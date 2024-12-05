В первом регионе России запустили сервис получения услуг в МФЦ по биометрии

Возможность получить госуслуги по паспорту останется.Челябинская область стала первым российским регионом, где запустили сервис обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта, рассказали «РИА Новости» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.До конца 2024 года сервис начнут тестировать также в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилотного проекта власти планируют масштабировать его и на другие регионы.Чтобы воспользоваться сервисом, россиянам нужно зарегистрировать свою биометрию в Единой биометрической системе. В МФЦ нужно посмотреть в камеру, после чего заявителя идентифицируют и у оператора центра сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.Среди услуг, которые можно получить по биометрии в МФЦ, — получение и замена водительских прав, регистрация транспорта, подача заявления на расторжение брака и прочие.#новости #биометрия
биометрииА биосантиметрии?
зачем? если на каком то этапе по-любому попросят паспорт, в этой стране без бумажки ты 💩 сколько бы реестров не нацыфровизировали
в этой странев нашей стране
если на каком то этапе по-любому попросят паспортне попросят
Паспорт, СНИЛС, оригинал дипломов, трудовую книжку и военный билет
Обойдусь
Заголовок звучит, будто в Адыгее запустили.