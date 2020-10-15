Netflix запустил русскоязычную версию и перешёл на оплату в рублях — после этого часть контента оказалась недоступна Материал редакции
Минимальная цена за подписку составляет 599 рублей в месяц. Доступны тарифы за 799 и 999 рублей.
Американский стриминговый сервис Netflix запустил русскоязычную версию, сообщили vc.ru в компании. Теперь интерфейс сервиса будет на русском, а оплата за подписку будет в рублях, а не в евро.
При попытке зайти на Netflix через браузер под российским IP пользователь перенаправляется на netflix.com/ru/. Зарегистрированные пользователи смогут поменять язык вручную.
Минимальная цена за подписку составляет 599 рублей в месяц, пользователям доступен стандартный план за 799 рублей и премиальный — за 999 рублей. Чем дороже стоит тариф, тем лучше качество изображения, а также больше людей могут пользоваться сервисом в одно и то же время.
Новым пользователям будет доступен бесплатный пробный период — 30 дней. Для оплаты подписки можно использовать карты платёжных систем Visa, MasterCard и «Мир».
В социальных сетях уже появились верифицированные аккаунты русскоязычного Netflix, а также действует русскоязычная служба поддержки. В описании сервиса в Twitter написано «Я говорю по-русски».
«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру»,— сообщили в Netflix.
В онлайн-кинотеатре уже начали появились некоторые российские фильмы и сериалы. Например, «Легенда №17», «Мажор» и «Метод».
Партнером сервиса в России стала Национальная Медиа Группа. НМГ владеет 100% акций российского юрлица, которое стало оператором российского Netflix.
Netflix доступен в России с начала 2016 года, однако большая часть шоу и интерфейс сервиса были на английском языке, а оплата происходила в евро.
Обновлено в 18:30. После запуска русскоязычной версии часть фильмов и сериалов, у которых нет русской озвучки или субтитров, пропала из поисковой выдачи и из список «Мой список» и «Продолжить смотреть дальше», сообщает TJ.
В частности, в русскоязычной версии нет «Фарго», «Алиенист», «Во все тяжкие», «Тьма», «Бесстыжие» и «Пип-шоу». Если перейти на нелокализованный сериал по прямой ссылке, то появится уведомление о том, что видео недоступно.
Ксли перейти на англоязычную версию сайта, то пропавший контент снова появится. Но при выборе языков, на которых пользователь хочет смотреть фильмы и сериале, нелокализованные проекты не появятся.
Блять, да сделайте вы подписку рублей 200, больше же денег соберете. Я вот не шибко сторонник пиратства, но за штуку все же лучше на торрент схожу.
А за 1 рубль - еще больше соберут!
ТНТ премьер сделал ведь по 29р
Вроде как вернулись к АП за 129.
Всё так, 129, недавно захотелось "Открытый микрофон" в норм качестве и без ссаной рекламы посмотреть
Ну цены и правда сильно высокие по меркам местных онлайн-кинотеатров
Премиум подписку за 999р можно шерить на 4 человек, т.е. по 250р с человека в месяц. У всех отдельные пользователи внутри одного аккаунта.
Да, но нет :)
"4.2. Сервис Netflix и любой контент, просматриваемый посредством сервиса, предназначены только для личного и некоммерческого использования, и к ним нельзя предоставлять доступ пользователям за пределами вашей семьи (лиц, проживающих совместно с вами)."
https://help.netflix.com/legal/termsofuse
Если интересно подробнее, может погуглить netflix account sharing, они подобное поведение детектируют и банят
Так то оно так, но одно дело что прописано в правилах, а другое что по факту происходит. А по факту Нетфликсу пофиг шарите вы свой аккаунт с кем-то или нет. Добрая часть их клиентов пользуется их услугами только из-за возможности шарить акк и если начать их банить, то они просто уйдут.
В общем не нашёл я нигде массовых жалоб о блокировках за шаринг аккаунтов.
И знакомые шарят, и сам я когда-то этим пользовался и всё ок.
Ну и давайте посмотрим правде в глаза. Нормальное качество видео есть только в тарифном плане за 1к рублей. Ну не будут наши люди платить по 1к рублей в месяц за фильмы в интернете, а вот скидываясь рублей по 250 вполне.
Пираты таки берут не ценой, а объёмом. Им, скажем так, легче "договориться" с правообладателями для того чтобы выставить контент к себе.
Поэтому цена, впрочем и правда мб чуть ниже нужно, но всё же тут не главный фактор.
