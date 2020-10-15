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Рая Хачатрян
13 454

Netflix запустил русскоязычную версию и перешёл на оплату в рублях — после этого часть контента оказалась недоступна Материал редакции

Минимальная цена за подписку составляет 599 рублей в месяц. Доступны тарифы за 799 и 999 рублей.

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Американский стриминговый сервис Netflix запустил русскоязычную версию, сообщили vc.ru в компании. Теперь интерфейс сервиса будет на русском, а оплата за подписку будет в рублях, а не в евро.

При попытке зайти на Netflix через браузер под российским IP пользователь перенаправляется на netflix.com/ru/. Зарегистрированные пользователи смогут поменять язык вручную.

Минимальная цена за подписку составляет 599 рублей в месяц, пользователям доступен стандартный план за 799 рублей и премиальный — за 999 рублей. Чем дороже стоит тариф, тем лучше качество изображения, а также больше людей могут пользоваться сервисом в одно и то же время.

Новым пользователям будет доступен бесплатный пробный период — 30 дней. Для оплаты подписки можно использовать карты платёжных систем Visa, MasterCard и «Мир».

Netflix Russia @NetflixRU
Какой красивый язык… https://t.co/98c3YfkRKw

В социальных сетях уже появились верифицированные аккаунты русскоязычного Netflix, а также действует русскоязычная служба поддержки. В описании сервиса в Twitter написано «Я говорю по-русски».

«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру»,— сообщили в Netflix.

В онлайн-кинотеатре уже начали появились некоторые российские фильмы и сериалы. Например, «Легенда №17», «Мажор» и «Метод».

Партнером сервиса в России стала Национальная Медиа Группа. НМГ владеет 100% акций российского юрлица, которое стало оператором российского Netflix.

Netflix доступен в России с начала 2016 года, однако большая часть шоу и интерфейс сервиса были на английском языке, а оплата происходила в евро.

Обновлено в 18:30. После запуска русскоязычной версии часть фильмов и сериалов, у которых нет русской озвучки или субтитров, пропала из поисковой выдачи и из список «Мой список» и «Продолжить смотреть дальше», сообщает TJ.

Netflix Russia @NetflixRU
@tutto_lamore они вернутся с русским переводом, сейчас в оригинальной озвучке их можно найти на английской версии интерфейса🙌

В частности, в русскоязычной версии нет «Фарго», «Алиенист», «Во все тяжкие», «Тьма», «Бесстыжие» и «Пип-шоу». Если перейти на нелокализованный сериал по прямой ссылке, то появится уведомление о том, что видео недоступно.

Ксли перейти на англоязычную версию сайта, то пропавший контент снова появится. Но при выборе языков, на которых пользователь хочет смотреть фильмы и сериале, нелокализованные проекты не появятся.

#новость #netflix

Рая Хачатрян
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205 комментариев
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Nikolay Werner

60

Блять, да сделайте вы подписку рублей 200, больше же денег соберете. Я вот не шибко сторонник пиратства, но за штуку все же лучше на торрент схожу.

Ответить

Vasya Pupkin

Nikolay
13

А за 1 рубль - еще больше соберут!

Ответить

Евгений Круглов

Vasya
6

ТНТ премьер сделал ведь по 29р

Ответить

Michael Ivonin

Евгений
4

Вроде как вернулись к АП за 129.

Ответить

Олег Павлов

Michael
0

Всё так, 129, недавно захотелось "Открытый микрофон" в норм качестве и без ссаной рекламы посмотреть

Ответить

Константин Фанки

Евгений
0

И начали контент с большой задержкой выкладывать (после ТВ)

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

Vasya
6

Ну цены и правда сильно высокие по меркам местных онлайн-кинотеатров

Ответить

Nikita Dementyev

Nikolay
10

Премиум подписку за 999р можно шерить на 4 человек, т.е. по 250р с человека в месяц. У всех отдельные пользователи внутри одного аккаунта.

