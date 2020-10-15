Netflix запустил русскоязычную версию и перешёл на оплату в рублях Материал редакции
Минимальная цена за подписку составляет 599 рублей в месяц. Доступны тарифы за 799 и 999 рублей.
Американский стриминговый сервис Netflix запустил русскоязычную версию, сообщили vc.ru в компании. Теперь интерфейс сервиса будет на русском, а оплата за подписку будет в рублях, а не в евро.
При попытке зайти на Netflix через браузер под российским IP пользователь перенаправляется на netflix.com/ru/. Раннее зарегистрированные пользователи смогут поменять язык вручную.
Минимальная цена за подписку составляет 599 рублей в месяц, пользователям доступен стандартный план за 799 рублей и премиальный — за 999 рублей. Чем дороже стоит тариф, тем лучше качество изображения, а также больше людей могут пользоваться сервисом в одно и то же время.
Новым пользователям будет доступен бесплатный пробный период — 30 дней. Для оплаты подписки можно использовать карты платёжных систем Visa, MasterCard и «Мир».
В социальных сетях уже появились верифицированные аккаунты русскоязычного Netflix, а также действует русскоязычная служба поддержки. В описании сервиса в Twitter написано «Я говорю по-русски».
«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру»,— сообщили в Netflix.
В онлайн-кинотеатре уже начали появились некоторые российские фильмы и сериалы. Например, «Легенда №17», «Мажор» и «Метод».
Партнером сервиса в России стала Национальная Медиа Группа. НМГ владеет 100% акций российского юрлица, которое стало оператором российского Netflix.
Netflix доступен в России с начала 2016 года, однако большая часть шоу и интерфейс сервиса были на английском языке, а оплата происходила в евро.
Блять, да сделайте вы подписку рублей 200, больше же денег соберете. Я вот не шибко сторонник пиратства, но за штуку все же лучше на торрент схожу.
А за 1 рубль - еще больше соберут!
Есть интересный пиратский аналог под названием кино паб ,там большой выбор фильмов и сериалов ,и цена 150р
Хорошая новость. Учитывая крутое пике рубля в последнее время, это довольно оправданный ход по отношению к российским пользователям.
довольно оправданный ход по отношению к российским пользователям.
1000 рублей за 720p так себе
А вы их планы вообще открывали? За 1000 рублей там вообще то это 4к на 4 устройства, а 720 - это за 600р
Что увидел, то и написал.
И 720 уже нет, за 600 предлагают 480, а за 800 рублей 1080
они рискуют, с таким падением рубля, возможно, через пару лет выяснится, что их подписка стоит в нормальных деньгах всего доллар)
С такой ценой они долго будут искать свою аудиторию в России
Есть другой сервис с такой же библиотекой и системой рекомендаций за сопоставимую цену? Даже 1000 рублей - это один поход в кино. Причём, в лучшем случае.
Есть более дешёвые и бесплатные инструменты, чтобы посмотреть нужный сериал/фильм.
Даже 1000 рублей - это один поход в кино.
Не знаю как у вас, у меня за 1000р можно сходить 3-5 раз
То, что у них не было русского языка и цен, не означает что у них не было аудитории в России.
https://vc.ru/ivi/165269-telecom-daily-57-zriteley-onlayn-kinoteatrov-v-rossii-polzuyutsya-ivi
Что-то поменялось в плане локализации контента за последние пару лет? Хотя бы Друзья стали доступны все сезоны в русском переводе?
«Легенда №17» появилась.
«озеро» все под себя забирает. НМГ насколько помню под контролем Ковальчука. И на какой то высокой должности там и Алина.
Меня одного бесит эти 99??
Приём из 80х годов 20 века, и к сожалению у маркетологов с тех пор мозг работает слабо.
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