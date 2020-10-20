«Сбер» запустит сервис геоаналитики для бизнеса с данными о тратах и передвижениях россиян Материал редакции
Всю информацию будут использовать в обезличенном виде, говорят в банке.
- «Сбер» разрабатывает пилотный сервис геоаналитики для бизнеса и региональных властей в рамках платформы «СберАналитика», сообщает РБК со ссылкой на вице-президента, директора дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» «Сбербанка» Станислава Карташова.
- Сервис будет собирать информацию о транзакциях россиян и сопоставлять их данными «2ГИС» о расположении торговых точек, а затем давать бизнесу рекомендации об управлении недвижимостью, например где выгоднее разместить магазин. «Сбер» купил картографический сервис «2ГИС» летом 2020 года.
- Кроме того, сервис позволит региональным властям оценить миграционные потоки в крупных городах для городского и транспортного планирования. «"Сбербанк" уже получил запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей. Геоаналитика может пригодиться и малому бизнесу», — говорит Карташов.
- «СберАналитика» планирует собирать данные о наличных и безналичных денежных потоках, транзакциях через терминалы, карты и банкоматы, а также через открытые данные, данные партнёров и «дочек» банка.
- В банке говорят, что всю информацию будут использовать в обезличенном виде. По собственным данным, у «Сбербанка» 96,9 млн активных частных и 2,6 млн активных корпоративных клиентов, 51,6 тысяч банкоматов и 2,2 млн POS-терминалов.
- Данные о передвижении абонентов собирают и сотовые операторы, напоминает РБК. Например, с 2015 года эту информацию у операторов покупают власти Москвы. с тех пор столичный департамент информационных технологий потратил на закупку 516 млн рублей, писали «Ведомости».
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