Ответить

tema 1

Nikita
1

Да, но нет :)

"4.2. Сервис Netflix и любой контент, просматриваемый посредством сервиса, предназначены только для личного и некоммерческого использования, и к ним нельзя предоставлять доступ пользователям за пределами вашей семьи (лиц, проживающих совместно с вами)."

https://help.netflix.com/legal/termsofuse

Если интересно подробнее, может погуглить netflix account sharing, они подобное поведение детектируют и банят

Ответить

Роман Габидулин

tema
1

Так то оно так, но одно дело что прописано в правилах, а другое что по факту происходит. А по факту Нетфликсу пофиг шарите вы свой аккаунт с кем-то или нет. Добрая часть их клиентов пользуется их услугами только из-за возможности шарить акк и если начать их банить, то они просто уйдут.

В общем не нашёл я нигде массовых жалоб о блокировках за шаринг аккаунтов.

И знакомые шарят, и сам я когда-то этим пользовался и всё ок.

Ну и давайте посмотрим правде в глаза. Нормальное качество видео есть только в тарифном плане за 1к рублей.  Ну не будут наши люди платить по 1к рублей в месяц за фильмы в интернете, а вот скидываясь рублей по 250 вполне.

Ответить

Aleksandr Talalaev

Nikolay
2

Пираты таки берут не ценой, а объёмом. Им, скажем так, легче "договориться" с правообладателями для того чтобы выставить контент к себе.
Поэтому цена, впрочем и правда мб чуть ниже нужно, но всё же тут не главный фактор.
Причём ещё несколько лет назад большинство площадок проигрывало пиратам и по удобству. Это уже победили, легальные площадки проще и удобнее, но тут началась война контента... теперь у каждого свой сервис и свой контент, хех..
А это сразу бьёт и по удобству(один сериал/фильм я смотрю там, другой в другом приложении) и по цене (нужно платить за разные подписки), и видимо нужно ещё пережить нам всем войну эксклюзивов.
Забавно, что подобная штука была и есть на игровом рынке. Правда он таки несколько впереди. Сейчас даже эксклюзивы всё больше и больше становятся не исключительно эксклюзив условной PlayStation, а всё чаще это только консольный эксклюзив и игра выходит на PS + PC. 
Да и сам рынок PC игр пережил множество трансформаций, забвение, перерождение, разделение на множество магазинчиков со своими эксклюзивчиками, но сейчас снова таки многие возвращаются в тот же Steam, хотя имеют и свои магазины. Разве что EpicGames Store немного портит картину, начинали они с наилучшими пожеланиями(чтобы была конкуренция и меньше комиссия держателя магащина, 12% у эпика против 30% у Steam), но вышло... они снова начали старую войну с эксклюзивным выкупом разных игр, да и множество двойных стандартов в и политике...короче вышло что с тчк зрения игрока видимо даже больше вреда, и всё больше и больше закрепления репутации магазинчика с бесплатными раздачами, посмотрим чем кончится.
В общих чертах прошлая история с продажей игр таки во многом напоминает текущее положение с подписочными сервисами (ксати идея подписок в играх усиленно развивает Microsoft, пока что идёт всё хорошо со всем, кроме прибыльностью этой модели, но видимо это вопрос времени)

Ответить

Anatoly Ivanov

Aleksandr
2

Вообще, если сложить все подписки того, что в среднем смотрят - получается очень крупная сумма (Netflix + Okko Футбол + Amediateka HBO + Kinopoisk + Disney+ + Матч!)

Ответить

Roy Zergoff

Anatoly
0

так Disney+ в России не досутпен же?

Ответить

Фагиз Мавлютов

Aleksandr
1

В играх есть плюс от лицензии это возможность играть в сети, а у видео контента такого почти нет.

Ответить

Aleksandr Talalaev

Фагиз
0

Само собой прямая аналогия будет натянутой, но в общих чертах проблемы примерно те же. Есть издатели, есть площадки для продаж, был хаос, потом появился +/- порядок, потом и сами издатели стали и делать игры, а не только издавать, потом сами издатели стали и продавать в своих уютных магазинчиках. Это буквально эпоха вчерашнего дня, когда крупные издатели уходили из Steam, а сегодня потихоньку возвращаются.
Вот я и привёл лёгкую аналогию. А особенности продукта это уже детали, безусловно важные. Особенно стало важно снова в последнее время, когда окончательно утвердилась тенденция на создание игр-сервисов, причём настолько утвердилось это убеждение, что например EA прям искренне удивилась успеху Fallen Order, которая создавалась как сюжетная сингловая игра, без запланированных мегатонн микротранзакционных штук.

