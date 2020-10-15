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Рая Хачатрян
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Сервис доставки для бизнеса «Чекбокс» привлек 90 млн рублей от «ТилТех Капитал» и частных инвесторов Материал редакции

Доставка от компании стоит меньше для покупателя, потому что курьер везет сразу несколько заказов разных партнеров по пути.

Сервис доставки для бизнеса «Чекбокс» привлек 90 млн рублей финансирования. Одним из инвесторов стал фонд «ТилТех Капитал», который вложил 70 млн рублей в обмен на 20% компании, сообщили vc.ru в фонде.

3 комментария
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Оценка «Чекбокс» составила 370 млн рублей. Остальные 20 млн рублей вложили текущие инвесторы Влад Варлашин и Сергей Литвиненко, ранее они инвестировали в сервис еще 35 млн рублей.

До конца 2021 года «Чекбокс» планирует начать работу в 16 городах-миллионниках. На привлеченные деньги компания откроет в каждом городе офис, где будет проходить подбор и обучение курьеров.

«Чекбокс» — это сервис доставки «последней мили» для интернет-магазинов. Компания работает по схеме Supply Sharing, основанной на машинном обучении: «Чекбокс» сотрудничает с бизнесом, который делится информацией о доставке с сервисом, а алгоритмы выстраивают заказ так, чтоб курьеру было максимально по пути.

В компании описывают модель доставки как «метро», ветки которого перестраиваются по ходу движения «поездов», исходя из потребностей клиентов. Курьер может везти сразу несколько заказов разных партнеров.

Например, путь себестоимостью в 1500 рублей могут разделить пять клиентов, каждый из которых заплатит по 350 рублей — так доставка будет стоить меньше для покупателя.

На рынке есть две основные модели:

а) Дорогая — собственная логистика FMCG, crowdsource-платформы (такси, сервисы доставки и пр). Часто курьер привязан к магазину и складу. Так или иначе, он берет один заказ, отвозит клиенту, возвращается. Его путь назад — холостой, в ходе доставки он везет 1 заказ. Поэтому дорого.

б) Медленная — «волновая отгрузка» и доставка сегодняшних заказов завтра, в широкий интервал. Так работает собственная логистика с вертикального-интегрированной складской инфраструктурой. Собирается пул из множества заказов, строятся маршруты курьерам (как правило, на 2 половину дня или на завтра). Курьер загружается и развозит. Это экономия, но экономия за счет UX клиента.

Наша модель даёт экономику «волновой отгрузки» при экспресс-доставке. Наши технологии непрерывно оптимизируют маршруты в реальном времени. Вновь появившийся заказ может изменить/оптимизировать все маршруты всех курьеров. Через 5 секунд придет новый заказ и процессы повторятся. У нас нет своих складов. Мы доставляем только день в день, в течение пары часов, только «последнюю милю». Как из магазинов, так и со складов клиентов.

«Тилтех Капитал» основан в 2017 году при поддержке компаний «Агама», «Вкусвилл» и «Химрар». В 2019 году фонд объявил, что начнет инвестировать в малую и среднюю розницу, которая адаптировалась к кризису. «ТилТех» уже инвестировал в бренд одежды DOROGOBOGATO, сервис вывоза мусора и вторсырья «Убиратор» и образовательный проект Mishka AI.

#новость #инвестиции

Рая Хачатрян
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3 комментария
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Евгений Ларин

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На практике бесполезная вещь.у крупных служб плотность доставки высокая, а если нужно дешево то с этим пенсионеры  справляются

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Юрий Макарычев

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а мы в себя яндекс.доставку интегрируем, а зону доставки ограничиваем небольшим радиусом оффлайн точки, в итоге зоотовары быстрее пиццы будут после оплаты до клиента доезжать

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Alexander Steblina

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На бумаге все выглядит логично и классно!Интересно, как окажется на деле.

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