Также в сервисе появится информация о мерах безопасности, которые предпринимает заведение.

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Google добавит в Google Maps данные о загруженности заведений — раньше эту информацию можно было найти только в поиске по конкретному заведению. В ближайшее время обновление появится у пользователей Android, iOS и веб-версии сервиса.

Теперь информация о загруженности будет появляться во время прокладывания маршрута. В частности, Maps покажет данные о загруженности ресторанов, магазинов, заправок, аптек, а также пляжей, парков и других мест на открытом воздухе.

Кроме того, в сервисе появится информация о мерах безопасности, которые предпринимает заведение. Например, требуется ли носить маски и бронировать столик, есть ли стекло для ограждения и проверяют ли сотрудники температуру. Эту информацию сервису предоставляет само предприятие, уточнили в компании.

Также в Maps появится функция Live View — камеру можно будет навести на здание, а на экране появится информация о загруженности, графике работы, рейтинге и другие данные.