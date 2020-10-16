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Лиана Липанова
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Google добавит в Maps информацию о загруженности магазинов и ресторанов — в том числе в России Материал редакции

Также в сервисе появится информация о мерах безопасности, которые предпринимает заведение.

5 комментариев
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Google добавит в Google Maps данные о загруженности заведений — раньше эту информацию можно было найти только в поиске по конкретному заведению. В ближайшее время обновление появится у пользователей Android, iOS и веб-версии сервиса.

Теперь информация о загруженности будет появляться во время прокладывания маршрута. В частности, Maps покажет данные о загруженности ресторанов, магазинов, заправок, аптек, а также пляжей, парков и других мест на открытом воздухе.

Кроме того, в сервисе появится информация о мерах безопасности, которые предпринимает заведение. Например, требуется ли носить маски и бронировать столик, есть ли стекло для ограждения и проверяют ли сотрудники температуру. Эту информацию сервису предоставляет само предприятие, уточнили в компании.

Также в Maps появится функция Live View — камеру можно будет навести на здание, а на экране появится информация о загруженности, графике работы, рейтинге и другие данные.

В период с марта по май 2020 года Google зафиксировала рост спроса на проверку загруженности на 50%. Компания планирует увеличить количество заведений, предоставляющих данные о загруженности, в пять раз по сравнению с июнем 2020 года.

#новость #google #maps

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Matvey Sofyin

1

Уже года 3 не могут нанести новые дома на карту в одном из мест Москвы. И через саппорт заходил, и через твиттер. Бесполезно. 

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Даниил Слесарчук

Matvey
0

Я в фейсбуке зареган с 2010, и все это время не могу правильно указать мой родной город. И правки я естественно делал отсылая ихвидимо куда-то в Индию. Всем похуй, ну и мне уже тоже 

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Даниил Слесарчук

0

Гугл считает кол-во туш на кв.метр, указывает какой расы владелец заведения , Yelp указывает какие заведения расистские. Надо это как-то объединить и развить. Подсчитать сколько людей без масок ходит на улице и сделать рейт по районам, типа тепловых карт. Ну и ярлычок конечно же какой-нить повесить типа "опасный район". Это будет в их духе

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Dear Moscow,

0

Коллеги, у кого есть свежая информация, подскажите:
Гугл замахнулся аж на представление информации в режиме реального времени из наших северных широт. А разобрались ли они с верификацией российских бизнесов при их размещении на гуглокартах? Я про то, где они раньше бумажное письмо с кодом на указанный адрес присылали.

А то мы начитались страшилок про это дело, и с момента уже не такого недавнего переезда всё откладываем и откладываем.

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Даниил Слесарчук

–1

Китайская тотальная слежка только нам кажется оруэлловской дичью, а в Китае поопагандонами в сми это подавлось исключительно как эффективнейшое решение многих проблем. 

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