Сейчас создавать мероприятия могут только платные подписчики Zoom в США, в остальных странах сервис заработает с 2021 года.

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Zoom открыла публичный доступ к сервису для проведения платных онлайн-мероприятий OnZoom, передаёт TechCrunch. Ранее он был доступен только в бета-версии с ограниченным доступом.

OnZoom позволяет любым пользователям проводить мероприятия с количеством участников до 100 или 1000 человек в зависимости от лицензии и продавать билеты на них.

Оплачивать билеты можно через PayPal или картой. В будущем компания планирует добавить и другие варианты оплаты. Некоммерческие организации смогут принимать через сервис пожертвования — для этого OnZoom сотрудничает с Pledgeling.

На сайте сервиса появятся анонсы мероприятий, пишет CNBC. Сейчас создавать мероприятия могут только платные подписчики Zoom в США, а присоединяться к ним — любые пользователи из США. Компания планирует распространить сервис для остальных стран с 2021 года.