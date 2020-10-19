В компании рассчитывают, что такие занятия будут пользоваться спросом, а к концу года выручка направления составит четверть от общей выручки.

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Сервис с видеоуроками для онлайн-занятий фитнесом Motify запустил услугу персональных занятий с тренером по видеосвязи, рассказал vc.ru сооснователь проекта Руслан Гафуров.

Для допуска к индивидуальным занятиям тренеры должны пройти несколько курсов обучения, сдать три экзамена и предоставить все имеющиеся сертификаты. Кроме того, каждый месяц для них будут проводить вебинар и последующую переаттестацию.

Услуга доступна для пользователей из России и США. Стоимость занятия зависит от количества купленных тренировок — например, при максимальном пакете в 24 тренировки одно занятие обойдется в 400 рублей или $29. Длительность тренировки — 60 минут.

Сейчас с Motify работают более 1500 тренеров, из них 350 уже подключились к персональным занятиям. Из доступных категорий есть фитнес, йога, медитация, психология и консультации по питанию. В будущем компания планирует запустить чат для общения пользователей с тренерами.

В компании видят хорошую возвращаемость клиентов, растет средний чек, поскольку пользователи приобретают во второй раз больше тренировок, но цифры не раскрывают.

В компании ожидают, что выручка от направления персональных тренировок к концу года может составить около четверти от общей выручки, но конкретные цифры в Motify пока не называют. Количество пользователей сервиса в компании также не раскрывают, но отмечают, что с начала пандемии оно выросло в четыре раза.