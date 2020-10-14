Zoom представила сервис для проведения платных онлайн-мероприятий OnZoom Материал редакции
Сейчас создавать мероприятия могут только платные подписчики Zoom в США, в остальных странах сервис заработает с 2021 года.
Zoom открыла публичный доступ к сервису для проведения платных онлайн-мероприятий OnZoom, передаёт TechCrunch. Ранее он был доступен только в бета-версии с ограниченным доступом.
OnZoom позволяет любым пользователям проводить мероприятия с количеством участников до 100 или 1000 человек в зависимости от лицензии и продавать билеты на них.
Оплачивать билеты можно через PayPal или картой. В будущем компания планирует добавить и другие варианты оплаты. Некоммерческие организации смогут принимать через сервис пожертвования — для этого OnZoom сотрудничает с Pledgeling.
На сайте сервиса появятся анонсы мероприятий, пишет CNBC. Сейчас создавать мероприятия могут только платные подписчики Zoom в США, а присоединяться к ним — любые пользователи из США. Компания планирует распространить сервис для остальных стран с 2021 года.
Кроме того, Zoom представила новую функцию — Zapps. Её суть в интеграции сторонние их приложений в Zoom. Компания уже и интегрирует в сервис Asana, Atlassian, Dropbox, Hubspot, Slack и другие инструменты — всего 35 сервисов.
Вижу, ребята приготовились ко второй волне к-вируса довольно основательно
Ну, они за весну-лето денежного жирка так неслабо поднабрали. Теперь спокойно могут выкатывать сервисы.
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