Причём ещё несколько лет назад большинство площадок проигрывало пиратам и по удобству. Это уже победили, легальные площадки проще и удобнее, но тут началась война контента... теперь у каждого свой сервис и свой контент, хех..
А это сразу бьёт и по удобству(один сериал/фильм я смотрю там, другой в другом приложении) и по цене (нужно платить за разные подписки), и видимо нужно ещё пережить нам всем войну эксклюзивов.
Забавно, что подобная штука была и есть на игровом рынке. Правда он таки несколько впереди. Сейчас даже эксклюзивы всё больше и больше становятся не исключительно эксклюзив условной PlayStation, а всё чаще это только консольный эксклюзив и игра выходит на PS + PC.
Да и сам рынок PC игр пережил множество трансформаций, забвение, перерождение, разделение на множество магазинчиков со своими эксклюзивчиками, но сейчас снова таки многие возвращаются в тот же Steam, хотя имеют и свои магазины. Разве что EpicGames Store немного портит картину, начинали они с наилучшими пожеланиями(чтобы была конкуренция и меньше комиссия держателя магащина, 12% у эпика против 30% у Steam), но вышло... они снова начали старую войну с эксклюзивным выкупом разных игр, да и множество двойных стандартов в и политике...короче вышло что с тчк зрения игрока видимо даже больше вреда, и всё больше и больше закрепления репутации магазинчика с бесплатными раздачами, посмотрим чем кончится.
В общих чертах прошлая история с продажей игр таки во многом напоминает текущее положение с подписочными сервисами (ксати идея подписок в играх усиленно развивает Microsoft, пока что идёт всё хорошо со всем, кроме прибыльностью этой модели, но видимо это вопрос времени)
Вообще, если сложить все подписки того, что в среднем смотрят - получается очень крупная сумма (Netflix + Okko Футбол + Amediateka HBO + Kinopoisk + Disney+ + Матч!)
В играх есть плюс от лицензии это возможность играть в сети, а у видео контента такого почти нет.
Само собой прямая аналогия будет натянутой, но в общих чертах проблемы примерно те же. Есть издатели, есть площадки для продаж, был хаос, потом появился +/- порядок, потом и сами издатели стали и делать игры, а не только издавать, потом сами издатели стали и продавать в своих уютных магазинчиках. Это буквально эпоха вчерашнего дня, когда крупные издатели уходили из Steam, а сегодня потихоньку возвращаются.
Вот я и привёл лёгкую аналогию. А особенности продукта это уже детали, безусловно важные. Особенно стало важно снова в последнее время, когда окончательно утвердилась тенденция на создание игр-сервисов, причём настолько утвердилось это убеждение, что например EA прям искренне удивилась успеху Fallen Order, которая создавалась как сюжетная сингловая игра, без запланированных мегатонн микротранзакционных штук.
Пусть лучше добавят нормальное количество контента, сейчас чтобы получить доступ к более менее нормальной библиотеки нужно оформить подписки вообще на все, и даже так это не даст доступ и к половине того что хочешь посмотреть. Мне ситуация на рынке легальных онлайн кинотеатров больше всего напоминает телевизионные каналы, смотришь не то что хочется, а то что сейчас конкретно есть, вообщем кабельное тв.
Ну по 200 это страшно мало. Хотя бы 400 или край 500 за все пряники)
Убедили, с вас в порядке исключения будут брать 2к, вместо одного, умеете уговораривать!
Туркам так и сделали почему-то
У турок и кофе в Старбакс по 200 рублей за большую чашку.
Есть интересный пиратский аналог под названием кино паб ,там большой выбор фильмов и сериалов ,и цена 150р
Как можно сравнивать пиратский сервис и нормальный, который вкладывает деньги в производство фильмов и сериалов?
В смысле как можно? Пиратский сервис может содержать в себе все сериалы разных платформ, в отличии от лицензионных. Тем и лучше. А то, что он ворует у официалов - ну так он на то и пиратский какб :)
Абсурдно, конечно, но можно. Пиратскими сервисами будут пользоваться до тех пор, пока это будет удобнее и дело даже не в цене (да, платные пиратские сервисы это тоже какая-то дичь). Как уже сказали, на пиратских сервисах все сериалы с разных платформ в одном месте, у относительно новых сериалов всегда есть русские и английские аудиодорожки и русские и английские субтитры, чего очень часто нет в легальных местах — всегда либо только дубляж, а если субтитры и есть, то только русские.