Ответить

Евгений Плужников

Nikolay
2

Пусть лучше добавят нормальное количество контента, сейчас чтобы получить доступ к более менее нормальной библиотеки нужно оформить подписки вообще на все, и даже так это не даст доступ и к половине того что хочешь посмотреть. Мне ситуация на рынке легальных онлайн кинотеатров больше всего напоминает телевизионные каналы, смотришь не то что хочется, а то что сейчас конкретно есть, вообщем кабельное тв.

Ответить

Александр Антипов

Nikolay
–1

Ну по 200 это страшно мало. Хотя бы 400 или край 500 за все пряники)

Ответить

Vlad Limbo

Александр
2

Убедили, с вас в порядке исключения будут брать 2к, вместо одного, умеете уговораривать!

Ответить

Кирилл Петровский

Nikolay
0

Туркам так и сделали почему-то

Ответить

Vlad Limbo

Кирилл
0

У турок и кофе в Старбакс по 200 рублей за большую чашку.

Ответить

Кирилл Петровский

Vlad
0

Ну это меньше, чем в два раза. А Нетфликс дешевле раза в 4 

Ответить

Женя Угольник

21

Есть интересный пиратский аналог под названием кино паб ,там большой выбор фильмов и сериалов ,и цена 150р

Ответить

Pavel Samokha

Женя
28

Как можно сравнивать пиратский сервис и нормальный, который вкладывает деньги в производство фильмов и сериалов?

Ответить

Сергей Подливчук

Pavel
12

В смысле как можно? Пиратский сервис может содержать в себе все сериалы разных платформ, в отличии от лицензионных. Тем и лучше. А то, что он ворует у официалов - ну так он на то и пиратский какб :)

Ответить

Vasya Stark

Pavel
11

Как можно

Так. Просто и без задней мысли.

Ответить

Vasya Aksyonov

Pavel
8

Абсурдно, конечно, но можно. Пиратскими сервисами будут пользоваться до тех пор, пока это будет удобнее и дело даже не в цене (да, платные пиратские сервисы это тоже какая-то дичь). Как уже сказали, на пиратских сервисах все сериалы с разных платформ в одном месте, у относительно новых сериалов всегда есть русские и английские аудиодорожки и русские и английские субтитры, чего очень часто нет в легальных местах — всегда либо только дубляж, а если субтитры и есть, то только русские.

Ответить

Pavel Samokha

Vasya
–4

На нетфликсе,  как правило, все есть

Ответить

Anatoly Ivanov

Pavel
3

На отдельной лицензионной площадке всегда выбор в 100500 раз меньше. Хочу например посмотреть в оригинале Острые козырьки и после, условно Акиру на русском, или La grande vadrouille, а следом Наука сна с субтитрами. Фиг где все это найдешь в лицензии 

Ответить

Vasya Aksyonov

Anatoly
1

Кстати да, ещё ведь часто бывает, что чего-то тупо нет легально или, самое обидное, что это вдруг недоступно для вашей страны. Тут начинаешь думать, что они сами себе могилу роют

Ответить

Igor Filippov

Pavel
2

Нетфликс в США и в других странах - очень большая разница. Бывает что есть сезоны 2-5 сериала, а первого сезона нет. Доходит до абсурда.

Ответить

Vasya Aksyonov

Pavel
0

Сейчас — может быть, надо смотреть, раньше было всё плохо

Ответить

Vikarti Anatra

Pavel
0

Не все. А еще - для Нетфликса нормально показывать что скачать оффлайн для просмотра в приложении можно ограниченное количество раз в пределах определенного времени (и при этом этот же контент давно лежит по всем торрентам).

Ответить

Pavel Zhirnov

Pavel
0

Помню как на нетфликсе смотрел Наркос. Первый сезон был вроде на русском, второй на английском с русскими субтитрами, а третий на испанском с английскими субтитрами:)

Ответить

Евгений Плужников

Pavel
0

Да там и 20% процентов от «все» нет.

