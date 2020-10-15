В Zoom можно будет встроить свой сервис: компания анонсировала платформу внутренних приложений Zapps Материал редакции
Можно будет использовать сервис для совместной работы прямо во время звонка или предложить пользователям Zoom свой проект.
Пользователи смогут получать доступ к задачам в Asana, чатам Slack или документам Dropbox прямо в окне конференции Zoom не переключаясь на другие окна. Достаточно выбрать нужный сервис, нажав на кнопку Zapps в нижней части экрана. Доступ к Zapps получат все пользователи Zoom независимо от их тарифного плана.
Гендиректор Zoom Эрик Юань объяснил, что запуск Zapps позволит сервису «перейти от инструмента для проведения встреч к полноценной инфраструктуре для пользователей» с быстрым доступом к самым важным для них приложениям.
В маркетплейсе Zapps будут как бесплатные, так и платные приложения. Компания утверждает, что Zapps сможет стать для компаний-партнеров новым источником роста и увеличения доходов благодаря магазину приложений и «потенциалу вирусного распространения при использовании на встречах».
Сейчас у Zoom более 25 партнеров, свои Zapps разрабатывают Asana, Atlassian, Box, Cameo, Chorus, Coda, Coursera, Docket, Dot Collector, Dropbox, Gong, Hubspot, Kahoot, Kaltura, LoomieLive, LucidSpark, Miro, Mural, PagerDuty, Pitch, Remix Labs, Rev, Salesforce, ServiceNow, Slack, Slido, Superhuman, SurveyMonkey, Thrive Global, Unsplash, Woven, Wrike, WW и Zendesk.
Например, в Zapps Dropbox участники видеоконференции могут совместно работать над повесткой дня, писать заметки, ставить задачи и обрабатывать данные — все записи синхронизируются в реальном времени.
А через Zapps образовательной платформы Kahoot организатор конференции сможет создавать и проводить викторины, что должно привлечь к Zoom школы и университеты.
Если существующий Zoom Marketplace с 800 приложениями построен вокруг интеграции Zoom в сторонние сервисы, Zapps позволяет переносить приложения непосредственно внутрь Zoom и размещать их в аналоге маркетплейса.
Генеральный директор стартапа Chorus.ai Джим Бентон сравнивает запуск Zapps с запуском App Store на iOS, когда компания предоставила API для создания сторонних приложений.
Точные сроки запуска и появления первых приложений от партнеров компания не раскрывает, но обещает, что платформа станет открытой для всех разработчиков. Первоначально сервис будет бесплатным для разработчиков, но Zoom может изменить условия в будущем.
Прекрасная новость, зум шагает в правилном направлении.
И билеты в командировку можно будет прикупить, и такси новые поставить и договор в месте глянуть, не открывая сторонних приложений и не шаря экран.
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