На нетфликсе, как правило, все есть
На отдельной лицензионной площадке всегда выбор в 100500 раз меньше. Хочу например посмотреть в оригинале Острые козырьки и после, условно Акиру на русском, или La grande vadrouille, а следом Наука сна с субтитрами. Фиг где все это найдешь в лицензии
Кстати да, ещё ведь часто бывает, что чего-то тупо нет легально или, самое обидное, что это вдруг недоступно для вашей страны. Тут начинаешь думать, что они сами себе могилу роют
Нетфликс в США и в других странах - очень большая разница. Бывает что есть сезоны 2-5 сериала, а первого сезона нет. Доходит до абсурда.
Не все. А еще - для Нетфликса нормально показывать что скачать оффлайн для просмотра в приложении можно ограниченное количество раз в пределах определенного времени (и при этом этот же контент давно лежит по всем торрентам).
Помню как на нетфликсе смотрел Наркос. Первый сезон был вроде на русском, второй на английском с русскими субтитрами, а третий на испанском с английскими субтитрами:)
И я об этом, а про то, что у некоторых из них ещё и куча CDN-ов по всему миру, так что всегда скорость ок я вообще молчу
Как можно собирать деньги с фильмов которые были сняты 50 лет назад или Ссср, когда это все было народное. А потом бандюки и воры все это НЕЗАКОННО приватизировали? (если вы не вкурсе, то законы бывают преступные).
Какая у вас каша в голове
Не, ну доля логики в этом есть - с какого перепугу я должен заплатить кому-то за сто первый просмотр условной бриллиантовой руки? Просто потому, что есть какой-то закон?
Уточните, вы манку или пшенку имеете ввиду?
А по сути он ведь прав.
Вы, скорее всего, просто не в курсе, как в СССР было устроено законодательство в части авторских прав (~никак).
интересно, почему этот народ сам себя не хотел выпускать заграницу?
На кинопабе вставляют рекламу в фильмы, доступные на торрентах без рекламы. Особенно забавно это выглядит, когда на сайте студии озвучки лежит вариант без рекламы. Невольно возникает вопрос кто его туда впилил и зачем. Там зачастую не найти перевода без матов и есть риск не досмотреть фильм до конца, если это не новинка - приходится писать в службу поддержки и ждать пару дней пока починят. В целом качества там ровно на 150р. И сравнивать с нетфликсом поэтому бессмысленно.
В последние несколько месяцев очень проблемно стало смотреть через Кинопаб, постоянная буферизация, особенно для высокого качества. Хотя у меня канал огромный... Прям очень бесит это.
за год только один раз напоролся на такую рекламу, а плюсов в десятки раз больше чем от лицензионных сервисов
Почему я не могу 100 минусов поставить таким комментариям...
ну если эти 100 минусов - суть ваше негодование по поводу того что в этом комменте типа "популяризируется" пиратство - то и отлично что нет возможности ставить сотню минусов - потому как в этой стране уже 10 лет как каждый покупая электробытовую и комптехнику платит так назывемый "налог на болванки" - таким образом фактически авансом оплачивая и моральное право и авторские отчисления за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях используя сервисы, подобные кинопабу, торренты и тд и тп
хотел было сказать "какие 10 лет-то", а потом погулглил и оказывается вчера ровно 10 лет исполнилось🙈🙈
Тоже им пользуюсь. Постоянные обновления и много чего в 4к. Рад, что знакомый его посоветовал в свое время
Пиратка? За 150 рублей?
Ты знаешь значение термина "пиратство"?
Кинопаб был отличной вещью до того как они не стали кидать людей... Не знаю как давно они реабилитировали свой сайт но прошлой зимой проект свернули ( сайт просто лежал месяцами ) в то время как у многих была активная подписка, саппорт аля 90ые сказал не очкуйте все вернем в итоге так ничего и не произошло. Поэтому я бы не стал доверять им.
Вы с онвиксом не перепутали?
Кинопаб жив-здоров до сих пор, а вот онвикс да, скопытился.
Меня одного бесит эти 99??
Держись, Бро, не дай им себя сломить
Ахх) топ!
Я что то не то написал?( почему дизят мой пост?
Наверное, выглядит кринжово, хз
Простите, я тут недавно, не до конца еще прочуствовал эстетику общения
Приём из 80х годов 20 века, и к сожалению у маркетологов с тех пор мозг работает слабо.