Ответить

Всвиторе

Vasya
0

латные пиратские сервисы это тоже какая-то дичь

Так то да, но они ведь работают, а не просто с флешки на флешку копируют. 

Ответить

Vasya Aksyonov

Всвиторе
0

И я об этом, а про то, что у некоторых из них ещё и куча CDN-ов по всему миру, так что всегда скорость ок я вообще молчу

Ответить

Aleksey Murashko

Pavel
2

Как можно собирать деньги с фильмов которые были сняты 50 лет назад или Ссср, когда это все было народное. А потом бандюки и воры все это НЕЗАКОННО приватизировали? (если вы не вкурсе, то законы бывают преступные).

Ответить

Pavel Samokha

Aleksey
3

Какая у вас каша в голове

Ответить

Миша Магадан

Pavel
5

Не, ну доля логики в этом есть - с какого перепугу я должен заплатить кому-то за сто первый просмотр условной бриллиантовой руки? Просто потому, что есть какой-то закон? 

Ответить

Николай Новиков

Pavel
0

Уточните, вы манку или пшенку имеете ввиду?
А по сути он ведь прав.
Вы, скорее всего, просто не в курсе, как в СССР было устроено законодательство в части авторских прав (~никак).

Ответить

Bulat Ziganshin

Aleksey
0

интересно, почему этот народ сам себя не хотел выпускать заграницу?

Ответить

ilia

Pavel
1

Легко: многие пиратские сервисы намного удобнее и функциональнее официальных.

Про то, что там каталог намного шире, не говорю аже.

Ответить

Sergey Klochko

Женя
6

На кинопабе вставляют рекламу в фильмы, доступные на торрентах без рекламы. Особенно забавно это выглядит, когда на сайте студии озвучки лежит вариант без рекламы. Невольно возникает вопрос кто его туда впилил и зачем. Там зачастую не найти перевода без матов и есть риск не досмотреть фильм до конца, если это не новинка - приходится писать в службу поддержки и ждать пару дней пока починят. В целом качества там ровно на 150р. И сравнивать с нетфликсом поэтому бессмысленно.

Ответить

Evgeniy Bubniv

Sergey
1

В последние несколько месяцев очень проблемно стало смотреть через Кинопаб, постоянная буферизация, особенно для высокого качества. Хотя у меня канал огромный... Прям очень бесит это.

Ответить

Nikolay Kapustin

Evgeniy
0

скажи спасибо своим каментам за это

Ответить

Балкон.ру

Sergey
–3
Ответить

Сергей Подливчук

Балкон.ру
–1

Дёрни за канат, и макака поймает банан

Ответить

Tim Adahovskiy

Sergey
0

за год только один раз напоролся на такую рекламу, а плюсов в десятки раз больше чем от лицензионных сервисов

Ответить

Александр Попов

Женя
0

Почему я не могу 100 минусов поставить таким комментариям...

Ответить

Алексей Карпов

Александр
5

ну если эти 100 минусов - суть ваше негодование по поводу того что в этом комменте типа "популяризируется" пиратство - то и отлично что нет возможности ставить сотню минусов - потому как в этой стране уже 10 лет как каждый покупая электробытовую и комптехнику платит так назывемый "налог на болванки" - таким образом фактически авансом оплачивая и моральное право и авторские отчисления за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях используя сервисы, подобные кинопабу, торренты и тд и тп

Ответить

Roy Zergoff

Алексей
0

хотел было сказать "какие 10 лет-то", а потом погулглил и оказывается вчера ровно 10 лет исполнилось🙈🙈

Ответить

Вячеслав Григорьев

Женя
3

А как же бесплатная hdrezka?

Ответить

Jerome Jerome

Женя
1

Тоже им пользуюсь. Постоянные обновления и много чего в 4к. Рад, что знакомый его посоветовал в свое время

Ответить

a ass

Женя
1

Может поэтому сервисы такие как нетфликс, не спешат запускаться в рф

Ответить

Aleksey Murashko

Женя
1

Есть еще hdrezka.ag самый крутой пиратский сервис

Ответить

Mihael Isaev

Женя
1

Ещё есть прекрасный сизонвар за 69р, но можно и бесплатно

Ответить

Кирилл Петровский

Женя
1

Лол, на пиратских сайтах появились платные подписки? 

