Доставка от компании стоит меньше для покупателя, потому что курьер везет сразу несколько заказов разных партнеров по пути.

Сервис доставки для бизнеса «Чекбокс» привлек 90 млн рублей финансирования. Одним из инвесторов стал фонд «ТилТех Капитал», который вложил 70 млн рублей в обмен на 20% компании, сообщили vc.ru в фонде.