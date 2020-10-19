Сервисы
Евгения Евсеева
958

Сервис онлайн-тренировок Motify бывших топ-менеджеров Mail.ru Group запустил персональные занятия с тренерами Материал редакции

В компании рассчитывают, что такие занятия будут пользоваться спросом, а к концу года выручка направления составит четверть от общей выручки.

3 комментария
В закладки

Сервис с видеоуроками для онлайн-занятий фитнесом Motify запустил услугу персональных занятий с тренером по видеосвязи, рассказал vc.ru сооснователь проекта Руслан Гафуров.

Для допуска к индивидуальным занятиям тренеры должны пройти несколько курсов обучения, сдать три экзамена и предоставить все имеющиеся сертификаты. Кроме того, каждый месяц для них будут проводить вебинар и последующую переаттестацию.

Услуга доступна для пользователей из России и США. Стоимость занятия зависит от количества купленных тренировок — например, при максимальном пакете в 24 тренировки одно занятие обойдется в 400 рублей или $29. Длительность тренировки — 60 минут.

Сейчас с Motify работают более 1500 тренеров, из них 350 уже подключились к персональным занятиям. Из доступных категорий есть фитнес, йога, медитация, психология и консультации по питанию. В будущем компания планирует запустить чат для общения пользователей с тренерами.

В компании видят хорошую возвращаемость клиентов, растет средний чек, поскольку пользователи приобретают во второй раз больше тренировок, но цифры не раскрывают.

В компании ожидают, что выручка от направления персональных тренировок к концу года может составить около четверти от общей выручки, но конкретные цифры в Motify пока не называют. Количество пользователей сервиса в компании также не раскрывают, но отмечают, что с начала пандемии оно выросло в четыре раза.

Motify в начале апреля 2020 года запустили бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group Руслан Гафуров, Андрей Цыценко и Сергей Цыценко. Инвестиции в проект составили более $1 млн собственных средств. Motify самостоятельно снимает видеоуроки, тренеры получают вознаграждение в зависимости от количества просмотренных секунд их программ.

#новость #motify

Евгения Евсеева
+113
14
6
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","motify"], "comments": 3, "likes": 6, "favorites": 14, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 168356, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 19 Oct 2020 14:46:17 +0300", "is_special": false }
Ищем С++ разработчика в 2ГИС
Развиваем кроссплатформенный SDK. C++17, Python, CMake, Jenkins. Удалёнка
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Yury Kotov

1

Ещё надо видео зеркало как у Lululemon и велосипед как Peloton

Ответить

Александр Литвинов

0

Хорошее приложение, но вот сложно себя заставить заниматься дома.. ПРоще ходить в зал.

Ответить

Maxim Medvedev

0

А в каких сервисах раньше люди тренились? Или это первый такой продукт на рынке?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Правильная ликвидация ООО — лучший способ избежать проблем
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
5 правил миллионеров из книги Secrets of the Millionaire Mind
За последние два года миллионы людей в нашей стране попробовали свои силы в инвестициях. К сожалению, не всем повезло н…
1
Мегаплан
Подписан
Отписаться
CRM на телефоне: как Mango Office + Мегаплан разгружают менеджеров и руководителей
Леонид Шитов, руководитель группы разработки и сопровождения интеграционных решений: 98 тысяч звонков в среднем за неде…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Лев Щенин
за день
Скорее всего (это моё оценочное мнение), Олег Тиньков начал собирать деньги на выкуп Яндекса... "Мужик сказал - мужик сделал !" (с) Браво, Тиньков !
Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» фондам Baring Vostok и Goldman Sachs
Alex Kuz
за неделю
 в директ написали
Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с плоскими краями и поддержкой 5G

Комментарии

Arthur N

«Заберёшь большую часть нас…

Сергей Подливчук

Онбординг: как удерживать…

Andrei Smirnovsky

«Заберёшь большую часть нас…

Pavel Nekhaev

«Заберёшь большую часть нас…

Эдуард Гладышев

«Заберёшь большую часть нас…

Killa Gorilla

Онбординг: как удерживать…

Elijah Garrison

Брюс Уиллис вернулся к роли…

Maxim Medvedev

Сервис онлайн-тренировок Motify…

Dmitry Filonov

Брюс Уиллис вернулся к роли…

Arartem

«Заберёшь большую часть нас…

Эдуард Гладышев

«Заберёшь большую часть нас…

Аарон Малис

«Заберёшь большую часть нас…

Ilia Aleksandrovich

Онбординг: как удерживать…

Story App

EY: иностранные компании в…

Аарон Малис

«Заберёшь большую часть нас…

Аарон Малис

«Заберёшь большую часть нас…

Arthur N

«Заберёшь большую часть нас…

Александр Коломытов

Дыра в безопасности Сбербанка…

Сергей Подливчук

Онбординг: как удерживать…

Аарон Малис

«Заберёшь большую часть нас…
null