Ответить

Sergey Redmi

Женя
0

Пиратка? За 150 рублей?
Ты знаешь значение термина "пиратство"?

Ответить

Павел

Sergey
0

А что не так? Контент на сервисе нелицензионный поэтому и "пиратка", а способы монетизации "Азино-три-топора" или рекуррентный платеж на деревню дедушке за "что-то" этого факта, как бы, не меняет.  

Ответить

Nikolay Kapustin

Женя
0

Если это пиар от админов, то странный

Ответить

Михаил

Женя
–2

Осуждаем этот сайт.

Ответить

Konstantin Shabanov

Женя
–2

Кинопаб был отличной вещью до того как они не стали кидать людей... Не знаю как давно они реабилитировали свой сайт но прошлой зимой проект свернули ( сайт просто лежал месяцами ) в то время как у многих была активная подписка, саппорт аля 90ые сказал не очкуйте все вернем в итоге так ничего и не произошло. Поэтому я бы не стал доверять им.

Ответить

Mikhail Shamov

Konstantin
0

Вы с онвиксом не перепутали?
Кинопаб жив-здоров до сих пор, а вот онвикс да, скопытился.

Ответить

Василий Клименко

7

Меня одного бесит эти 99?? 

Ответить

Сатанецкий

Василий
42

Держись, Бро, не дай им себя сломить

Ответить

Василий Клименко

Сатанецкий
–3

Ахх) топ! 

Ответить

Василий Клименко

Василий
4

Я что то не то написал?( почему дизят мой пост?

Ответить

Олег Сальников

Василий
4

Наверное, выглядит кринжово, хз

Ответить

Василий Клименко

Олег
17

Простите, я тут недавно, не до конца еще прочуствовал эстетику общения

Ответить

Anton Reut

Василий
6

Приём из 80х годов 20 века,  и к сожалению у маркетологов с тех пор мозг работает слабо. 

Ответить

Василий Клименко

Anton
3

Я понимаю что аналитика дает результаты что это работает, но нули в конце лаконичнее смотрятся)

Ответить

Артём Палённый

Василий
12

Нет, люди привыкли к этим девяткам, и если цена круглая, то кажется, что уже переплачиваешь.

Ответить

Anton Reut

Артём
2

И что мне потом делать с этим долларом?

Ответить

Sergey Redmi

Василий
1

Маркетологи не дураки. Они не зря свой хлеб едят

Ответить

Mikhail Bezverkhy

Anton
3

А есть какие-то пруфы, что это не работает? Я не то что прямо сильно в теме, но об экспериментах, подтверждающих, что 99 работает, читал, а об иных — нет.
Ну и Канеман опять же со своим "быстрым" мышлением тоже об этом писал, если я не ошибаюсь.

Ответить

Фагиз Мавлютов

Mikhail
0

интересно 1888 и 1999 одинаково бесит людей)

Ответить

Андрей Иванов

Mikhail
0

работает, на себе проверяю постоянно

Ответить

Антон Штадлер

Василий
5

99 никого не бесит, а вот 999, судя по комментам, да

Ответить

Сергей Ефимов

18

🌝

Ответить

Alex D

Сергей
5

какой пстц... сначала подумал что это шутка, оказалось нет.

Ответить

Сергей Янзин

Сергей
1

По ходу у них стереотип о России - пьют водку и любят шансон. Мне спотифай тоже поначалу упорно подсовывал всяких шуфутинских и успенских))

Ответить

Michael Petrov

Сергей
0

это не стереотип, это российская аудитория, которая пользуется этими сервисами...

Ответить

Alex D

Сергей
–2

Мне ни разу, даже рус.рэп не предлагал.. Хотя у меня акк изначально штатовский через ВПН, мож поэтому

Ответить

Николай Новиков

Сергей
0

Ебт это жесть конечно. Я бы вообще всех этих "авторов" за 400-км согнал. Пусть там своих кругов-квадратов слушают и радио шансон впридачу.