Я понимаю что аналитика дает результаты что это работает, но нули в конце лаконичнее смотрятся)
Нет, люди привыкли к этим девяткам, и если цена круглая, то кажется, что уже переплачиваешь.
А есть какие-то пруфы, что это не работает? Я не то что прямо сильно в теме, но об экспериментах, подтверждающих, что 99 работает, читал, а об иных — нет.
Ну и Канеман опять же со своим "быстрым" мышлением тоже об этом писал, если я не ошибаюсь.
🌝
По ходу у них стереотип о России - пьют водку и любят шансон. Мне спотифай тоже поначалу упорно подсовывал всяких шуфутинских и успенских))
это не стереотип, это российская аудитория, которая пользуется этими сервисами...
Ебт это жесть конечно. Я бы вообще всех этих "авторов" за 400-км согнал. Пусть там своих кругов-квадратов слушают и радио шансон впридачу.
Хорошая новость. Учитывая крутое пике рубля в последнее время, это довольно оправданный ход по отношению к российским пользователям.
довольно оправданный ход по отношению к российским пользователям.
1000 рублей за 720p так себе
А вы их планы вообще открывали? За 1000 рублей там вообще то это 4к на 4 устройства, а 720 - это за 600р
Что увидел, то и написал.
И 720 уже нет, за 600 предлагают 480, а за 800 рублей 1080
они рискуют, с таким падением рубля, возможно, через пару лет выяснится, что их подписка стоит в нормальных деньгах всего доллар)
С такой ценой они долго будут искать свою аудиторию в России
Есть другой сервис с такой же библиотекой и системой рекомендаций за сопоставимую цену? Даже 1000 рублей - это один поход в кино. Причём, в лучшем случае.
Есть более дешёвые и бесплатные инструменты, чтобы посмотреть нужный сериал/фильм.
Даже 1000 рублей - это один поход в кино.
Не знаю как у вас, у меня за 1000р можно сходить 3-5 раз
О, как интересно. В среду утром через месяц после премьеры с местами в первом ряду?
И да, я цену на пару указал. Если у вас дети, то умножьте минимум на полтора
То, что у них не было русского языка и цен, не означает что у них не было аудитории в России.
https://vc.ru/ivi/165269-telecom-daily-57-zriteley-onlayn-kinoteatrov-v-rossii-polzuyutsya-ivi
Есть же у людей время смотреть все это)) Убиваю свое время в ютубе и соц.сетях, на фильмы/сериалы уже не остается xD, даже не знаю, что смотреть.
Есть же у людей время каждый день строчить в интернетах бесполезные комментарии
Чего все так обиделись? Он же написал, что прожигает время на других ресурсах.
Братишка, я тебя удивлю: если ты решил проебать время, то ты его проебешь так или иначе. Ну не сериалы будешь смотреть, а плевать в потолок с мыслями о великих делах, которые ты никогда не сделаешь, или будешь накручивать километры инстаграмм-ленты, либо читать бесполезные статьи на ВЦ. Если тебе действительно не будет хватать времени и у тебя будет гореть жопа от дедлайна, то у тебя автоматом, без всяких рассуждений, не получится тратить время на отдых.
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.
А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.
Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Спасибо за эту пятиминутку прекрасного в этом странном мире комментов виси.
600 рублей в месяц - это много.
Добавлю: 600 рублей за 480p. То есть фактически нужно платить 800 — там 1080p. Пиздец просто.
ну при зарплате в 15 к - не мало, да :) Ты это - зарабатывай просто больше :)
С таким мышлением, тебе скорее подошла бы передача типа Время покажет у Шейнина, как на VC дорогу то нашла? Давай определим твой уровень, при котором ты скажешь - много, богатая ты наша?
Даю подсказку иностранным компаниям: делайте цены для России по психологическому курсу доллара в 35 рублей, так как у людей не выросли зарплаты с 14 года. Т.е. 15,99$ x 35 = 560. Вот эта цена уже более менее адекватна для жителей РФ.
PS. Кто там блять вообще занимается ценообразованием для СНГ, увольте его нахуй, ну или от смузи отлучите. Для них это чашка кофе, а для нас - это проездной на месяц в метро!
прикинь тебе зарплату будут платить по психологическому курсу 0.89 за доллар как в СССР
Я больше не про курс доллара, а про процент от зп. 1к рубасов в месяц - это слишком много для РФ, чтобы пялить сериальчики, с учетом того, что народ не брезгует набрать в яндексе "смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве"
прикинь люди будут скачивать бесплатно вместо того чтобы платить деньги?
