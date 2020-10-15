Минимальная цена за подписку составляет 599 рублей в месяц. Доступны тарифы за 799 и 999 рублей.

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Американский стриминговый сервис Netflix запустил русскоязычную версию, сообщили vc.ru в компании. Теперь интерфейс сервиса будет на русском, а оплата за подписку будет в рублях, а не в евро.

При попытке зайти на Netflix через браузер под российским IP пользователь перенаправляется на netflix.com/ru/. Раннее зарегистрированные пользователи смогут поменять язык вручную.

Минимальная цена за подписку составляет 599 рублей в месяц, пользователям доступен стандартный план за 799 рублей и премиальный — за 999 рублей. Чем дороже стоит тариф, тем лучше качество изображения, а также больше людей могут пользоваться сервисом в одно и то же время.

Новым пользователям будет доступен бесплатный пробный период — 30 дней. Для оплаты подписки можно использовать карты платёжных систем Visa, MasterCard и «Мир».

В социальных сетях уже появились верифицированные аккаунты русскоязычного Netflix, а также действует русскоязычная служба поддержки. В описании сервиса в Twitter написано «Я говорю по-русски».

«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру»,— сообщили в Netflix.

В онлайн-кинотеатре уже начали появились некоторые российские фильмы и сериалы. Например, «Легенда №17», «Мажор» и «Метод».

Партнером сервиса в России стала Национальная Медиа Группа. НМГ владеет 100% акций российского юрлица, которое стало оператором российского Netflix.