Ответить

Roman Bannov

14

Хорошая новость. Учитывая крутое пике рубля в последнее время, это довольно оправданный ход по отношению к российским пользователям.

Ответить

Евгений Круглов

Roman
2

довольно оправданный ход по отношению к российским пользователям.

1000 рублей за 720p так себе

Ответить

Vasya Pupkin

Евгений
16

А вы их планы вообще открывали? За 1000 рублей там вообще то это 4к на 4 устройства, а 720 - это за 600р

Ответить

Евгений Круглов

Vasya
7

Что увидел, то и написал.
И 720 уже нет, за 600 предлагают 480, а за 800 рублей 1080

Ответить

Всвиторе

Евгений
1

480p? Я не ослышался?)

Ответить

Tim Adahovskiy

Всвиторе
0

не ослышались) и эти люди предлагают нам платить за такое говнокачество

Ответить

Всвиторе

Tim
0

Удачи им)

Ответить

Сатанецкий

Евгений
1

 они рискуют, с таким падением рубля, возможно, через пару лет выяснится, что их подписка стоит в нормальных деньгах всего доллар) 

Ответить

Евгений Круглов

Сатанецкий
8

С такой ценой они долго будут искать свою аудиторию в России

Ответить

Maxim Petrukhin

Евгений
–5

Есть другой сервис с такой же библиотекой и системой рекомендаций за сопоставимую цену? Даже 1000 рублей - это один поход в кино. Причём, в лучшем случае. 

Ответить

Евгений Круглов

Maxim
14

Есть более дешёвые и бесплатные инструменты, чтобы посмотреть нужный сериал/фильм.

Даже 1000 рублей - это один поход в кино.

Не знаю как у вас, у меня за 1000р можно сходить 3-5 раз 

Ответить

Maxim Petrukhin

Евгений
–2

О, как интересно. В среду утром через месяц после премьеры с местами в первом ряду?

И да, я цену на пару указал. Если у вас дети, то умножьте минимум на полтора 

Ответить

Maxim Petrukhin

Maxim
–2

Форточка, закройся! 

Ответить

Александр

Maxim
2

hdVideoBox

Ответить

Maxim Petrukhin

Алексан…
–2

Поржал, спасибо. 

Ответить

Сатанецкий

Евгений
3

ну они как гроуфуд - только для элит внутри када и мкада

Ответить

John Doe

Евгений
3

То, что у них не было русского языка и цен, не означает что у них не было аудитории в России.
https://vc.ru/ivi/165269-telecom-daily-57-zriteley-onlayn-kinoteatrov-v-rossii-polzuyutsya-ivi

Ответить

Ilya Korshunov

Roman
0

Я плачу 12 евро за 4к, ничего принципиально не поменяется

Ответить

Nicolas _

–26

Есть же у людей время смотреть все это)) Убиваю свое время в ютубе и соц.сетях, на фильмы/сериалы уже не остается xD, даже не знаю, что смотреть.

Ответить

Василий Степанов

Nicolas
15

Есть же у людей время каждый день строчить в интернетах бесполезные комментарии

Ответить

Arthur Niazyan

Василий
10

Чего все так обиделись? Он же написал, что прожигает время на других ресурсах.

Ответить

Nik N

Arthur
1

Так завидуют же) 

Ответить

Сергей Подливчук

Nicolas
10

Братишка, я тебя удивлю: если ты решил проебать время, то ты его проебешь так или иначе. Ну не сериалы будешь смотреть, а плевать в потолок с мыслями о великих делах, которые ты никогда не сделаешь, или будешь накручивать километры инстаграмм-ленты, либо читать бесполезные статьи на ВЦ. Если тебе действительно не будет хватать времени и у тебя будет гореть жопа от дедлайна, то у тебя автоматом, без всяких рассуждений, не получится тратить время на отдых.

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Ответить

Николай Новиков

Сергей
3

Спасибо за эту пятиминутку прекрасного в этом странном мире комментов виси.

Ответить

Stas dyakonov

3

600 рублей в месяц  - это много.

Ответить

Александр Макаров

Stas
21

Добавлю: 600 рублей за 480p. То есть фактически нужно платить 800 — там 1080p. Пиздец просто.