Ну то что тачки продают по ценам квартир - это конечно тот ещё сюр :) Особенно когда тачку (за 2 - 4 ляма) покупает долбаеб, без квартиры, вместо того, чтобы деньги пустить на первый взнос.
Люто, неистово поддерживаю. Девиз сейчас такой: "Уникальное предложение!! В 100 раз меньше продукта за двойной ценник!"
Честно, хотел оформить подписку. Но Вы на меня накричали :/
Могу позволить себе хоть 10 таких подписок. Но не понимаю зачем мне оно надо, когда в интернете и так все сериальчики выложены. Еще и с переводом сразу.
Чисто по приколу поддержать создателей рублем — желания нет :) Никогда не понимала этих приколов с данатами или как их там
Смотрите, вам же платят за вашу работу наверное, т.е. вы согласитесь, что ваша работа стоит денег. Вот и с платными сериалами, музыкой, играми и приложениями точно также. Любой товар стоит денег, а если не стоит, значит его производитель-владелец зарабатывает на чём-то другом с вас.
Не я так-то теоретически все понимаю. Но я, видимо, просто халявщица в душе. Что ж теперь :) Если можно не платить - не плачу
Try честный заработок in da Россия, не на госслужбы, сразу станет понятно что за донаты
Надеюсь, весь контент Netflix теперь живет в российском CDN? Житель Читы или Хабаровска с какого ближайшего ЦОДа будет Stranger Things тянуть в 4K? И смогут ли отдаленные восточные регионы РФ вообще смотреть Netflix без зависаний. Об этом пока никто не промолвился.
Вы так-то правы, только ведь на родине Netflix все ещё хуже, и ничо
"Across the predominantly rural counties in AT&T's national footprint, only 5 percent of households (217,284 out of 4,442,675) have access to fiber," the report said. In urban areas, the situation is better but not problem-free. "Seventy percent of households in urban counties still lack access to fiber from AT&T because the company has made fiber available to only 14.7 million households out of 48.4 million total households in these counties," the report said."
А в чем проблема с отсутствием оптоволокна до квартиры? У меня дома 200 Мбит по обычному медному кабелю.
Потому что огромная разница между:
протянуть оптику до многоэтажного дома и получить сотню клиентов
и
протянуть оптику до частного дома для одного клиента.
Как это связано с зависанием контента отдельно взятого сервиса?
Сейчас я объясню. Ну есть у вас ЦОД, и чо?
Ну нет у тебя фибре-оптик дома и чО? Зато может быть кабель на 100-200 мб/с А вот стабильность на стороне сервиса уже никакой тип связи у тебя не исправит
Супер. Вот стоит у тебя весь такой прекрасный ЦОД. Правда, дикий поток трафа, который он готов пихать, не через что получать. Вопрос - зачем тебе ЦОД? Видимо, потому что вам так захотелось.
В Москве и на Урале нефликсовский 4к вообще без проблем. Лично проверял.
С чего ты взял, что не с чего? Для трафика Нетфликс ширины канала юзера в 50-100 Мбит достаточно с запасом (Макс битрейт в 4К >20 Мбит) А вот нагрузка на сервера это отдельная проблема.
В Крыму всё стабильно. Может нужно начинать коллекционировать как сервисы оповещают о том что "низя". У Нетфликса среди минималистичных сообщений
Респект тем людям, кто по платит эти все подписки на все.
Благодаря вам я могу пиратить дальше, люблю вас
Никакой дани, это самообман!
Преступление зафиксировано, полиция нравственности спешит ставить дизлайки!
У нас в Казахстане есть сервисы Glovo и Wolt. Цены указаны в тенге, и, например, заказываю я еду с Wolt на сумму 2500 тенге, но по факту у меня снимается 2540 тенге, так как данные сервисы снимают деньги в долларах, а не в местной валюте. То есть, таким образом, вводят в заблуждение пользователя, который рассчитывал потратить 2500, а у него снимается 2540. Есть ли такие случаи в других странах бывшего Союза?
Есть случат, когда в комментах приплетают Казахстан к месту и не к месту!
А если серьезно - нет, в рф такое редкость. К нас запрещено озвучивать одну цену и брать другую. Могут наказать за введение потребителя в заблуждение
Погуглите на тему "двойной конвертации".
Если сайт сам не российский, то есть нюансы.
Если сайт не российский, то его сложнее привлечь. Но в итоге рри должной настойчивости за невыполнение наших законов можно добиться блокировки и отключения от платежных систем.