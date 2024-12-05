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Таня Боброва
Сервисы

В первом регионе России запустили сервис получения услуг в МФЦ по биометрии

Возможность получить госуслуги по паспорту останется.

  • Челябинская область стала первым российским регионом, где запустили сервис обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта, рассказали «РИА Новости» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
  • До конца 2024 года сервис начнут тестировать также в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилотного проекта власти планируют масштабировать его и на другие регионы.
  • Чтобы воспользоваться сервисом, россиянам нужно зарегистрировать свою биометрию в Единой биометрической системе. В МФЦ нужно посмотреть в камеру, после чего заявителя идентифицируют и у оператора центра сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.
  • Среди услуг, которые можно получить по биометрии в МФЦ, — получение и замена водительских прав, регистрация транспорта, подача заявления на расторжение брака и прочие.

#новости #биометрия

11
11
11
16 комментариев
Ястржембский

биометрииА биосантиметрии?

5
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Иностранный агент
7
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неформат

зачем? если на каком то этапе по-любому попросят паспорт, в этой стране без бумажки ты 💩 сколько бы реестров не нацыфровизировали

4
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Доктор Чокопай

в этой странев нашей стране
если на каком то этапе по-любому попросят паспортне попросят

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Покушай булочек

Паспорт, СНИЛС, оригинал дипломов, трудовую книжку и военный билет

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Script Er

Обойдусь

2
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Griby Lenina

Заголовок звучит, будто в Адыгее запустили.

2
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