Ответить

Всвиторе

Александр
0

480p за 600 рублей.

А это разве не много за такое качество контента или они планируют мобильную аудиторию больше завоевывать?

Ответить

Tim Adahovskiy

Всвиторе
0

до ку а

Ответить

Вера Гагарина

Stas
1

ну при зарплате в 15 к - не мало, да :) Ты это - зарабатывай просто больше :)

Ответить

Stas dyakonov

Вера
1

С таким мышлением, тебе скорее подошла бы передача типа Время покажет у Шейнина, как на VC дорогу то нашла?  Давай определим твой уровень, при котором ты скажешь - много, богатая ты наша? 

Ответить

Сергей Подливчук

8

Даю подсказку иностранным компаниям: делайте цены для России по психологическому курсу доллара в 35 рублей, так как у людей не выросли зарплаты с 14 года. Т.е. 15,99$ x 35 = 560. Вот эта цена уже более менее адекватна для жителей РФ.
PS. Кто там блять вообще занимается ценообразованием для СНГ, увольте его нахуй, ну или от смузи отлучите. Для них это чашка кофе, а для нас - это проездной на месяц в метро!

Ответить

Nikita Rogatov

Сергей
1

прикинь тебе зарплату будут платить по психологическому курсу 0.89 за доллар как в СССР

Ответить

Сергей Подливчук

Nikita
5

Я больше не про курс доллара, а про процент от зп. 1к рубасов в месяц - это слишком много для РФ, чтобы пялить сериальчики, с учетом того, что народ не брезгует набрать в яндексе "смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве"

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Евгений Бос

Nikita
0

прикинь люди будут скачивать бесплатно вместо того чтобы платить деньги?

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Павел

Сергей
1

Дада, особенно в автопроме, а то ухи переели. Тигуан за, почти, 3кк в максималке, ну куда это годится то? 
Хотя, есть мнение, что что-то делать нужно не компаниям. 

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Сергей Подливчук

Павел
5

Ну то что тачки продают по ценам квартир - это конечно тот ещё сюр :) Особенно когда тачку (за 2 - 4 ляма) покупает долбаеб, без квартиры, вместо того, чтобы деньги пустить на первый взнос.

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Николай Новиков

Павел
1

Люто, неистово поддерживаю. Девиз сейчас такой: "Уникальное предложение!! В 100 раз меньше продукта за двойной ценник!"

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Бекназар Бактыбек

8

Честно, хотел оформить подписку. Но Вы на меня накричали :/ 

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Юрий

Бекназар
0

Пхахахаха))))

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Всвиторе

Бекназар
0

А вот и менеджер их

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Evgeny Romanov

Бекназар
0

виртуальной картой вполне обходится

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Вера Гагарина

3

Могу позволить себе хоть 10 таких подписок. Но не понимаю зачем мне оно надо, когда в интернете и так все сериальчики выложены. Еще и с переводом сразу.

Чисто по приколу поддержать создателей рублем — желания нет :) Никогда не понимала этих приколов с данатами или как их там

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Konst

Вера
2

Смотрите, вам же платят за вашу работу наверное, т.е. вы согласитесь, что ваша работа стоит денег. Вот и с платными сериалами, музыкой, играми и приложениями точно также. Любой товар стоит денег, а если не стоит, значит его производитель-владелец зарабатывает на чём-то другом с вас.

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Вера Гагарина

Konst
0

Не я так-то теоретически все понимаю. Но я, видимо, просто халявщица в душе. Что ж теперь :) Если можно не платить - не плачу

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Ivan Vishnyakov

Вера
0

Try честный заработок in da Россия, не на госслужбы, сразу станет понятно что за донаты

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Артем Голендберг

Вера
0

Они инвестируют сотни миллиардов $ в эти сериальчики так то

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Eugene Danilov

5

Перекличка нищебродов

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Michael Ivonin

5

Надеюсь, весь контент Netflix теперь живет в российском CDN? Житель Читы или Хабаровска с какого ближайшего ЦОДа будет Stranger Things тянуть в 4K? И смогут ли отдаленные восточные регионы РФ вообще смотреть Netflix без зависаний. Об этом пока никто не промолвился.

