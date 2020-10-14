Сервисы
Лиана Липанова
1980

Zoom создала сервис для платных онлайн-мероприятий и продажи билетов на них Материал редакции

Сейчас создавать мероприятия могут только платные подписчики Zoom в США, в остальных странах сервис заработает с 2021 года.

8 комментариев
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Zoom открыла публичный доступ к сервису для проведения платных онлайн-мероприятий OnZoom, передаёт TechCrunch. Ранее он был доступен только в бета-версии с ограниченным доступом.

OnZoom позволяет любым пользователям проводить мероприятия с количеством участников до 100 или 1000 человек в зависимости от лицензии и продавать билеты на них.

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Оплачивать билеты можно через PayPal или картой. В будущем компания планирует добавить и другие варианты оплаты. Некоммерческие организации смогут принимать через сервис пожертвования — для этого OnZoom сотрудничает с Pledgeling.

На сайте сервиса появятся анонсы мероприятий, пишет CNBC. Сейчас создавать мероприятия могут только платные подписчики Zoom в США, а присоединяться к ним — любые пользователи из США. Компания планирует распространить сервис для остальных стран с 2021 года.

Кроме того, Zoom представила новую функцию — Zapps. Её суть в интеграции сторонние их приложений в Zoom. Компания уже и интегрирует в сервис Asana, Atlassian, Dropbox, Hubspot, Slack и другие инструменты — всего 35 сервисов.

#новость #zoom

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Alexey Bo

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Вижу, ребята приготовились ко второй волне к-вируса довольно основательно

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Алексей Патрин

Alexey
3

Ну, они за весну-лето денежного жирка так неслабо поднабрали. Теперь спокойно могут выкатывать сервисы.

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Bekzat Sadykov

2

Зум хочет загрести еще и рынок вебкамщиц? )

Ответить

Bekzat Sadykov

Bekzat
2

Хотя, удобно будет. В одном приложении все делаешь: и преподаешь, и танцуешь 

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Alex Marvell

Bekzat
0

А для нас то, для нас! И работаешь, и отдыхаешь. Главное во время "отдыха" камеру не включить, а то на совещании Геннадий Петрович будет шокирован!

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Игнат Зайончковский

1

Скоро будем следить за ежегодной презентацией Zoom, как за презентацией Apple

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Alex Barashkov

1

Не понимаю я этой дикой популярности зума, отвратительно работает же. Десктоп версия капец медленная. Ждать 30 секунд или минуту для подключения к митингу это же трындец. Тот же Google Meet существенно лучше работает и уже включён в пакет G Suite.

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Платон Щукин

0

Молодцы:)

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