Google добавит в Maps информацию о загруженности магазинов и ресторанов — в том числе в России Материал редакции
Также в сервисе появится информация о мерах безопасности, которые предпринимает заведение.
Google добавит в Google Maps данные о загруженности заведений — раньше эту информацию можно было найти только в поиске по конкретному заведению. В ближайшее время обновление появится у пользователей Android, iOS и веб-версии сервиса.
Теперь информация о загруженности будет появляться во время прокладывания маршрута. В частности, Maps покажет данные о загруженности ресторанов, магазинов, заправок, аптек, а также пляжей, парков и других мест на открытом воздухе.
Кроме того, в сервисе появится информация о мерах безопасности, которые предпринимает заведение. Например, требуется ли носить маски и бронировать столик, есть ли стекло для ограждения и проверяют ли сотрудники температуру. Эту информацию сервису предоставляет само предприятие, уточнили в компании.
Также в Maps появится функция Live View — камеру можно будет навести на здание, а на экране появится информация о загруженности, графике работы, рейтинге и другие данные.
В период с марта по май 2020 года Google зафиксировала рост спроса на проверку загруженности на 50%. Компания планирует увеличить количество заведений, предоставляющих данные о загруженности, в пять раз по сравнению с июнем 2020 года.
Уже года 3 не могут нанести новые дома на карту в одном из мест Москвы. И через саппорт заходил, и через твиттер. Бесполезно.
Я в фейсбуке зареган с 2010, и все это время не могу правильно указать мой родной город. И правки я естественно делал отсылая ихвидимо куда-то в Индию. Всем похуй, ну и мне уже тоже
Гугл считает кол-во туш на кв.метр, указывает какой расы владелец заведения , Yelp указывает какие заведения расистские. Надо это как-то объединить и развить. Подсчитать сколько людей без масок ходит на улице и сделать рейт по районам, типа тепловых карт. Ну и ярлычок конечно же какой-нить повесить типа "опасный район". Это будет в их духе
Коллеги, у кого есть свежая информация, подскажите:
Гугл замахнулся аж на представление информации в режиме реального времени из наших северных широт. А разобрались ли они с верификацией российских бизнесов при их размещении на гуглокартах? Я про то, где они раньше бумажное письмо с кодом на указанный адрес присылали.
А то мы начитались страшилок про это дело, и с момента уже не такого недавнего переезда всё откладываем и откладываем.
Китайская тотальная слежка только нам кажется оруэлловской дичью, а в Китае поопагандонами в сми это подавлось исключительно как эффективнейшое решение многих проблем.
Блоги компаний
Показать еще