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Maxim Petrukhin

Michael
1

Вы так-то правы, только ведь на родине Netflix все ещё хуже, и ничо

"Across the predominantly rural counties in AT&T's national footprint, only 5 percent of households (217,284 out of 4,442,675) have access to fiber," the report said. In urban areas, the situation is better but not problem-free. "Seventy percent of households in urban counties still lack access to fiber from AT&T because the company has made fiber available to only 14.7 million households out of 48.4 million total households in these counties," the report said."

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Дмитрий Иванов

Maxim
0

А в чем проблема с отсутствием оптоволокна до квартиры? У меня дома 200 Мбит по обычному медному кабелю.

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Mike Kosulin

Дмитрий
3

Потому что огромная разница между:
протянуть оптику до многоэтажного дома и получить сотню клиентов
и
протянуть оптику до частного дома для одного клиента. 

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Leo Uvarov

Mike
0

Елон Муск их спасет

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Антон Штадлер

Maxim
0

Как это связано с зависанием контента отдельно взятого сервиса?

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Maxim Petrukhin

Антон
0

Сейчас я объясню. Ну есть у вас ЦОД, и чо? 

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Антон Штадлер

Maxim
0

Ну нет у тебя фибре-оптик дома и чО? Зато может быть кабель на 100-200 мб/с А вот стабильность на стороне сервиса уже никакой тип связи у тебя не исправит

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Maxim Petrukhin

Антон
0

Супер. Вот стоит у тебя весь такой прекрасный ЦОД. Правда, дикий поток трафа, который он готов пихать, не через что получать. Вопрос - зачем тебе ЦОД? Видимо, потому что вам так захотелось.

В Москве и на Урале нефликсовский 4к вообще без проблем. Лично проверял. 

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Антон Штадлер

Maxim
0

С чего ты взял, что не с чего? Для трафика Нетфликс ширины канала юзера в 50-100 Мбит достаточно с запасом (Макс битрейт в 4К >20 Мбит) А вот нагрузка на сервера это отдельная проблема.

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Tim Adahovskiy

Maxim
0

видимо поэтому минимальный тариф показывает в 480р

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Aleksandr Talalaev

5

В Крыму всё стабильно. Может нужно начинать коллекционировать как сервисы оповещают о том что "низя". У Нетфликса среди минималистичных сообщений

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Bulat Ziganshin

Aleksandr
0

ай-яй-яй, опять камни с неба

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Ivan Vishnyakov

–2

Респект тем людям, кто по платит эти все подписки на все.

Благодаря вам я могу пиратить дальше, люблю вас

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A B

Ivan
5

Я год нетфликса оплатил по макс тарифу 2 года назад, а сам его почти не смотрел. Считаю, я отдал дань обществу, и теперь могу честно пиратить сериалы дальше!)

Ответить

Ivan Vishnyakov

A
1

Никакой дани, это самообман!
Преступление зафиксировано, полиция нравственности спешит ставить дизлайки!

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Robert Coolige

0

У нас в Казахстане есть сервисы Glovo и Wolt. Цены указаны в тенге, и, например, заказываю я еду с Wolt на сумму 2500 тенге, но по факту у меня снимается 2540 тенге, так как данные сервисы снимают деньги в долларах, а не в местной валюте.  То есть, таким образом, вводят в заблуждение пользователя, который рассчитывал потратить 2500, а у него снимается 2540. Есть ли такие случаи в других странах бывшего Союза?  

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Denis Kiselev

Robert
11

Есть случат, когда в комментах приплетают Казахстан к месту и не к месту!

А если серьезно - нет, в рф такое редкость. К нас запрещено озвучивать одну цену и брать другую. Могут наказать за введение потребителя в заблуждение

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Дмитрий Малахов

Denis
0

Погуглите на тему "двойной конвертации".
Если  сайт сам не российский, то есть нюансы.

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Denis Kiselev

Дмитрий
0

Если сайт не российский, то его сложнее привлечь. Но в итоге рри должной настойчивости за невыполнение наших законов можно добиться блокировки и отключения от платежных систем.

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