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Рая Хачатрян
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Netflix запустил русскоязычную версию и перешёл на оплату в рублях Материал редакции

Минимальная цена за подписку составляет 599 рублей в месяц. Доступны тарифы за 799 и 999 рублей.

25 комментариев
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Американский стриминговый сервис Netflix запустил русскоязычную версию, сообщили vc.ru в компании. Теперь интерфейс сервиса будет на русском, а оплата за подписку будет в рублях, а не в евро.

При попытке зайти на Netflix через браузер под российским IP пользователь перенаправляется на netflix.com/ru/. Раннее зарегистрированные пользователи смогут поменять язык вручную.

Минимальная цена за подписку составляет 599 рублей в месяц, пользователям доступен стандартный план за 799 рублей и премиальный — за 999 рублей. Чем дороже стоит тариф, тем лучше качество изображения, а также больше людей могут пользоваться сервисом в одно и то же время.

Новым пользователям будет доступен бесплатный пробный период — 30 дней. Для оплаты подписки можно использовать карты платёжных систем Visa, MasterCard и «Мир».

Netflix Russia @NetflixRU
Какой красивый язык… https://t.co/98c3YfkRKw

В социальных сетях уже появились верифицированные аккаунты русскоязычного Netflix, а также действует русскоязычная служба поддержки. В описании сервиса в Twitter написано «Я говорю по-русски».

«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру»,— сообщили в Netflix.

В онлайн-кинотеатре уже начали появились некоторые российские фильмы и сериалы. Например, «Легенда №17», «Мажор» и «Метод».

Партнером сервиса в России стала Национальная Медиа Группа. НМГ владеет 100% акций российского юрлица, которое стало оператором российского Netflix.

Netflix доступен в России с начала 2016 года, однако большая часть шоу и интерфейс сервиса были на английском языке, а оплата происходила в евро.

#новость #netflix

Рая Хачатрян
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25 комментариев
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Nikolay Werner

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Блять, да сделайте вы подписку рублей 200, больше же денег соберете. Я вот не шибко сторонник пиратства, но за штуку все же лучше на торрент схожу.

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Vasya Pupkin

Nikolay
0

А за 1 рубль - еще больше соберут!

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Евгений Круглов

Vasya
1

ТНТ премьер сделал ведь по 29р

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Eugene Boychenko

2

А поиск нормальный когда будет?

Ответить

Женя Угольник

2

Есть интересный пиратский аналог под названием кино паб ,там большой выбор фильмов и сериалов ,и цена 150р

Ответить

Roman Bannov

1

Хорошая новость. Учитывая крутое пике рубля в последнее время, это довольно оправданный ход по отношению к российским пользователям.

Ответить

Евгений Круглов

Roman
–2

довольно оправданный ход по отношению к российским пользователям.

1000 рублей за 720p так себе

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Vasya Pupkin

Евгений
2

А вы их планы вообще открывали? За 1000 рублей там вообще то это 4к на 4 устройства, а 720 - это за 600р

Ответить

Евгений Круглов

Vasya
0

Что увидел, то и написал.
И 720 уже нет, за 600 предлагают 480, а за 800 рублей 1080

Ответить

Сатанецкий

Евгений
0

 они рискуют, с таким падением рубля, возможно, через пару лет выяснится, что их подписка стоит в нормальных деньгах всего доллар) 

Ответить

Евгений Круглов

Сатанецкий
0

С такой ценой они долго будут искать свою аудиторию в России

Ответить

Сатанецкий

Евгений
0

ну они как гроуфуд - только для элит внутри када и мкада

Ответить

Maxim Petrukhin

Евгений
0

Есть другой сервис с такой же библиотекой и системой рекомендаций за сопоставимую цену? Даже 1000 рублей - это один поход в кино. Причём, в лучшем случае. 

Ответить

Евгений Круглов

Maxim
0

Есть более дешёвые и бесплатные инструменты, чтобы посмотреть нужный сериал/фильм.

Даже 1000 рублей - это один поход в кино.

Не знаю как у вас, у меня за 1000р можно сходить 3-5 раз 

Ответить

John Doe

Евгений
0

То, что у них не было русского языка и цен, не означает что у них не было аудитории в России.
https://vc.ru/ivi/165269-telecom-daily-57-zriteley-onlayn-kinoteatrov-v-rossii-polzuyutsya-ivi

Ответить

Vasya Pupkin

0

Что-то поменялось в плане локализации контента за последние пару лет? Хотя бы Друзья стали доступны все сезоны в русском переводе?

Ответить

Иван Касаткин

Vasya
0

«Легенда №17» появилась.

Ответить

Vasya Pupkin

Иван
1

Звучит заманчиво...

Ответить

Bobo Momo

0

Прогнулись...

Ответить

Igor Kachura

0

«озеро» все под себя забирает. НМГ насколько помню под контролем Ковальчука. И на какой то высокой должности там и Алина.

Ответить

Stas dyakonov

0

600 рублей в месяц  - это много.

Ответить

Василий Клименко

–1

Меня одного бесит эти 99?? 

Ответить

Сатанецкий

Василий
0

Держись, Бро, не дай им себя сломить

Ответить

Anton Reut

Василий
0

Приём из 80х годов 20 века,  и к сожалению у маркетологов с тех пор мозг работает слабо. 

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Константин Рогов

–4

Продались 

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