценку компании, и привлечь $150 млн при оценке в $2,2 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый со сделкой.

В рамках сделки ранние инвесторы могут продать часть своих акций, пишет издание. Решение пока не окончательное, а детали могут измениться.

За все время существования Calm привлекла около $143 млн, пишет издание. В последний раз стоимость компании оценили в феврале 2019 года — она составила $1 млрд.

Среди инвесторов сервиса — певец Гарри Стайлс, Monkfish Equity, Insight Partners, TPG, Lightspeed Venture Partners и Sound Ventures Эштона Катчера.